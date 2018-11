Wenn Trottel Geschichte machen

In diesen Tagen feiert ein Land seinen hundertsten Geburtstag, das es seit 1993 gar nicht mehr gibt: die Tschechoslowakei. Stattdessen gibt es zwei Kleinstaaten, in denen in letzter Zeit mit Robert Fico und Miloš Zeman zwei beinharte Populisten ihr Unwesen getrieben haben.

Hervorgegangen ist die Tschechoslowakei 1918 aus den Trümmern der k. u. k. Monarchie, die es auch nicht mehr gibt, deren Geist aber bis heute durch das Wiener Kaffeehaus zu wehen scheint, in dem an diesem Nachmittag die Schriftsteller Jaroslav Rudiš und Michal Hvorecký sitzen. Beide wurden in der Tschechoslowakei geboren. Rudiš lebt in Tschechien, Hvorecký in der Slowakei. Hvorecký ist mit dem Tram aus Bratislava gekommen und trägt einen Button, auf dem steht «All for Jan», in Erinnerung an den investigativen Journalisten Ján Kuciak, der im Februar zusammen mit seiner Verlobten Martina Kušnírová ermordet wurde.

Als Jaroslav Rudiš das Café betritt, überreicht Hvorecký ihm ebenfalls einen Button. Darauf steht «Som za slušné Slovensko» – «Ich bin für eine anständige Slowakei».

Jaroslav Rudiš: Der Wahnsinn. So etwas wie eure Proteste gab es seit der Wende nicht. Ich habe die vergangenen Monate in Amsterdam gewohnt. Sogar dort wurde protestiert. Von Tschechen. Aber das waren natürlich nur Kaffeehaus-Tschechen.

Jaroslav Rudiš, geboren 1972, lebt als Schriftsteller in Prag. Foto: Keystone, DPA

Wie meinen Sie das?Rudiš: Als Witz. «Prager Kaffeehauskultur» ist ein Schimpfwort.Michal Hvorecký: Bei uns ist es das «Bratislavaer Kaffeehaus». Rudiš:Das Beeindruckende an den Protesten nach dem Kuciak-Mord: Die Regierung hat natürlich auch da probiert, die Demonstranten zu verleumden, unser Premier Fico lancierte über russische Fake-News-Seiten, dass die Proteste von George Soros und den «Kaffeehausintellektuellen» lanciert worden seien. Aber das hat diesmal nichts genützt. Die Empörung war zu gross, das ganze Land war auf der Strasse.

Aber hat sich auch etwas geändert?Hvorecký: Wir haben viel erreicht. Der Premierminister, der Innenminister und der Polizeipräsident sind zurückgetreten. Trotzdem könnten Robert Fico und seine «sozialdemokratische» – eigentlich rechte, nationalkonservative soziale Partei – die nächste Wahl wieder gewinnen. Ich bin immer noch sehr traurig. Ich kannte Kuciak persönlich. Ein toller Kollege. Er und seine Verlobte planten gerade ihre Hochzeit, als sie ermordet wurden.

Michal Hvorecký, geboren 1971, lebt als Schriftsteller in Bratislava. Foto: AFP

Sie wurden beide in der Tschechoslowakei geboren, Sie, Herr Rudiš, in Böhmen, Sie, Herr Hvorecký, in Bratislava, heute leben Sie in unterschiedlichen Ländern. Würden Sie sagen, Sie sind in der Tschechoslowakei in ein und demselben Land aufgewachsen?Hvorecký: Wir waren alle Tschechoslowaken. Und ich sehe die Tschechoslowakei bis heute als meine erste Heimat. Die Trennung der beiden Länder 1993 war damals für mich ein Trauma.Rudiš: Trauma würde ich nicht sagen, aber es war ziemlich verrückt. Wie aus dem Nichts. Ich hab damals studiert im nordböhmischen Liberec, zusammen mit vielen Slowaken. Am 1. Januar 1993 wachten sie als Fremde im eigenen Land auf, hatten andere Banknoten, andere Pässe, das war sehr seltsam. Hvorecký: Unsere ganze Familie war absolut gegen die Trennung. Leider war die Stimmung damals voller Hetze. Im Nachhinein erinnert mich das an das Gespinst aus Lügen und Hass im heutigen Netz. Rudiš: Wir waren auch absolut gegen die Trennung. Das haben ein paar Populisten über unsere Köpfe hinweg entschieden. Hätte es eine Volksabstimmung gegeben, gäbe es die Tschechoslowakei noch.

Vor dem hundertsten Jahrestag ist ein Wandbild aufgetaucht, das jetzt viel im Netz herumgeschickt wird. Tomáš Garrigue Masaryk, der Gründungspräsident der Tschechoslowakei, schaut dort weinend auf die Jetztzeit. Warum? Hvorecký: Weil es damals eine demokratische Blütezeit, eine Zeit des Aufbruchs und Aufbaus war. Was die Slowaken dabei heute gern vergessen: Es kamen nach 1918 rund 50000 Tschechen in die Slowakei, die alles aufgebaut haben, Universitäten, Akademie der Wissenschaften, Philharmonie. Die Slowakei war bis dahin extrem ländlich, es gab wenige Leute, die dazu in der Lage waren, einen modernen Staat mitzugestalten. Die Tschechen wurden dann im Jahr 1939 alle rausgeschmissen.Rudiš: Die Tschechen schauen auch so nostalgisch auf diese Zeit, weil wir damals zu den reichsten Ländern der Welt gehörten. Sie blenden dabei aber gerne aus, dass das auch deutsch-jüdische Geschichte war. Im Grunde war die Tschechoslowakei bis 1939 eine Fortsetzung der k. u. k. Vielvölkerei im Kleinen, mit fünf Millionen Tschechen, drei Millionen Deutschen, mit Slowaken, Ruthenen, Ukrainern, Ungarn und innerhalb dieser Vielvölkerei vielen Juden. Insofern kann man die Zeit seit 1918 auch als traurige Geschichte der kulturellen Verkleinerung und der ethnischen Entmischung sehen, hin zu immer einsameren Entitäten.

