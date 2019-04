Zu viel Migrationshintergrund – Politiker kritisiert Bahn-Werbung

Die Deutsche Bahn wirbt auf ihrer Website mit Bildern von Passagieren. Nichts Aussergewöhnliches, könnte man meinen. Unter den Abgebildeten befinden sich unter anderen der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der dunkelhäutige TV-Koch Nelson Müller und die türkischstämmige Moderatorin Nazan Eckes. Zwei weitere Bilder auf der Montage zeigen einen älteren Mann mit einem etwas dunkleren Teint und eine schwarze Mutter mit ihrem Kind.

Die Auswahl der Werbeträger ist dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer jedoch ein Dorn im Auge. Der Grünen-Politiker sah sich deshalb veranlasst, dies auch kundzutun. «Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die ‹Deutsche Bahn› die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat», schrieb Palmer auf Facebook. «Welche Gesellschaft soll das abbilden?» Den «Shitstorm» hat der Kommunalpolitiker aus Baden-Württemberg dabei bereits einkalkuliert oder sogar bewusst erzeugen wollen.

Aus den eigenen Parteireihen meldete sich Daniel Lede Abal. Der Tübinger Landtagsabgeordnete der Grünen bezeichnete Palmers Aussage als «einfach völlig daneben.» Das sei das Deutschland, das dem Tübinger OB offenbar fremd geblieben ist, so Abal.

Für den Parteikollegen aus Nordrhein-Westfalen, Ali Bas, ist Palmer nicht mehr als Oberbürgermeister tragbar. Wenn er mit so einer Stadtgesellschaft nicht zurechtkomme, sollte er sich jetzt überlegen, ob er Oberbürgermeister bleiben kann, schrieb Bas. Auf Twitter forderte er Palmer zum Rücktritt auf: «Es wird Zeit den Hut zu nehmen, Herr Palmer!»

Deutsche Bahn verteidigt Kampagne

Seitens der Bahn lautete die Antwort: «Herr Palmer hat offenbar zum wiederholten Male Probleme mit einer offenen und bunten Gesellschaft. Solch eine Haltung lehnen wir ab.»

Nico Rosberg, Nazan Eckes oder Nelson Müller stünden «für besondere Talente, die viele Menschen begeistern». Sie passten zur aktuellen Werbekampagne und seien «positive und repräsentative Identifikationsfiguren.» Das Unternehmen freue sich, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, sie gehörten genauso zur DB-Familie wie Kolleginnen und Kollegen aus über 100 Nationen, sagte ein Sprecher der Bahn.

Der gleichen Ansicht ist auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner: Die Bahn sei für alle da, und dass sie mit Vielfalt wirbt, begrüsse er. «Es zeigt die gesellschaftliche Realität», sagte Kellner gegenüber der Nachrichtenagentur DPA.

Und auch Werbeträger Nico Rosberg reagierte. Er wirft Palmer vor, die Gesellschaft zu spalten und Menschen auszugrenzen.

Herr Palmer, Sie wollen spalten & Menschen ausgrenzen. Nicht mit mir. Ich bin Sohn eines Finnen und einer Deutschen. Völkervielfalt liegt in meinen Genen. Ich bin stolz, Teil dieser Kampagne zu sein & bedanke mich bei DB, dass sie diese so umgesetzt hat. #noracism #diebahn #proud https://t.co/FxgJYUsJBM — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 23. April 2019

Auswahl weitere Reaktionen

Palmers Frage, welche Gesellschaft der Werbebanner der Bahn abbilden soll, beantwortete der aus Bosnien stammende und deutschsprachige Schriftsteller Saša Stanišic folgendermassen:

1. Jemand, der Hunger hat

2. Jemand, der ein bisschen Hunger hat und arbeitet

3. Jemand, der "Modern Family" auf ihrem Tablet guckt

4. Jemand Liebendes

5. Jemand, der den Kaffee bei der Deutschen Bahn nicht scheusslich findet pic.twitter.com/CLgC2qFHCv — Saša Staniši? (@sasa_s) 23. April 2019

Und auch der Berliner Autor und Satiriker Shahak Shapira äusserte sich:

Schreib doch einfach "mir sind zu viele Kanaken auf dem Bild" und fertig du Lellek pic.twitter.com/wnJKaJmVxN — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 23. April 2019

Klare Worte fand auch der deutsche Journalist Hasnain Kazim, der im Februar 2019 mit Palmer ein Experiment eingegangen war, indem die beiden ihre Facebook-Profile inklusive Followerschaft getauscht hatten. Der Sohn indisch-pakistanischer Eltern hielt Palmer vor, dass er mit solchen Aussagen infrage stelle, «dass Menschen wie ich zu dieser Gesellschaft gehören», schrieb Kazim auf Facebook.

Sie fragen allen Ernstes: «‹Welche Gesellschaft soll das abbilden?› Die Antwort ist ganz einfach: die deutsche. Gewöhnen Sie sich dran.»

Palmer selbst wollte sich zuerst auf Facebook nicht mehr zu seinem Post äussern. «Nach vier Stunden sind es 1500 Kommentare. Schlicht zu viele. Ich werde das nicht lesen oder antworten, schrieb er.» Was er dann letztlich trotzdem tat und seinen Standpunkt erläuterte: «Menschen, die so aussehen, als hätten sie keinen Migrationshintergrund, sind bei den Bildern in der Minderheit», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur DPA. «Ich würde eine Auswahl an Bildern, die unsere Gesellschaft abbildet, für logischer halten.» Wer eine andere Auswahl treffe, könne dafür gute Gründe haben. «Aber die erkenne ich bisher nicht.» Er frage sich, welche Strategie hinter der Bilderauswahl der Bahn stecke.

In einem weiteren Facebook-Posting stellte er diese Frage auch der Deutschen Bahn: «Liebe Deutsche Bahn AG, danke für deine Antwort auf Twitter», schrieb Palmer. «Leider beginnt diese jedoch mit einer Unterstellung. Ich habe kein Problem mit einer offenen und bunten Gesellschaft. In meiner Aussage, dass ich die Kriterien der Bildauswahl nicht verstehe, steckt auch keine Haltung, die es zu bekämpfen gilt.»

Für ihn als Betrachter seien die fünf Bilder von Personen, die er nicht kenne, in der Auswahl erklärungsbedürftig. Nur eine der fünf Personen scheine keinen Migrationshintergrund zu haben. «Das ist ungewöhnlich, und ich würde gerne die Absicht dahinter verstehen.»

Oberhaupt von Tübingen

Es ist nicht das erste Mal, dass Palmer Schlagzeilen macht. Der Mann gilt als rechter Grüner, der «Spiegel» nennt ihn einen Asylpopulisten.

Über die Hauptstadt Berlin sagte er einst: «Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: 'Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands». Im November 2018 soll er einen Studenten auf der Strasse angebrüllt haben. Eine Begleiterin des Studenten hatte Palmer wenig später wegen Nötigung angezeigt. (nag)