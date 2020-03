Menschen, die niemand haben will

Nach Mitternacht würden sie abfahren, sagt Nesip Temuri. Der 17-jährige Afghane hat die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf gezogen. Es ist zugig in der Wartehalle am Busbahnhof von Istanbul. Nesips Familie hat eine Wolldecke auf dem Boden ausgebreitet, Vater, Mutter, kleine Geschwister. Die Mutter ist schwanger.

Neben ihren Decken liegen noch mehr, sie sind eine Notgemeinschaft hier, die Familie von Nesip und die von Sinan Jamsidi. Sinan ist zwölf, auch aus Afghanistan, er trägt ein Adidas-Shirt. Die Jungs sprechen Türkisch. Kinder lernen neue Sprachen schnell, deshalb reden sie für ihre Eltern. Und sie erzählen alle dieselben Geschichten: Sie haben gehört, dass die Grenzen der Türkei offen sind, deshalb haben sie alles stehen und liegen lassen, wo sie zuletzt gelebt haben, in Kayseri und Tokat, in Çorum und Sakarya, in den fernen Ecken der Türkei.

Der Afghane Nesip Temuri wartet mit seiner Familie am Busbahnhof von Istanbul. Fotos: Christiane Schlötzer

Einer erzählt: «Bei der türkischen Ausländerbehörde haben sie uns gesagt: ‹Ihr müsst nichts unterschreiben, ihr könnt einfach zur Grenze gehen.›» Der Junge heisst Abdul Halil, er ist ebenfalls 17 Jahre alt und mit seinem Vater gekommen. Der steht hinter ihm, eine blaue Wollmütze auf dem Kopf, stumm. Sohn Abdul sagt, bei der Behörde habe man ihnen auch klargemacht, sie hätten noch sechs Monate Zeit, dann würde man sie aus der Türkei werfen. «Wir haben es satt, wir wollen nicht wieder illegal sein.»

Dann zeigen sie alle ihre türkischen Identitätskarten, wie zum Beweis dafür, dass sie keinen Fehler machen wollen. Um 1.30 Uhr werde der Bus abfahren, so genau waren die Angaben. Da glaubten die Menschen noch, was man ihnen sagt. Da ahnten sie nicht, was sie in den nächsten Tagen erwartet: Nächte im Regen, Streit im Bus, endloses Warten. Was sonst mit ihnen passieren würde.

Abdul Halil zeigt seinen türkischen Pass und der von seinem Vater, der hinter ihm steht.

Es ist Dienstagabend, bis Mitternacht sind es noch vier Stunden, und während die Familien auf den Bus warten, lassen sie im 240 Kilometer entfernten Edirne, an der Grenze zu Griechenland, schon keine Busse mit Flüchtlingen mehr in die Stadt. Nesip, Sinan, Abdul und ihre Familien wissen zu diesem Zeitpunkt, dass nur das türkische Grenztor geöffnet ist und dass Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, es werde offen bleiben. Erdogan sagte auch, Millionen Flüchtlinge würden nach Europa kommen. Wie das gehen soll, wenn die Griechen ihre Grenze mit Tränengas, Plastikgeschossen und scharfen Waffen verteidigen, sagte er nicht. Dass die Flüchtlinge damit in eine Sackgasse laufen, sagte er auch nicht.

Sie warten an der Grenze, am Stacheldraht. Dann ein Geräusch, klack klack – so klingen Schüsse. Die Temuris und die Jamsidis und die anderen Familien haben vor ihrem Aufbruch herausgefunden, dass es zwischen der Türkei und Griechenland einen Streifen Niemandsland gibt und einen breiten Fluss. Und dass Menschen, die es über diesen Fluss geschafft haben, von griechischen Sicherheitskräften rüde behandelt wurden. Man hat sie sofort zurückgeschickt, in die Türkei, hat ihnen Handys, Geld und die Kleider abgenommen, damit sie es auf keinen Fall noch mal versuchen. Jemandem die Kleider zu nehmen, wirkt erniedrigend. Abdul hat gesagt: «Ich werde an der Grenze warten, bis die Griechen das Tor öffnen.»

