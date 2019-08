Merkel fordert klare britische Vorschläge für Backstop

Beim Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson forderte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel von London konkrete Vorschläge dafür, wie das Grenzproblem zwischen Irland und dem zu Grossbritannien gehörenden Nordirland beim bevorstehenden Brexit gelöst werden kann.

«Grossbritannien sollte uns auch sagen, welche Vorstellungen es hat», sagte Merkel am Mittwochabend in Berlin. Es sei «nicht die Kernaufgabe einer deutschen Bundeskanzlerin», die Verhältnisse zwischen Irland und Nordirland zu kennen sowie die damit verbundenen Empfindlichkeiten, «deshalb hören wir als Erstes auf die Vorschläge Grossbritanniens», sagte die Kanzlerin.

Merkel bekräftigte zugleich, sie sehe «Möglichkeiten», dass durch die «Gestaltung der künftigen Beziehungen» dieser Punkt sattelfest gemacht werden könne. «Der Rest ist Arbeit.»

Johnson bekräftigte hingegen seine Forderung nach einer Streichung der sogenannten Backstop-Regelung im Austrittsabkommen. «Der Backstop muss beseitigt werden», sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel. Die Regelung weise «grosse, grosse Mängel» auf, er glaube aber, dass es «grosse Möglichkeiten gibt, ein Abkommen zu treffen».

Von Berlin nach Paris

Die Backstop-Regelung sieht vor, dass Grossbritannien nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union so lange in einer Zollunion mit der EU verknüpft bleibt, bis eine Lösung für das Grenzproblem zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Grossbritannien gehörenden Nordirland gefunden wird. Johnson lehnt die Backstop-Klausel ab.

Am Donnerstag will Johnson in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron treffen. Im Poker um den britischen EU-Austritt gilt Macron als Hardliner. (fal/sda/afp)