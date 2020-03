Furchtloser Kämpfer im lila Röckchen

Treffpunkt ist ein Café mitten in Budapest. Ganz hinten steht ein junger Mann auf und hebt die Hand. Auf dem Foto trug er ein violettes Tüllröckchen zu Weste und Hose und war geschminkt, was zu seinem schwarzen, kurzen Bart einen aparten Kontrast ergab. In seinem Blick lag etwas Herausforderndes, als wolle er sagen, ja, das bin ich, hast du damit ein Problem? Das fehlt jetzt. In echt sieht er unauffälliger aus. Ein zierlicher, ernster, junger Mann in Jeans und dunklem Pullover.

«Joci», stellt er sich vor. Sein Händedruck ist vorsichtig. Mit ihm am Tisch sitzt ein grosser, schlanker Mann, etwas älter. Er trägt seine Haare raspelkurz, hat einen silbrigen Dreitagebart, was ihm etwas elegant Lässiges verleiht. «Das ist Erik, mein Freund», sagt Joci Márton, der Joszef heisst, aber Joci genannt werden möchte. Er hoffe, es störe nicht, dass er dabei sei. Die beiden hätten sich in letzter Zeit nicht viel gesehen.

Im Café, einem hellen Raum mit hohen Decken, trinken junge Menschen Kaffee mit Hafermilch und lesen in ihren Handys. Es läuft leise Soulmusik. Seit ein paar Jahren lebt Joci Márton nicht mehr in Budapest, aber er ist oft hier. In den vergangenen Wochen und Monaten hat er eine Fotoausstellung in der Stadt organisiert. Ende nächster Woche wird sie in einem kleinen Kulturcenter eröffnet. Gezeigt werden Fotos von Menschen, die sich der LGBTQ-Bewegung zugehörig fühlen, die also lesbisch sind oder schwul oder transgender oder sonst etwas neben der Heteronormativität. Auch das Foto von Márton mit dem violetten Tüllrock ist dabei.

Keine grosse Sache, könnte man meinen. Aber ist es doch. Denn Joci Márton ist ein Rom, wie alle anderen Porträtierten. Und so erzählen die Bilder eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde. Weil niemand zugehört hätte. Und weil niemand den Mut hatte, sie zu erzählen.

Unterricht in separaten Klassen

Die Roma sind die grösste ethnische Minderheit Europas und die am stärksten ausgegrenzte. 2014 gab eine deutsche Antidiskriminierungsstelle eine repräsentative Studie in Auftrag, es ging um die Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Sinti und Roma. Das wenig überraschende Ergebnis: Sinti und Roma sind dort die Gruppe mit den höchsten Ablehnungswerten. Jeder Dritte will nicht neben ihnen wohnen, knapp ein Viertel der Befragten sprach sich für Abschiebung aus, 14 Prozent für eine «gesonderte Unterbringung».

In Osteuropa, wo die meisten Roma leben, würden ähnliche Studien wohl noch krasser ausfallen. In Ungarn leben fast zehn Millionen Menschen, ­davon sind zwischen 200’000 und 800’000 Roma, genauere Zahlen gibt es nicht. Hier wird von ganz oben Politik gegen sie gemacht. Der jüngste Skandal betrifft eine Grundschule im nordungarischen Dorf Gyöngyöspata, in der Roma-Kinder wie in einem Apartheid-System in von den weissen Ungarn separierten Klassen unterrichtet wurden. Márton erzählt davon noch auf dem kurzen Fussweg ins Café.

Schon 2012 wurde diesen Kindern und ihren Familien für den erlittenen Bildungsschaden eine finanzielle Entschädigung zugesprochen, umgerechnet 300’000 Euro, für alle zusammen. Dagegen legten Schule und Gemeinde Berufung ein, Jahre vergingen. Im September 2019 erklärte ein Gericht das Urteil für rechtskräftig. Doch jetzt kündigte Präsident Viktor Orbán an, dass der Staat das Geld nicht auszahlen wird. «Er sagte, es sei nicht einzusehen, dass eine ethnische Minderheit eine stattliche Summe bekomme, ohne dafür gearbeitet zu haben», sagt Márton. «Das ist ungeheuerlich. Eine neue Stufe. Ich meine, noch haben wir eigentlich ein unabhängiges Rechtssystem in Ungarn. Aber das scheint nicht mehr zu gelten. Jedenfalls nicht, wenn es gegen die Roma geht.»

