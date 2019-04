«Wer glaubt, wir Briten kämen zurück, kennt uns schlecht»

Herr Garton Ash, Sie haben den Brexit mit einer Soap-Opera verglichen. Aber ist es nicht mehr eine Tragödie?

Die Konsequenzen des Brexit für Europa könnten schlimmer werden als die für Grossbritannien. Es sind ja ohnehin schon sehr viele Kräfte des Populismus und der Zerstörung am Werk in der EU, und der Brexit könnte ihnen noch einmal starken Auftrieb geben.

Was kann die EU dagegen tun?

Eine lange, flexible Verschiebung des Austritts kann die Chance sein für einen langen, demokratischen Prozess, der entweder mit einem zweiten Referendum und dem Verbleib des Königreichs in der EU enden könnte.

Aber dann könnten sich die Briten hintergangen fühlen, und der Populismus würde nur heftiger.

Das Argument höre ich immer wieder: Das UK würde dann ein schwieriges EU-Mitglied werden, die Stimmung vergiften, als Krebsgeschwür die Union zerstören. Da gibt es allerdings einige Konkurrenz in dieser Sache – wenn man nach Italien schaut, nach Ungarn, Polen. Die EU muss das als Ganzes überleben. Aber wenn man langfristig denkt, über ein Jahrzehnt hinaus, mit Blick auch auf die Beziehungen zu China, zu den USA, dann ist es eindeutig besser, wenn Grossbritannien in der EU bliebe. Das wäre anfangs nicht einfach, aber die EU wäre am Ende ein besserer Ort.

Es gibt viele Europäer, die die Briten schlicht aufgegeben haben.

Schockierend viele. Ich höre immer wieder, ein «No Deal» sei das kleinere Übel, lasst uns einfach Schluss machen mit dem Drama. Aber das wäre ein Fehler. Es wäre eine kurzfristige Erleichterung – und in der Folge ein langfristiger Schmerz. Es würde eine ganze Generation vergiften. Jede Seite würde jeder anderen die Schuld geben. Und es ist eine Illusion, dass man zum Beispiel im Falle eines «No Deal» Fragen der Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen separieren kann von den ökonomischen Beziehungen. Wenn die wirtschaftlichen Beziehungen schlecht sind, wenn wir eine Rezession haben, Arbeitslosigkeit und Armut, dann hat das schwerwiegende Folgen für das Gesamtverhältnis zur EU.

Würde Grossbritannien nach einem Crash zurückkriechen nach Europa und um Wiederaufnahme betteln?

Ich warne vor dieser Illusion. Wer glaubt, nach ein paar Jahren kämen wir zurück, der irrt. Wer das glaubt, kennt uns Briten schlecht, wir sind störrische Menschen. Die Schotten würden gehen, die Nordiren würden sich nach Irland orientieren, und die ganze Verfassungsstruktur des Königreichs geriete ins Wanken. Zudem würde sich die EU weiterentwickeln entlang französisch-deutscher Vorgaben, und daher würde es dann auch eine andere EU sein. Nicht zuletzt hätten wir dann keinen der speziellen Deals mehr, die wir zurzeit haben.

Was kann der EU-Gipfel bewirken?

Eine lange, flexible Verschiebung wäre gut, gekoppelt mit der Zusage, dass sich die Briten nicht in wichtige EU-Entscheidungen einmischen. Die Teilnahme an europäischen Wahlen wäre ausserdem eine Chance für uns britische Europäer, um weiterhin für den Verbleib in der EU zu argumentieren.

Wie wird sich der Brexit-Prozess langfristig psychologisch auf die Briten auswirken?

Ich kann im Brexit nichts Positives für Europa erkennen. Es gibt aber einen positiven Aspekt für die Briten. Wir haben endlich, um fünf nach zwölf, verstanden, was uns verloren zu gehen droht mit Europa. Die proeuropäische Bewegung wächst. Sechs Millionen Menschen haben eine Petition unterschrieben, um Artikel 50 zu widerrufen. Das ist ein Silberstreif am Horizont.

Kann man sagen, dass das, was hier passiert ist, zum Beispiel in der Schweiz nicht passiert wäre, weil die Schweiz viel mehr Erfahrung mit Abstimmungen hat, wie man so etwas durchführt und was man fragt?

Manche sagen, Referenden seien generell die Arbeit des Teufels; ich sehe das anders. Wir hatten schon einige, und die haben funktioniert. Wir müssen eher von Kanada lernen. Als Kanada 1995 durch Abspaltung fast Québec verloren hätte, haben die Kanadier alles richtig gemacht: Sie haben das Referendum gut vorbereitet, ein hohes Quorum angesetzt, gut informiert. Unser Problem war, dass wir ein schlechtes Referendum abgehalten haben.

Wird der Brexit die Union zerstören? Werden die Schotten in die Unabhängigkeit gehen und die Nordiren die Wiedervereinigung anstreben?