Sie fürchten die Sicherheitskräfte

Das Tor steht ein paar Kilometer entfernt von Edirne, die Türken nennen den Übergang Pazarkule, die Griechen Kastanies. Hier ist das Land flach, auf den Feldern wachsen Zwiebeln. Man sieht kilometerweit. Auch die Flüchtlinge, die in kleinen Gruppen über die Äcker laufen, auf den Stacheldraht zu. Plötzlich rennen zwei wilde Hunde in die Gegenrichtung, weg von der Grenze. Es ist nun Mittwochmorgen, von der griechischen Seite ist ein dumpfes Klack-Klack zu hören, mehrmals kurz hintereinander, wie Gewehrschüsse. Die Regierung in Athen hat ein «Manöver» mit scharfer Munition angekündigt.

Auf einmal Schreie, ein türkischer Polizist in Zivil läuft herbei, mit Waffe im Hosenbund, er will einen Mann beruhigen, der Blutflecken auf dem T-Shirt hat. Auch auf seinen Turnschuhen ist Blut. Der Mann lässt sich nicht beruhigen, er war im Niemandsland, wo sich zwischen den Grenztoren Tausende gesammelt haben: «Es gibt Verletzte, ich habe sie auf meinem Rücken getragen.» Der Mann ist aufgeregt, will eine Zigarette, jemand legt ihm eine Jacke über das blutverschmierte Hemd. An diesem Tag wird der Gouverneur von Edirne verkünden, es habe einen Toten an der Grenze gegeben, und fünf Verletzte.

Sinan, Nesip und Abdul sind weder in Edirne noch in Pazarkule angekommen. Wo sind sie geblieben?

Nesip schickt eine Whatsapp. Der Bus sei erst am Morgen abgefahren. Jetzt stehe er einige Kilometer vor Edirne, es gehe nicht weiter. Er klingt besorgt. Es habe eine Revolte der Flüchtlinge im Bus gegeben, sagt er am Telefon, weil der Fahrer sich weigerte, nach Edirne zu fahren. Sie haben aber alle Tickets nach Edirne gekauft. Auf den Tickets ist das Logo der grossen türkischen Touristikfirma Metro gedruckt, es steht auch auf dem Bus. Wir werden diesen Bus noch öfter sehen.

Die Flüchtlinge packen ihre Habseligkeiten in den kleinen Bus, der sie nach Uzunköprü bringen soll.

Man wolle sie nach Uzunköprü bringen, sagt Nesip. Uzunköprü liegt gut 60 Kilometer entfernt von Edirne, es ist auch ein Grenzort. Der Unterschied: Dort gibt es nur einen Weg nach Griechenland, über den Fluss, mit Booten, illegal. Warum sollen sie dahin?

In Uzunköprü verlangen Schlepper von jedem Flüchtling Geld, die Preise variieren, je nachdem, was einer bezahlen kann. Die Schmuggler haben das im Internet geschrieben, ganz offen. Das wissen alle.

In dem Bus, in dem auch Sinan, Abdul und ihre Familie sitzen, sind etwa 40 Menschen. Der Bus wird weiterfahren, dann wieder stoppen, weil die Flüchtlinge wieder rebellieren. Sinan hat per Whatsapp einen Standort geschickt. Als wir die Stelle finden, am Rand der Autobahn, treibt ein Mann, der sich als «Staatsbürger» vorstellt, die Passagiere zurück in den Bus. Nicht alle wollen mit, die Gruppe teilt sich.

Der Busfahrer schämt sich «als Türke dafür, was hier mit den Menschen geschieht».

Während Abdul und sein Vater mitfahren, wollen Sinan, Nesip und ihre Familien nicht wieder einsteigen, sie wollen nicht nach Uzunköprü, nicht über den Fluss, sie fürchten sich vor den griechischen Sicherheitskräften. «Brutal», seien die, sagt Nesip. Deshalb gehen sie zu Fuss weiter, über die Felder, mit Nesips schwangerer Mutter. Die Landschaft hier ist hügelig, nicht so flach wie an der Grenze. Die Flüchtlinge haben Rucksäcke und Koffer dabei, über ihnen steht die Sonne, es sind etwa 15 Grad, aber in der Nacht soll es viel kälter werden. Ein beschwerlicher Weg.

