Im Schatten des Throns

Wie eine weisse Woge breitet sich der Seidenorganza-Rock ihres Dior-Kleides auf der roten Damastbank aus, ihr fein geschnittenes Gesicht schimmert, seitlich beleuchtet, wie Porzellan – nur eine Nuance dunkler als die Perlenreihen um ihren Hals. Ikonengleich hat Cecil Bea­ton Prinzessin Margaret an ihrem 21.Geburtstag fotografiert. Das Bild von 1951 hat den unwirklichen Zauber von Hollywoodfilmen jener Ära. Auch wenn sie kein Krönchen trägt – mehr Prinzessin geht kaum. Margaret war ein Medienstar, Modevorbild, Traumgestalt. Das Foto lässt nicht ahnen, dass sie auch Enfant terrible des britischen Königshauses werden würde. Margaret wurde zur Konventionen-Killerin – ähnlich, aber ganz anders als ihr Grossneffe Prinz Harry und seine Frau Meghan, die heute die Monarchie in Aufruhr versetzen.

Die Welt, in die Margaret geboren wurde, war auch völlig anders als die heutige. Das British Empire ging auf seine grösste Ausdehnung zu, in der es ein Viertel der Weltbevölkerung und ein Viertel der Erdfläche umfasste, als am Abend des 21. August 1930 Baby Margaret Rose of York zur Welt kam, Nummer vier der Thronfolge und Kind einer glücklichen Familie: Mutter Elizabeth – die spätere «Queen Mum» –, Vater Albert («Bertie») – zweiter Sohn von König George V. – und die Töchter Elizabeth und die vier Jahre jüngere Margaret.

Nach Edwards Rücktritt herrschte panische Angst vor Skandalen

Dann sauste das Damoklesschwert über dem Familienidyll nieder: Der scheue, stotternde Bertie musste werden, was er hasste: König. Sein Bruder David war im Januar 1936 dem Vater als Edward VIII. auf den Thron gefolgt und bestand darauf, seine grosse Liebe Wallis Simpson zu heiraten. Doch dass die zweimal geschiedene Amerikanerin Gemahlin des Monarchen werden sollte, der Oberhaupt der Kirche von England ist, welche Scheidung ablehnte, war nicht akzeptabel.

Im Dezember 1936 dankte Edward VIII. ab, und Bertie ging als George VI., wie er es nannte, zur Schlachtbank. Edwards Rücktritt gilt als GAU des Königshauses: Der Monarch hatte sein privates Glück dem Dienst am Land vorgezogen, eine damals unverzeihliche Pflichtvergessenheit. Sie hinterliess im Königshaus panische Angst vor Skandalen. Der Vorfall prägte auch Margarets Leben und wirkt bis heute nach. Als Harry und Meghan ihren Rückzug bekannt gaben, wurde sofort an Edward und seine Wallis erinnert.

16 Jahre älter, verheiratet, Kinder

Denn Margaret verliebte sich 1950/51 in den Offizier der Royal Air Force Peter Townsend, stellvertretender Haushofmeister im Buckingham Palace, eine Vertrauensstellung in nächster Nähe des Königs. Townsend war 16 Jahre älter als die Prinzessin und bürgerlich, er war auch verheiratet und hatte Kinder. Seine Scheidung 1952 machte die Lage nicht besser, und auch nicht, dass die Romanze öffentlich wurde.

Townsend wurde an die Botschaft nach Brüssel verbannt. Margaret und er hofften weiter, irgendwann heiraten zu können. Doch die Bedenken siegten. Die Prinzessin erklärte offiziell am 31. Oktober 1955, dass sie auf die Heirat mit dem Offizier verzichte. Sie begründete dies mit ihren Pflichten gegenüber dem Commonwealth und der Lehre der Kirche, der Unauflöslichkeit der Ehe. Margaret, auch wenn vieles dagegen zu sprechen schien, war eine gläubige Frau. Sie brachte ein gewaltiges Opfer für die Rolle, in die sie hineingeboren war.

Bald nahm sie neben ihren Pflichten ein reges Gesellschaftsleben auf, das die Welt staunen liess. Fast jeden Abend besuchte sie Restaurants, Theater, Musicals, Ballette. Man sah sie in Jazz-Konzerten von Louis Armstrong, sie war begeistert von Count Basie. Die stets bestückte Zigarettenspitze wurde ihr Accessoire, sie erwarb die Fähigkeit, erstaunlich viel trinken zu können, erst Gin, später Whisky.

Ihre Hochzeit war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Und das, obwohl viele Königshäuser die Teilnahme abgesagt hatten.

