Wie die Globalisierung in die Sackgasse geriet

Erstens: Unsere Epoche mit Nationalismus, Protektionismus, Handelskriegen

Am Ende dieses zweiten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts steckt die Welt im Stillstand fest. Die Zuversicht ist weltweit am Boden. Und dabei hatte das Jahrhundert mit den Milleniumsfeiern so grossartig und voller Optimismus begonnen. Man glaubte an Frieden und dauernde Prosperität. Man vertraute auf die multilateralen Organisationen und die internationale Streitbeilegung. Kurz, man sah vor sich das «Ende der Geschichte» – oder mindestens das Ende von Kämpfen und Kriegen.

Aber nun, an der Schwelle zu den 2020er-Jahren, dominieren Nationalkonservatismus und Protektionismus bis an den Rand von Handelskriegen. Internationale Kooperation – etwa beim internationalen Handel oder bei der Bewältigung der Klimafrage – bröckelt mit der Konkurrenz von jedem gegen jeden. Es gilt das Faustrecht «America first», «China first», und manchmal auch, in der üblichen helvetischen Abschwächung, «Switzerland first».

Die Welt ist multipolar geworden, instabil und unfähig, globale Probleme zu lösen und eine globale Streitschlichtung aufrechtzuerhalten. Multilaterale Spielregeln werden ausgehebelt, die WTO als Streitschlichtungsinstanz ist lahmgelegt. Und in der globalen Klimapolitik ist eine koordinierte Strategie ausser Reichweite.

Das handelspolitische Ungleichgewicht wird die globale Machtbalance zum Kippen bringen.

Zudem diktieren unberechenbare Despoten in Moskau, Ankara, Kairo, Budapest, Warschau, Prag, Brasília, Riad und in manchen Failed States (gescheiterten Staaten) Afrikas die weltpolitische Agenda. Westeuropa als Hort der liberalen Demokratie ist in Bedrängnis. Die Europäische Union verliert mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs, nicht ohne eigene Schuld, so viel an Wirtschaftskraft wie zwanzig EU-Mitgliedsländer zusammen.

Die USA, die Vormacht des Westens, ist im Abstieg. Dagegen wehrt sich Trump mit Aggression und kurzsichtiger Verletzung aller Spielregeln. Die neue asiatische Vormacht China baut mit Schläue und strategischer Weitsicht ihre Dominanz im 21. Jahrhundert aus. Jeden Tag importieren die USA für eine Milliarde Dollar mehr Güter aus China, als sie Güter nach China liefern. Gegenüber Europa beträgt das Handelsbilanzdefizit der USA täglich eine halbe Milliarde Dollar. Das handelspolitische Ungleichgewicht wird die globale Machtbalance zum Kippen bringen. Zeiten, in denen alte Grossmächte durch neue abgelöst wurden, waren schon immer krisenhaft und anfällig für Kriege.

Die westlichen Demokratien haben es nicht geschafft, die aus dem Arbeitsmarkt Verdrängten, die Opfer der Globalisierung, einzugliedern und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich zu mindern. Millionen und Abermillionen von Arbeitnehmenden sind durch den Strukturwandel verdrängt worden, ohne Umschulung, ohne soziale Auffangstrategien. Allein in Europa haben die Importe aus Asien in zwei Jahrzehnten 40 bis 50 Millionen Arbeitnehmer aus den traditionellen Industrien verdrängt. Und dennoch redet die globalisierte, schreibende und regierende Elite stets vom weltweiten Erfolg des freien Handels.

Zweitens: Aufstand der Vergessenen und Verlorenen

Intellektuelle, Wissenschaftler und Wortführer der alten Volksparteien haben für diese konservativen, zuweilen demokratiefeindlichen nationalistischen Trends bisweilen das Erklärungsmodell parat: Schuld seien die «Verführer» und «Populisten». Sie würden die «Wutbürger» anstacheln und die «Gesellschaft des Zorns» für ihre finsteren Absichten missbrauchen.

