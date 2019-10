Rennen um SPD-Vorsitz offen – Scholz mit Vorteilen

In der Entscheidung über den SPD-Parteivorsitz muss Vizekanzler Olaf Scholz in eine zweite Runde. Der Bundesfinanzminister und seine Partnerin Klara Geywitz gewannen den Mitgliederentscheid über sechs Kandidatenpaare zwar mit leichtem Vorsprung, wie die SPD am Samstag mitteilte.

Sie verfehlten mit 22,68 Prozent die absolute Mehrheit aber deutlich und treten in einer Stichwahl nun gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an. Sie kamen auf 21,04 Prozent. Scholz und Geywitz plädieren als einzige klar für die Fortsetzung der grossen Koalition. Walter-Borjans hat dies offengelassen, während seine Partnerin Esken den Ausstieg aus der Koalition fordert.

Scholz und Esken gewannen die erste Runde mit einem Vorsprung von rund 3500 Stimmen. Der Vizekanzler ist zwar der bekannteste SPD-Politiker der grossen Koalition, steht aber auch für einen pragmatischen Regierungskurs, der in Teilen der SPD auf Kritik stösst. Er wird in der SPD mit dafür verantwortlich gemacht, dass die Sozialdemokraten bei Umfragewerten von 14 bis 16 Prozent um ihre Existenz kämpfen.

Bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren war die SPD noch auf 20,5 Prozent gekommen. Dennoch lag er mit Geywitz vorne, obwohl Walter-Borjans und Esken einflussreiche Fürsprecher hatten: Die nordrhein-westfälische SPD als grösster Landesverband und auch Juso-Chef Kevin Kühnert hatten sich hinter die beiden gestellt.

Keine Mehrheit mehr für die Koalition an der Basis

Als einziges Bewerberpaar hatten der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und seine Partnerin Nina Scheer entschieden einen Ausstieg aus der grossen Koalition gefordert. Sie kamen mit 14,63 Prozent nur auf Platz Vier. «Meine persönliche Einschätzung ist, dass es an der Parteibasis keine ausreichende Mehrheit für die grosse Koalition mehr gibt», sagte Lauterbach. Von daher werde die Stichwahl sehr spannend.

Das jüngste Team – Staatsminister Michael Roth und Christina Kampmann – kam mit 16,28 Prozent auf Platz Drei. Platz Fünf belegten der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und Petra Köpping mit 14,61 Prozent. Das Schlusslicht bildeten SPD-Vize Ralf Stegner und die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, mit 9,63 Prozent.

Die Wahlbeteiligung der Mitglieder betrug 53,28 Prozent und war damit deutlich geringer als bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag im Frühjahr 2018, als sich mehr als Dreiviertel der SPD-Mitglieder beteiligten. Insgesamt gab es von den 425'630 wahlberechtigten Genossen 213'693 gültige Stimmen.

Erleichterter Scholz

«Ich bin erleichtert und gleichzeitig froh über dieses gute Ergebnis», sagte Scholz. «Wir brauchen eine starke SPD, die sich was traut, die sich auch traut, Wahlen zu gewinnen.» Es gelte, die SPD zusammenzuführen. In der Stichwahl solle «jeder für sich werben und nicht gegen andere». Walter-Borjans sprach von einem «relativ knappen Ergebnis». Esken verwies darauf, dass die Abstände zwischen allen sechs Paaren gering seien: «Das zeigt, dass die Entscheidung den Mitgliedern schwergefallen ist.» Eine Wahlempfehlung der ausgeschiedenen Bewerber soll es nicht geben. «Das werden wir gewiss nicht tun», sagte Stegner. «Die Mitglieder sollen nicht bevormundet werden.» (fal/reuters)