Die USA zielen auf eine Schweizer Firma

Was ist Nord Stream 2?

In der Ostsee liegt bereits ein grosses Rohrsystem, durch das Gas von Russland in die EU befördert wird: Nord ­Stream 1. Die Pipeline wurde 2011 in Betrieb genommen, hat aber ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Das soll Nord ­Stream 2 ändern. Die Röhre verläuft grösstenteils unter Wasser durch die Ostsee, beginnt an der russischen Küste und soll in Deutschland enden. Mit 1230 Kilometern ist sie eine der längsten Offshorepipelines der Welt, derzeit fehlen noch etwa 300 Kilometer bis zur Fertigstellung.

Wen sollen die geplanten US-Sanktionen treffen?

Sie zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre für die Pipeline verlegt werden. Konkret betrifft das vor allem die Firma Allseas mit Sitz im Kanton Freiburg. Das Unternehmen stammt ursprünglich aus den Niederlanden und beschäftigt weltweit 3000 Mitarbeiter. Ein Sprecher von Allseas wollte zu möglichen Folgen von Sanktionen keine Stellung nehmen. Das Unternehmen hat seit 2018 aber total sechs Schiffe für den Bau von Nord ­Stream 2 im Einsatz. Allseas war zudem auch am Projekt Turk ­Stream beteiligt. Die Pipeline verbindet Russland mit der Türkei und soll ebenfalls das Ziel von US-Sanktionen werden.

Um was für Sanktionen geht es?

Ist das geplante Gesetz in Kraft, hat der US-Aussenminister 60 Tage Zeit, dem Kongress zu berichten, welche Schiffe eingesetzt werden und welchen Firmen sie gehören. Ein Beamter sagte dem «Wall Street Journal», der Bericht könne innert weniger Tage geliefert werden. Gegen Manager und Hauptaktionäre der darin genannten Firmen sollen Einreiseverbote in die USA verhängt werden. Bestehende Visa würden widerrufen, und Transaktionen der Betroffenen, die sich auf ihre Geschäfte oder ihren Besitz in den USA beziehen, könnten blockiert werden.

Welche Firmen könnten noch von Sanktionen betroffen sein?

Vordergründig ist der russische Gaskonzern Gazprom der Eigentümer von Nord ­Stream 2. Die Betreiberfirma von Nord ­Stream 2 hat wie auch jene von Nord ­Stream 1 ihren Sitz in Zug. Hinter dem Projekt stehen allerdings auch Investoren aus der EU. Neben den beiden deutschen Konzernen Uniper und Wintershall Dea sind das die französische Engie, Österreichs OMV und die britisch-niederländische Shell-Gruppe. Sie tragen 50 Prozent der Finanzierung des Projekts. Dessen Kosten werden auf rund 10 Milliarden Franken geschätzt.

Warum handeln die USA?

Die USA fürchten, dass sich Europa mit Nord Stream 2 von Russland abhängig macht, wirtschaftlich und politisch. Mit dem Projekt könnte Russland seine Energielieferungen noch stärker als Druckmittel nutzen. Doch die Interessen sind auch wirtschaftlicher Natur: Die USA wollen Flüssiggas nach Europa verkaufen.

Warum erst jetzt Sanktionen – das Projekt ist ja fast fertig?

Bislang konnten sich Kongress und Weisses Haus auf die dänische Regierung verlassen. Denn die Pipeline muss auch dänische Gewässer durchqueren – und die Genehmigungsbehörden stellten sich quer. Ende Oktober aber erteilte Dänemark doch die Genehmigung. Damit fiel die letzte Hürde für das Projekt in der EU.

Ist Nord Stream 2 zu stoppen?

Die Sanktionen könnten den Bau behindern. Es gibt nicht viele Spezialschiffe wie die von All­seas. Auch ein Schiff des italienischen Saipem-Konzerns ist im Einsatz – es gibt nur diese beiden Firmen im globalen Verlegegeschäft. Laut Gazprom braucht es nur noch wenige Wochen, um die Verlegearbeiten auf See zu beenden.

Warum gibt es auch in Europa Widerstand gegen das Projekt?

Mittel- und Osteuropäer waren von Anfang an gegen das Vorhaben. Die Ukraine fürchtet, dass ihr Pipelinenetz überflüssig wird. Damit würde das Land Transitgebühren und somit eine wichtige Einnahmequelle verlieren. Die Ukraine hat sich zwar mittlerweile unabhängig gemacht von Gaslieferungen aus Russland, um nicht erpressbar zu sein. Sollte aber kein Gas oder sehr viel weniger durch ihre Pipelines Richtung Westen fliessen, so fürchtet die Ukraine, werde Russland noch weniger Rücksicht auf das Land nehmen. ­Andere östliche EU-Staaten fürchten, im Konfliktfall von Gaslieferungen abgeschnitten zu werden. Ausserdem konterkariert die Pipeline nach Ansicht vieler in der EU das Ziel, die Energielieferungen zu diversifizieren und sich unabhängiger von russischem Gas zu machen.