Andere lebenslange Eigenarten zeigten sich ebenfalls. So witzig, schlagfertig, herzlich Margaret sein konnte, war sie auch launenhaft, unnahbar, schnippisch, sogar brüsk. Das machte sie nicht bei allen beliebt. Dem Schriftsteller und Regisseur Jean Cocteau sagte sie einmal, Ungehorsam sei ihre Freude. Sie leistete sich Übertretungen wie keine Prinzessin vor ihr, arbeitete aber zugleich hart für das Königshaus und half der Queen, die angestaubte Monarchie für die egalitärer werdende Gesellschaft zu öffnen. Kaum eine Figur in der britischen Monarchie verkörpert wie Margaret die Schwierigkeiten eines Lebens im Zeichen der Krone – gerade dann, wenn man selbst keine Krone trägt.

Selbstverständlich galt Margaret als begehrte Braut, zumal sie eine Schönheit war. Sie war 29, als sie Antony Armstrong-Jones traf, einen der angesagtesten Londoner Fotografen, geistreich, unkonventionell, gut aussehend, mit gemeinsamen Interessen und Freunden. Die von der Presse verfolgte Prinzessin und ihr Freund trafen sich der Heimlichkeit wegen in einem alten Lagerhaus an der Themse, wo ein Freund Armstrong-Jones ein Zimmer überliess – mit Aussentoilette. Ein Freund wurde zitiert, was das Paar vor allem verbinde, lasse sich in drei Wörter fassen: «Sex, Sex, Sex.»

Für das Königshaus war auch der Fotograf kein Traumprinz, aber Margaret noch eine Liebe zu verbieten, wäre zu viel gewesen. Am 6. Mai 1960 war die Hochzeit. Viele Königshäuser sagten ihre Teilnahme ab. Aber Margarets Hochzeit mit 2000 Gästen war die erste im Königshaus, die das Fernsehen übertrug. Die Flitterwochen führten auf der königlichen Jacht Britannia in die Karibik. Auf Mustique schenkte ein Unternehmer dem Paar ein Grundstück.

Neben vielen Repräsentationsaufgaben wurden sie im Swinging London Könige der Society mit einer riesigen Wohnung im Kensington-Palast. Armstrong-Jones erhielt den Titel Earl of Snowdon. Die Beatles waren Bekannte, Minirock-Erfinderin Mary Quant, Starfriseur Vidal Sassoon, Schauspieler Peter Sellers, um nur einige zu nennen. Sie verkehrten mit der Ballettikone Rudolf Nurejew. 1961 und 1964 kamen die Kinder David und Sarah zur Welt, aber das Eheglück bröckelte von 1965 an. Snowdon hatte ständig Affären, war oft abwesend, auch Maragaret begann von 1966 an Liebschaften.

17 Jahre jünger, ziellos

1973 entbrannte sie für einen Mann namens Roddy Llewellyn, er wurde zu ihrem grössten Skandal. Unbeirrt hatte sie wieder einen Unstandesgemässen gewählt: 17 Jahre jünger und ohne rechtes Ziel durchs Leben stolpernd. Margaret und Llewellyn verbrachten 1974 den ersten Urlaub auf Mustique. Der junge Mann wurde weit mehr als eine Ablenkung von ihrer desolaten Ehe.

Margaret wurde ein unwürdiger Lebenswandel für eine Repräsentantin Grossbritanniens vorgeworfen, dazu Verschwendungssucht. Es entbrannte eine Debatte, ob sie weiter staatliches Geld erhalten sollte für ihre Aufgaben, worauf Harry und Meghan ja nun freiwillig verzichten. Auch die Kirche attackierte Margarets Lebensstil.

Diana, mit der sie sich gut verstand, wurde die erste «moderne Prinzessin» genannt. Aber es war Margaret.

Medien erklärten Margarets Verhältnis mit Llewellyn nach der Scheidung der Snowdons 1978 mit der Verzweiflung einer nicht mehr jungen, unglücklichen Frau. Freunde beschrieben sie aber als einander sehr zugetanes Paar. «Wir singen, wir tanzen, sind überhaupt glücklich, und ich wüsste nicht, warum es nicht so weitergehen sollte für immer», sagte Llewellyn 1980. Im Jahr darauf verliebte er sich in eine andere und wollte sie heiraten. Margaret reagiert grossmütig, gab sogar ein Dinner für den Ex und seine Verlobte. Pragmatisch, ironisch wie in anderen schwierigen Momenten.

Bald danach brach eine andere Zeit an: Margarets Neffe, Kronprinz Charles, heiratete Lady Diana Spencer, die Welt hatte eine neue Märchenprinzessin, die weit grössere Skandale inszenieren sollte. Margaret stand weniger im Rampenlicht, von Mitte der Achtzigerjahre an gingen ihre Gesundheitsprobleme durch die Presse. Sie starb am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren.

Diana, mit der sie sich gut verstand, wurde die erste «moderne Prinzessin» genannt. Aber es war Margaret. Vieles, was heute für Königskinder selbstverständlich ist, erkämpfte sie – oder verzichtete darauf. Wenn es darauf ankam, wählte Margaret die Pflicht, akzeptierte persönliche Opfer als Preis königlicher Privilegien. Sie kam eben doch aus einer anderen Welt.