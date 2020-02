«Bekämpfen muss ich den Rassisten und den Antisemiten»

Im Jahr 2004 erschien ein bemerkenswerter Sammelband zum neuen Antisemitismus. Der Zusatz «neu» oder «sekundär» verweist auf den Antisemitismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstand – nicht trotz, sondern wegen des Holocausts. Der neue Antisemitismus relativiert die an den Juden begangenen Verbrechen, setzt Opfer und Täter gleich, macht Israel zu einem Unrechtsstaat oder gleich zum Wiedergänger Nazideutschlands, und er erfindet neue Erzählungen für alte Hirngespinste wie jenes der Allmacht der Juden.

Damals formulierten die Herausgeber den Titel des Bandes als Frage: «Neuer Antisemitismus?» Für die erweiterte und aktualisierte Neuauflage, die letztes Jahr erschienen ist und die Beiträge hochkarätiger Autorinnen und Autoren wie Ian Buruma, Judith Butler, Dan Diner und Omer Bartov versammelt, hätte es kein Fragezeichen mehr gebraucht. Die fünfzehn Jahre zwischen den Editionen sahen Terroranschläge gegen Juden und jüdische Einrichtungen, eine drastische Zunahme antisemitischer Hassreden im Netz, wüste Diskussionen um «importierten» Antisemitismus durch muslimische Einwanderer, einen zunehmend hysterischen Streit um Israels Rolle im Nahostkonflikt und die erschreckende Verbreitung antisemitischer Einstellungen unter sogenannten Normalbürgern in zahlreichen Ländern Europas.

Das «Magazin» hat sich in Wien mit einem Mitherausgeber des mittlerweile zum Standardwerk gewordenen Buchs unterhalten: Doron Rabinovici, preisgekrönter Schriftsteller, Essayist und Historiker, geboren 1961 in Tel Aviv, aufgewachsen in Österreich. Zu seinen jüngsten Publikationen zählen der Roman «Die Ausserirdischen» (Suhrkamp 2017) sowie die autobiografisch geprägte Poetikvorlesung «I wie Rabinovici» (Sonderzahl 2019).

Das Magazin: In Europa nimmt der Antisemitismus zu, gleichzeitig will niemand Antisemit sein. Der französische Front National, Corbyns Labour Party, die AfD, die israelfeindliche Boykottbewegung BDS – alle weisen den Vorwurf, antisemitisch zu sein, weit von sich …

Doron Rabinovici: … ich überlege, ob es dazu einen Witz gibt. Es gibt ziemlich gute Witze über Antisemitismus. Also: Kommt ein Jude am Wiener Westbahnhof an. Er geht zum ersten Passanten und fragt: «Verzeihung, sind Sie Antisemit?» Der andere: «Sicher nicht!» Der Jude geht zum nächsten: «Pardon, sind Sie Antisemit?» – «Nein, also bitte!» So geht das eine Weile, bis er an einen Passanten gelangt, der sagt: «Ja, ich bin Antisemit und werde immer Antisemit sein.» Der Jude: «Könnten Sie kurz auf meinen Koffer aufpassen? Sie sind der einzige ehrliche Mensch hier.»

Heute unterscheidet man ja zwischen drei hauptsächlichen Ausprägungen von Antisemitismus: dem nationalistisch-xenophoben von rechts, dem antikapitalistischen oder antiisraelischen von links und dem muslimisch-migrantischen. Welche Form bedroht die Juden in Europa am meisten?

Ich gebe zu, dass mich diese Frage ein bisschen ratlos macht. Wir haben ja keinen olympischen Wettbewerb, und Antisemitismus ist keine sehr sportliche Disziplin. Aber nehmen wir mal zwei heraus: den muslimischen und den rechten, rassistischen, autochthonen Antisemitismus. Man kann nicht leugnen, dass die islamistischen Attentate der letzten zehn, fünfzehn Jahren massiv waren, mörderisch. Und das bedroht. Zugleich muss man sich Folgendes vor Augen führen: In einer Befragung von 2018 sagten 39 Prozent der österreichischen Mehrheitsbevölkerung, Juden würden die internationale Geschäftswelt beherrschen. 34 Prozent meinten, die Israelis behandelten die Palästinenser so wie die Deutschen die Juden im Zweiten Weltkrieg. In absoluten Zahlen haben wir es hier mit sehr viel mehr Leuten zu tun – mit Millionen. Und ich weiss aus der Geschichte: Ein Antisemitismus in der Mehrheitsbevölkerung kann sich jederzeit wie ein Flächenbrand ausbreiten.

Das eine bedroht Leib und Leben von Individuen, das andere die Gesellschaft als Ganzes?

