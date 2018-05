USA steigen aus dem Iran-Abkommen aus

Nun herrscht Klarheit über die Zukunft das Atomabkommens mit dem Iran: Wie der US-Präsident Donald Trump heute in Washington bekannt gegeben hat, treten die USA den Rückzug aus dem Deal an.

Er begründete dies am Dienstag in einer Ansprache im Weissen Haus damit, dass Teheran trotz der Vereinbarung von 2015 sein Streben nach Atomwaffen fortgesetzt habe.

Trump gab ferner bekannt, dass auf Basis des Abkommens ausgesetzte Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft gesetzt würden. Er sprach von einem «desaströsen Deal», der im Kern faul sei und den Iran nicht an der Entwicklung von Kernwaffen hindern könne. Bliebe das Abkommen bestehen, würde ein atomares Wettrüsten im Nahen Osten entstehen.

USA zu Verhandlungen bereit

Trump kündigte die Verhängung schärfster Wirtschaftssanktionen an. Der Iran werde ein neues und langfristiges Abkommen schliessen wollen, sagte Trump voraus. Er sei zu Verhandlungen bereit.

Der US-Präsident fordert seit Monaten, von ihm ausgemachte Schwächen im Vertrag müssten nachverhandelt werden. Unter anderem will Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt.

Statement on the Iran Nuclear Deal: https://t.co/O3SpryCKkc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Mai 2018

Bedauern der EU-Partner

Deutschland, Frankreich und Grossbritannien «bedauern» nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Zusammen wollten sie an einem «umfassenderen» Abkommen arbeiten, erklärte Macron am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das internationale Regelwerk «im Kampf gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen steht auf dem Spiel», fügte er hinzu.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. Mai 2018

Kurz vor Trumps Entscheidung hatte Macron mit Trump telefoniert, konnte diesen aber offensichtlich nicht von dieser Entscheidung, aus der Vereinbarung auszusteigen, abhalten.

Deutsche Firmen müssen Iran-Aktivitäten «sofort» zurückfahren

Nach der Ankündigung der USA zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Teheran sollten deutsche Unternehmen ihre Aktivitäten im Iran «sofort» herunterfahren. Das forderte der neue US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) 8. Mai 2018

Harter Schlag für Rohani

Für den iranischen Präsidenten Hassan Rohani ist der Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen ein schwerer Rückschlag. Er warf Trump «psychologische Kriegsführung» gegen Iran vor und drohte mit verstärkter Anreicherung von Uran.

Die Atomvereinbarung von 2015 war der bisher grösste Erfolg des moderaten Politikers und seine ganze Politik basierte darauf, dass die Aufhebung der Sanktionen der Wirtschaft neuen Schwung geben würden. Diese Hoffnung hat sich jedoch ebenso wenig erfüllt, wie das Ziel eines Ausgleichs mit dem Westen.

«Rohani hat hoch gepokert mit dem Atomabkommen und all sein politisches Kapital da rein investiert», meint der Teheraner Politikexperte Modschtaba Musawi der Nachrichtenagentur AFP. «Nun, da das Abkommen in seinen letzten Zügen liegt, verliert Rohani alles – all seine wirtschaftlichen und politischen Pläne, die er auf der Grundlage des Atomabkommens gebaut hat.»

Iran bleibt im Atomabkommen

Auch nach dem Ausstieg der USA hält Teheran an der Vereinbarung fest. Das versicherte der iranische Präsident Hassan Rohani am Dienstagabend in einer Fernsehansprache.

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump werde daran nichts ändern. «Wir haben statt eines Abkommens mit sechs Staaten nun eines mit fünf», sagte Rohani. «Wir lassen nicht zu, dass Trump diesen psychologischen Krieg gewinnt.»

Auch EU will am Abkommen festhalten

In den ausländischen Botschaften wurde nach Angaben eines europäischen Diplomaten bereits erwartet, dass Trump letzte Versuche der Europäer ignorieren wird und sich die USA aus dem Abkommen zurückziehen werden. Die Chance, dass das Abkommen in Kraft bleibe, sei «sehr gering», sagte der Diplomat.

Die Europäische Union will trotz der Entscheidung der USA für einen Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran an dem Deal festhalten. Das sagte die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini am Dienstagabend in Rom.

Netanyahu «unterstützt voll» die «mutige» Entscheidung

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Trumps Entscheidung begrüsst. «Israel unterstützt voll die heute getroffene mutige Entscheidung von Präsident Trump, das katastrophale Abkommen zu verlassen», sagte Netanyahu am Dienstagabend in einer kurzen Fernsehansprache. (nag/sda/afp)