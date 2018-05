Von den Populisten auserkoren, weil er keine Schatten wirft

In Italien geschehen gerade denkwürdige Dinge, verwirrliche auch. Das Land erhält nun einen Ministerpräsidenten, von dem die meisten Italiener bis vor wenigen Tagen noch nie etwas gehört hatten, buchstäblich, von dem es auch nur einige wenige öffentliche Fotos gab.

Giuseppe Conte, so heisst der Mann, ist Professor für Zivilrecht, 53 Jahre alt, Süditaliener, immer gut frisiert und elegant gekleidet. Bei seinem ersten offiziellen Auftritt nach der Berufung wirkte er etwas steif, er verhaspelte sich oft. Er ist solcherlei ja nicht gewohnt.

Zum hohen Amt bringt es der «professore» nur deshalb, weil er politisch schwach ist. Die Populisten von den Cinque Stelle und der Lega, die sich nun anschicken, Italien zu regieren, haben Giuseppe Conte auserkoren, weil er keine Schatten wirft und leicht steuerbar zu sein scheint. Er soll ein Programm umsetzen, das die beiden Parteien «Vertrag» nennen, an dem er selbst nicht mitgear­beitet hat. Die Kabinettsliste liegt auch schon bereit, er soll sie nur genehmigen. Mehr Ausführer als Anführer. Ein halber Premier.

Idealerweise wird er zum Mittler

Das alles ist neu für Italien. Die Populisten kratzen an den Ritualen der Republik, auch an den heiligen, die in der Verfassung festgeschrieben stehen. Dem Staatspräsidenten, der den Regierungsauftrag normalerweise in aller Autonomie erteilt und sich in den vergangenen Wochen ungemein geduldig zeigte mit den neuen Koalitionären, drängte man Conte regelrecht auf. Trotz Zweifeln an dessen Eignung und trotz offener Fragen zu dessen Lebenslauf.

Noch etwas steif: Giuseppe Conte trifft zu einem Treffen mit Medienvertretern ein. (Alessandro Bianchi, Reuters)

Nun kann man nur hoffen, dass sich der Professor einen guten Namen macht und schnell zur politischen Persönlichkeit reift. Idealerweise ist Giuseppe Conte dann ein Mittler zwischen Italien und der Europäischen Union – einer, der auf Gipfeln mit seinen prominenteren Amtskollegen die scharfen, stets wahlkämpferisch eingefärbten Töne der Europakritiker daheim mildert und rundet.

Doch wer weiss das schon? Die meisten Italiener kennen nicht einmal seine Stimmfarbe.

(Tages-Anzeiger)