Die Szenarien und Geheimpläne des «Super Saturday»

Vom «Super Saturday» ist heute, in Anlehnung an gängige Sportfloskeln, in Westminster die Rede. Gemeint ist damit, dass das britische Unterhaus zu einer Wochenend-Sondersitzung antritt, wie es sie seit 37 Jahren nicht mehr gab.

Abgestimmt werden soll über den Entwurf des Austritts-Abkommens mit der EU, das Premierminister Boris Johnson diese Woche aus Brüssel mitbrachte. Sollte es nicht angenommen werden, müsste Johnson die EU noch vor Mitternacht um Brexit-Aufschub bitten. Ausserdem wird damit gerechnet, dass sich Hunderttausende pro-europäischer Demonstranten vor dem Parlament einfinden – zu einer lang geplanten Massenkundgebung für Verbleib in der EU.

Die Abstimmung



Ob sich das Unterhaus für Johnsons Deal entscheidet, wusste gestern noch niemand zu sagen. Der Premier muss insgesamt mehr als fünfzig unschlüssige Abgeordnete für seinen Deal gewinnen – Tory-Hardliner, kürzlich ausgestossene «Rebellen» vom moderaten Flügel der Partei, aber auch Labour-Leute, die genug haben vom «Brexit-Chaos» in ihrem Land. Nordirlands Unionisten stimmen mit Nein.

Dessen ungeachtet, wollen offenbar fast alle Konservative den Deal am Ende billigen. Letztlich wird viel davon abhängen, ob sich ihnen nur fünf oder sechs Labour-Abgeordnete oder wesentlich mehr anschliessen. Witzig wäre natürlich ein Patt: Dann käme es auf Speaker John Bercow an.

Austritt am 31. Oktober?



Sollte Johnson eine Mehrheit erzielen, wäre das für ihn das Zeichen zum britischen Austritt aus der EU am 31. Oktober. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Zum einen müsste die EU bestätigen, dass das auf diesen Zeitpunkt hin technisch machbar wäre – dass keine «Extrazeit» zur Prüfung des Vertragstextes oder zu dessen Ratifizierung benötigt würde.

Und zum andern sähe sich das britische Parlament vor der gigantischen Aufgabe, in den verbleibenden elf Tagen (von Montag an) das eigentliche Austrittsgesetz durchs Parlament zu peitschen. «Tag und Nacht und auch am Wochenende» soll Westminster in diesem Fall arbeiten – so stellt es sich die Regierung vor.

Weitere Hindernisse



Dabei könnten sich, auch wenn es heute grünes Licht gäbe, weitere Hindernisse einstellen. Sollte es der Regierung irgendwann in diesem Gesetzgebungs-Prozess an einer Mehrheit fehlen, könnte das ganze Gesetz – und damit der Deal mit der EU – noch mit einem gewaltigen Knall kollabieren.

Mittlerweile hegen Pro-Europäer den Verdacht, die Riege der Brexit-Hardliner könnte noch kurz vorm 31. Oktober diesem Austrittsgesetz plötzlich ihre Unterstützung versagen und so einen No-Deal-Abgang erzwingen. Ein spezieller Antrag, der für heute vorliegt, soll verhindern, das es dazu kommt.

Referendum steht noch zur Debatte



Ausgeschlossen ist auch nicht, dass nächste Woche noch von einer Abgeordneten-Mehrheit ein «bestätigendes Referendum» für den Deal beschlossen, dass heisst, der Deal vom Ausgang einer neuen Volksabstimmung abhängig gemacht wird.

Ursprünglich war eine Abstimmung darüber schon für heute geplant. Aber einige Tories wollten damit warten, bis sie wissen, ob der Deal überhaupt durchkommt oder nicht.

Falls Johnson scheitert



Falls der Deal heute scheitert, ändert sich augenblicklich die Lage. Dann wäre Boris Johnson gezwungen, die EU noch am selben Tag um einen Brexit-Aufschub zu bitten. Das sieht der sogenannte «Benn Act» vor, ein nach dem Labour-Abgeordneten Hilary Benn benanntes Gesetz, das ein No-Deal-Fiasko am 31. Oktober zu verhindern sucht.

In der Vergangenheit erklärte Boris Johnson ja, selbstverständlich wolle er sich gesetzmässig verhalten – aber trotzdem werde am 31. Oktober ausgetreten. Wie er diesen Widerspruch auflösen will, hat er bisher für sich behalten. Sollte er sich mit einem Trick aus der gesetzlichen Verpflichtung zu mogeln suchen, stehen nächste Woche die höchsten Gerichte zum Eingreifen bereit.

Was sonst möglich wäre



Dass die EU den Briten einen erneuten Aufschub versagen würde, steht ja kaum zu erwarten – auch wenn Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mit solchen Gedanken spielen.

Für britische Neuwahlen, auf die Johnson in einem solchen Fall hofft, würden jedenfalls die vom «Benn Act» vorgesehenen drei Monate Aufschub reichen. Für die Vorbereitung eines Referendums würde man etwa fünf Monate benötigen.

Sturz der Regierung?



Wie Westminster weiter verfahren will, wissen offenbar nicht einmal die Beteiligten. Selbst eine Rücktrittsankündigung Johnsons oder ein Sturz der Regierung wird für denkbar gehalten. An Überraschungen hat es dem Brexit ja nie gefehlt.

Um die grösste Überraschung mühten sich gestern Abend noch Kläger vor dem obersten Gericht Schottlands. Sie wollten dem britischen Parlament den «Super Saturday» grundsätzlich verbieten – weil ihrer Ansicht nach schon der Vertragstext geltendem Recht widerspricht.