«You muslim faggot!»Beschimpfung auf der Strasse

Vielleicht stellt man sich Joci Márton jetzt laut vor. Ein mutiger Aktivist in Sachen Genderidentität und Roma, ein Streiter für Gleichberechtigung an gleich zwei Fronten. Und mutig ist er, aber er hat nichts Kämpferisches. Jedenfalls nicht an diesem Vormittag. Er ist eher leise. Ernst. Beim Reden schweift sein Blick durch den Raum, er guckt einen nicht an. Sein Englisch hat diesen sanft schaukelnden Akzent, den Ungarn nie ganz loswerden. Sein Sprachduktus ist akademisch geprägt: intersektionaler Aktivismus, inklusiv, progressiv, Gender. Man kann hören, dass er viele Dinge schon sehr oft gesagt hat.

Einmal nimmt er einen Stift, malt zwei sich überlappende Kreise. In den einen schreibt er «Roma». In den anderen «LGTBQ+». Das Pluszeichen hängt er immer an, damit sich wirklich niemand aussen vor fühlt. Die Schnittmenge der Kreise schraffiert er schwarz.

«Wir sind hier», sagt er und deutet auf das Schwarz. «Unsere Geschichte handelt von vielem, das auch andere betrifft. Ausgeschlossen sein. Fatshaming. Toxische Maskulinität. Vorurteile. Benachteiligung. Wir haben viel beizutragen zum grossen Ganzen.»

Joci Márton hat auffallend symmetrische Gesichtszüge, dichte Augenbrauen und riesige braune Augen mit langen Wimpern. Er ist ein dunkler Typ, könnte an Nationalität alles Mögliche sein. Touristen sprechen ihn oft auf Englisch an, halten ihn für einen Amerikaner. Von Ungarn wird er schon mal für einen Geflüchteten gehalten. Oft seien es Kinder, die ihm hinterherrufen, er solle dahin zurückgehen, wo er herkomme. Und einmal sei mitten in Budapest ein Paar auf ihn zugekommen und habe ihn angebrüllt: «You muslim faggot (du muslimische Schwuchtel)!» Darauf habe er geantwortet: «Eines davon stimmt.» Er lächelt, scheint immer noch ein wenig stolz zu sein auf seine Replik.

«Ich würde an dieser Stelle gern etwas ergänzen», sagt sein Freund, der bisher schweigend danebensass. «Ich bin Italiener. Schwul, aber das war nie ein Problem. Ich bin das, was man einen weissen Mann nennt. Ich hatte keine Ahnung, was Rassismus bedeutet, bevor ich mit Joci zusammenkam.»

Die beiden sind seit sechs Jahren ein Paar. Erik, der in diesem Artikel nicht mit seinem vollen Namen auftauchen möchte, um sein Privatleben aus dem Internet zu halten, arbeitet in Slowenien als Logistikmanager für eine italienische Firma. Am Anfang habe er gar nicht fassen können, wie seine Kollegen dort über Roma sprachen. Wie über Tiere, sagt er. «Es gibt so viele Vorurteile gegenüber Roma, was Bildung angeht und so weiter. Ja, es ist zutreffend, dass viele Roma nicht zur Schule gehen, aber warum ist das so? Das wird nie hinterfragt. Dabei gibt es systemische Gründe dafür, dass die Situation für Roma ist, wie sie ist.» Er erzählt, dass Joci an osteuropäischen Flughäfen oft mehrere Dokumente vorlegen muss, um sich auszuweisen. Der Pass reiche nicht, es müsse noch mindestens zusätzlich der Führerschein sein. Einmal musste ein Experte kommen, um die Echtheit seines ungarischen Passes zu beglaubigen.

«Na ja, aber das ist ganz normales Racial Profiling», sagt Joci Márton. Er würde jetzt gern so langsam das Thema wechseln und darauf zu sprechen kommen, warum wir hier sind. «Tut mir leid, aber ich bin etwas müde, was diese Sorte Gespräch angeht», sagt er. «Immer wenn es um Roma geht, geht es um Probleme. Die Leute müssen immer Mitleid mit uns haben. Auch die Bilder, die von Roma gezeigt werden, sind immer dieselben: traurige Gesichter, ärmliche Kleidung, ein einziges Leid. Ja, es ist wahr, dass wir Unterstützung brauchen können, aber wir nehmen nicht nur, wir geben auch. Davon ist nie die Rede. Wir haben auch Freunde, Familie, die wir unterstützen. Ich will, dass man auch mal eine positive Geschichte über uns erzählt.» Und da es sonst niemand macht, macht er es jetzt eben selbst.