Nur ein harter «No Deal»-Brexit hätte diese Konsequenz, das würde uns ins 16. Jahrhundert zurückkatapultieren, als es nur England und Wales gab.

Wird das Parlament sich zum Schluss einigen?

Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Die Leute sagen: Werdet fertig. Aber das Parlament ist das Herz der britischen Identität. Selbst ich werde ein bisschen defensiv, wenn jemand das House of Parliament das House of Clowns nennt.

Die Abgeordneten hatten doch ihre Chance!

Die Schuld des Brexit-Chaos liegt zu 90 Prozent bei der Konservativen Partei. Das beginnt bei Maggie Thatcher, die auf ihre alten Tage antieuropäisch wurde. Und dann das Referendum – von David Cameron durchgeführt ohne Ahnung, verhandelt ohne Sachkompetenz. Und dies alles immer mit dem Fokus, vor allem die Partei zusammenzuhalten. 10 Prozent Restschuld liegt bei anderen. Innerhalb dieser 10 Prozent wiederum ist es unfair, dem Parlament nach drei Jahren Verhandlungen die Verantwortung dafür zu geben, dass es sich nicht in drei Tagen geeinigt hat. Gebt ihnen ein paar Wochen mehr, vielleicht kommt etwas heraus.

Bei den 90 Prozent Schuld für das Chaos, das Sie den Tories geben – wie hoch ist der Anteil von Theresa May?

Sie hat es von Anfang an vermasselt. Sie war falsch beraten. Bei einem Ergebnis von 52 Ja zu 48 Prozent Nein für den Austritt war es von Anfang an klar, dass sie auf einen Kompromiss mit den Remainern hätte zusteuern müssen. Wenn man mit den führenden Leuten der Kampagne für ein zweites Referendum spricht, so sagen die alle: Wenn May 2016 ein Norwegenmodell, einen weichen Brexit vorgeschlagen hätte, hätte es eine schnelle Einigung gegeben. Leider sind die, die jetzt so viele falsche Entscheidungen fällen, die politischen Kinder und Enkel von Maggie Thatcher. Es gibt einen engen Zirkel von Politikern, Journalisten, Kolumnisten und Experten, die sich alle permanent gegenseitig bestätigen. London ist die grösste Echokammer des Landes.

Wäre es sinnvoll, wenn May zum Rücktritt gezwungen würde?

Bringt es uns näher zu einer Lösung? Nein, denn dann gibt es einen Wettbewerb um die Führung der Konservativen Partei und wahrscheinlich Neuwahlen. Wenn man sich aber fragt, ob sie noch zu einer Lösung beitragen kann, ist die Antwort: Nein.

Und Boris Johnson? Wenn er May ersetzen würde?

Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Er ist unpopulär bei vielen Abgeordneten. Es wird wohl eher Dominic Raab oder ein anderer Brexiteer. Aber das wäre insgesamt kein guter Weg. Nach dem EU-Gipfel haben wir erst mal Kommunalwahlen, weitere Beratungen im Unterhaus und dann Europawahlen – da sollten wir nicht die Zeit mit Machtkämpfen verbringen.

Bei Ihnen klingt das alles so rational, wie ein Spaziergang im Frühling, als wäre nach dem Gipfel alles gut.

Nein, aber wären die Tories gut beraten, wenn sie kurz vor den Wahlen ihre Führung austauschen? Sie werden warten und die Messer wetzen. May wird bleiben, ein paar Wochen. Und in dieser Zeit könnten wir Politik machen, das Parlament kann sich einigen.

Wo wird das alles enden?

Natürlich ist die entscheidende Frage, ob wir aus der EU ausscheiden oder nicht – und erst in zweiter Linie, ob es einen weichen oder einen harten Brexit gibt. Wenn es einen gibt, wird das kein harter Schnitt, sondern ein langes, unaufhaltbares Auseinanderdriften.

Wird sich in der britischen Gesellschaft irgendwann die Erkenntnis durchsetzen, dass es ein Fehler war, Brüssel zum Feind zu erklären?

Vielleicht ein Drittel der Briten ist in einer totalen, EU-feindlichen Abwehrhaltung. Aber was wir durchmachen, ist derzeit ein gutes Abschreckungsbeispiel für andere, euroskeptische Länder. Die Frage ist nur, wie lange der Brexit auf andere abschreckend wirken wird. Wenn es schlecht läuft für die Briten, ist das schlecht für Europa. Dann wird es keine Kooperation in internationalen Fragen und wenig Gemeinsamkeiten geben. Wenn es aber ganz gut läuft für uns, dann werden in fünf Jahren Salvini, Le Pen und Orban sagen: Ich will, was die haben.

Was soll man der EU also raten?

Das ist ganz einfach. Tut alles, was ihr könnt, während es noch eine winzige Chance gibt, damit Grossbritannien in der EU bleibt.

(Redaktion Tamedia)