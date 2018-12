«Die Drohnen verschwanden immer wieder»

Der zweitgrösste Londoner Flughafen war über einen Tag lang lahmgelegt, über 800 Flüge wurden gestrichen, rund 120'000 Passagiere waren betroffen, die Polizei musste die Armee um Hilfe bitten: Eine gezielte Störaktion mit mindestens zwei Drohnen brachte den kommerziellen Flugverkehr am britischen Gatwick Airport fast den ganzen Donnerstag komplett zum Erliegen. Am Freitagmorgen wurde dann vorerst einer begrenzten Zahl von Flügen die Start- und Landeerlaubnis erteilt. Passagiere sind weiterhin angewiesen, vor der Anreise den Status ihres Fluges zu prüfen.

Der oder die Drohnenpiloten sind allerdings weiterhin nicht gefunden worden. Flughafenchef Chris Woodroofe erklärte der BBC, der Flugbetrieb sei dank «zusätzlicher Massnahmen» der Regierung und des Militärs möglich. Ob das heisst, dass die Drohnen bei einer weiteren Störaktion abgeschossen würden, wollte Woodroofe nicht kommentieren. Die zuständige Polizei Sussex hatte am Donnerstag einen Abschuss der Drohnen aufgrund von Sicherheitsbedenken zunächst ausgeschlossen. Später hiess es dann, ein Abschuss sei eine «taktische Option». Während des Tages wurden denn auch bewaffnete Einsatzkräfte auf dem Flughafengelände gesichtet.

Der für den Flughafen zuständige Polizeikommandant, Justin Burtenshaw, erklärte das Problem so: Je grösser die Drohne, desto weiter weg kann sich der Pilot befinden. «Immer wenn wir glauben, dem Piloten nahe zu kommen, verschwindet die Drohne wieder», so Burtenshaw zur BBC.