In den russischen Botschaften sitzen Agenten, die Trolle mieten, Fake-Profile erstellen, und manipulative Inhalte viral verbreiten.Michal Hvorecký

Gibt es denn noch Gemeinsamkeiten aus der tschechoslowakischen Zeit? Rudiš: Was wir gemeinsam haben, ist die Nichtaufarbeitung der tschechoslowakischen Geschichte. Die Kollaboration mit den Kommunisten. Die Vertreibung der Sudetendeutschen. Dass der slowakische Staat, von Faschisten geführt, 1939 Polen mitüberfallen und die Operation Barbarossa mitgetragen hat. Hvorecký: Was wir auch gemeinsam haben: Die Grenzgebiete sind in der Slowakei und in Tschechien jeweils psychisch kontaminierte Landschaften, die Vertreibungen und massive Gewalt erlebt haben. Und die deshalb heute noch anfälliger sind für populistische Hassbotschaften.Rudiš: Das ist das Thema von Michals neuem Roman «Troll» über den Hass, der heute im Netz professionell gestreut und angeheizt wird. Das ist aus Ungarn und Russland zu uns rübergeschwappt.Hvorecký: Fake-News-Seiten sind innerhalb kürzester Zeit in der Slowakei die wichtigsten Mainstream-Medien geworden. Lügenmaschinen, die in unserem Land eine Million Leser erreichen.

In «Troll» werden diese Lügenfabriken gesteuert von einem Land im Osten. Hvorecký: In den russischen Botschaften in Prag und Bratislava sitzen lauter Agenten, die Trolle mieten, Hunderte Fake-Profile erstellen, falsche Websites aufbauen und manipulative Inhalte viral verbreiten. Ihr Ziel ist es, die Gesellschaft tief zu verunsichern, den Westen als Feind zu stilisieren und die demokratische Gesellschaftsordnung zu destabilisieren. Russland wird als Freund und slawischer Bruder dargestellt, Putin als herausragender Staatsmann. Damit verbunden ist auch die Beschönigung der gemeinsamen Vergangenheit, etwa der Okkupation 1968, nach dem Prager Frühling. Damit soll den Bürgern der Austritt aus EU und Nato schmackhaft gemacht werden. Dazu kommt die Hetze gegen die vermeintliche «Lügenpresse».

Zeman, der mal ein überzeugter Europäer und Sozialdemokrat war, hat sich zu einem Nationalisten verwandelt. Eine Tragikomödie. Ich muss oft an Kafkas «Verwandlung» denken.Jaroslav Rudiš

Was für Auswirkungen hat das?Hvorecký: Die Atmosphäre ist viel feindlicher geworden. Wir haben eine Buchpräsentation in der staatlichen öffentlichen Bibliothek organisiert mit einer slowakischstämmigen Jüdin – Eva Umlauf, die seit langem in München wohnt –, die Auschwitz überlebt hat. Da kamen Vertreter rechtsextremer Medien, die bei uns mittlerweile Mainstream sind, und sagten: Es gibt andere Wahrheiten über Auschwitz und den Holocaust. Die alte Dame wurde öffentlich als Lügnerin und Antislowakin hingestellt. Vor fünf Jahren haben 8 Prozent der Slowaken gesagt, sie wollten keine jüdischen Nachbarn. Jetzt sind es 30 Prozent. Es gibt gerade mal 2000 Juden in der ganzen Slowakei, die alle ganz versteckt leben. Das ist vollkommen irrational. Rudiš: Unser Präsident Miloš Zeman hetzt ebenfalls seit langer Zeit gegen die Presse. Zeman, der mal ein überzeugter Europäer und Sozialdemokrat war, hat sich zu einem Nationalisten verwandelt. Eine Tragikomödie. Ich muss oft an Kafkas «Verwandlung» denken.

Wenn ihr euch was wünschen dürftet für eure Länder, was wäre das? Hvorecký: Zum einen können wir Slowaken erst beruhigt aufatmen, wenn Ján Kuciaks Mörder verurteilt und ihre Verbindungen in die Spitzenpolitik und die Geheimdienste aufgeklärt worden sind. Zum anderen: Ich glaube an die Bildung. Vor allem junge Menschen sollten sehr früh lernen, wie Onlinemedien funktionieren. Wir müssen unsere Abwehrfähigkeit stärken und die Internetpropaganda kontern. Wie ich in «Troll» schreibe: «Früher hiess es: Der Sieger schreibt die Geschichte. Heute wird Geschichte geschrieben, um zu siegen.»Rudiš: In meinem Roman «Winterberg» heisst es: «Nicht die Sieger, sondern die Trottel machen die Geschichte.» Ich habe beim Schreiben viel an Schwejk gedacht. (Redaktion Tamedia)