Pflaumenschnaps hilft doch nicht gegen Corona

Serbien: Die Sprücheklopfer verstummen

Sorglosigkeit ist häufig ein Markenzeichen der Sprücheklopfer. Das Coronavirus, so liess der serbische Staatschef Aleksandar Vucic Anfang März in Belgrad durchblicken, sei harmlos. Er lobte die Vorzüge des serbischen Pflaumenschnapses, damit könne man eigentlich alle Viren killen. Das sei ein Grund mehr, um täglich ein Gläschen zu trinken, so der Präsident. Man dürfe das Volk nicht mit Sensationsmeldungen einschüchtern, das öffentliche Leben müsse weitergehen, die für Ende April geplanten Parlamentswahlen fänden statt, und Stechmücken würden viel mehr Menschen umbringen als das Coronavirus.

Dann gab Vucic dem Lungenfacharzt, Branimir Nestorovic, das Wort. Er sprach wie ein Stand-Up-Comedian. Diesen lächerlichen Virus, meinte Nestorovic, gäbe es nur auf Facebook, Tests seien unnötig, und die serbischen Frauen sollen ungeniert zum Shoppen nach Italien, sie seien durch Östrogen, dem weiblichen Sexualhormon, geschützt. Präsident Vucic grinste im Hintergrund.

Am Wochenende hat Serbien den nationalen Notstand ausgerufen, die Sprücheklopfer sind plötzlich leise. Bisher haben sich gemäss Behörden 83 Menschen mit dem Virus infiziert. In einer Rede an die Nation sagte Vucic, sein Land könne sich nur auf China verlassen, der einzige Helfer in der Not sei Staatschef Xi Jinping, dem er eine «ewige und eiserne Freundschaft» zusicherte. Von der EU, tobte der Autokrat Vucic, erwarte er nichts, sie habe sogar ein Exportverbot für medizinische Schutzausrüstung beschlossen. Eine EU-Sprecherin wies die Polemik zurück, Brüssel werde auch im Kampf gegen Covid-19 den Balkanstaaten Hilfe anbieten.

Die Zahl der verfügbaren Beatmungsgeräte bleibt ein Staatsgeheimnis.

Die EU ist der wichtigste Handelspartner Serbiens, seit dem Sturz des Regimes von Slobodan Milosevic vor 20 Jahren hat Brüssel das Balkanland mit drei Milliarden Euro unterstützt (das Geld ist nicht rückzahlungspflichtig), dazu kommen 1,5 Milliarden Euro Vorbeitrittshilfen, um den Reformprozess und die Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen, und 4,6 Milliarden Euro Kredite der Europäischen Investitionsbank. Serbien verhandelt seit 2014 über einen EU-Beitritt.

Nach offiziellen Angaben hat China in den letzten Jahren in Serbien umgerechnet etwa 3,5 Milliarden Franken investiert. Die EU warnt, Peking locke die Balkanstaaten vor allem mit billigen Krediten in eine Schuldenfalle. In der Coronakrise sei der Staatschef unglaubwürdig, widersprüchlich und unfähig, Verantwortung zu übernehmen, schreibt der Publizist Filip Svarm in der serbischen Zeitschrift «Vreme». Vucic bezeichnete den chinesischen Staatschef Xi als «Bruder», musste aber einräumen, dass Belgrad fünf Millionen Schutzmasken in China gekauft hat.

Die Zahl der verfügbaren Beatmungsgeräte bleibe ein Staatsgeheimnis, erklärte Ministerpräsidentin Ana Brnabic. Wer über 65 Jahre alt ist, darf das Haus nicht verlassen. Offenbar wird die Massnahme nicht eingehalten, weshalb Brnabic mit Bussen von umgerechnet 1300 Franken drohte. In den Strassen Belgrads patrouilliert jetzt die Armee – erstmals seit den Nato-Luftangriffen im Jahre 1999.