Bei einem späteren Treffen wird der Fahrer des Busses sagen, er schäme sich «als Türke dafür, was hier mit den Menschen geschieht».

Mit dem Traktor im Schlamm abgeladen

Mittlerweile ist es Mittwochnachmittag, und die Wege der Flüchtlinge teilen sich nicht nur, sie überkreuzen sich auch. Die einen wollen unbedingt noch zur Grenze, suchen nach Lücken im Zaun - die anderen kehren schon wieder um. Enttäuschte, die sich getäuscht fühlen.

Abdul Rezak wurde mit einem Traktor im Schlamm abgeladen: «Es ist ein politisches Spiel.» Einer von ihnen ist Abdul Rezak, er hat seit vier Tagen im Niemandsland bei Pazarkule ausgeharrt, mit Vater, Mutter und zwei Brüdern, mit Tausenden anderen Ausreisewilligen. Er ist aus Syrien, aus Aleppo, 25 Jahre alt. Er sagt, sein jüngster Bruder sei sechs Jahre alt und krank geworden, «vom Tränengas». Abdul Rezak sagt auch: «Ich dachte, wir können ganz legal ausreisen.»

So hat er das verstanden, was Erdogan verkündete. Seit sechs Jahren leben er und seine Familie im türkischen Bursa, er arbeitet dort als Automechaniker. «Sie haben uns hier mit einem Traktor im Schlamm abgeladen.» Und dann: «Es ist ein politisches Spiel. Wir sind nicht gekommen, um zu rebellieren.» Er sagt das, weil einige Flüchtlinge Steine auf griechische Grenzschützer geworfen haben. «Ich fühle mich wie ein Ball, herumgeschubst.» Der Syrer Abdul Rezak will jetzt wieder zurück ins 400 Kilometer entfernte Bursa, will einen offiziellen Weg aus der Türkei heraus suchen. Dann läuft er los, den kleinen Bruder an der Hand, über die Staubstrasse an der Grenze entlang, wo ein paar Bäuerinnen Äpfel und Brot verkaufen.

Die Flüchtlinge versammeln sich am Flussufer. Es sind die Gestrandeten, die Wütenden, die Verzweifelten.

Die frisch geackerten Felder riechen hier schon nach Frühling. In einem steht ein älteres türkisches Paar, die Frau trägt ein beiges Kopftuch, der Mann eine Wollmütze. Sie blickt starr Richtung Grenze, wischt über ihr Handy, «ich mache mir solche Sorgen». Mit ihrem Auto hätten sie eine junge Syrerin hergebracht, die das unbedingt wollte. Eine Frau aus Idlib mit fünf Kindern, das jüngste gerade ein Jahr alt. «Wir wollten sie aufhalten, aber wir konnten nicht, dann haben wir sie gefahren», sagt die Türkin. Die Frau versuche es schon zum zweiten Mal, ihr Mann sei bei Kämpfen gefallen, ihre Brüder seien in Berlin. «Wir hatten Erbarmen.»

Es wird schon dunkel am Mittwoch, dem sechsten Tag der türkischen Grenzöffnung, als sich immer mehr rückkehrwillige Flüchtlinge in Edirne versammeln, am Flussufer. Es sind die Gestrandeten, die Wütenden, die Verzweifelten. Ein Mann ruft laut: «Wo ist Allah?» Die Griechen hätten ihm alles weggenommen, sagt er immer wieder, er habe nichts mehr. Zwei junge türkische Polizisten beobachten das Geschehen von einer Böschung aus, eher entschlusslos, als wüssten sie auch nicht, was sie mit der ganzen Situation anfangen sollen. Einer der Beamten zieht einen 50-Lira-Schein aus der Hosentasche. «Ich hatte heute Morgen noch 250 Lira, 200 habe ich an Flüchtlinge verschenkt», sagt er, und dass das Leben in der Türkei wegen der Wirtschaftskrise sehr teuer geworden sei.

