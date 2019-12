AfD-Höcke darf in keine ZDF-Talkshow mehr

Der Politiker Björn Höcke vom rechten Flügel der Alternative für Deutschland (AfD) wird in keine ZDF-Talkshow mehr eingeladen. Das hat der ZDF-Chefredaktor Peter Frey entschieden. Laut einer Vorabmeldung der «Zeit» habe er gesagt, «wir Medien haben niemanden zu erziehen». «Aber wir müssen zeigen, wo die Grenzen demokratischer Gesinnung verlaufen», sagte Frey in einer Fernsehsendung. Wer Höcke im Oktober bei der Landtagswahl in Thüringen gewählt habe, habe «bewusst rechtsextrem» gewählt.

Bereits Moderator Frank Plasberg hatte vor einem Jahr ähnlich auf einen AfD-Politiker reagiert und Chef Alexander Gauland nicht mehr in die ARD-Talkshow «Hart aber fair» eingeladen, wie der «Tagesspiegel» berichtet. «Wer die Verbrechen des Nationalsozialismus relativiert, kann kein Gast bei ‹Hart aber fair› sein», sagte Plasberg damals. (chk)