Nach dem ersten Vertrauensverlust im Gefolge der Finanzkrise 2008 sind es in dieser Lesart heute die Trumps, Le Pens, Salvinis, Orbans, Kaczynskis, die AfD und SVP und all die nationalistischen Populisten, die das «Volk aufhetzen».

Das aber ist der falsche Blickwinkel auf das Problem. Denn zu selten fragt man nach den Motiven der «Verführten». Cornelia Koppetsch («Die Gesellschaft des Zorns») ist im deutschsprachigen Raum eine Ausnahme; Didier Eribon («Rückkehr nach Reims») ist es in Frankreich. Woher kommt der Aufstand von unten? Was sind die Motive? Warum haben gerade diese nationalkonservativen «Verführer» in demokratischen Wahlen ihre Regierungsmacht und Position errungen?

Nur schon, dass ich in einigen Kolumnen die Perspektive von den «Verführern» auf die «Verführten» gedreht habe, hat mir Kritik von Freunden und Intellektuellen und den Schmähpreis der Internetzeitung «Republik» eingetragen.

Wer die Fragen richtig stellt, nimmt schnell wahr: Als Ursache der Entfremdung gegen Regierungen und globalisierte Eliten stand und steht die Migrationsfrage. Die Personenfreizügigkeit ist ein neoliberales Konzept. Ein grosser Teil der Arbeitnehmerschaft hat nie verstanden, weshalb ihre Regierungen und die eigenen Verbandsführer in dieser Frage die Patrons so vorbehaltlos unterstützten.

Die Sozialdemokratie als Protagonistin des Multikulturalismus ist in ganz Europa (mit der Ausnahme von Dänemark) wegen dieser Entfremdung und des Identitätsverlusts geschwächt und in manchen Ländern fast zur Bedeutungslosigkeit dezimiert worden.

Jenseits der ökonomisch messbaren Wohlstandsverluste wirkt auch die Identitätsproblematik als Motiv der Entfremdung.

In manchen Ländern der westlichen Marktwirtschaften erfahren die Unterschichten existenziell den neoliberalen Strukturwandel, die Entindustrialisierung, die ökonomische Marginalisierung. Die Hinwendung zum nationalistischen Populismus ist der stille Aufstand der Verlorenen und Vergessenen. Die Identifizierung mit dem nationalistischen Versprechen und mit der populären Sprache wurde zu ihrem Motiv. Es ist billig, verletzend und geradezu kontraproduktiv, sie mit der Moralkeule als «Nationalisten», «Rassisten», «Abschotter» zu traktieren.

Es ist zwar meist falsch oder ökonomisch zwiespältig, wie Trump und andere populistische Führer jetzt den Freihandel bekämpfen. Aber in der Logik der Betroffenen, der Unterschichten, ist der Protektionismus ein naheliegender Reflex.

Jenseits der ökonomisch messbaren Wohlstandsverluste wirkt auch die Identitätsproblematik als Motiv der Entfremdung. Sie ist vielen Politikern fremd. Sie verstehen gesellschaftliche Identität nicht. Wer die Fäkalsprache und die vulgärdeutschen Hack-Sätze der neusten Buchpreisträgerin Sibylle Berg («GRM Brainfuck») beim Lesen erträgt, erfährt einprägsam das sozialpychologische Desaster in einem Dorf mitten in einer ehemaligen englischen Kohle-Stahl-Region, was Strukturwandel und Entindustrialisierung unter neoliberalen Bedingungen an gesellschaftlichen Schäden verursachen.

Das Hamsterrad in

der Arbeitswelt dreht, doch die halbe Schweizer Bevölkerung hat nichts davon.

Man denke auch an die Millionen Betroffenen der «Uberisierung», also von prekären Arbeitsbedingungen mit Tiefstlöhnen und von Arbeit auf Abruf, – etwa bei Uber, Billigstfluggesellschaften, Callcenters, globalen Logistikanbietern und multinationalen Konzernfilialen: Anti-Identität und Vertrauensschwund gegen Regierungseliten, gegen traditionelle Volksparteien und gegen die «globale Klasse» (Dahrendorf) sind die Kosten einer neoliberalen Globalisierung ohne soziale Absicherung.