Anhänger der ultrarechten ungarischen Jobbik-Partei demonstrieren in Miskolc, östlich von Budapest (2012). Foto: Reuters

Es ist noch nicht lange her, dass in Ungarn zuletzt Menschen ermordet wurden, weil sie Roma waren. 2008, 2009 war das. Aus der ultrarechten Jobbik-Partei, (die inzwischen von Orbáns Regierungspartei Fidesz rechts überholt wurde) war eine Gruppe rechtsextremer militanter Nationalisten hervorgegangen, die sich Ungarische Garde nannte und schwer bewaffnet in Uniformen durch Dörfer marschierte, in denen viele Roma lebten. Im Juli 2008 kam es zu ersten Schüssen, im November gab es das erste Todesopfer. In der Nacht zündeten die Täter Häuser an, und wenn die Bewohner vor den Flammen nach draussen flohen, schossen sie auf sie. Sechs Menschen starben, darunter ein vierjähriges Mädchen. 55 weitere, fast alle Roma, wurden zum Teil schwer verletzt.

Kurz war die Aufregung gross, die Weltpresse berichtete, in Ungarn machte sich so etwas wie Betretenheit breit. Dann wurde die Sache schnellstmöglich zu den Akten gelegt, jedenfalls von offizieller Seite. Kein Denkmal wurde errichtet, kein Jahrestag offiziell begangen. Es gab keine psychologische Betreuung für die Opfer, bescheidene Entschädigungen wurden erst nach Jahren ausbezahlt. Die Rolle des Geheimdiensts, der Erkenntnisse über die Täter nicht weitergegeben hatte, wurde nie untersucht. Ebenso wenig, wer die Mörder bewaffnet hatte. Vier Männer wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt, ihre Helfer sind bis heute frei.

Kein Platz für feminine Männer

Joci Márton sucht in seinem Handy nach den Fotos. Sie sind spektakulär schön. Und sehr, sehr weit entfernt von denen, die man von ungarischen Roma im Kopf hat, wenn man sie nur aus den Nachrichten kennt.

Auf einem Bild ist eine bildhübsche junge Frau zu sehen. Sie trägt eine weisse ärmellose Tunika und hat elegant einen Baseballschläger geschultert. Sie steht da wie eine römische Kaiserin, die jeden Moment zuschlagen kann. Ein anderes Foto zeigt einen zierlichen Mann mit langen rötlichen Haaren, um die er Grace-Kelly-haft ein geblümtes Seidentuch gewickelt hat.

Insgesamt sind es 15 Personen, sie alle haben ihre Porträts selbst inszeniert. Márton erzählt, dass es nicht leicht war, sie zusammenzubekommen. Queere Roma zu finden. Sie sind nicht organisiert, nicht vernetzt. Im Grunde gibt es sie gar nicht richtig, oder noch nicht, jedenfalls nicht offiziell. Von der ungarischen Mainstream-LGBTQ-Bewegung bekam Márton keine Unterstützung. Er wirkt enttäuscht darüber, nennt sie einen elitären Verein, in dem viele aussen vor blieben, Leute vom Land, Arbeiter. Als schwuler Mann habe man in Budapest gross und muskulös zu sein. Da gebe es wenig Vielfalt, für femininere Männer etwa sei in dieser Gemeinschaft kein Platz.

Zu seinem eigenen Foto gibt es eine Geschichte: «Ich tanze in einem Rock meiner Grossmutter zu meiner Lieblingsmusik, «Tinédzser L’amour» von Szandi. Ich bin noch klein, vielleicht fünf Jahre, und es macht mir Spass, mich zu drehen und den Rock fliegen zu lassen. Irgendwie habe ich es wohl übertrieben, ich fiel hin und schlug mit dem Kopf auf. Meine Eltern mussten mit mir in die Notaufnahme, und obwohl ich noch nicht viel verstand, verstand ich doch so viel aus dem Gespräch zwischen meinen Eltern und dem Arzt, dass ich keinen Rock hätte tragen sollen. Dass ich ein Knabe sei und Knaben keinen Rock tragen. Ich habe seitdem nie wieder einen Rock getragen. Es war nun mit Scham behaftet.»

