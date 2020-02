Für die CDU ist es eine Überlebensfrage

War es ein lang vorbereiteter Plan? Lust an der Trickserei? Trotz oder Blindheit? So genau wird man vermutlich nie wissen, was FDP, CDU und Alternative für Deutschland (AfD) am Mittwoch in Thüringen in eine unerwartete Wählergemeinschaft verwandelt hat. Der Vertreter einer 5-Prozent-Partei fand sich danach plötzlich als Ministerpräsident wieder, obwohl FDP und CDU jede Kooperation mit der AfD zuvor ausgeschlossen hatten. Und die AfD des Neofaschisten Björn Höcke jubelte über die erste Regierung von «ihren Gnaden».

Was dann passierte, konnte wohl nur den überraschen,der die politische Geschichte und Kultur Deutschlands gering schätzt: Die Empörung über die Komplizenschaft mit der AfD schwoll innert Stunden zu einem Orkan an – nicht nur unter Linken, sondern auch bei Bürgerlichen. Nach einem Tag zwang der Chef der FDP seinen Ministerpräsidenten zum Rücktritt, Kanzlerin und CDU-Chefin riefen ihre Thüringer Filiale zur Ordnung auf. Bald wird das kleine Bundesland im Osten eine neue Regierung wählen – oder nochmals ein neues Parlament.

Alles wieder gut also? Gelten die alten Regeln wieder? Darauf sollte man sich besser nicht verlassen. Der Schock sitzt tief, und die eigentlichen Fragen sind ungelöst. Wie sollen Christdemokraten mit der AfD umgehen? Kann Abgrenzung auf Dauer funktionieren? Stärkt das nicht die AfD? Schadet das nicht der Demokratie?

Die Ost-CDU fühlt sich der AfD politisch viel näher als den Grünen, geschweige denn der Linken.

Auf dem Papier ist die geltende Verhaltensregel von CDU und CSU eindeutig: keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine Mehrheiten mit ihrer Hilfe. Im Westen lässt sich dieser Grundsatz leicht durchsetzen, im Osten immer schwerer. DieAfD ist dort mittlerweile ähnlich stark wie die CDU. Wo die Christdemokraten früher selbstverständlich regierten, sind sie heute eine Kraft unter anderen. Nur mit der AfD zusammen könnten sie die alte Hegemonie zurückerlangen.

Weil das politisch nicht akzeptabel ist, ist die Ost-CDU heute oft zu unmöglichen Koalitionen gezwungen: Sie reichen von den Grünen bis zur FDP und sind im Grunde reine AfD-Verhinderungsbündnisse, ohne weitere politische Logik oder Mission. Oder aber die CDU müsste – wie in Thüringen – der Linkspartei zuarbeiten,was sie ebenfalls kategorisch ausschliesst: Auch 30 Jahre nach der Wende halten viele Konservative im Osten diese immer noch für die Partei der «Mauer-Mörder». Was der Thüringer CDU dann noch bleibt? Ohnmacht und Frust.

Dieses Gefühl hat sich am Mittwoch in Erfurt ein erstes Mal entladen, weitere Eruptionen werden folgen. In Sachsen-Anhalt, wo in einem Jahr gewählt wird, tritt ein Teil der CDU schon jetzt offen für eine Minderheitsregierung ihrer Partei ein, geduldet von der AfD. Viele Christdemokraten fühlen sich der AfD politisch viel näher als etwa den Grünen, geschweige denn der Linken. Und von Angela Merkel in Berlin, die ihnen die AfD ihrer Ansicht nach erst eingebrockt hat, wollen sie sich sowieso nichts mehr sagen lassen.

Die AfD ist nicht die NSDAP von 1933, Höcke nicht Hitler, das heutige Deutschland nicht Weimar.

Entscheiden über das Verhältnis von CDU und AfD wird auf Dauer wohl die Frage, wie diese sich weiterentwickelt. Seit die AfD in allen Landtagen und im Bundestag sitzt, hat sie sich nicht etwa gemässigt, sondern radikalisiert. Sie ist heute vom Kern bis in die Spitze eine tendenziell neofaschistische Partei, im Osten noch eindeutiger als im Westen.

Mit einer offen rassistischen, latent verfassungsfeindlichen und zutiefst unbürgerlichen Partei aber kann sich keine andere politische Kraft in Deutschland zusammentun. Vor allem für CDU und CSU wäre ein solcher Pakt ein Akt der Selbstzerstörung. Was in Österreich, Italien oder der Schweiz akzeptabel scheinen mag – Rechtspopulisten und Rechtsradikale in Regierungen «einzubinden» –, unterliegt in Deutschland zu Recht einem Tabu. Das Trauma der Weimarer Republik, als aufrechte Demokraten Hitlers Nationalsozialisten den Weg zur Macht bereiteten, prägt bis heute das politische Denken im Land. «Nie wieder!» bleibt die Staatsräson dieser Bundesrepublik.

Beobachtet, aber nicht verboten

Trotzdem sollte man mit Vergleichen nicht übertreiben: Die AfD ist nicht die NSDAP von 1933, Höcke nicht Hitler, das heutige Deutschland nicht Weimar. Rechtsradikale Teile der AfD werden zwar vom Verfassungsschutz beobachtet, aber die Partei ist nicht verboten. Sie sitzt also legitim in Parlamenten und gibt dort Bürgern eine Stimme, die sich sonst nicht vertreten fühlen.

Zugleich zwingt nichts die anderen Parteien, mit ihr zu regieren oder sich von ihr wählen zu lassen. Auch das ist Demokratie. Die Linke, die Kraft vom anderen äussersten Rand, hat sich im Urteil der meisten Deutschen längst in eine «normale» Partei verwandelt. Solange es die AfD ihr nicht nachmacht, wird sie politisch unberührbar bleiben.