Das Phänomen ist keine exklusiv englische, ostdeutsche oder französische Krankheit. Untere Mittelschichten erfahren auch in der Schweiz, allerdings auf höherem Wohlstandniveau, die Entfremdung durch Zuwanderung, Strukturwandel und rasanten Kulturwandel. Im ganzen Jahrzehnt 2008-2018 stieg das Bruttoinlandprodukt pro Kopf in der Schweiz nur gerade um 4 Prozent. Die starke Zuwanderung hat den Wohlstandszuwachs auf mehr Köpfe verteilt. Die realen Einkommen pro Kopf stagnieren seit zehn Jahren.

Schlimmer noch: Das verfügbare Einkommen nach Abzug von gestiegenen Mieten, Krankenkassenprämien und Abgaben ging in den meisten Regionen für die Mehrheit zurück. Das Hamsterrad in der Arbeitswelt dreht und dreht, doch die halbe Bevölkerung hat nichts davon. Nur dank den flankierenden Lohnschutzmassnahmen und der breit angelegten Berufsbildung hat die Schweiz eine soziale Verelendung durch Tiefstlohnzuwanderung vermeiden können.

Drittens: Die Zerstörung der Globalisierung durch ihre Anhänger

Wir müssen bezüglich der Ursachen tiefer schürfen. Wie konnte es zu dieser gesellschaftlichen Krise in der westlichen Welt, zu diesem Rückschlag der internationalen Beziehungen kommen? Wer hat das alles gewollt, diese rasante globale Liberalisierung mit den sichtbaren Folgen von sozialem Abstieg, Entfremdung, Jugendarbeitslosigkeit und Vertrauensverlust gegenüber den etablierten Regierungs- und Konzerneliten? Ich denke, die Ultraglobalisierer selber haben die Rückschläge in der multilateralen Kooperation zu verantworten. Denn die sozialen Konsequenzen ihres neoliberalen Durchmarschs haben die nationalistischen Wellen erst heraufbeschworen.

Ich verfolge die internationale Wirtschaft seit einem halben Jahrhundert. Ich arbeitete in einem multinationalen Konzern. Schon im Wirtschaftsstudium befasste ich mich mit internationalen Handelsfragen, publizierte gegen den damaligen schweizerischen Zoll- und Handelsprotektionismus, arbeitete in Tunesien und Tansania, danach als Konsulent in der Welthandelskonferenz Unctad in Genf, später bei der Erklärung von Bern (heute Public Eye).

Der Rückblick zeigt dies: Die liberale Doktrin des Freihandels hatte immer Gewinner und auch Verlierer gezeitigt. Die Schweiz ist per Saldo grosse Freihandels-Gewinnerin, aber intern schaffte dies auch Verlierer. Die liberale Theorie des Freihandels (Theorie der komparativen Kostenvorteile), die jeder Wirtschaftslehrer als Lehrbuchdoktrin verinnerlicht hat, ist immer nur unter ganz bestimmten, restriktiven Bedingungen gültig.

Die neoliberalen Dogmatiker haben diese Theorie zu einem Katechismus erhoben, aber dennoch nur halb begriffen. Die internationalen Handelsabkommen und die Freihandelsdoktrin von Gatt/WTO haben stets soziale Fragen (etwa Kinderarbeit und Lohndumping) und ökologische Kritik (etwa Überfischung, Gentechnologie, Klima- und Atmosphärenschutz) ignoriert und beiseite geschoben. Der doktrinär durchgesetzte Freihandel ist sozial und ökologisch blind, Freihandel geht vor.

Die Anfänge der neuen Globalisierungswelle der Finanzmärkte gehen auf die libertäre Revolution von Ronald Reagan und Margaret Thatcher der 1980er-Jahre zurück. Doch die Extremglobalisierung im Handelsbereich löste die WTO in den 1990er-Jahren aus. Es war der Demokrat Bill Clinton, der die globale Marktöffnung erzwang, der die Volksrepublik China in die WTO und damit in die Weltwirtschaft holte. Er glaubte, mit der Welthandelsliberalisierung würde sich das demokratisch-liberale Modell durchsetzen. Heute weiss man es besser.

