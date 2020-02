«Pfui. Was bin ich abscheulich»

Gefährlich sieht der Mann nicht aus, der da auf der Anklagebank sitzt. Er ist klein, untersetzt, hat dunkles, dichtes Haar, trägt Anzug und Krawatte. Zwei Justizbeamte bewachen ihn, sie tragen Sturmhauben, Gewehre und schwarze Kampfanzüge.

Seit Januar steht Marian Kocner vor Gericht. Er ist angeklagt, den Mord an dem 27-jährigen Journalisten Jan Kuciak in Auftrag gegeben zu haben, bei dem auch dessen gleichaltrige Verlobte Martina Kusnirova erschossen wurde. Am 21. Februar 2018 wurden sie in einem kleinen Ort unweit von Bratislava erschossen.

Einen von ihnen töten, damit alle anderen Angst bekommen, dann noch einen, dann ist Ruhe, das sei Kocners Plan gewesen, um die slowakischen Journalisten zum Schweigen zu bringen. So sagt es sein engster Vertrauter vor Gericht aus.

Der Mord an dem Journalisten Kuciak und seiner Verlobten hat die Slowakei verändert. Den Menschen reichte es damals. Sie gingen auf die Strasse, demonstrierten gegen Korruption und Machtmissbrauch, zwangen Politiker zum Rücktritt und gründeten aus Protest neue Parteien. Sie wollen zur Parlamentswahl jetzt am 29. Februar einen Systemwechsel herbeiführen.

Der Millionär Kocner wurde von den Mächtigen beschützt, selbst vom ehemaligen Premierminister Robert Fico.

Da sitzt er also, Marian Kocner, ihm werden auf der Anklagebank meist die Handschellen abgenommen. Dann setzt er sich seine Brille auf, macht sich Notizen, tauscht Zettel aus mit seinem Anwalt. Er ist als Unternehmer und Investor bekannt – und vor allem gefürchtet. Er hat versucht, Menschen zu erpressen. Das war sein Geschäft. Von Steuerhinterziehung ist die Rede, von Subventionsbetrug, von Bestechung, wirklich ermittelt oder gar geahndet wurde nichts. Der Millionär Kocner wurde von den Mächtigen beschützt, selbst vom ehemaligen Premierminister Robert Fico. Mit ihm lebte er in der Hauptstadt Bratislava Tür an Tür. Wer mit Kocner zu tun hatte, schildert ihn als jovial, niemals als freundlich.

Über welches Netzwerk Kocner verfügte und wie er denkt, wurde schon vor dem Prozess bekannt. Medien veröffentlichten Hunderte Nachrichten, die er im Messengerdienst Threema geschrieben hatte. Unter seinen Kontakten waren ein ehemaliger Generalstaatsanwalt, ein stellvertretender Parlamentsvorsitzender, der Mitinhaber einer Finanzgruppe. Die Protokolle sind vor Gericht wichtiges Beweismaterial. In ihnen ist zu lesen, dass es für Kocner zum Beispiel ein «Äffchen» gab, so nannte er eine Staatssekretärin im Justizministerium. Und es gab Schafe. Schafe der Klasse 1 und Schafe der Klasse 2. Der Generalstaatsanwalt war zum Beispiel ein sehr wertvolles Schaf, er wurde von Kocner herumkommandiert.

Gemeinsam mit seiner Vertrauten Alena Zsuzsova ging Marian Kocner «Schafe hüten». So nannten sie das. Zsuzsova ist nun mit ihm angeklagt, ebenso die beiden Männer, die sie für den Mord an Kuciak bezahlt haben soll.

Alena Zsuzsova gilt als Kocners Lockvogel, sie suchte Kontakt zu Männern, die Einfluss und Informationen hatten, spionierte sie aus und soll sie erpresst haben. Für Informationen über Schafe der ersten Klasse erhielt sie von Kocner 30'000 Euro, für Schafe der zweiten 10'000 Euro. Auf Selfies präsentierte sie ihr langes, schwarzes Haar, ihre grossen Lippen und Brüste.

