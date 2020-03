Italien schliesst seine Schulen und sorgt sich um Bergamo

Italien setzt auf drastische Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Nach einer bewegten Krisensitzung hat die römische Regierung am Mittwochabend entschieden, sofort alle Schulen und Universitäten im Land zu schliessen – also auch all jene ausserhalb der besonders stark betroffenen Regionen in Norditalien. Und zwar bis Mitte März. Ziel ist, dass sich das Virus nicht auch im Süden ausbreitet.

Die Zahlen zu Infektionen und Todesfällen waren in den letzten Tagen stark angestiegen. Italien zählt nun mehr als 2500 An­steckungsfälle. Nur in China, Südkorea und wohl im Iran gibt es noch mehr Infektionen. Zuletzt wuchs in Italien die Zahl der Neuerkrankungen sogar stärker als in China. Peking beschloss deshalb einen Einreisestopp für Italiener. Indien erlässt keine Visa mehr an Italiener.

Sorge um Bergamo

107 Menschen sind in Italien bisher an oder mit dem Virus gestorben. Bis auf eine Ausnahme, einen 61-jährigen Arzt, waren alle Opfer betagt oder schon vor der Infizierung mit Sars-Cov-2 schwer krank. 1000 Patienten verbringen ihre Quarantäne bei sich zu Hause, 1034 sind dafür im Spital untergebracht. 229 ­liegen auf der Intensivstation. 160 Personen, die das Virus trugen, sind unterdessen genesen.

Die Infektionsfälle konzen­trieren sich hauptsächlich auf drei Regionen, in denen die Schulen schon über eine Woche geschlossen sind: In der Lombardei sind 1520 Menschen erkrankt, in der Emilia Romagna 420 und im Veneto 307. Je südlicher man geht, desto geringer sind die Zahlen. In der Toskana zählte man bislang erst 19 Fälle, in Rom 14, in Sizilien 7. In Kalabrien und auf Sardinien fand man nur je einen Träger des Coronavirus.

Auch die jüngste Entwicklung traf den äussersten Norden: In Bergamo erkrankten in kurzer Zeit so viele Menschen, dass sich die Regierung überlegt, dort eine «Zona rossa» zu errichten, wie es sie schon rund um die Gemeinde Codogno im Lodigiano gibt, rund fünfzig Kilometer südlich von Mailand. Das würde bedeuten, dass auch in Bergamo an allen Zu- und Ausfahrten Polizisten und Carabinieri postiert würden, die dafür sorgen, dass niemand hin- oder wegfährt.

Der italienische Premier Giuseppe Conte lässt sich ständig von einem wissenschaftlichen Ausschuss beraten. Diese Ex­perten forderten die italienische Bevölkerung nun auf, in der kommenden Zeit auch das Zwischenmenschliche im Alltag radikal an die Umstände anzu­passen. Sie raten nicht nur ab vom Händeschütteln, vom Umarmen und Küssen: Auch auf der Strasse, in den Bars und im Bus soll man möglichst immer einen Meter Abstand wahren zum Nächsten. Sportanlässe werden entweder abgesagt, oder sie finden ohne Publikum statt. Viel zu reden gibt der Fussball, Italiens liebster Sport. Die Meisterschaft der Serie A, der höchsten Liga, soll weitergehen, doch alle Spiele werden vorerst in leeren Stadien stattfinden. Auch die Spiele südlich von Bologna, wo bisher vor Zuschauern gespielt wurde.

Trotz schwieriger Lage gelingt es der Regierung aus Cinque Stelle und Sozialdemokraten nicht, auch die oppositionellen Kräfte in patriotischer Harmonie um sich zu scharen. Conte muss sich den Vorwurf anhören, er sei nicht Leader genug in dieser Krise. Am lautesten ist die Kritik Matteo Salvinis. «Conte ist schon nicht fähig, die Geschäfte in normalen Zeiten zu führen, geschweige denn in einer Notlage», sagte der Chef der Lega über seinen früheren Regierungskollegen. Aus Kabinettskreisen kam zurück, Salvini sei ein Schakal.

Der Tourismus bricht ein

Kritik gibt es aber auch aus der Presse. In einem Leitartikel auf der Frontseite klagte «La Repub­blica», dass die Italiener allzu lange in besorgtem Halbwissen belassen würden. «Es soll mal einer zu diesem Land reden», lautete der Titel. Gemeint war eine Rede zur Nation, des Premiers oder des Staatspräsidenten. Sorge bereiten den Italienern aber vor allem die kurz- und ­mittelfristigen Folgen für die Wirtschaft.

Schon vor dem Ausbruch der Epidemie hinkte Italiens Wachstum hinter jenem anderer europäischer Länder hinterher. Nun droht ein Einbruch. Der Tourismusverband meldete am Mittwoch, er rechne damit, dass im zweiten Vierteljahr,vom 1. März bis zum 31. Mai, fast 32 Millionen Touristen weniger nach Italien kommen würden als zur selben Zeit im Vorjahr. Wäre es so, dann würde die Branche 7,4 Milliarden Euro verlieren.