Ja, die Gefahr ist eine andere. Die Gefahr von islamistischen und neuerdings von rechtsextremistischen Attentätern wie in Halle oder Pittsburgh ist eine mörderische. Die Gefahr, die ausgeht von einer Kampagne, wie sie Viktor Orbán in Ungarn macht, ist eine politische. Das sind zwei unterschiedliche Gefahren. Und die Gefahr, die vom Antisemitismus in Teilen der englischen Labourpartei ausgeht, ist wieder anders. Insofern kann man diese Bedrohungen schwer vergleichen. Man kann nicht sagen, was unangenehmer ist für die europäischen Juden oder die Juden insgesamt.

«Antisemit ist immer der andere.»

Auf Alltagsebene manifestiert sich die Bedrohung nochmals anders, viel konkreter: Mit Kippa durch eine Pariser Banlieue oder ein Berliner Einwandererviertel zu gehen, stelle ich mir extrem unangenehm vor.

Auch in meinem Bezirk hier in Wien, wo die verschiedensten Gruppierungen leben, habe ich schon einschlägige Äusserungen von muslimischen Jugendlichen gegen orthodoxe Juden gehört. Aber ich habe eben auch gehört, wie sich alte Österreicher antisemitisch geäussert haben. Ich möchte überhaupt nicht kleinreden, was in der muslimischen Gemeinschaft herrscht, aber ich schlage vor, dass man sich politisch darauf einlässt. Bekämpfen muss ich den Rassisten und den Antisemiten. Nicht den Muslim. Ich kann den Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen, ich kann ihn nur politisch bekämpfen.

Allerdings prangern Linke und Rechte unterschiedliche Formen von Antisemitismus an. Und die Lager scheinen taub oder doch unempathisch für Antisemitismus von der «falschen» Seite zu sein. Es hat eine Politisierung der Diskussion stattgefunden.

Man kann sagen, dass das ein interessantes Phänomen ist. Antisemit ist immer der andere. Das heisst, Linke thematisieren gerne den rassistischen Antisemitismus der Rechten, der teilweise klassisch ist, teilweise in neuem Gewand daherkommt. Rechte besprechen besonders gerne den linken Antizionismus oder den globalisierungskritischen Antisemitismus. In der Mehrheitsgesellschaft wiederum diskutiert man über den muslimischen Antisemitismus. Es ist eine Katze, die die ganze Zeit ihrem Schwanz nachläuft.

Aber antisemitisch ist die ganze Katze, inklusive Schwanz.

Ich glaube nicht, dass alle, denen Antisemitismus vorgeworfen wird, antisemitisch sind. Was man allerdings sagen kann: Antisemitismus kommt überall vor. Es ist nicht etwas, was einer politischen Gruppierung allein gehört. Was besonders verstörend ist und kaum akzeptiert wird: Antisemitismus braucht überhaupt keine politischen Vorzeichen. Es gibt ihn auch ohne politische Vorzeichen in der Mitte der Gesellschaft.

Vermutlich ist es das, was der Publizist Henryk M. Broder zynisch als «Weltkulturerbe» bezeichnet hat.

Tatsächlich gibt es einen Antisemitismus, der im Abendland seit Jahrhunderten verbreitet ist, weil der Jude im christlichen Weltbild immer schon da war. Der Jude ist der, der Credo und Kredit vergibt, der Gläubige und der Gläubiger. Gott und Geld hat er zu verwalten, und wenn die Wertesysteme in Krise geraten, ist er derjenige, den man beschuldigen kann.

Zugespitzt: Ohne den Juden gäbe es den Christen nicht, und das ist eine Kränkung?

Absolut. Es handelt sich um einen ödipalen Konflikt zwischen den beiden Religionen. Wobei ich mich gleich korrigieren muss: Der Jude hat mit dem Christentum kein Problem. Es ist ihm völlig egal, es ist eine Religion von vielen. Ein religiöser Jude empfindet es nicht als Problem, dass er eine Minderheit ist. Das Christentum hingegen hat ein theologisches Problem – ich rede jetzt nicht von den einzelnen Christen, sondern vom Christentum als Konstrukt, zumindest von jenem vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil: Wie kann ich das Erbe von Leuten antreten, die peinlicherweise noch am Leben sind? Auf der anderen Seite braucht das Christentum den Juden, denn er ist ein Beweis für die Herkunft der eigenen Religion.

Ein Beweis für Christus, gar!

Man liest ja als Christ auch das Alte Testament. Das ist ein faszinierender Punkt, wenn man sich mit Antisemitismus beschäftigt: Es ist nicht der Hass gegen einen Fremden, ganz im Gegenteil. Es ist der Hass gegen etwas, das einem wohlbekannt ist. Der Jude ist einem vertraut, nicht fremd. Er ist der andere, der einen an einen selbst erinnern kann. Der Unterschied im Ähnlichen.