Der zwölfjährige Sinan (r.) fürchtet sich vor den griechischen Sicherheitskräften.

Über das teure Leben hatten auch Sinan und Nesip geklagt. Sie haben erzählt, die Afghanen bekämen in der Türkei gewöhnlich nur schlecht bezahlte, meist illegale Jobs, ohne Versicherung. Sinans Eltern hatten zuvor bereits zwölf Jahre als Flüchtlinge in Iran gelebt, sie konnten auch dort nicht bleiben. Den Syrern in der Türkei gehe es besser, sagten sie, die dürften zumindest in die Krankenhäuser gehen. Die Krise macht auch die Ärmsten zu Konkurrenten.

Aber wo sind Sinan, Nesip und die anderen jetzt? Sie werden die Nacht im Freien verbringen, nach einem langen Marsch.

Am nächsten Morgen, es ist mittlerweile Donnerstag, stehen in Edirne tiefe Pfützen auf der Strasse, es hat geregnet. Sinan meldet sich, sie haben auf einem Feld geschlafen und sind nass geworden. Jetzt seien sie in einem Dorf angekommen, er schickt die Koordinaten per Whatsapp. Das Dorf heisst Azatli, es liegt etwa 30 Kilometer südlich von Edirne, eine Ansammlung von ein paar Bauernhäusern. Die Jandarma, die ausserhalb der Städte in der Türkei Polizeigewalt ausübt, hat sie am Morgen entdeckt. Jetzt bewachen zwei Beamte in blauer Uniform Sinan, Nesip und ihre Familien. Die Gruppe ist nach dem Streit im Bus auf 25 Personen geschrumpft. Die Männer lehnen an einer Mauer, die Frauen haben sich erschöpft auf einen Grasstreifen am Wegrand gesetzt, zwischen ihnen schlafen Kleinkinder. Die Frauen durften in der Dorfmoschee auf die Toilette gehen. Sinan hat erzählt, seine Mutter habe Probleme mit den Nieren.

Die Jandarmen sagen, sie hätten die Ausländerbehörde verständigt, die würde gleich einen Bus schicken. Wenig später kommt dann auch ein weisser Kleinbus, mit einem Kennzeichen der Nachbarprovinz Kirklareli. Der Fahrer treibt zur Eile. Er trägt eine rote Steppjacke, und auf die Frage, wohin es geht, sagt er, seine Anweisungen bekomme er unterwegs. Die Familien sagen, dass sie nicht nach Uzunköprü wollen, nicht an den Fluss, auf keinen Fall. Sie wollen nach Edirne, und von dort zum Übergang von Pazarkule, weil sie hoffen, dass dort irgendwann das griechische Tor doch noch aufgehen wird. So haben sie Erdogan schliesslich verstanden. Ausreise, ganz legal, nach Europa.

Da, wo sie nie hinwollten

Das Gepäck wird hinter die Heckklappen des Transporters gestopft, der Fahrer streift einen weissen Mundschutz über, dann steigt er ein, der Bus fährt los. Fünf Minuten später melden sich abwechselnd Sinan und Nesip, sie sind in Panik.

«Sie bringen uns nach Uzunköprü!» Noch am selben Tag hat sich der türkische Innenminister Süleyman Soylu zum Grenzbesuch angekündigt. Journalisten lassen sie jetzt nicht mehr in Grenznähe, schon Kilometer vor Pazarkule müssen sie umkehren. Soylu sagt dann, dass er Spezialeinheiten an die Grenze bringen werde, um zu verhindern, dass die Griechen die Flüchtlinge gleich wieder zurückschicken. Wie das gehen soll, sagt er nicht.

Sollen sie die Menschen hin- und herjagen? Und wenn ja, warum? Was soll hier bewiesen werden - dass Europa sich bis aufs Blut verteidigt, nachdem die Türkei praktisch Beihilfe zur illegalen Ausreise leistet? Der türkische Innenminister sagt auch: «Europa hat uns bislang kein konkretes Angebot gemacht», wie man mit der Situation umgehen wolle, mit den Tausenden Menschen, die in die EU möchten.