In Grossbritannien forcierte der Labour-Premier Toni Blair die neoliberale Internationalisierung der Wirtschaft. In Deutschland hat «Hartz-4» trotz einigen Erfolgen auf dem Arbeitsmarkt den sozialen Frieden und das Vertrauen geschwächt.

Die globale Freihandelsdoktrin erträgt keine demokratische und zivilgesellschaftliche Einflussnahme.

Nach der Osterweiterung der EU wirkte die Personenfreizügigkeit, die als wirtschaftsliberales Konzept auf den frühen Vorschlägen von Friedrich A. von Hayek basierte, stark entfremdend bei den Opfern der Entindustrialisierung und des Strukturwandels. Hayek propagierte schon früh die unbegrenzte Migration und den Abbau des Grenzschutzes: «Wenn erst einmal die Grenzen geöffnet sind und Bewegungsfreiheit (Migration) gesichert ist, verlieren alle nationalen Organisationen dieser Art, ob Gewerkschaften, Kartelle oder Berufsverbände, ihre monopolistische Stellung und ihre Fähigkeit, qua nationale Organisationen das Angebot ihrer Dienstleistungen oder Produkte zu kontrollieren. …. Sogar die gesetzliche Beschränkung von Kinderarbeit oder die Regulierung der Arbeitszeit werden den Einzelstaaten schwerfallen.» (Hayek 1939)

Die neoliberale Glaubensdoktrin der Marktliberalisierung hatte auch in der Schweiz immer eine dominante Stellung. Ihre ideologischen Sachwalter waren in der Handelsabteilung der Bundesverwaltung angesiedelt, dem heutigen Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Und dessen ideologischer Rückhalt findet sich beim Wirtschaftsverband Economiesuisse, beim Konzern-Thinktank AvenirSuisse und in den letzten Jahren in aggressiver Zuspitzung auch in der NZZ.

Ende der 90er-Jahre, als die Aufnahme Chinas in die WTO zur Diskussion stand, fragte ich den Schweizer Chefunterhändler und versierten Bawi-Botschafter Luzius Wasescha (wir waren befreundet), wann die Schweizer Position zur China-Aufnahme im Parlament zur Diskussion gestellt würde. «Kommt nicht in Frage», war die klare Antwort: «Wo käme man hin, wenn man die Parlamente einbeziehen würde.»

Alle Parlamente der Welt konnten 1994 die 950 Seiten umfassenden Gatt/WTO-Abkommen nur als Ganze ohne jede Änderung absegnen. Die neoliberalen Mechaniker der Konzernmacht waren unter sich, als sie die Weltwirtschaft auf die neoliberale Marktkonzeption umstellten. Seither haben sie indes kein weiterführendes WTO-Abkommen mehr zustande gebracht.

Die globale Freihandelsdoktrin erträgt keine demokratische und zivilgesellschaftliche Einflussnahme. Marktgläubigkeit dominiert.

Der weltbekannte Politikwissenschafter Dani Rodrik hat aufgezeigt, dass heutzutage ein Trilemma besteht zwischen (1) den globalen Spielregeln, (2) der nationalen Souveränität und (3) der demokratischen Entscheidungsfindung. Man kann nie alles zu 100% verwirklichen. Die wünschbare Balance zwischen, Globalisierung, Souveränität und Demokratie ist gestört. Das Rodrik-Trilemma hilft uns erklären, weshalb die Globalisierung zu nationalen Brüchen und Widerständen führen kann. (Ich begrüsse es, dass das Rodrik-Trilemma nun auch als erklärendes Didaktik-Modell Eingang in den Unterricht von Berufsschulen findet.)