Die Anwälte der beiden erklärten, es handle sich um einen Rachefeldzug der Journalisten.

Im Gerichtssaal des Spezialstrafgerichtshofes in der Kleinstadt Pezinok sitzen die vier Angeklagten in einer Bank nebeneinander. Hinter ihnen ihre Anwälte. Und ihnen gegenüber sitzen die Eltern der Mordopfer als Nebenkläger. Zsuzsova sitzt am nächsten zu den Richtern. Zwischen ihr und Kocner sitzen zwei Männer Mitte 30 in Jogginganzügen, geschorene Schädel, einer mit, einer ohne Schnurrbart. Alena Zsuzsova ist grösser als die Männer, sie ist eine blasse Frau Ende 40, hinter den kinnlangen, dünnen Haaren kann sie ihr Gesicht nicht verbergen. Manchmal sieht es aus, als versuche sie, in ihrem weiten rosa Sweatshirt zu verschwinden.

Sie streitet wie Kocner jede Schuld ab. Beide haben sich bisher vor Gericht nicht zu den Vorwürfen geäussert. Die Anwälte der beiden erklärten zu Prozessbeginn, der Mordvorwurf sei haltlos, die Anklage nur auf Druck der Presse entstanden, es handle sich um einen Rachefeldzug der Journalisten. Journalisten sind es auch, die sich jetzt auf den Besucherbänken drängen und von den bis zu neun Stunden langen Prozesstagen berichten. Einige von ihnen wurden von Kocners Leuten verfolgt.

Und trotzdem: Dass ihm hier etwas passieren kann, scheint Marian Kocner immer noch nicht zu glauben. Dabei ist es wahrscheinlich, dass er nie wieder ein freier Mann sein wird. Seit Juni 2018 ist er in Haft, parallel läuft ein weiteres Verfahren gegen ihn. Ihm wird vorgeworfen, vor Jahrzehnten Wechsel im Wert von 69 Millionen Euro gefälscht zu haben. Allein dafür drohen ihm 20 Jahre Haft.

Anwalt der Familie ein Feind des Angeklagten

Die Eltern von Jan Kuciak und die Mutter von Martina Kusnirova, Kuciaks Freundin, treten als Nebenkläger auf. Der Anwalt der Familie Kuciak war früher mal Justizminister, ein Feind Kocners. Wie aus den Ermittlungen bekannt wurde, stand er auf Kocners Todesliste, der Mord an ihm war bereits bestellt – für 200'000 Euro. Auch der Anwalt ihrer Familie hatte von Kocner schon Morddrohungen erhalten.

Kocner und Zsuzsova haben verschlüsselte Nachrichten ausgetauscht, in denen es sehr wahrscheinlich um die Vorbereitungen zum Mord an Jan Kuciak geht. Später, nach dem Mord, sind ihre Nachrichten offener, sie schreiben jetzt sogar Namen. Kuciak war bis zum Mord vor allem unter Journalisten bekannt. Die Reaktion auf seinen Tod hatten Zsuzsova und Kocner offensichtlich unterschätzt. «Sie machen ihn zu einem Heiligen», schreibt Kocner im Frühjahr 2018 an Zsuzsova. Sie antwortet: «Er wird der Schutzpatron der Journalisten.» Darauf Kocner: «Das ist eine gute Idee. Ich gründe eine Stiftung des Heiligen Jan Kuciak – Patron der Journalisten. Wer wäre ein besserer Patron, als der, der eine Patrone im Körper hat?» Dann setzt er nach: «Pfui. Was bin ich abscheulich.»

Die Eltern von Kuciak halten sich fast immer an den Händen, während der Tod ihres Sohnes verhandelt wird. Von den Angeklagten kein Blick. Nur der Mann, der ihn wirklich erschossen hat, ist anders. Er gesteht gleich am ersten Prozesstag. Aber er sagt, er habe den Auftrag nicht direkt von Kocner erhalten, auch nicht von Zsuzsova. Sie soll diese Aufgabe an einen weiteren Mittelsmann gegeben haben, der als Kronzeuge ausgesagt hatte und bereits verurteilt ist. So entstand eine Kette aus Auftragnehmern. Der eigentliche Täter stand am Ende. Er sagt, er kenne Zsuzsova nicht und Kocner nur aus dem Fernsehen.

