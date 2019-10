EU fordert Brexit-Einigung bis Mittwoch

Vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs drückt die EU in den Brexit-Verhandlungen aufs Tempo. Wenn es am Dienstag noch eine Einigung gebe, könne sich der EU-Gipfel ab Donnerstag damit befassen, sagte der belgische Aussenminister Didier Reynders in Luxemburg.

Aus EU-Kreisen hiess es, ein Text müsse spätestens Mittwochvormittag zur wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission vorliegen, damit die Mitgliedstaaten vor dem Gipfel noch informiert werden könnten.

EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier hatte zuvor die Mitgliedstaaten über den Stand bei den Brexit-Verhandlungen informiert. «Die Gespräche sind schwierig», schrieb er danach auf Twitter. «Aber ich glaube, dass eine Vereinbarung weiter möglich ist». Er hatte bei seiner Ankunft vor Journalisten gesagt, es sei «höchste Zeit, gute Absichten in einen Rechtstext zu übersetzen».

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay sagte in Luxemburg beim Treffen der EU-Europaminister, ein Deal sei «noch immer gut möglich». Ein EU-Diplomat sagte, die Zeit laufe ab. «Ein Fenster für eine Vereinbarung ist noch etwas offen.»

Vorschläge «nicht genug»

Der britische Premierminister Boris Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU. Brüssel und London hatten sich am Freitag darauf verständigt, die Gespräche «zu intensivieren», um noch eine Vereinbarung möglich zu machen.

Der niederländische Aussenminister Stef Blok betonte am Morgen, die bisherigen Zugeständnisse Londons seien «nicht genug, um den Binnenmarkt zu schützen». Konsumenten und Firmen in den Niederlanden müssten sicher sein, dass es für Produkte von ausserhalb der EU «keine Nebenstrasse durch die nordirische Grenze» gibt. Er hoffe, dass es «in den kommenden Stunden» ausreichende britische Vorschläge gebe, die dies sicherstellten.

Der deutsche Europa-Staatsminister Michael Roth sah zwei Bedingungen, die durch ein Abkommen erfüllt sein müssen. Einerseits dürfe das Karfreitagsabkommen für einen Frieden in Nordirland nicht angetastet werden, sagte er. «Und die Integrität des Binnenmarktes ist auch für uns ein Punkt, über den wir nicht verhandeln können.»

Quadratur des Kreises

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Lösung des Nordirland-Problems beim Brexit als extrem kompliziert bezeichnet. «Das ist so etwas wie eine Quadratur des Kreises, was da gerade versucht wird zu verhandeln», sagte Merkel am Dienstag in Berlin beim Maschinenbauverband VDMA. Jetzt sei klar, dass Grossbritannien auch aus der Zollunion mit der EU austreten wolle, das mache die Gespräche so kompliziert.

Denn einerseits gebe es künftig eine Binnenmarktgrenze mitten auf der irischen Insel zwischen Irland und Nordirland. Andererseits gebe es durch das Karfreitags-Abkommen die Zusage auch Grossbritanniens, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Königreich gehörenden Nordirland geben dürfe. «Wir werden bis zur letzten Minute daran arbeiten», sagte Merkel mit Blick auf einen angestrebten geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU am 31. Oktober.

Aber klar sei auch: «Grossbritannien wird sich zu einem weiteren Wettbewerber vor den Haustüren Europas entwickeln», warnte die Kanzlerin. Die EU sei noch mehr gefordert, wettbewerbsfähig zu sein.

Ausreichend Stimmen in Unterhaus für Deal

EU-Chefunterhändler Michel Barnier wird nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Abend darüber informieren, was der Stand der Brexit-Verhandlungen für den für Donnerstag und Freitag geplanten EU-Gipfel bedeutet. Sie wolle nicht weiter spekulieren, sagt Merkel. Gegebenenfalls müsse weiter gesprochen werden

Im britischen Unterhaus gibt es derweil nach Einschätzung des einflussreichen konservativen Abgeordneten Jacob Rees-Mogg ausreichend Unterstützung für eine Brexit-Vereinbarung. «Ich denke, die Stimmen sind nun für einen Deal», sagt der Brexit-Hardliner Rees-Mogg dem Hörfunksender LBC. Es gebe eine Stimmung im Land, und die Politiker müssten bis zu einem gewissen Grad empfänglich dafür sein. Einer Scheidungsvereinbarung mit der EU müsste das Unterhaus zustimmen, eine Sondersitzung ist für Samstag geplant. (anf/sda/reuters)