In der Mitte von nirgends

Joci Márton kommt aus einer Arbeiterfamilie vom Land. Er wuchs in einer Wohnblocksiedlung in Bátonyterenye auf, einer 12’000-Einwohner-Stadt im Nordosten Ungarns. Im Sozialismus gab es dort Industrie, danach verarmte die Gegend. Heute liege sie in der Mitte von nirgends. Seine Eltern leben noch da.

Wie haben sie sein Coming-out aufgenommen? «Ich werde das oft gefragt und habe immer das Gefühl, dass ich dann das Vorurteil bestätigen soll, dass die Roma-Gemeinschaft homophob ist, damit sich die Mehrheitsgesellschaft auf die Schulter klopfen kann, wie offen sie ist und wie gut sie alles macht.» Er sagt das ohne Vorwurf. «Natürlich war es nicht ganz leicht. Wir leben in einer heterosexuellen Gesellschaft wie alle anderen auch, insofern ist da schon ein kleiner Holperer in der Strasse. Noch dazu auf dem Land, wo nicht aus jedem Wohnzimmerfenster eine Regenbogenfahne hängt. Aber warum sollte ich gegen meine Leute sprechen? Das ganze Land ist homophob, warum so tun, als wäre das ein spezifisches Roma-Problem?»

«Für uns Roma werden diese Morde für immer in die Erinnerungskultur eingeschrieben sein.»Joci Márton

Márton hat in Budapest Romologie studiert, also Geschichte und Kultur der Roma. Während des Studiums ging er ehrenamtlich in Schulklassen, um über Roma aufzuklären, sich den Fragen zu stellen. Über Roma wird im ungarischen Unterricht nichts gelehrt. Mit seiner Ausstellung will er vor allem queere Roma ansprechen. Vielleicht sehe es jemand oder lese davon und fühle sich nicht mehr so allein. Um Selbstrepräsentanz geht es ihm, um Würde. Er nennt Lizzo als Vorbild, den neuen Superstar des US-Pop, eine übergewichtige schwarze Frau, die in kein gängiges Schönheitsideal passte.

Gelegentlich veröffentlicht Joci Márton Zeitungsartikel, meistens dann, wenn wieder ein Jahrestag der Mordserie ansteht. Wenn die Roma nicht selbst darüber schrieben und so die Erinnerung wachhielten, tue es keiner, sagt er und reibt sich plötzlich die Augen. Erst das rechte Auge, dann das linke, als sei ihm etwas hineingeflogen. Er spricht dabei normal weiter.

«Für uns Roma werden diese Morde für immer in die Erinnerungskultur eingeschrieben sein. Niemand wird das vergessen können. Aber es hat eigentlich niemanden sonst gross gekümmert. In der Bevölkerung gab es einen bestürzenden Mangel an Mitgefühl, da es ja nur uns passiert war, nur den Roma.» In einer Mail wird er sich später dafür entschuldigen, geweint zu haben. Das Thema sei immer noch so schwer.

«Als Roma weiss man von Kindheit an, dass man zur Zielscheibe werden wird.»Joci Márton

Die ungarische Ausgabe der «Elle» hat bereits vorab über seine Ausstellung berichtet. Auf sieben Seiten waren die Fotos zu sehen, dreimal Umblättern, gross und in Farbe. Eigentlich hat Joci Márton damit sein Ziel erreicht. Jedenfalls ein Ziel: schöne Fotos von schönen Roma in einem Hochglanzmagazin. Eine neue Geschichte.

«Als Roma», sagt Joci Márton, «weiss man von Kindheit an, dass man zur Zielscheibe werden wird. Man wird von seinen Eltern darauf vorbereitet. Die kennen Diskriminierung ja aus erster Hand. Sie geben ihr Bestes, damit ihr Kind das nicht so stark an sich heranlässt. Damit es nicht glaubt, was es über sich hören wird: dass es dreckig sei, faul sei, dass es stinke. Allerdings ist das Training nicht perfekt. Auch wenn man weiss, was kommt, bleibt doch etwas an einem hängen.» Viele Roma hätten die Klischees und Vorurteile über sie verinnerlicht und mit Selbsthass zu kämpfen. Wer oft genug höre, dass er hässlich sei, glaube das auch.

Nein, sagt Márton, er finde nicht, dass er besonders nett aussehe.

An dieser Stelle schaltet sich sein Freund ein. Er greift über den Tisch, zieht das Aufnahmegerät zu sich, spricht direkt ins Mikrofon: «Das sehe ich anders. Er ist wunderschön.»