40'000 Euro für den Mord

Und auch das sagt er: Dass es ihm leidtue. Es ist ihm wichtig, deshalb wolle er aussagen. 37 Jahre ist er alt, ein früherer Berufssoldat, ihm wird im selben Prozess ein weiterer Mord zur Last gelegt, den er auch gesteht. Seine Freundin sagt vor Gericht, dass er ein fürsorglicher Mensch sei und ein geschickter Handwerker, der ihr viel im Haus geholfen habe. Die 40'000 Euro, die Zsuzsova einem weiteren Mittelsmann in einem Geschirrtuch überreicht haben soll, teilte er sich mit seinem Cousin, bezahlte Schulden. Mit dem Rest bestritt er ein paar Monate seinen Lebensunterhalt. Mit einfachen Worten beschreibt er den Abend des Mordes. Die breiten Schultern nach vorne geneigt, sitzt der Mann vor den Richtern, den Rücken zu den Journalisten. Nichts habe er über sein Opfer Jan Kuciak gewusst. Nur, «dass er etwas schreibt, das er nicht schreiben soll».

Der Journalist Kuciak versuchte, Beweise zu finden für die vielen Vorwürfe gegen Kocner, die seit Jahren bekannt waren. Weder war Kuciak einer, der dafür mit besonders vielen Menschen sprach, noch war er ein Hacker. Seine Quellen seien offen zugängliche Daten, sagte er auch Kocner in einem Telefongespräch. Das reichte, um viele Ungereimtheiten in Kocners Grundstücksgeschäften oder beim Beziehen von Subventionen zu finden. Es ging meist um mehrere Millionen Euro.

Vor Gericht beschreibt ihn sein Chefredakteur bei der Onlinezeitung aktuality.sk so: «Kuciak arbeitete nicht fürs Geld. Sondern für das Gute.» Er habe gewollt, dass Straftaten geahndet werden. Umso mehr, als diejenigen, die eigentlich dafür zuständig wären, ihrer Aufgabe nicht nachkämen. Kuciak, sagt sein Chef, «war das leibhaftige Gute».

Stille beim Geständnis

Die Aussagen im Gerichtssaal werden meist vom Klappern der Tastaturen der Journalisten begleitet. Doch als der Angeklagte den Doppelmord gesteht, ist es still. Er habe nicht gewusst, für wen er den Mord begeht, sagt der Mann. Am Abend des 21. Februars 2018, ein Mittwoch, habe er an der Eingangstür des Hauses geklingelt, in dem Kuciak mit seiner Verlobten wohnte. Kuciak öffnete. «Ich habe ihm in die Brust geschossen.» Aber dann tauchte Kuciaks Freundin auf. «Ich wusste nicht, dass sie im Haus war. Ich bin ihr in die Küche gefolgt und habe auch sie erschossen.»

Die Eltern hören zu, dann weinen sie, lautlos. Beim Hinauslaufen, sagt der Mann weiter aus, habe er noch einmal auf Kuciak geschossen. Dann sei er zum Auto gerannt, in dem sein Cousin wartete. Es sei etwas schiefgelaufen, sagte er ihm. Damit meint er den Mord an Kuciaks Freundin. «Das ist in Ordnung», habe sein Cousin geantwortet. Die Waffe hatte einen Schalldämpfer, niemand in der Nachbarschaft in dem kleinen Ort Vel'ka Maca hat etwas mitbekommen. Das junge Paar wird erst am Sonntag gefunden. Am Montag gibt es eine Pressekonferenz. Es ist der 26. Februar 2018.

Am Abend demonstrieren in Bratislava die Menschen gegen die Regierung. Es folgen weitere Demonstrationen. Es sind die grössten seit 1989. Am 28. Februar tritt der Kultur- und Medienminister zurück. Am 12. März der Innenminister. Am 15. März der Premier. Und Marian Kocner bekommt das erste Mal Angst.

