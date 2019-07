Giftanschlag auf Kreml-Kritiker?

Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny befindet sich seit Sonntagmorgen in Spitalbehandlung. Er war mit geschwollenen Augen und Abszessen am Oberkörper in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Sprecherin des 43-jährigen Kreml-Kritikers hatte zunächst von einer «schweren allergischen Reaktion» berichtet.

Später kursierte die Vermutung, dass Nawalny Opfers eines Giftanschlags geworden sein könnte. Nach Ansicht der Leibärztin von Nawalny, Anastasia Wassiliewa, kann nicht ausgeschlossen werden, «dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde».

Das Spital solle nun Nawalny «richtig behandeln», sagte die Ärztin gemäss Medienberichten. Nebst Schwellungen der Augenlider soll er Abszesse an Nacken, Rücken, Rumpf und Ellenbogen haben. Wie ernst der Gesundheitszustand Nawalnys ist, war vorerst nicht bekannt. Offenbar schwebt er nicht in Lebensgefahr. Stellungnahmen des Spitals gibt es bislang nicht. Im Spital wird Nawalny von Polizisten bewacht.

Gefängnis-Bettwäsche soll untersucht werden

Die Leibärztin von Nawalny forderte eine Untersuchung der Bettwäsche in seiner Gefängniszelle. Der Oppositionspolitiker war letzten Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu einer nicht genehmigten Protestkundgebung aufgerufen hatte. Schon Anfang Juli war er zu einer zehntägigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, damals wegen der Teilnahme an einer nicht bewilligten Demonstration.

Nawalnys Spitaleinlieferung hat in den sozialen Medien einige Reaktionen ausgelöst. Zu Wort meldete sich beispielsweise der Menschenrechtsaktivist Bill Browder, der als persönlicher Feind von Putin gilt. «Es sieht mehr und mehr danach aus, als sei Nawalny mit einer unbekannten chemischen Substanz vergiftet worden», schrieb Browder auf Twitter. «Sehr schlechte Nachrichten, wenn sie wahr sind.» Browder war einst ein Star-Investor, der in Russland Geschäfte machte, ehe er sich mit dem Kreml anlegte.

It’s looking more and more like Alexei Navalny, Putin’s most fierce critic has been poisoned with “undefined chemical substances”. Very bad news, if true. https://t.co/8upcgRuxC3