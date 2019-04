Trump beklagt «hartes» Vorgehen der EU beim Brexit

Nach der beschlossenen Brexit-Verschiebung hat US-Präsident Donald Trump die EU für ihr Verhalten gegenüber Grossbritannien kritisiert. «Zu schade, dass die Europäische Union so streng mit dem Vereinigten Königreich und Brexit umspringt», schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!