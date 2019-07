Merkel äussert sich zu Trumps Streit mit US-Politikerinnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den als rassistisch kritisierten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump widersprochen. «Das ist etwas, was die Stärke Amerikas konterkariert», sagte Merkel am Freitag an ihrer Pressekonferenz in Berlin. «Ich distanziere mich davon entschieden». Sie solidarisiere sich mit den von Trump attackierten demokratischen Abgeordneten.

Bereits zuvor wurde Merkel auf das Thema angesprochen. «Noch hat die amerikanische Demokratie ein Wahlrecht und eine demokratische Grundstruktur», sagt die Kanzlerin. Dann wurde sie etwas schärfer im Ton. Amerika habe immer von den Einwanderern profitiert. Das seien Äusserungen, die diesem Eindruck «sehr zuwiderlaufen».

Folgt mehr. (sda/afp/sz.de)