Hunt kämpft gegen Johnson um May-Nachfolge

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May misst sich der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson in der Urwahl der Tories mit Jeremy Hunt. Hinter Favorit Johnson (162 Stimmen) setzte sich Hunt (77) im Kampf um Platz zwei in der letzten Runde knapp mit zwei Stimmen Vorsprung gegen Umweltminister Michael Gove (75) durch. Innenminister Sajid Javid schied bereits am Nachmittag aus.

Hunt war eigentlich für einen Verbleib Grossbritanniens in der EU. Allerdings kritisierte der 52-Jährige das Auftreten Brüssels in den Verhandlungen später als «arrogant». Der Einfluss Hunts im Kabinett ist nach und nach gewachsen. Einen Ausstieg aus der EU ohne Abkommen hat Hunt als «politischen Selbstmord» bezeichnet.

Nun sollen die rund 160'000 Parteimitglieder per Briefwahl den neuen Vorsitzenden bestimmen. Dieser übernimmt auch den Posten des Regierungschefs. Favorit Johnson hatte beim Brexit zuletzt eine harte Haltung gegenüber der EU angekündigt.

(fal/afp)