Sie haben gesagt: «Antisemit ist immer der andere.» Schadet diese Politisierung der Perspektiven dem Kampf gegen Antisemitismus?

Das ist ein Phänomen, das ich faszinierend finde: Antisemitismus ist der Hass auf den anderen. Aber was bedeutet das in einer globalisierten und pluralisierten Gesellschaft, die die ganze Zeit als Sonntagsrede vor sich herträgt, dass «ich» immer auch ein anderer ist? In einer Gesellschaft, in der wir wissen, dass wir nicht nur über eine Identität verfügen, sondern über mehrere gleichzeitig? Das heisst, es ist ein intellektuelles Hütchenspiel, das hier aufgeführt wird. Als Trump noch nicht Präsident war, hat er sich vor dem proisraelischen Lobbyverband AIPAC aufgestellt und aufgrund einiger Aussagen, die er früher gemacht hat, erklärt, dass er kein Antisemit sei. Er tat das mit den folgenden Worten: «I’m the least antisemitic person you’ve ever met.»

Jesses.

Ja, er hätte nie gesagt: «Ich bin die am wenigsten pädophile Person, die Sie je getroffen haben.» Aber «die am wenigsten antisemitische Person», das geht. Wir beginnen unser Buch mit einem Bonmot: «Antisemitismus heisst, Juden mehr zu hassen als unbedingt notwendig.» Das bedeutet, das Phänomen taucht nicht nur bei den deklarierten Antisemiten auf, sondern wir alle haben Bilder im Kopf, die sehr stark von dem geprägt sind, was überliefert ist.

Das Buch, von dem Sie sprechen, ist ein Sammelband zum neuen Antisemitismus, der teils völlig konträre Ansichten vereint. Sehen Sie dennoch einen gemeinsamen Nenner der Autorinnen und Autoren?

In der Neuauflage von 2019 war die Frage nicht mehr, ob es den neuen Antisemitismus gibt. Insofern handelt es sich um ein Phänomen, das von allen anerkannt wird. Was die Diskussion so schwer macht, ist ja, dass es nicht mehr um Leute geht, die sich als Antisemiten deklarieren. Von der einen Seite ist sehr oft zu hören, der Vorwurf des Antisemitismus werde nur erhoben, um die Politik Israels zu legitimieren. Die andere Seite sagt, dieser Einwand diene nur dazu, den eigenen Hass gegen Juden zu kaschieren. So haben wir also zwei Seiten, die beide davon ausgehen, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist.

Oder die unterstellen, dass das Gesagte nicht das Gemeinte ist, um die Gegenseite zu diskreditieren.

Genau. Und beide Seiten haben manchmal recht. Es ist nicht falsch, dass es beides gibt. Aber man kann eben nur im Kontext nachweisen, was es wirklich ist.

Selbst bei der Definition von Antisemitismus herrscht eine gewisse Uneinigkeit. Wie definieren denn Sie den Begriff?

Ich glaube, man kann es kurz machen: Es ist der Hass leidenschaftlicher Art gegen das Jüdische und Juden. Und das Jüdische umfasst eben auch Politik und Wirtschaft. Wenn jemand sagt: «Ich habe nichts gegen Juden, sondern nur gegen unser kapitalistisches System, deswegen rede ich stets über ganz bestimmte Spekulanten», aber zufällig sind es immer Juden, die belastet werden, dann wird man halt hellhörig.

Und was sind die Merkmale des sekundären Antisemitismus?

Sekundärer Antisemitismus bezeichnet den Antisemitismus, der nicht trotz Auschwitz, sondern sogar wegen Auschwitz existiert. Nämlich dass man den Juden nicht ganz verzeihen kann, was man ihnen angetan hat. Es ist eine richtige Beleidigung des alten Weltbilds, über das wir vorhin gesprochen haben, dass der Jude jetzt nicht mehr der Schuldige ist, der Christusmörder, sondern das millionenfache Opfer. Alle, die ein Problem mit der Entwicklung haben, die unsere Welt seit 1945 genommen hat, die damit etwas verbinden, wogegen sie sind, können ihr Ressentiment gegen das wandelnde Mahnmal ihrer Schuldgefühle richten, und das ist: «der Jude» – in Anführungszeichen, als Klischee.

Mit welchen Konsequenzen?

Daraus entwickelt sich der Wunsch zu relativieren, was in Auschwitz passiert ist. Und die Relativierung funktioniert, indem man sagt: Die Juden sind gar nicht so unschuldig. Und wenn die Juden nicht so unschuldig sind, dann waren die Nazis nicht so schlimm. Die Juden zu belasten, ihnen etwa vorzuwerfen, den Holocaust auszunutzen, oder Israel als den wahren neuen Nazi zu bezeichnen, all das spielt mit. Denn der neue Antisemitismus, im Unterschied zu dem vor 1945, argumentiert eben nicht rassistisch und auch nicht christlich-antijudaistisch. Er gibt sich politisch kritisch und zuweilen sogar antirassistisch.

