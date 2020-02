Merkel: «Unverzeihlicher Vorgang» – Ramelow zitiert Hitler

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einer Pressekonferenz in Südafrika zu der Wahl in Thüringen geäussert: Sie spricht von einem «unverzeihlichen Vorgang», der mit den Grundüberzeugungen von ihr und der CDU gebrochen habe. Es sei ein «schlechter Tag für die Demokratie» gewesen. Die Bundeskanzlerin fordert, dass die Entscheidung rückgängig gemacht werden müsse. Die CDU dürfe sich nicht auf das Angebot von Kemmerich einlassen.

«Ein einzigartiger Vorgang in der Geschichte»: Bundeskanzlerin Merkel nimmt Stellung zur Wahl in Thüringen. Video: Youtube/Euronews

Bereits zuvor griff der bisherige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der am Mittwoch offenkundig von der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich überrumpelt wurde, zu einem Vergleich mit der NS-Zeit. Auf Twitter veröffentlichte er ein Zitat von Hitler, versehen mit zwei Fotos. Das obere zeigt einen Händedruck zwischen Hitler und dem ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, der Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannte. Auf dem zweiten Bild ist Kemmerich beim Händedruck mit dem Landeschef der AfD, Björn Höcke, zu sehen.

"Den grössten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen."



A. HitIer, 02.02.1930 pic.twitter.com/icDXFSKzC7 — Bodo Ramelow (@bodoramelow) February 5, 2020

Nicht nur in Deutschland sorgt die Wahl Kemmerichs mithilfe der AfD für grosses Aufsehen. «Deutschlands politischer Nachkriegskonsens über die Ächtung rechtsextremer Parteien ist am Mittwoch zerrissen worden, nachdem Angela Merkels Christdemokraten gemeinsame Sache mit der nationalistischen Alternative für Deutschland machten», schreibt etwa die britische «Financial Times». Die polnische «Rzeczpospolita» spricht von einem «Erdbeben», über das man sich Sorgen machen sollte. Die Schweizer NZZ hingegen findet nicht so viel dabei: «Es gibt keinen plausiblen Grund, das Ergebnis moralisch zu verurteilen.»

Wie geht es weiter?

Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit AfD-Stimmen hat ein politisches Erdbeben ausgelöst, das an diesem Donnerstag und in den nächsten Tagen anhalten wird. Wie genau es nun in Thüringen weitergeht, kann man nicht vorhersagen. Ein paar Dinge aber lassen sich absehen: Da ist zunächst die klare Ansage von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, es dürfe keine Zusammenarbeit von Parteifreunden mit der AfD geben. Allein deshalb erscheint es als nahezu unmöglich, dass CDU, AfD und FDP nun zusammen regieren. Kemmerich selbst beteuert, dies nicht anzustreben. Er umwarb stattdessen neben der CDU auch SPD und Grüne, mit ihm zusammenzuarbeiten. Beide Parteien schliessen das aber kategorisch aus. Viele Politiker fordern nun Neuwahlen.

Doch der neue Ministerpräsident von Thüringen Thomas Kemmerich lehnt dies ab. «Eine Neuwahl in dieser Situation würde nur zu einer Stärkung der Ränder führen. Das können Demokraten nicht wollen», sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in der ARD. Kemmerich verwies auf eine aufgeheizte Stimmung und eine Spaltung der Gesellschaft. Er versicherte erneut, es werde keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. «Nicht ein Jota von AfD-Politik, dafür stehe ich», sagte er. «Wir werden keine Politik an der AfD ausrichten. Wir werden Contra-AfD-Politik machen.»

Kemmerich war am Mittwoch im Erfurter Landtag im dritten Wahlgang als erster Ministerpräsident in Deutschland nur durch die Unterstützung der AfD gewählt worden. Für ihn stimmten in geheimer Wahl mutmasslich AfD, CDU und FDP. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dessen Partei bei der Landtagswahl im Oktober 2019 stärkste Kraft geworden war, unterlag mit 44 gegen 45 Stimmen.

Wusste Lindner Bescheid?

FDP-Chef Christian Lindner will einem Zeitungsbericht zufolge den neuen thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich zum Rücktritt bewegen. Lindner wolle dazu in Erfurt nach Lösungen suchen, berichtete der «Tagesspiegel» am Donnerstag. Ein mögliches Szenario sei das Stellen der Vertrauensfrage im Landtag, um den Weg für eine Neuwahl freizumachen.

Kemmerich war am Mittwoch als Anführer der kleinsten Fraktion überraschend zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mit den Stimmen der CDU und der rechtspopulistischen AfD, was heftige Kritik ausgelöst hat. Er lehnt Neuwahlen ab, weil er eine Stärkung der Ränder im politischen Spektrum fürchtet. Unklar ist aber, wie Kemmerich eine Regierung bilden will.

Lindners Rolle in der Angelegenheit wird von Medien unterschiedlich dargestellt. Am Donnerstagmorgen berichtete «Business Insider», der FDP-Chef habe in einem Telefonat mit Kemmerich grünes Licht für dessen Kandidatur gegeben – im Bewusstsein, dass eine Wahl nur mit den Stimmen der AfD gelingen kann.

Demos in ganz Deutschland

Bereits am Mittwochabend wurde kurz nach der Wahl in mehreren Städten – auch ausserhalb Thüringens – gegen die Wahl Kemmerichs demonstriert. So zogen in Hamburg ungefähr 1500 Demonstranten vom Fraktionsbüro der Hamburger AfD zum Büro des Landesverbandes der FDP. Auch in München gab es Proteste. Vor der dortigen FDP-Geschäftsstelle entstand dieses Foto.

(step/sz.de/reuters)