Bürger des Kosovos wählen neues Parlament

Im Kosovo hat am Sonntag (07.00 Uhr MESZ) die Parlamentswahl begonnen. Rund 1,9 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der vorgezogene Urnengang wurde erforderlich, weil der seit 2017 amtierende Regierungschef Ramush Haradinaj im Juli zurücktrat. Er musste sich einer Befragung durch das Kosovo-Sondergericht in Den Haag unterziehen. Gegen den ehemaligen regionalen Kommandeur der Aufstandsmiliz UCK stehen Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen in den 1990er-Jahren im Raum.

Vor den Wahlen gab es keine Meinungsumfragen. Allgemein wird ein knappes Rennen zwischen der regierenden Demokratischen Partei des Kosovos (PDK) und zwei Oppositionsparteien erwartet, der konservativen Demokratischen Liga des Kosovos (LDK) und der linken Vetevendosje. Die Wahllokale schliessen um 19.00 Uhr. Mit Teilergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Im Falle eines knappen Ausgangs werden sie möglicherweise zunächst keine Rückschlüsse auf den Sieger erlauben. (sep/sda)