Was weiss Böhmermann?

Der Countdown läuft. Auf der Internetseite dotheyknowitseurope.eu lässt Jan Böhmermann die Sekunden bis heute Abend um 20.15 Uhr abzählen. Und dann? Was passiert dann? Genaues weiss niemand, doch mit absichtsvoll rätselhaften Tweets hat der TV-Satiriker die Erwartungen selbst geschürt. Und figuriert nicht im Skript der für den Countdown eigens eingerichteten Homepage ein Link zum Musikvideo der Vengaboys «We’re going to Ibiza»?

Der 38-jährige Böhmermann ist in den letzten Jahren als grosser Manipulator der neuen Medienwelt berühmt geworden. 2016 führte er in seiner ZDF-Sendung «Neo Magazin Royale» auf gleichermassen drastische wie ironische Weise vor, wie man in Deutschland den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf keinen Fall beleidigen dürfe – und stürzte Deutschland und die Türkei damit in eine monatelange diplomatische Krise.

Ein Jahr zuvor hatte Böhmermann bereits Medien und Öffentlichkeit zum Narren gehalten, als er behauptete, dem ARD-Talker Günter Jauch einen gefälschten «Stinkefinger» des damaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis untergeschoben zu haben – bis er zugab, sein Fake selbst kunstvoll gefälscht zu haben. Für die hintersinnige Aktion erhielt Böhmermann den wichtigsten deutschen TV-Preis.

Kryptische Dankesrede

Und nun? Hatte der TV-Künstler auch beim heimlich gedrehten Video die Hände im Spiel, das erst den österreichischen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu Fall brachte und danach auch die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz wegfegte? Den Verdacht schürten zwei Hinweise, die Böhmermann selbst in den letzten Wochen sorgsam platzierte.

Spionageklassiker: Heinz-Christian Strache tappt in die Venusfalle. Video: «Süddeutsche Zeitung»

Am 19. April, also fast einen Monat vor der Veröffentlichung des Strache-Videos, teilte Böhmermann in einer Videobotschaft beim österreichischen Filmpreis Romy mit, er könne den Preis leider nicht selber entgegennehmen, da er «gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge» und bespreche, wie er die «Kronen-Zeitung» übernehmen könne. Die Zuschauer, sofern sie sich überhaupt einen Reim auf den Spruch machen konnten, hielten ihn damals wohl einfach für eine seiner üblichen Frechheiten. Jedenfalls wurde gleich Kritik laut, Böhmermann habe die österreichische Regierung herabgewürdigt. Dass es sich um eine verblüffend präzise Vorschau auf ein kommendes Ereignis handelte, konnte damals niemand wissen.

Einen Tag vor der Strache-Enthüllung sagte Böhmermann in seiner Sendung dann, es könne sein, «dass morgen Österreich brennt». Und tags darauf brannte Österreich. Der Manager des Satirikers bestätigte später, dass Böhmermann den Inhalt des Strache-Videos tatsächlich vorab gekannt habe. Allerdings sei es ihm, anders als teilweise behauptet, nicht zur Veröffentlichung angeboten worden – entsprechend habe er auch dessen Publikation nicht ablehnen können. Böhmermanns Sender, das ZDF, wiederum versicherte, dass ihr Künstler oder dessen Produktionsfirma nichts mit der Herstellung des Videos zu tun gehabt habe. Und im für heute Abend angekündigten «Special» stehe Österreich nicht im Zentrum.

Stark in österreichische Politik eingemischt

Wer der Böhmermann-Spur nachgeht, dem fällt jedenfalls auf, dass sich der deutsche Künstler in den vergangenen Monaten ungewöhnlich stark in die österreichische Politik einmischte. Heftig polemisierte er vor allem gegen Strache, den er unverblümt einen früheren «Neonazi» nennt, und gegen Kurz, der die «Faschisten» der FPÖ in die Regierung geholt habe und zu ihren Exzessen schweige. Böhmermann erklärte sein Engagement als eine Art «kulturelle Entwicklungshilfe»: Im Unterschied zu Deutschland seien in Österreich diejenigen nicht salonfähig, welche die Faschisten nicht für salonfähig hielten. Dagegen wolle er den Widerstand stärken.