Die Marktgläubigkeit blendet soziale und ökologische Realitäten aus. Die Mechaniker der Marktliberalisierung, wie wir sie im Seco und bei Economiesuisse antreffen, glauben noch heute wie Uhrmacher an ihre mechanistischen Marktmodelle. Ihr unverrückbares Denken gleicht jenem fundamentalistischer Gläubiger der göttlichen Schöpfungsgeschichte, bei denen Darwins Evolutionslehre stets des Teufels bleibt.

Die Marktgläubigkeit hat auch in der Schweiz die Globalisierungsbereitschaft in die Sackgasse geführt, wie diese Episode zeigt: Im Jahr 2006 wollte das Seco mit den USA Verhandlungen für ein bilaterales Freihandelsabkommen Schweiz-USA aufnehmen. Dazu brauchte es ein Verhandlungsmandat des Bundesrats. Doch der Bundesrat lehnte dieses mehrheitlich ab. Von da an wurden die Verhandlungen mit den USA gestoppt. Bis auf den heutigen Tag gibt es kein solches Abkommen.

Es ist eine Tatsache, dass die ablehnende Mehrheit im Bundesrat 2006 deshalb zustande kam, weil das Seco auch eine Importliberalisierung der gentechnisch veränderten Organismen und der hormonhaltigen Fleischprodukte in sein Verhandlungsmandat hinein schmuggelte und damit auch die SP-Vertreter im Bundesrat zur Ablehnung zwang. (Ich war am Vorabend des historischen Bundesratsentscheids dabei.) Vom Seco wird bis heute die Mär gestreut, es sei nur die schweizerische Landwirtschaft oder Bundesrat Christoph Blocher, die das Freihandelsabkommen mit den USA blockiert hätten. Die Seco-Verantwortlichen hatte damals – genau wie heute – nicht das Sensorium für soziale und ökologische Probleme, die bei mancher Globalisierungsvorlage matchentscheidend sind.

Zum Glück gab es allerdings selbst im bürgerlichen Lager manchmal auch Gegensteuer gegen die Marktfundamentalisten, so etwa beim Lohnschutz. In der Bundespolitik wirkten Ende der 90er-Jahre auch Liberale, die sich – nicht zuletzt wegen der gescheiterten EWR-Volksabstimmung – auf eine moderate, liberale Marktöffnung mit sozialen Leitplanken einliessen. Sie suchten gegen Ender der 1990er- Jahre nach Wegen einer sozial abgefederten Marktöffnung gegenüber der EU.

Es waren dann die drei Freisinnigen Pascal Couchepin (Bundesrat), Jean-Luc Nordmann (Direktor des BIGA) und Peter Hasler (Direktor des Arbeitgeber-Verbands), die zusammen mit den Gewerkschaftern Paul Rechsteiner, Serge Gaillard und einigen Parlamentariern die flankierenden Lohnschutzmassnahmen durchsetzten und mit dieser Weitsicht die bilateralen Abkommen mit der EU gegen die Absichten der Diplomaten überhaupt mehrheitsfähig machten.

Ohne diese flankierende soziale Absicherung mittels Lohnkontrollen, GAV-Erweiterung und Inspektionen wären in der Schweiz Hunderttausende durch die Tieflohnzuwanderung lohnmässig regelrecht degradiert worden. Eine Marktliberalisierung ist auch, so meine Erfahrung, mit demokratischer, plebiszitärer Konsensfindung durchaus realisierbar, wenn sie mit sozialen Leitplanken sorgfältig flankiert wird.

Blick in die Zukunft: Globalisierung nur mit sozialen und ökologischen Leitplanken

Das Rezept gegen Nationalismus und Populismus kann nicht darin bestehen, zu warten, bis diese sich totlaufen. Vielmehr muss jeder Schritt der Liberalisierung und Globalisierung begleitet werden von sorgfältig austarierten sozialen Schutzmassnahmen und – heute noch vermehrt – auch von ökologischen Kompensationen oder Schutzmechanismen.