Mit maximal gutem Willen liesse sich sagen: Manche Antisemiten glauben aufrichtig, dass sie keine Antisemiten sind?

Absolut. Man muss ja auch zugeben: Es kann jemand etwas sagen, das ich als antisemitisch empfinde, was dieser Mensch aber überhaupt nicht so gemeint hat. Auch mir kann es passieren, dass ich etwas Sexistisches sage, und ich will kein Sexist sein. Die Reaktion müsste dann sein: Oh, das tut mir aber sehr leid. Ich hatte das überhaupt nicht vor und werde, was ich gesagt habe, nochmals bedenken! Nur reagieren die Leute eben oft nicht so. Sie sagen stattdessen: Ich kann ja gar kein Antisemit sein. Oder sie reizen es noch weiter aus, indem sie behaupten: Man darf ja gar nichts mehr sagen. Was natürlich überhaupt nicht stimmt.

«Der unsichtbare Jude ist für den Antisemiten die noch grössere Bedrohung, weil er droht, ihm ähnlicher zu werden, ihm nahezukommen.»

Im Lauf der Jahrhunderte wurde den europäischen Juden wahlweise vorgeworfen, sie seien zu reich oder zu arm, sie blieben zu sehr unter sich oder unterwanderten die Mehrheitsgesellschaft. Der Historiker Simon Schama nennt es eine Lose-lose-Situation.

Was stimmt, Assimilation ist keine Lösung. Wenn sich der Jude assimiliert, wird er noch jüdischer als vorher. Niemals wird man hören, dass ein Graubündner in Graubünden sich assimiliert hat. Denn assimilieren tut sich nur der, der fremd ist. Das bedeutet: Der Assimilierte ist der Fremde. Der Attentäter von Halle ist diesbezüglich interessant. Er ging in diese Synagoge, obwohl er zunächst überlegt hatte, in eine Moschee oder ein linkes Zentrum zu gehen, weil die weniger bewacht sind. Aber er wollte doch unbedingt Juden morden. Und er ging zu Jom Kippur, weil er da die Gewissheit hatte, nicht nur religiöse, sondern auch nichtreligiöse Juden zu treffen. Das heisst, der unsichtbare Jude – und so kommen wir zurück zum Unterschied im Ähnlichen – ist für den Antisemiten die noch grössere Bedrohung, weil er droht, ihm ähnlicher zu werden, ihm nahezukommen. Es ist erstaunlich, mit welchem Eifer sich manche Leute Gedanken darüber machen, ob eine bestimmte Person jüdisch ist oder nicht. Ein Beispiel, das mich besonders anspricht: Nach dem Prager Frühling stand ein Minister der tschechoslowakischen Regierung vor dem stalinistischen Verhöroffizier. Der Verhöroffizier sagte: «Geben Sie zu, dass Sie Zionist sind?» Der Verhörte antwortete: «Das ist ein Irrtum, Genosse, ich bin Kommunist, ich bin nicht Zionist. Vielleicht meinen Sie, dass ich jüdischer Abstammung bin?» Der Offizier: «Nein, nein, wir sind keine Antisemiten! Es geht uns nicht um die jüdische Herkunft, es geht nur um den Zionismus!» Der Verhörte: «Ich bin aber kein Zionist, ich bin einfach nur Jude. So wie es Marx war.» Worauf der Offizier sich vorlehnte und sagte: «Was, der war auch Zionist?»

Das klingt jetzt wieder wie ein Witz.

Na ja, so hat es der Verhörte selbst erzählt. Was ich mit dem Beispiel sagen will: Es kommt auf den Kontext an. Wenn ein Palästinenser in Gaza sagt: Die Juden haben mir mein Land weggenommen, dann glaube ich nicht, dass das Antisemitismus ist. Wenn aber im europäischen Kontext jemand sein Gegenüber einen Zionisten nennt und in Wirklichkeit etwas ganz anderes meint, dann schon. Und wenn man, wie vor einigen Jahren in Berlin geschehen, eine Demonstration mit «Israel raus aus dem Libanon» beginnt und vor der Synagoge mit «Juden raus» endet, dann ist die Sache auch relativ klar.

Geschändete jüdische Gräber auf einem jüdischen Friedhof in Strassburg.

Häufig liegen die Dinge nicht so klar. Jemand macht eine Äusserung, von der man im ersten Moment nicht so recht weiss, ob man sie für antisemitisch oder rassistisch halten soll.

