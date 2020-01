Der letzte Akt im Brexit-Drama

Das EU-Parlament stimmt am Mittwochabend abschliessend über den Austrittsvertrag für Grossbritannien ab. Damit werde der für Freitag geplante Brexit «endgültig besiegelt», sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister.

Grossbritannien tritt am Freitag um Mitternacht nach 47 Jahren als erstes Mitglied wieder aus der EU aus. Vor der Abstimmung des EU-Parlaments über den Austrittsvertrag übergab der britische Botschafter bei der EU, Tim Barrow, am Mittwochmorgen die Ratifizierungsurkunde des Austrittsvertrags in Brüssel. «Dieser Schritt garantiert, dass das Vereinigte Königreich seine rechtlichen Verpflichtungen mit Blick auf unseren Austritt aus der EU erfüllt hat», erklärte die britische EU-Vertretung auf Twitter.

Austrittsvertrag und Handelsabkommen

Auf britischer Seite ist damit der Ratifizierungsprozess vor dem Brexit am Freitag um Mitternacht abgeschlossen. Der Austrittsvertrag regelt unter anderem die Rechte der Bürger beider Seiten und die Finanzverpflichtungen Londons.

Zudem sieht er eine Übergangsphase bis Ende des Jahres vor, in der Grossbritannien noch im Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Die Zeit wollen beide Seiten nutzen, um ein Handelsabkommen auszuarbeiten.

Abschied von britischen Kollegen

«Hier liegt schon ein bisschen Wehmut in der Luft», sagte der konservative McAllister. Für die EU-Abgeordneten bedeute der Brexit auch, dass sie Abschied nehmen müssten von ihren 73 britischen Kollegen, die nun das Parlament verlassen.

«Diese Abstimmung wird niemandem im pro-europäischen Lager leichtfallen», sagte die SPD-Abgeordnete Gabriele Bischoff. «Dieser Tag sollte uns allen eine Mahnung sein, was aus dem populistischen Leichtsinn arroganter Eliten heraus resultieren kann.»

Hochzufrieden zeigte sich der britische Brexit-Wegbereiter Nigel Farage. Er freue sich, dass der EU-Austritt nun endlich komme und rechne damit, dass weitere Länder die Union verlassen würden.

Farage nannte dabei als mögliche Kandidaten Dänemark, Polen oder Italien. Die EU sei ein «antidemokratisches» und «sehr gefährliches politisches Projekt», sagte er vor Journalisten. «Ich will, dass sie abgerissen wird.» Dafür werde er auch weiter kämpfen.

Wenig Zeit zum Verhandeln

Die EU beschäftigt unterdessen die Frage, wie die künftigen Beziehungen zu Grossbritannien nach der Übergangsphase aussehen werden. McAllister sagte, de facto blieben nur acht Monate Zeit, um mit den Briten ein Handelsabkommen und weitere Vereinbarungen auszuhandeln. «Wir werden nicht alle Fragen in dieser kurzen Zeit abschliessend beraten und beschliessen können», sagte er im ZDF-Morgenmagazin. «Also müssen wir Prioritäten setzen.» Dazu gehöre die Handelsvereinbarung, aber auch eine «umfassende Partnerschaft» in der Aussen- und Sicherheitspolitik.

Die EU sei bereit, «Tag und Nacht rund um die Uhr» zu verhandeln, um das möglich zu machen, sagte McAllister, der zum 1. Februar auch die Leitung der Koordinierungsgruppe zu Grossbritannien im EU-Parlament übernimmt. Erster Schritt sei aber jetzt zunächst, dass die britische Regierung erkläre, «wie die Beziehungen aussehen sollen». (step/sda)