Über eine Million Briten fordern zweites Brexit-Referendum

Befürworter eines zweiten Brexit-Referendums gaben am Montag eine überparteiliche Petition mit mehr als einer Million Unterschriften bei der britischen Regierung ab. Mit der Unterschriftensammlung wollen sie ihrer Forderung nach einer zweiten Volksabstimmung über den Austritt aus der EU Nachdruck verleihen. «Wir wollen sicherstellen, dass die Bürger bei den vorliegenden Optionen ein Wort mitsprechen können», sagte die konservative Abgeordnete Justine Greening bei der Übergabe der Unterschriften in Downing Street.

Premierministerin Theresa May lehnt ein zweites Brexit-Referendum allerdings ab. Die Kampagne für eine zweite Abstimmung hat in den vergangenen Monaten parteiübergreifend Zuspruch gefunden.

Video: May verteidigt Brexit-Vertrag – in London droht Ablehnung

«Egal ob Sie für den Austritt oder den Verbleib gestimmt haben, für dieses Chaos hat niemand gestimmt», schrieb der Labour-Abgeordnete Chuka Umunna auf Twitter. Am 11. Dezember stimmt das britische Parlament über den Brexit-Entwurf ab.

Just delivered the #PeoplesVote #FinalSay petition with over 1 million signatures to No 10 with the ?@peoplesvote_uk? team! Whether you voted Leave or Remain, no one voted for this mess which is why we need a #PeoplesVote with Remain on the ballot NOW! pic.twitter.com/nqoDodUs1b