Das stimmt. Und deswegen sollte man nach den Motiven fragen dürfen. Ich weiss zum Beispiel von mir selber, dass ich kein Anhänger des Hindunationalismus bin. Aber seine Verurteilung ist mir kein besonderes Anliegen. Ich demonstriere deswegen nicht, obwohl ich meine Meinung habe. Und ich werde immer skeptisch, wenn sich Leute für ihr politisches Engagement ein einziges Land ausgesucht haben – nicht mal ein grosses dazu –, wenn diese eine Frage, dieser eine Konflikt, der überhaupt nichts zu tun hat mit ihrer Biografie, ihr politisches Leben bestimmt.

Ohnehin fällt auf, wie oft Israel oder der Holocaust oder sonst was, das mit dem Judentum in Verbindung steht, in allen möglichen und unmöglichen Zusammenhängen ins Spiel gebracht wird. Eine Regierungspolitikerin aus Zürich hat neulich ein Bild von Auschwitz und eines aus einem griechischen Flüchtlingslager gepostet. Sie wollte irgendwie darauf aufmerksam machen, dass auch heute wieder schlimme Dinge passieren, vor denen viele die Augen verschliessen.

Es stimmt ja, dass Juden, wenn sie in den Dreissigerjahren Polen oder Deutschland verlassen haben, in den Asylländern auf eine Stimmung stiessen, die uns teilweise an Stimmungen heute erinnern kann. Das würde ich akzeptieren. Die Frage ist: Womit genau vergleiche ich die Lage heutiger Flüchtlinge? Aus Auschwitz konnte niemand mehr einen Asylantrag stellen. Dieser Vergleich funktioniert dann nicht mehr.

Wenn man heute über Judenhass spricht, kommt man nicht mehr umhin, auch über Israel zu reden, nicht wahr?

Ja, das hat sich entwickelt.

Besonders krass ist die Vermengung von «jüdisch» und «Israel» in den sozialen Medien. In einem Beitrag für Ihren Sammelband heisst es, Israel sei im Netz zum «kollektiven Juden» geworden. Um sich von der klassischen Judenfeindschaft abzugrenzen, überträgt man die alten Stereotypen von den macht- und blutgierigen Juden auf den Staat Israel.

Das Reden über das Jüdische ist eben von dem, was vor 1945 passiert ist, kontaminiert. Der Historiker Dan Diner sagt das. Das, was in der Vernichtung passiert ist, wirkt nach wie bei einem Nuklearschlag. Wer das Thema aufgreift, berührt verstrahlte Materie. Man kann da nicht unschuldig herangehen. Das Problem bei der Debatte über Israel ist doch, dass die Leute immer so tun, als müssten sie unbedingt entscheiden, wer der Gute ist und wer der Böse. Anders als bei sehr vielen anderen Konflikten ergreift man beim Nahostkonflikt Partei. Ich komme zurück auf mein Beispiel mit dem Hindunationalismus. Niemand in Zürich oder Wien glaubt, deklarieren zu müssen, ob er auf der Seite Indiens oder Pakistans steht.

Und schon gar nicht käme es jemandem in den Sinn, eine Demo zu organisieren.

Ja, man hat eine Meinung zu Putin, aber ausser den Tschetschenen demonstriert in Wien niemand gegen Russland. Normalerweise fragt man sich doch, ob es vielleicht nicht richtig wäre, in einem nationalen Konflikt Empathie für beide Seiten zu haben. Ich bin da in einer schlimmeren Situation! Bei mir ist es nicht möglich, dass ich distanziert draufschaue, ich bin in Israel geboren und mit der Lage dort verzahnt. Aber dieses Surplus an Engagement eigentlich neutraler Beobachter …

… hat einen Mundgeruch.

Genau.

Kann man heute noch eine neutrale, konstruktive, empathische Mittelposition haben im Nahostkonflikt? Oder gibt es nur noch ein Entweder-oder?

Ich habe eine Mitteposition gefunden, und alle anderen sind ebenfalls davon überzeugt, dass sie in der Mitte sind. Sogar der grösste Nationalist glaubt, dass seine Position vernünftiger ist als die der anderen.

Was ich meinte: Ist es schwierig, zugleich pro Israel und empathisch mit den Palästinensern zu sein?

Ich stehe zu meiner israelischen Identität. Ich bin dort geboren, meine Familie lebt dort, und gleichzeitig habe ich durchaus Empathie für das Leid, das auf der anderen Seite herrscht. Und ich würde mir wünschen, dass es zwei Staaten nebeneinander gibt und Gleichberechtigung in beiden Staaten. Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Darum versuche ich auch, die Friedenskräfte auf beiden Seiten zu sehen und, soweit ich das kann, das gegenseitige Verständnis zu stärken.

Der Diskurs insgesamt ist gleichsam biblisch geworden: Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns.