Eine Tankstelle ist zu einem Abladeplatz der Elenden geworden. Hunderte Menschen liegen auf dem blanken Betonboden, entkräftet.

Eigentlich ging es doch mal um den Krieg in Syrien, und darum, dass die Türkei schon 3,6 Millionen Menschen aufgenommen hat. Europa lobte sie dafür reichlich. Dass die Türkei nicht noch mehr Flüchtlinge aus der umkämpften syrischen Provinz Idlib beherbergen will, haben die Europäer inzwischen auch verstanden. Von den Afghanen und all den anderen, den Pakistanern, den Irakern, den Iranern, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen in die Türkei geflüchtet haben, spricht Erdogan eigentlich nie. Sie haben auch kaum Rechte in der Türkei.

Am Donnerstagabend wird dann auch noch ein Waffenstillstand für Idlib verkündet, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und von Erdogan, einen halben Tag haben die beiden im fernen Moskau verhandelt. Die türkischen Medien schicken Eilmeldungen.

Sinan meldet sich an diesem Donnerstagabend auch noch einmal, schickt einen neuen Standort, es ist eine Stelle am Ortseingang von Uzunköprü. Sie sind da, wo sie nie hinwollten. Eine Tankstelle ist hier schon seit Tagen zu einem Abladeplatz der Elenden geworden. Hunderte Menschen kauern zwischen den Zapfsäulen, liegen auf dem blanken Betonboden, entkräftet. Viele wurden von den griechischen Sicherheitskräften über den Fluss zurückgeschickt. Einer, der noch aufrecht steht, trägt ein geborgtes Jackett, das ihm Nummern zu gross ist. Die Griechen hätten ihn ausgezogen, sagt er. Es gibt jetzt auch Videos von grossen Gruppen fast nackter Männer, türkische Medien verbreiten sie.

Wer all die Flüchtlinge zu dieser Tankstelle gekarrt hat, bleibt unklar. Am Rand der Benzinstation parken mehrere weisse Kleinbusse, in einem davon sassen auch Sinan, Nesip und ihre Familien.

Tage und Nächte waren sie jetzt unterwegs, um an einem Ort anzukommen, an den sie nie wollten. Hier dürfen auch keine fremden Beobachter mehr sein. Ein Mann mit dunkler Windjacke und durchsichtigen Plastikhandschuhen schreit auf Türkisch: «Weg hier, weg!»

Die Kinder sind erschöpft, nachdem sie Tage und Nächte unterwegs waren.

Während die Menschen auf dem Boden kauern, auf Plastikplanen, redet der türkische Innenminister. Sinan hat geschrieben, der Busfahrer, der sie in Azatl abgeholt hat, angeblich im Auftrag der Ausländerbehörde, habe sie an dieser Station ausgesetzt. Sie hätten 80 Lira pro Person zahlen sollen, etwa zwölf Euro, um bis zur Grenze am Fluss gebracht zu werden. Sinan schickt auch noch zwei kurze Videos. Auf einem hat er das Innere der Tankstelle gefilmt, einen weiss gekachelten Raum, in dem sonst Autos repariert werden. Man sieht die Grube für die Unterbodenarbeiten, und drum herum Menschen auf Decken und Plastikplanen. Vor der Werkstatt stehen ein paar weisse Gartenstühle, alle sind besetzt. Es gibt auch einen kleinen Spielplatz, die Schaukel quietscht, man hört es in den Videos.

Am Samstag spricht wieder Innenminister Soylu, er sagt: «Das ist erst der Anfang, was bislang geschehen ist, ist nichts.» Die Zahl der Flüchtlinge an der Grenze werde bald noch stark ansteigen. Kurz darauf wird bekannt, dass Erdogan am Montag nach Brüssel reisen und mit der EU-Kommission reden will.

Sinan schickt seine letzte Botschaft, seine Mutter sei ohnmächtig geworden. «Betet für uns.» Dann ein Foto von einer Krankentrage. Darauf liegt die Mutter, und Sinans Rucksack. Nesips Whatsapp-Profilbild zeigt einen Strand mit einem Herz aus Licht. Davor stehen zwei Menschen. Sie halten sich an den Händen.