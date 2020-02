Der machtbesessene Kauz, der Grossbritannien umbauen will

Für die einen ist er ein unerschrockener Freigeist, der die Politik im Vereinigten Königreich in gänzlich neue Bahnen lenkt und den «Vergessenen» im Lande hilft. Für die anderen ist er eine Art machtbesessener Kauz, der das Tageslicht scheut, im Dunkeln Übles ausheckt und die britische Demokratie nach Kräften demontiert.

Nicht einmal die Tory-Rechte, auf deren Seite er steht, traut ihm so recht. Der Chef-Stratege und De-facto-Stabschef von Boris Johnson, der Mann in den legeren Klamotten, ist ein derart eigenwilliger Zeitgenosse, dass er jedermann verunsichert. In Wirklichkeit verachtet «Dom» konventionelles Denken im konservativen Lager ebenso wie das, was er für Scheuklappen-Sozialismus am anderen Ende des Spektrums hält.

Den vormaligen konservativen Wirtschaftsminister Greg Clark fuhr er im vorigen Sommer an, Clark und die anderen «beschissenen Abgeordneten» pro-europäischer Orientierung wollten offenbar einfach nicht begreifen, woher der Wind wehe. «Wir werden euch eliminieren», warnte er sie.

Auf besonders elegante Kleidung legt er keinen Wert: Dominic Cummings in der Downing Street. Foto: Aaron Chown (Getty)

Das tat er denn auch, oder genauer gesagt: Das liess er Boris Johnson tun. 21 «Tory-Rebellen» flogen unmittelbar nach Johnsons Wahl zum Parteichef aus der konservativen Fraktion. Von jener spektakulären Aktion spannt sich ein Bogen zum neuesten Streich von Dominic Cummings – der rabiaten Entmachtung des Finanzministers Sajid Javid, des nach dem Premier wichtigsten Ministers. Javid wollte dem Kurs nicht widerspruchslos folgen, den Johnson eingeschlagen hatte. Auch er hörte den Wind nicht wehen. Oder er ignorierte ihn.

Zum Verhängnis war Javid geworden, dass Cummings sich von Johnson ausbedungen hatte, das gesamte Netz ministerieller Berater in der Regierung kontrollieren zu dürfen. Schon voriges Jahr hatte Cummings, zur Empörung Javids, eine Mitarbeiterin und enge Vertraute des Schatzkanzlers wegen Unbotmässigkeit an die Luft gesetzt.

Einig ist man sich in London darin, dass kein Kabinettsmitglied und kein anderer Mitarbeiter des Regierungschefs über derart viel Macht verfügt wie Johnsons Chef-Stratege, der seinen Gegnern mal wie ein «rechter Revoluzzer», mal wie ein «neuer Rasputin» vorkommt – und den sie jedenfalls fürchten. Bezeichnend für den Einfluss des 48-Jährigen ist, dass Donald Trumps gegenwärtiger Stabschef Mick Mulvaney sich für seinen jüngsten London-Besuch weniger an einem Treffen mit seinem nominellen Gegenüber, dem eher moderaten Sir Edward Lister, interessiert gezeigt hat als an einem mit Dominic Cummings. Auch in Washington scheint man davon überzeugt zu sein, dass der «Meister der finsteren Künste» die massgebliche Stimme in Downing Street ist, das Gehirn der Operation im Büro des Premiers.

Brexiteer der ersten Stunde

Was Cummings zu dieser Position verhalf, ist kein Geheimnis. Er spielte, hinter den Kulissen, für die «Vote-Leave»-Kampagne die zentrale Rolle beim Brexit-Referendum vor vier Jahren. Sein genialer Slogan «Take back control» (Verschafft euch wieder die Kontrolle über euer Leben) ist unvergessen geblieben. Johnson war damals, in seinem «Battle Bus», das Gesicht der Kampagne. Er wusste Cummings brillanten Einsatz, sein Gespür für die Stimmung im Lande und seine skrupellose Taktik zu schätzen. Als «Boris» zum Premier aufrückte, brauchte er «Dom», um den Brexit endgültig «über die Bühne zu bringen» und ihm bei Neuwahlen mit einem zündenden Wahlkampf zu helfen. Er stellte ihn als seinen Chef-Berater ein, erlaubte ihm, sein altes, handverlesenes «Vote-Leave»-Team mit in die Downing Street zu bringen, und räumte ihm aussergewöhnliche Befugnisse ein.

Die Gesellschaft umbauen

Mittlerweile, da der formelle Austritt Grossbritanniens aus der EU vollzogen ist, konzentriert sich Dominic Cummings darauf, die britische Politik und die britische Gesellschaft umzubauen, wie es schon immer sein Plan gewesen ist. Auch diese Absicht hatte der Bismarck-Verehrer Cummings ja nie verheimlicht. Seiner Überzeugung nach muss die ganze «etablierte Ordnung» im Lande umgemodelt werden. Die Staatsbeamtenschaft, meint er, sei verkrustet und unbeweglich und müsse mit Schockmassnahmen aus ihrer Selbstzufriedenheit aufgeschreckt werden.

Auch die Justiz brauche effizientere Kontrolle, findet Cummings. Politiker sollen über die Berufung von Richtern entscheiden können. Und den traditionellen Einfluss der Medien müsse man endlich beschneiden. Was Trump mit seinen Tweets erreiche, solle London mit Online-Videos versuchen – nämlich sich direkt an die Bevölkerung zu wenden. Die BBC und ihr öffentlicher Auftrag müssten «zerschlagen» werden: «Und wir bluffen nicht.»

Letzterer Programmpunkt scheint allerdings bei Premier Johnson einige Zweifel ausgelöst zu haben. Dem «weniger ideologischen» Regierungschef, war am Dienstag aus einer anderen Ecke der Regierungszentrale zu hören, sei «mehr an Reform als an Revolution» gelegen. Gegen Cummings Willen setzte Johnson letzte Woche schon die Schnellbahn von London nach Birmingham durch, die der Premier als wichtiges Stück Infrastruktur betrachtet.

Stratege in Schwierigkeiten

Mit einer ausserordentlichen Aktion hat sich sein Chef-Stratege jetzt selbst in Schwierigkeiten gebracht. Im Zuge einer witzig-alternativ gemeinten Stellenausschreibung, mit deren Hilfe er unbürokratisch denkende «Spinner» und «Sonderlinge» anwerben wollte, stiess Cummings auf einen 27-Jährigen namens Andrew Sabisky, den er auch umgehend anheuerte für sein Team.

Wie sich diese Woche herausstellte, handelte es sich beim «Sonderling» Sabisky freilich um einen radikal rechtsgestrickten Zeitgenossen, der rassistischem Gedankengut verhaftet war und entsprechende Erbgut-Vorstellungen und noch einiges andere Üble propagierte. Nach einem Tag betretenen Schweigens in Number 10 war Sabisky seinen Job wieder los.

So etwas sei nun wirklich nicht akzeptabel, grollten gestern zwei Staatssekretäre der Johnson-Regierung. Und die liberale Zeitung «Guardian» meinte besorgt, Cummings verfolge nichts als eine «zynische Politik der Provokation». Dominic Cummings selbst liess solche Kritik freilich kalt. Die «Polit-Brigade» in London, fand er, «hat doch keine Ahnung, wovon sie spricht».