Es ist interessant, dass wir tatsächlich eine Bewegung haben wie die BDS, die eine Seite – Israel – ganz und gar boykottieren möchte und damit eigentlich den nationalistischen Blödsinn nur spiegelt und verdoppelt. Gleichzeitig gibt es ja durchaus auch Linke, die in Israel immer das Richtige sehen, weil es der Staat der Überlebenden ist und deswegen gar nichts falsch sein kann, was Israel oder die israelische Regierung tut. Beides, so glaube ich, ist nicht zielführend.

Der Historiker Tony Judt schrieb, es sei komplizierter geworden, Israel zu kritisieren.

Das glaube ich überhaupt nicht. Israel ist eines der meistkritisierten Länder. Was stimmt: Es ist für viele nicht leicht, nicht in Antisemitismus abzugleiten. Na ja, mein Mitleid hält sich in Grenzen.

«Ich wollte doch nur die Siedlungspolitik der aktuellen Regierung kritisieren, und jetzt hängst du mir ‹Antisemit› an.»

Der Vorwurf des Antisemitismus ist ungerecht, wenn es politische Kritik an einer politischen Massnahme ist. Aber nicht, wenn Zionismus mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt wird. Denn das, was in Gaza passiert, ist wirklich nicht das, was die Vernichtung ausgemacht hat. Und wer alte jüdische Klischees als Grund für israelische Politik sieht, wird zu Recht antisemitisch genannt.

Eine Selbstverständlichkeit, würde man denken.

Ja, das ist eigentlich alles logisch. Wenn jemand die jüdische Gesellschaft, die jüdische Nation, das Existenzrecht, all das nicht haben möchte, dann ist der Verdacht schon sehr nahe, dass diese Person merkwürdig einseitig ist. Denn es gibt ja noch ein paar andere Länder auf der Welt, wo man sich die Frage stellen könnte: Wie sind die eigentlich gegründet worden, auf wessen Kosten? Ist nicht Nation an sich immer ein Konstrukt, beruhend auf einer Geschichtslüge? In Bezug auf Israel gibt es noch einen wichtigen Punkt: Es gibt eine israelische Sprache, Hebräisch, es gibt israelische Musik, es gibt eine israelische Nation, eine Kultur, die umfasst auch Nichtjuden in diesem Land. Das hat seine eigene Existenzberechtigung, seine eigene Souveränität.

«Heute ist wohl so mancher Antizionismus der Antiimperialismus des dummen Kerls.»

Wieso eigentlich diese Obsession vieler Linken mit Israel?

Die Frage ist: Warum wird die politische Kritik so oft zum obsessiven Ressentiment. Man muss ja zugeben, dass die klassische linke Position antinationalistisch per se ist. Von einer solchen Position aus hat es eine gewisse Berechtigung zu sagen: Also wir sind nicht gerade zionistisch, denn wir sind gegen jegliche Form von Nationalismus. Wie gesagt, innerhalb der Linken sind da durchaus auch Leute, die sagen, es gibt nationale Unterdrückung, und gegenüber nationaler Unterdrückung braucht es eben manchmal eine kollektive, nationale Lösung. Deswegen gibt es ja linke Zionisten. Abgesehen davon: Ist es nicht merkwürdig, wenn dieses Thema an einer Nationalbewegung aufgehängt wird? Im Maoismus war es so, dass der Imperialismus und der Zionismus die Hauptfeinde waren. Das wird dann doch unverhältnismässig. Allerdings könnte man zurückfragen: Ist das schon Antisemitismus? Da würde ich sagen: Kommt darauf an. Im Kalten Krieg waren auch immer geostrategische Interessen mit im Spiel. August Bebel soll gesagt haben: Der Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerls. Heute ist wohl so mancher Antizionismus der Antiimperialismus des dummen Kerls.

Wobei es nicht nur die Dummen sind, sondern auch viele Intellektuelle, die dieser Form des Antiimperialismus zugetan sind.

Das stimmt.

Die liberale Pariser Rabbinerin Delphine Horvilleur, die sich als Feministin versteht, beklagt deswegen, Jüdinnen und Juden würden von den Linken im Stich gelassen.

Tatsächlich ist diese Gefahr in manchen Ländern brandaktuell. In England etwa, aber auch in Frankreich mit Jean-Luc Mélenchon, dem linken Präsidentschaftskandidaten von 2017. In Wien, muss ich jedoch sagen, hat sich beispielsweise die links geführte Studentenschaft gegen die Durchführung von BDS-Veranstaltungen an der Uni ausgesprochen.

Französische Soldaten bewachen eine jüdische Schule im Pariser Quartier Le Marais.

Am anderen Ende des politischen Spektrums, wo der alteingesessene Antisemitismus beheimatet ist, findet man neuerdings verblüffend viele Israel-Fans.

