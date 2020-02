Der «Cowboy», der sich von der AfD wählen liess

Es war ja klar, dass dieses Plakat nun gleich wieder überall auftauchen würde. Der Glatzkopf Thomas Kemmerich als Liberaler im Wahlkampf und sein Satz: «Endlich mal eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat.» Kemmerich, der sich vor der Wahl als Streiter gegen die rechten Extremisten inszeniert. Und sich hinterher von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lässt.

Ein zweites Bild machte in den sozialen Medien Furore: der Handschlag Kemmerichs mit Björn Höcke, dem rechtsradikalen Thüringer AfD-Chef – dem berühmten Bild gegenübergestellt, in dem 1933 Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Kanzleramt gratuliert. Es illustriert, vor welchem historischem Hintergrund die Wahlsensation ausserhalb des kleinen Thüringen wahrgenommen wird.



Das berühmte Bild: Der Handschlag von Thomas Kemmerich mit Björn Höcke, dem rechtsradikalen Thüringer AfD-Chef. Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Als Kemmerich am Mittwochabend im ZDF erklären sollte, was er sich bei seiner Wahl gedacht hatte, sprach er minutenlang davon, dass er der Kandidat der «demokratischen Mitte» in Thüringen sei, gewählt auch von der CDU, und im Übrigen völlig «Anti-AfD» und völlig «Anti-Höcke». Auch zusammenarbeiten werde er mit der AfD trotz deren Wahlhilfe in keiner Weise. Auf die Bemerkung der Moderatorin, er sei jetzt ein Ministerpräsident «von Gnaden der AfD», antwortete er: «Bleiben wir doch bei den Fakten.»

Die Fakten sind, dass Kemmerichs FDP im 90-köpfigen Thüringer Landtag fünf Abgeordnete hat, die CDU 21. Ohne AfD fehlen 20 Stimmen zur Mehrheit. Der FDP-Mann sagt, er wolle nun eine Minderheitsregierung mit CDU, SPD und Grünen bilden. Eine Zusammenarbeit mit dem Wahlsieger Linkspartei lehnt er genauso ab wie eine mit der AfD. Freilich haben SPD und Grüne diese Koalition gleich nach dem Wahltag schon ausgeschlossen, nach Kemmerichs Wahlcoup taten sie es erneut.

Markenzeichen: Cowboystiefel

Bis Mitte dieser Woche war Thomas Kemmerich ausserhalb Thüringens praktisch unbekannt. In thüringischen Landtags-Wahlkampf war er aber durchaus aufgefallen: Sein Plakat mit der Glatze sorgte für Aufsehen, sein Markenzeichen sowieso: die hohen Cowboystiefel, die er zu jeder Gelegenheit trägt, auch unter dem Anzug. Sie trugen ihm den Spitznamen «Cowboy» ein und unterstrichen die kantige, unangepasste Art, mit der er die Politik aufmischen wollte.

Mit Bodo Ramelow, seinem Vorgänger als Ministerpräsident, hat Kemmerich gemein, dass er ein «Wossi» ist: Geboren in Aachen, kam er gleich nach der Wende als junger Mann in den Osten und blieb da. Der Jurist liess sich in Erfurt erst als Unternehmensberater nieder. 1991 löste er eine Reihe von Coiffeurbetrieben aus einem DDR-Kombinat und formte daraus eine Ladenkette, die er bis heute führt: 20 Läden in acht Städten vor allem in Thüringen, 150 Mitarbeiter, 5 Millionen Umsatz. Zudem erweckte er eine alte Weimarer Uhrenmarke zu neuem Leben. Kemmerich heiratete auch eine Einheimische, mit der er sechs Kinder hat.

Zur Politik und zur FDP kam der bald 55-jährige Unternehmer erst spät, als 40-Jähriger. 2009 gehörte er der FDP-Fraktion an, die erstmals seit 1990 wieder in den Thüringer Landtag einzog, 2014 schied er mit ihr gleich wieder aus. Im Jahr darauf wurde er Landeschef seiner Partei, 2017 schaffte er es in den Bundestag. Der Wiedereinzug in den Landtag gelang ihm im vergangenen Oktober nur haarscharf: dank 73 Stimmen über der 5-Prozent-Marke.

FDP-Chef will Neuwahlen

Den Wahlkampf bestritt Kemmerich mit klassischen FDP-Themen: mehr Freiheit, weniger Bürokratie, Tablets statt Bücher in den Schulen. Überregional fiel er nur einmal auf: Als er FDP-Chef Christian Lindner in Berlin einen Brief schrieb und mehr «klare Kante» einforderte. Auf keinen Fall dürfe die FDP den Klimaschutz oder die Aufnahme von Flüchtlingen übertreiben, das komme im Osten ganz schlecht an. Als Liberale dürfe man nicht jede Mode mitmachen.

Lindner war Kemmerich nicht böse wegen dessen Ermahnung, sondern lobte ihn. Der Thüringer war ja auch seine letzte Chance auf einen Wahlerfolg, nachdem die FDP zuvor in Sachsen und Brandenburg am Einzug in den Landtag gescheitert war. Nun hat Kemmerich die FDP sogar in die Thüringer Staatskanzlei geführt – zum Entsetzen vieler auch in der FDP. Lindner wies in seiner Reaktion darauf hin, dass Kemmerich selbst entschieden habe, wie er vorgehen wolle. Dieser bestätigte im ZDF, dass er den Parteichef über seinen Plan informiert habe – mehr nicht.

Am Donnerstagmorgen war Lindner schon unterwegs nach Erfurt: Er will Kemmerich offenbar dazu bewegen, von seinem Amt zurückzutreten und Neuwahlen zu ermöglichen. Dass der «Cowboy» ihm dabei folgt, ist keineswegs sicher.