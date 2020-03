Die grosse Bewährungschance für Krisenmanager Conte

Giuseppe Contes Profilbild auf Whatsapp ist ein Foto von John F. Kennedy, als Status wählte er eines von dessen berühmten Bonmots: «Every accomplishment starts with the decision to try.» Jede Leistung beginnt mit dem Entscheid, es zu versuchen.

Das fand «La Repubblica» heraus. Die Zeitung hat den italienischen Premier in einem langen Interview zu der Krise befragt, die das Land seit zwei Wochen in einer Mischung aus Sorge, Verunsicherung und schwankender Psychose gefangen hält – zur Krise mit dem Coronavirus. Im Gespräch paraphrasierte Conte auch Winston Churchill: «Das ist unsere dunkelste Stunde, aber wir werden es schaffen», sagte der britische Kriegspremier.

Die grossräumige Sperrung Norditaliens, die Schliessung von Schulen, Kinos, Museen und Stadien, das Verbot von grösseren Menschenansammlungen jeder Art, sogar von Bestattungsfeiern: Kein Land in Europa geht so drastisch vor im Kampf gegen Covid-19 wie Italien. Das Land zählt mit Abstand am meisten Infizierte und Todesopfer. Und kein europäischer Regierungschef lädt in dieser Phase so viel Verantwortung auf sich wie Giuseppe Conte. Seine Massnahmen schalten einen beträchtlichen Teil des öffentlichen Lebens aus: Die Wirtschaft lahmt, der Tourismus kommt zum Erliegen.

Er versucht, die weitere Ausbreitung des Coronavirus mit drastischen Massnahmen zu verhindern: der italienische Premierminister Giuseppe Conte. Foto: Ludovic Marin (Pool)

Und in Gefängnissen quer durchs Land kam es zu Revolten, nachdem bekannt geworden war, dass die Regierung aus Sicherheitsgründen die direkten Kontakte der Häftlinge mit ihren Angehörigen ausgesetzt hatte. In Modena gab es sechs Tote, in Foggia floh ein halbes Dutzend Häftlinge, konnte aber bald wieder gefasst werden. Im Mailänder Gefängnis San Vittore schafften es Insassen bis aufs Dach, wo sie stundenlang im Freien allen Einladungen trotzten hinabzusteigen – gefilmt von den Nachrichtensendern.

«Unser Krieg gegen Corona»

Chaotische Szenen waren das. Am Fernsehen hört man die Talkgäste nun öfter von «unserem Krieg gegen das Virus» reden. Die Krise ist die erste grosse und auch objektiv besehen komplexe Bewährungsprobe für Italiens Premier.

Conte ist seit bald zwei Jahren im Amt. Lange hiess es, der parteilose Anwalt aus dem süditalienischen Apulien, 55 Jahre alt, habe wenig Format. Er sei eine Marionette von denen, die ihn auf die Bühne geschoben hatten, als ihn niemand gekannt hatte. Obschon Conte beliebt war im Volk, wurde er belächelt. Dass er zunächst mit der rechten Lega regierte und dann, nach Matteo Salvinis Bruch, fliegend zu den Sozialdemokraten wechselte, wurde ihm weniger als Seil­tänzerqualität ausgelegt, sondern als ideologische Beliebigkeit. In den vergangenen Monaten hielt er sein neues Kabinett nur mit Mühe zusammen.

Nun ist er überall, als Krisenmanager. Conte sagt oft, er trage die «volle politische Verantwortung» für seine Entscheide. Die Italiener sollen in ihm einen Leader mit ruhiger, sicherer Hand erkennen. Dem Bild wird er nicht immer gerecht. Als er in einer Medienkonferenz die Sperrung der Lombardei und von vierzehn Provinzen im Norden bekannt gab, war es Sonntagmorgen, zwei Uhr in der Früh. Das wirkte aufgeregt, und er selbst wirkte müde. Gouverneure aus dem Norden, zuständig für das Gesundheitswesen in ihren Regionen, beklagten sich darüber, dass Conte sie nicht konsultiere.

Salvinis kleiner Verrat

Doch die Umfragen zeigen, dass seine Popularität wächst. Das wiederum ärgert Salvini so sehr, dass er in den vergangenen Wochen mehrmals seine Oppositionstaktik änderte. Es begann mit Angriffen: «Will die Regierung etwa so die Gesundheit und die Sicherheit der Italiener schützen???», twitterte er nach Bekanntgabe der ersten Massnahmen. Dann forderte er, dass ein Rettungsschiff mit Flüchtlingen unter Quarantäne gestellt werde – ein Widersinn. Und ein Versuch, sein Lieblingsthema zu reaktivieren.

Matteo Salvini tobt und beschimpft die italienische Regierung. Foto: Lisi Niesner (Reuters)

Als die Krise grösser wurde, liess Salvini die Welt über die spanische Zeitung «El País» wissen: «Die italienische Regierung ist unfähig, die Herausforderung mit dem Coronavirus zu meistern.» Und fügte an, er stünde bereit, wenn es bald Neuwahlen gebe. Taktisches Agitieren bei einem nationalen Notstand kommt nicht gut an. Das wirkte ein bisschen wie Verrat. Die Lega verlor in Umfragen markant an Zuspruch. Um den Fauxpas zu korrigieren, schlug Salvini nun plötzlich die Einsetzung eines «Governissimo» vor, einer grossen Koalitionsregierung mit allen Parteien. Doch da war niemand mehr interessiert.

Salvinis Drang nach einer Revanche an der Urne wird so schnell nicht wahr werden, und auch das hat mit dem Coronavirus zu tun. Wegen der Epidemie wurde eine Volksabstimmung verschoben, die ursprünglich für den 29. März geplant gewesen war: Sie handelt von der Verkleinerung des Parlaments, einem Paradethema der Cinque Stelle. Die Anzahl Abgeordneten und Senatoren soll von insgesamt 945 auf 600 verringert werden. Die doppelte Lesung der Reform im Parlament ist vorbei, nun braucht es noch die Bestätigung durchs Volk. Diese gilt zwar als sicher. Doch durch die Verschiebung des Termins auf unbestimmte Zeit und da nach dem Referendum noch eine längere Karenz nötig wird, rückt auch die Aussicht auf Neuwahlen in weite Ferne.