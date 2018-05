Türkische Twitter-Nutzer sagen «genug» zu Erdogan

Wenn das Volk sage, es sei «genug», dann werde er abtreten – mit diesen Worten hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Twitter-Sturm ausgelöst. Hunderttausende verbreiteten den Slogan «Genug» am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst. Bis zum Nachmittag war das türkische Wort «Tamam» (genug) mit mehr als 450'000 Tweets sogar weltweit ein Toptrend bei Twitter.

Zahlreiche Twitter-Nutzer verbreiteten schlicht das Wörtchen «Tamam», andere schrieben «TAMAM» so oft es in die Twitter-Zeile passte. Andere fügten Slogans hinzu wie «Bitte geh' einfach jetzt». Auch die türkischen Oppositionsparteien griffen Erdogans Äusserungen in einer Rede vor seiner Parlamentsfraktion rasch auf.

Turkey President Erdo?an today he said : “If one day our people say "OK", I will leave the chair”



Turkish People: OK. Leave. Enough !!



If anybody wonder what is it mean T A M A M

More than 600 thousand tweets have already been posted saying

T A M A M #tamam pic.twitter.com/uqKUoDhatS