Die sozialen und ökologischen Schutzregeln, die in den westlichen Nationen über hundert Jahre hinweg schrittweise installiert worden sind, braucht es auch auf globaler Ebene. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen (NGOs) sind am weitesten mit dieser Globalisierungskonzeption. Solche «Altermondialistes», wie sie genannt werden, sind weder Abschotter noch Hyperliberalisierer. Sie haben konkrete Vorstellungen, wie internationale Wirtschaftsbeziehungen sozial und ökologisch akzeptabel ausgestaltet werden können.

Es ist eine anachronistische Selbsttäuschung, eine grenzüberschreitende Konzernhaftung sei auf die Dauer verhinderbar.

Der liberale britische Ökonom Paul Collier redet heute von der Notwendigkeit eines «sozialen Kapitalismus». Selbst der konservative Niall Ferguson fordert zur Rettung der Globalisierung einen «Sozialkonservatismus» innerhalb und zwischen den Nationen und mahnt: «Nur eine geeinte Nation ist eine gute Nation.» Nun bräuchte es viel Platz, solche Forderungen zu konkretisieren und in die Aktualität zu übertragen. Mit dem Risiko, in zahlreichen Zuschriften angemahnt zu werden, dass ich gerade diese oder jene wichtige Forderung hier auslasse, beschränke ich mich notgedrungen auf drei exemplarische Themen, die in der eidgenössischen Agenda aktuell sind.

Ein Freihandelsabkommen der Schweiz mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay) ist wünschbar und entwicklungspolitisch sinnvoll. Aber es ist nur realisierbar, wenn es bei uns eine überprüfte, zertifizierte Deklaration von importiertem Weidefleisch vorsieht. Denn dieses Rindfleisch weist ja eine viel bessere Ökobilanz auf, als der Irrsinn der inländischen industriellen Fleischproduktion mit einer Million Tonnen an importierten Futtermitteln aus Böden gerodeter Tropenwälder. Das Abkommen bräuchte allenfalls auch Grundsätze und Kompensationen für einen überprüfbaren Schutz der Regenwälder. Ohne eine solche Balance wird es das Abkommen gegen eine politische «unheilige» Gegnerschaft von Bauern, Grünen und Linken schwer haben.

Jedes neue Marktöffnungsabkommen, das den gesicherten Lohnschutz in der Schweiz und einen Sozialschutz für über 55-Jährige auslässt, sollte schon gar nicht dem Volk vorgelegt werden, denn es ist chancenlos und stärkt die nationalkonservativen Kräfte. Dies ist die schweizerische Erfahrung seit drei Jahrzehnten Europapolitik. Gerade die hierzulande jahrelang erprobten flankierenden Lohnschutzmassnahmen FLAM könnten in andern Ländern wegweisend werden für die Akzeptanz von dortigen Liberalisierungsschritten.

Es ist eine anachronistische Selbsttäuschung von massgeblichen Deutschschweizer Konzernchefs, eine grenzüberschreitende Konzernhaftung sei auf die Dauer verhinderbar. Was im Inland selbstverständlich ist, dass nämlich die Konzernmutter für die Schäden ihrer Konzerntöchter hierzulande haftet, ist im Zeichen der Globalisierung sachlogisch auch für ihre ausländischen Filialen zwingend. Doch es ist unglaublich, wie Konzernmanager und ihre Wasserträger bei Economiesuisse und im Parlament diese Realität der Weltwirtschaft verdrängen (ähnlich, wie mit dem Bankgeheimnis jahrzehntelang jedes Unrechtsbewusstsein zur Steuerflucht verdrängt worden ist). Die rund 120 Organisationen NGOs mit ihren vielleicht zwei Millionen Internet-Adressen, die hinter der Konzernverantwortungsinitiative stehen, machen es sich zur Aufgabe, den anachronistischen, widersprüchlichen Nationalegoismus unserer globalisierten Konzernelite zu demontieren.

Vielleicht hat die Schweiz heute mehr als in der Vergangenheit die Kraft, ihr Haus in internationalen Angelegenheiten selber in Ordnung zu bringen, – und nicht verspätet erst auf Druck des Auslandes.