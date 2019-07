Hauchdünne Wahl: Von der Leyen wird Juncker-Nachfolgerin

Ursula von der Leyen (CDU) ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Parlamentspräsident David Sassoli verkündete das Resultat am Dienstagabend in Strassburg. Die 60-jährige Deutsche tritt damit die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an.

Die Abstimmung erfolgte in geheimer Wahl mit Stimmzetteln und Urnen. Die CDU-Politikerin brauchte eine absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten. Dies sind 374 Stimmen – das erreichte sie, allerdings denkbar knapp. Sie sammelte 383 Stimmen, neun mehr als erforderlich.

733 gaben ihre Stimme ab, 327 Abgeordnete stimmten gegen Ursula von der Leyen, 22 enthielten sich, jemand legte leer ein.

Von der Leyen kann auf die meisten Stimmen ihrer konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) hoffen (182 Stimmen). Auch die Führungen der Sozialdemokraten und der Liberalen als zweit- und drittstärkste Fraktionen im EU-Parlament gaben kurz vor der Abstimmung Wahlempfehlungen für die Deutsche ab. Wegen der geheimen Abstimmung sind die Abgeordneten daran aber nicht gebunden.

Bei den Sozialdemokraten wollen etwa die 16 deutschen SPD-Abgeordneten gegen die bisherige Bundesverteidigungsministerin stimmen. Nach Angaben aus Fraktionskreisen wollen insgesamt rund 50 der 153 sozialdemokratischen Mandatsträger von der Leyen nicht unterstützen.

Dies haben auch Grüne und Linke angekündigt. Ob von der Leyen auch Stimmen aus der europakritischen EKR-Fraktion oder gar von den Rechtspopulisten der ID-Gruppe erhält, ist offen.

Mit den Stimmen der eigenen Fraktion (182), der Liberalen (108) und rund 100 Sozialdemokraten könnte von der Leyen die geforderte absolute Mehrheit aber erreichen.

Von der Leyen würde das Amt als Kommissionschefin am 1. November antreten. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Zuletzt hatte mit Walter Hallstein vor 52 Jahren ein Deutscher die Kommission der Vorläuferorganisation Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geführt. (anf/afp/sda)