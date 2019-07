Kosovarischer Regierungschef tritt vor Tribunal-Befragung zurück

Ramush Haradinaj hat sein Amt per sofort abgegeben. Er sei als Verdächtiger vom UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag für das ehemalige Jugoslawien vorgeladen worden, sagte der kosovarische Regierungsschef am Freitag vor den Medien. Er will dort nach eigener Darstellung «als Bürger und nicht als Regierungschef» erscheinen.

Sebiens Behörden werfen dem ehemaligen Anführer der Rebellenorganisation UCK Verbrechen an der serbischen Zivilbevölkerung während des Kosovo-Krieges (1998 bis 1999) vor. (fal/afp/sda)