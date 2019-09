Britisches Parlament geht schon heute in die Zwangspause

Das britische Parlament soll bereits an diesem Montagabend in eine füfswöchige Zwangspause geschickt werden, wie ein Regierungssprecher in London am Mittag mitteilte. Zuvor wird aber noch über Premier Johnsons Antrag für Neuwahlen am 15. Oktober abgestimmt.

Er hofft auf eine Mehrheit, mit der er doch noch seine Brexit-Politik umsetzen kann. Die Opposition will aber erneut gegen Neuwahlen stimmen. Auch bei seinem Antrittsbesuch in Irland stiess der Premierminister auf Gegenwind.

Johnson will Grossbritannien unter allen Umständen am 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Abkommen mit Brüssel. Das britische Parlament verpflichtete Johnson in der vergangenen Woche aber per Gesetz dazu, eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, falls es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben sollte.

Break: Parliament is to be prorogued tonight. No Parliament, select committees or scrutiny of the executive until October 14th. Perfectly legal but the longest prorogation in modern history, in the middle of the biggest political crisis since the war. — Lewis Goodall (@maryama.lewis_goodall) 9. September 2019

(SDA)