Kosovo: Schmutzige Spielchen trotz Notlage

Das Land zählt offiziell bisher 20 Infizierte, die meisten haben sich in Italien aufgehalten und sind in den letzten Wochen über den Flughafen von Pristina eingereist. Drei Gemeinden wurden inzwischen unter Quarantäne gestellt. Das Gesundheitssystem ist marode, viele Patienten fahren selbst für einfache Eingriffe in die mazedonische Hauptstadt Skopje oder nach Belgrad. Viele kosovarische Ärzte sind in öffentlichen Spitälern angestellt, arbeiten aber in profitorientierten Privatkliniken. Eine Krankenversicherung gibt es nicht.

Wie in den meisten Balkanstaaten mangelt es auch in Kosovo an Ärzten und Pflegepersonal, junge Mediziner verlassen das Land in Scharen vor allem in Richtung Deutschland. Die neue Regierung unter Premierminister Albin Kurti hat die Notlage im Gesundheitssystem erklärt, alle Flugverbindungen verboten und versucht, mit einer besonnenen Kommunikationsstrategie die Bevölkerung zu beruhigen.

Doch nun droht eine Regierungskrise: Am Mittwoch entliess Kurti Innenminister Agim Veliu vom Koalitionspartner LDK, weil er die Ausrufung des Ausnahmezustandes gefordert hatte. Das käme Staatschef Hashim Thaci gelegen: Er könnte sich dann an die Spitze eines «regierenden Sicherheitsrats» setzen und den Premier zur Seite stellen. Der Machtkampf zeigt wieder einmal, dass kosovarische Politiker auch in einer Notlage von ihren schmutzigen Spielchen nicht loslassen wollen.

Nordmazedonien: Bürger flüchten vor Ärzten

Das Virus zwingt die mazedonischen Politiker, die für den 12. April geplanten Parlamentswahlen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Staatschef Stevo Pendarovski traf diese Entscheidung am Dienstag nach einem Krisentreffen mit allen Parteichefs. Bisher sind in Nordmazedonien nach amtlichen Angaben 31 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Fast alle hielten sich zuvor in Italien auf. Die Billigfluggesellschaft Wizzair verbindet Skopje mit Mailand, Venedig und Rom.

Wie anderswo auf dem Balkan kämpft auch die mazedonische Regierung gegen undisziplinierte Bürger. Lokale Medien berichten von einem aus Italien zurückgekehrten Ehepaar, das sich geweigert hat, einen Coronavirus-Test durchzuführen – und aus dem Haus flüchtete, als die Ärzte auftauchten.

Albanien: Krisenmanagement geht anders

Das Land hat eine grosse Diaspora in Italien. Fast 600'000 Albaner leben auf der anderen Seite der Adria, ihre Überweisungen sind eine wichtige Einkommensquelle für viele Familien in Albanien. Mehrere Fähr- und Flugverbindungen verbinden die beiden Länder. Bislang gibt es laut Behörden in Albanien 55 an Covid-19 erkrankte Menschen. Eine Frau ist an der Lungenkrankheit gestorben.

Ab 18 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Premier Edi Rama versucht, mit langfädigen Reden den Eindruck zu erwecken, seine Regierung habe die Lage im Griff. Doch viele Albaner haben nicht vergessen, wie das Krisenmanagement der Regierung scheiterte nach dem schweren Erdbeben im November 2019.

Bosnien-Herzegowina: Preise eingefroren

Um Hamsterkäufe zu verhindern, hat die Zentralregierung die Preise für Nahrungsmittel auf dem Stand vom 5. März eingefroren. Bis Mittwochmorgen waren in dem Land 34 Menschen vom neuen Erreger befallen. Die Grenze zu Serbien ist nur für den Warenverkehr geöffnet, die Übergänge nach Kroatien bleiben vorläufig offen. Wer ins Land kommt, muss für zwei Wochen in die Quarantäne.

Montenegro: Erst zwei Infizierte

Die kleine Adriarepublik war bis Dienstag das einzige Land in Europa ohne Corona-Fälle. Nun gibt es laut Angaben der Regierung zwei Infizierte. Es handle sich um Frauen, die sich in Hochrisikogebieten aufgehalten hätten, sagte Premier Dusko Markovic.