Zsuzsova schreibt ihm auf Threema, wenn die Opposition an die Macht komme, «hilft es uns nicht einmal mehr, uns am Nordpol zu verstecken». Kocner trifft sich mit Politikern der Regierungskoalition. Einen Bruch will er unbedingt verhindern. Ein Parteichef wird später sagen, er hätte sich zufällig mit Marian Kocner im selben Hotel auf den Malediven aufgehalten. Ob Zufall oder Absprache: Die Regierung hält sich. Und Fico bleibt Vorsitzender der stärksten Partei, Smer-SD.

Doch vieles ist ins Wanken geraten. In dieser Zeit schreibt Zsuzsova an Kocner: «Ich habe das Gefühl, ich sitze im Kino und schaue eine nationale Tragikomödie.» Alles werde auf den Kopf gestellt, die ganze Welt interessiere sich für die Slowakei. Dafür, schreibt sie, hätte Kocner eine Medaille verdient. So viel Aufmerksamkeit auf die Slowakei zu lenken, sei nicht mal Meciar gelungen. Vladimír Meciar, der das Land bis Ende der Neunzigerjahre zunehmend autokratisch regierte. Der als Premier 1995 den Sohn des Präsidenten entführen liess. Bestraft wurde dafür niemand.

Was der Mann, der Kuciak getötet hat, jetzt im Gericht sagt, weckt Erinnerungen an diese Zeit. Der Auftrag, sagt er, war eigentlich, Kuciak verschwinden zu lassen. Aber: «Das kann man heute nicht mehr machen. Überall gibt es Kameras. Und wenn die Polizei dich anhält und du hast eine Leiche im Kofferraum, das kannst du nicht erklären.» Die Neunzigerjahre sind vorbei. Auf Vladimír Meciar folgte Robert Fico. Und seine Zeit wird wohl auch bald zu Ende gehen. Denn viele Menschen lehnen mittlerweile das alte, korrupte System ab.

Bruder ist Café-Besitzer

Einen, der es ablehnt, findet man nicht weit vom Gericht entfernt in seinem Lokal. Er kocht gerade Kaffee. Sein Name ist Ivan Kocner, er betreibt am Hauptplatz von Pezinok das Café «Naschhafte Emma» und ist der jüngere Bruder des Angeklagten Marian Kocner. «Der Prozess bringt mir viele Gäste», sagt Ivan Kocner und lacht.

Dann wird er ernst: «Es wird eine Erleichterung sein, wenn es vorbei ist.» Dieser Fall «traumatisiert unsere Gesellschaft». Er habe darüber nachgedacht, seinen Namen zu ändern, sagt Ivan Kocner. Auch, um seine Ehefrau und die zwei erwachsenen Kinder zu schützen. Aber dann dachte er, die Haare reichen. Denn es sind vor allem die wilden, schwarzen Locken, die ihn von seinem Bruder unterscheiden. Sonst: gleiche Grösse, gleiche Augen, gleiche Stimme. Das Schlimmste für Ivan Kocner wäre, wenn man ihn mit seinem Bruder Marian verwechseln würde.

Er habe grosse Achtung vor der Arbeit der slowakischen Journalisten, sagt er. Sie hätten durch ihre Berichterstattung viel dazu beigetragen, dass sein Bruder jetzt vor Gericht steht. Nein, Kuciak kannte er nicht, als der Mord bekannt wurde. Aber als kurz darauf in Bratislava eine Demonstration gegen die Regierung angekündigt wurde, sperrte er sein Café zu, nahm seine Familie, seine Angestellten und fuhr hin. Ins Gericht hingegen wird er nicht gehen.

Mit seinem Bruder verbindet ihn nichts, seit Jahren richten sie sich höchstens Grüsse über die Mutter aus.

Was er vom Prozess erwartet? «Gerechtigkeit.» Was er von seinem Land erwartet? «Dass es sein Potenzial nutzt.» Dazu müssten die Leute allerdings anfangen, sich an die Gesetze zu halten.