Die identitäre Rechte gibt es ja auch in der Schweiz, in der SVP, wenn auch nicht im selben Mass wie bei den Freiheitlichen in Österreich oder bei der AfD in Deutschland. Letztere sind durch und durch völkisch, sie haben ein rassistisches Weltbild per se. Antisemitismus war früher ihr ideologischer Kern. Tatsächlich treten die jetzt in ihrer Diktion teilweise proisraelisch auf. Aber ihre proisraelische Position ist nicht etwa eine antirassistische, sondern eben eine völkische. Weil sie etwas gegen Muslime haben, glauben sie, dass «die Juden» – sie sehen uns immer als Einheit – nun ihre Bündnispartner seien. Der Feind meines Feindes …

Genau. Aber so denkt ja nur jemand, der die Welt die ganze Zeit identitär sieht. Und nicht politisch.

Hat dieser Israel-Fimmel rechts aussen nicht auch eine psychologische Komponente? Dieser erfolgreiche, hoch technisierte Staat inmitten einer feindseligen Wüste der Rückständigkeit: Man ist fasziniert von der Stärke, Virilität und Potenz seiner Armee und der Effizienz seiner Geheimdienste.

Ich konnte diese Faszination schon oft aus der Nähe erleben. Das ist deswegen so interessant, weil sich hier die gemeinsamen Linien in Fragen des Sexismus, der Homophobie und des Antisemitismus zeigen. Es gibt Unterschiede, aber es gibt gemeinsame Linien. Dieser Wunsch, die eigene Männlichkeit widergespiegelt zu sehen, die Angst vor allem, was verweiblicht und verweichlicht ist: Das zieht sich ja durch bis ins letzte Jahrhundert. Die «Effeminisierung» war ja schon damals eine grosse Angst der Rechten. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Faszination ist, die Israel ausmacht – dieses Wehrhafte. Und das hat wenig zu tun mit dem, was Israel wirklich ist. Darum geht es gar nicht, sondern um das Bild, das man davon hat.

Die Schwärmerei hat etwas Lächerliches.

Unbedingt!

Es gibt weltweit weniger Juden als Niederländer oder Rumänen. Woher kommt, ganz generell, diese Obsession so vieler Leute rund um den Globus mit dem jüdischen Volk und mit Israel?

Weil es um die realen Juden nicht geht. In den Augen vieler Leute sind die Juden eine Übermacht. Das sind Phantasmen, die im christlichen Abendland seit Jahrhunderten vorherrschen.

«Die Wut gegen die Moscheen erinnert an die einstigen Vorwürfe gegen die Synagogen.»

Soll man mit Antisemiten diskutieren?

Unsinn ist, mit Antisemiten zu besprechen, ob ihr Antisemitismus begründet ist. Sinnvoll ist, wenn es möglich ist, aufzuzeigen, dass sie Antisemiten sind. Das ist eine strategische Entscheidung.

Neulich hatte ich einen Disput mit einem jüdischen Freund, der meinte: «Muslime sind die neuen Juden.» Was hätten Sie meinem Freund geantwortet?

Die Juden von heute sind fraglos immer noch Juden, und die Juden früherer Zeiten hätten – ohne den aktuellen Rassismus verniedlichen zu wollen – froh sein können, im gegenwärtigen Europa zu leben. Die Juden waren eine kleine Minderheit in der Diaspora. Es gab niemals eine jüdische Fraktion, die vom Sieg über das Abendland träumte. Muslime verfügen seit Jahrhunderten über eigene, teils mächtige Staaten. Sie zählen heute etwa eineinhalb Milliarden Menschen.

Sehen Sie dennoch Ähnlichkeiten? Unbestritten sind ja heute pauschale Ressentiments gegen Muslime verbreitet.

Tatsächlich gibt es – bei allen Unterschieden – Parallelen zwischen Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Die antimuslimischen Cartoons, die in rechtsextremen Zeitschriften abgedruckt werden, können einen durchaus an die judenfeindlichen Karikaturen aus dem «Stürmer» erinnern. 2009 schmierten Neonazis auf die Mauer des einstigen Konzentrationslager Mauthausen: «Was unseren Vätern der Jud/Ist für uns die Moslembrut.» Manche Parallelen zwischen Antisemitismus und Islamophobie sind unübersehbar. Die Wut gegen die Moscheen erinnert an die einstigen Vorwürfe gegen die Synagogen. Die Kampagnen gegen das Schächten und gegen die Beschneidung treffen Muslime und Juden zugleich. Generell kann gesagt werden: Rassistisch geprägte Debatten bleiben nie nur auf eine Gruppe beschränkt. Wir alle, ob Juden oder eben nicht, müssen deshalb gegen alle Formen von Rassismus und Antisemitismus auftreten.

Reden wir über Jeremy Corbyn. Der Chef der britischen Labour Party hat die Wahlen auch deswegen verloren, weil er die Antisemitismus-Vorwürfe gegen sich und seine Partei nie entkräften konnte. Ist Corbyn ein Antisemit?