Anfang Mai eröffnete Böhmermann im Grazer Künstlerhaus eine Ausstellung, mit der er dem aus seiner Sicht quasi-faschistischen Österreich den Spiegel vorhält. Schon am Eingang steht zu lesen: «österreich – nie vom faschismus geheilter blinddarm grossdeutschlands». Herzstück der Ausstellung ist eine Installation namens «Wehrsport 1989»: Sie zeigt eine Schaufensterpuppe in Uniform, die offensichtlich ein Foto des jungen Strache nachstellt, das diesen als maskierten und bewaffneten Neonazi zeigt. Neben der Figur baumeln zwei österreichische Verfassungen von der Decke. An der Wand steht ein Baseballschläger mit einer Kette, die allerdings zu kurz ist, um die Puppe zu treffen. Ihr die Verfassung um die Ohren zu schlagen, das geht hingegen.

In einer Instagram-Story zur Ausstellung drohte Böhmermann Strache sogar selber mit Gewalt: «Servus, Herr Vizekanzler. Kommens mich doch mal besuchen in Graz, ich wart auf Sie», sagt der Satiriker in die Kamera, ehe er zum Baseballschläger greift und ausholt. Dann bricht das Video ab. Bei einem Konzert in Wien hatte Böhmermann bereits im Februar ein Schmählied über einen rechtspopulistischen deutschen Polizeigewerkschafter auf den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl umgedichtet.

In Interviews in österreichischen Medien griff Böhmermann Strache und Kurz in den vergangenen Wochen frontal an: Faschismus sei keine Meinung, Identitätspolitik keine Entschuldigung für Rassismus. Dem «Standard» erklärte er, er würde sich nie so weit aus dem Fenster lehnen und den österreichischen «Kinderkanzler» als «Klemmfaschisten» bezeichnen. «Aber fragen Sie mich das, wenn Sie wollen.»

«32-jähriger Versicherungsvertreter mit viel Haargel»

Im ORF sagte Böhmermann, es sei «nicht normal, dass das Land von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter mit viel Haargel» geführt werde. «Haben Sie keinen Besseren?» In Anlehnung an den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, der einst seine Landsleute als «sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige» bezeichnet hatte, sagte er: «Das Rad der Zeit hat sich ja weitergedreht: Jetzt sind es schon acht Millionen Debile.» Österreich hat 8,8 Millionen Einwohner.

Der ORF, der seit Monaten von der FPÖ politisch bedrängt wird, distanzierte sich von Böhmermanns Sätzen mit den Worten, es handele sich um Satire, die man als solche zwar ausstrahle, deren Aussagen man aber nicht teile. Gegen die Entschuldigung protestierten wiederum prominente Schriftstellerinnen rund um die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Ein bekannter Wiener Anwalt dagegen kündigte eine Klage gegen Böhmermann an und wollte diesen amtlich für ein psychiatrisches Gutachten einbestellen, um seine Prozessfähigkeit zu beurteilen.

Strache selbst jedenfalls, so viel ist nach den Attacken gegen ihn bekannt und verbürgt, hält Böhmermann für einen Feind und politischen Attentäter. In seiner Rücktrittsrede vom vergangenen Sonntag nannte er ihn ausdrücklich als eine jener Personen, die ihm mit dem Video allenfalls hätten schaden wollen.

Recherchen der österreichischen Zeitung «Die Presse» deuten mittlerweile eher auf eine Wiener Anwaltskanzlei und eine Münchner Detektei als mögliche Urheber oder Mittler des Videos hin. Böhmermann wusste zwar vom Video, das tat aber offenbar eine ganze Reihe von Journalisten auch. Den Knall, den dessen Veröffentlichung auslöste, nutzt der Satiriker vermutlich eher als medialer und politischer Trittbrettfahrer. Dazu passt auch, dass er sich gegen den schmeichelhaften Verdacht, er könnte doch der Urheber des Coups sein, nicht wirklich wehrt. Immerhin könnte dafür heute Abend ja noch eine traumhafte Quote für sein «Special» des «Neo Magazin Royale» herausschauen. (Redaktion Tamedia)