Am Nebentisch sagt etwas später ein Kind: «Der Kocner? Der Mörder?» Die Eltern beruhigen den Jungen. Ivan Kocner hat es nicht gehört. Er ist schon wieder aufgesprungen, um den Aushilfen die Kaffeemaschine zu erklären. Sie schätzen ihn hier in Pezinok. Das Café ist Galerie und Wohnzimmer, überall stehen Tischlämpchen und tiefe Sessel. Das Gebäude aus der Kaiserzeit ist zum Treffpunkt geworden. Drumherum gibt es Kirchen, ein Schloss, einen Reiterhof und Wanderwege, die in die Weinberge führen. Immer mehr Leute ziehen aus der Hauptstadt her. Mit dem Bus sind es 20 Minuten nach Bratislava.

«Wir leben hier doch eigentlich im Luxus», sagt Ivan Kocner. «Aber wir sehen es nicht.» Die Leute seien nie zufrieden. Man müsse sich viel mehr einbringen für die Gesellschaft. Er hat das selbst auch schon getan. Vor ein paar Jahren, Ivan Kocner war gerade hierhergezogen, gab es ein Problem mit der Mülldeponie. Sie lag viel zu nahe an den Wohnhäusern, die Menschen wurden krank. Eine junge Anwältin setzte sich für die Bürger von Pezinok ein, mobilisierte sie, erwirkte eine Gesetzesänderung. Ivan Kocner unterstützte ihre Kampagne, sammelte Unterschriften, bis heute ist er mit der Frau befreundet. Sie heisst Zuzana Caputova und ist seit März 2019 Präsidentin der Slowakei.

Der eine wollte Land verbessern, der andere sein Leben

Man könnte sagen, der Mord an Kuciak hat sie dort hingebracht. Denn seitdem wurden die Stimmen lauter, die eine «anständige Slowakei» fordern. Das ist der Name einer Bürgerrechtsbewegung, deren Heldin Zuzana Caputova ist. Ihre Kampagne wurde unterstützt von einer neu gegründeten Partei, deren Vertreter auch ins Europaparlament gewählt wurden. Bei den Parlamentswahlen wollen die neuen Parteien die Herrschaft des alten Systems unter Ficos Partei Smer-SD, von der sich Marian Kocner beschützt sah, beenden.

Der ältere Bruder ist also ein Schützling des alten Premiers, der jüngere ein Anhänger der neuen Präsidentin. Es ist schon ein besonderer Riss, der durch diese Familie geht. Aber der Mord hat viele in der Slowakei polarisiert; die einen unterstützen Journalisten, die anderen hassen sie. In der Politik ist es ähnlich: Anstand und Transparenz gegen Arroganz und Angstparolen.

Er sammelte Informationen aus dem Internet, galt nicht als besonders gefährdet: Gedenken an Jan Kuciak in Bratislava. Foto: David Duducz (EPA, Keystone)

Ivan Kocner sieht die Gründe für das, was aus seinem Bruder und aus seinem Land geworden ist, in der Nachwendezeit. Die einen wurden arbeitslos, die anderen bereicherten sich. Die neue Freiheit war gleichbedeutend mit Gesetzlosigkeit. Leute wie sein Bruder hätten in fünf Jahren das haben wollen, was Menschen im Westen sich in Jahrzehnten aufgebaut hätten, sagt Ivan Kocner. Er selbst war gerade volljährig im November 1989, an seiner Fakultät in Bratislava begannen die Studentenproteste, die letztlich zur Samtenen Revolution führten.

Ivan Kocner war 18, er wollte die Gesellschaft verbessern. Sein Bruder war 26. Er wollte sein eigenes Leben verbessern.

Der Angeklagte Marian Kocner sitzt nicht weit von hier im Gericht und schweigt. Er hört den Zeugen zu. Denen, die seine Millionen angelegt haben sollen. Denen, die seine Befehle ausgeführt haben sollen. Er äussert sich bislang nicht zu den Vorwürfen, er verweigert die Aussage.

Ein Urteil wird Ende April erwartet.