Das ist eine schwierige Frage. Bei einem Vortrag hat er mal was wirklich Erstaunliches gesagt: dass nämlich die «britischen Zionisten im Publikum» offensichtlich englische Ironie nicht verstehen würden, obgleich sie schon sehr lange im Land leben oder dort geboren wurden.

Wie bitte?

Ja, wie will man denn das interpretieren, wenn nicht als alten, verstunkenen, englischen, arroganten Antisemitismus? Und es ist auch noch rassistisch: Ironie ist etwas Britisches, und die Juden können noch so lange dort leben, sie werden es nie verstehen. Das Bemerkenswerte an Corbyn: Er hat keinerlei Unrechtsbewusstsein.

Nein. Er versteht das nicht. Er ist ein Antirassist und kann in seinem Selbstverständnis somit gar nicht antisemitisch sein.

Vielleicht sind das die Gefährlichsten.

Tatsächlich stellt sich die Frage: Wo beginnt die Gefahr? Man kann das nicht klar eingrenzen. Was beispielsweise die Linke vor zwanzig Jahren in Bezug auf Israel gesagt hat, ist längst in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Linke, Rechte, Muslime – man vergisst, dass das kommunizierende Röhren sind. Plötzlich finden sie sich auf derselben Demo. Momentan gibt es keine linken Attentäter, aber was aus dieser Gemengelage entstehen kann, das haben wir schon einmal erlebt.

«Wenn die Nazis schon an der Macht sind, braucht man sich nicht mehr zu wehren.»

Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof rühmte das Attentat auf israelische Sportler an den Olympischen Spielen 1972 als vorbildliche antifaschistische Aktion.

Ich dachte noch weiter zurück: Die Burschenschaften im 19. Jahrhundert haben sich am Anfang nicht als rechts empfunden. Solche Dinge sind immer im Wandel. Ich will jetzt nicht so tun, als ob ich vor den Linken mehr Angst hätte als vor den Rechten, deren ideologische DNA antisemitisch ist. Aber für einen, der doch bei Demos mit linken Anliegen immer wieder selbst dabei ist …

… ist es enttäuschend.

Genau das ist es. Die Linke war nicht schuld an Auschwitz, das kann man wirklich nicht sagen, aber sie hat es nicht geschafft, ihre eigenen jüdischen Genossen davor zu bewahren. Zudem war sie auch nicht immer frei von dem ganzen antisemitischen Wahnsinn. Und wer sich auf dieses Spiel mit dem Feuer einlässt, der zündelt mit. Das ist heute nicht anders. Letztlich kann aus diesem antiisraelischen Antisemitismus innerhalb der Linken etwas höchst Gefährliches werden – eine Legitimation für die Gesamtgesellschaft. Sartre hat gesagt, der klassische, der rassistische Antisemit will den Juden als Menschen vernichten. Man nimmt ihn nur als Juden wahr, um ihn als Menschen zu vernichten. Der Demokrat lässt den Juden als Menschen, aber er will ihn als Juden, in seinem Judesein auslöschen. Und beides spielt zusammen. Die richtige Position muss im Interesse von uns allen sein, jeglichem Antisemitismus entgegenzutreten.

Im Interesse von uns allen?

Ich habe vorhin gesagt, Antisemitismus sei der Hass auf den anderen in einer Gesellschaft, die die ganze Zeit sagt: Ich bin auch ein anderer. Das heisst, Antisemitismus ist eine Art Schatten der offenen Gesellschaft geworden. Er wehrt sich gegen die demokratische Freiheit, die wir leben. Er ist das Symptom einer Aggression, die unsere Freiheit insgesamt bedroht.

Das klingt alarmierend.

Es gibt zumindest keinen Grund zur Beschönigung oder Apologie. Das Problem ist: Ein Teil der Diskussion tut so, als wäre jedes Übel mehr oder weniger schon Hitler. Und der andere Teil tut so, als wäre alles, was nicht Hitler ist, noch kein Übel. Beides ist falsch. Nur ist es so: Wenn die Nazis schon an der Macht sind, braucht man sich nicht mehr zu wehren. Die Lektion meiner Eltern, die den Krieg überlebt haben, war, dass es darum geht, rechtzeitig aufzutreten und nicht erst, wenn das Unheil an die Macht gekommen ist. Wehret den Anfängen?

Wobei man eine Sache sagen muss: Wenn es in Europa wieder möglich ist, dass autoritäre Parteien in Regierungsverantwortung gelangen und mit rassistischen oder antisemitischen Kampagnen Erfolge feiern, so wie die FPÖ, Orbáns Fidesz oder die Lega Nord, dann reden wir längst nicht mehr von den Anfängen.