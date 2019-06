Trumps Tag der Überraschungen

Wenn Simon Schama einmal redet, ist er kaum zu stoppen. Die BBC hätte es wissen können; schliesslich hat der berühmte Historiker aus London genügend Fernsehprogramme für den Sender gestaltet, eine «Geschichte Britanniens» war darunter, auch eine Serie über die Zukunft Amerikas. Ausserdem hätte vielleicht der Hinweis geholfen, dass der Professor ein Labour-Fan ist. Und Barack Obama unterstützt hat. Und dass die Queen just im vergangenen Sommer, als ­Donald Trump zu einem sogenannten Arbeitsbesuch über den Köpfen von Hunderttausenden Demonstranten in die Stadt einschwebte, den Trump-Hasser Simon Schama in den Ritterstand erhoben hatte.

Aber die BBC wollte es so. Also stand der kleine alte Herr am Montag, den Buckingham-Palast im Rücken, die Kamera im Blick, vor den Briten und sagte fröhlich lauter Gemeinheiten. Trump habe eine überkommene Vorstellung von präsidentieller Macht. Trump sei moralisch degeneriert. Die Ratschläge, die er der britischen Regierung in Sachen Brexit gebe, seien eine Beleidigung für die politische Intelligenz. Dabei war der US-Präsident zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bei der Queen eingetroffen.

Die Engländer sassen derweil erwartungsfroh und auch ein wenig sensationshungrig vor den Fernsehschirmen, Trump ist schliesslich immer für einen Fauxpas gut. Aber der Staatsgast ist eben auch das, was man früher mal Führer der freien Welt nannte, die «special relationship» mit der Grossmacht in Übersee war in den vergangenen Tagen wieder und wieder beschworen worden, da musste man ausgewogen bleiben, zumal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. «Es ist immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten, der hier willkommen geheissen wird», intervenierte die BBC-Moderatorin besorgt, da komme doch quasi ein Amt und nicht nur eine Person.

Kein Einzelgespräch mit May

Kurz darauf wurde das Einzelgespräch von Premierministerin May mit Trump, das für Dienstag vorgesehen war, abgesagt. May gibt am Freitag die Parteiführung ab, dann beginnen die britischen Primaries um ihre Nachfolge; sie ist, wie man in den USA sagen würde, längst eine «lahme Ente». Die Streitthemen, die jenseits des royalen Gepränges bei diesem Besuch auf den Tisch kommen sollten – der Umgang mit dem Iran, Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei, der Nahost-Plan von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der offenbar schon vor der Präsentation vor dem Aus steht, ein Freihandelsvertrag mit den USA –, das alles wurde dann gestern mit der britischen Regierung diskutiert. Aber entscheiden wird darüber der nächste Premierminister.

Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit May betonte Trump überfreundlich, dass seine Zustimmungswerte in der Republikanischen Partei bei 94 Prozent lägen. «Können Sie sich das vorstellen?», fragte er May fast mitleidig. Sie konnte nicht.

May und Trump, dieses Kapitel ist jedenfalls zu Ende. Politisch und persönlich. Die Rede, die May gestern im Beisein von Trump im St. James’s Palace vor Wirtschaftsbossen hielt, war schon am Montag verschickt worden, und die Frage, ob man dem US-Präsidenten mit einem dreitägigen Staatsbesuch ein ausgedehntes Fotoshooting für seinen nächsten Wahlkampf daheim liefern wollte, war längst beantwortet. Es war schlicht nicht mehr zu ändern. May hatte ihn vor zweieinhalb Jahren eingeladen.

Trump twittert von jubelnden Massen – aber zu sehen sind eher gelangweilte Touristen.

Das Ziel aller Wünsche von Trump, dem nach Pomp und Anerkennung so süchtigen Aufsteiger, war der Besuch des Buckingham Palace. Mindestens wenn man den Berichten von US-Journalisten glauben kann. Dass Trump in der «Sun» Meghan ­Markle, die Gattin von Prinz Harry, im Vorfeld seiner Reise ­«nasty», also fies, genannt haben soll, war natürlich, so Trump, Fake News. Auch wenn die «Sun» das auf Band hatte. Ebenso falsch sei laut Trump auch die Behauptung, er sei im Königreich nicht willkommen. Er teilte mit, er habe super Ratings auf der Insel. De facto sind sie aber schlechter als diejenigen für Theresa May – und das will etwas heissen.

Demonstranten seien, twitterte Trump am Abend des ersten Besuchstages zufrieden, keine zu sehen, dafür aber jubelnde Massen von «well-wishers». Also von Leuten, die ihm Gutes wollten. Tatsächlich warteten im milden Sonnenlicht vor allem asiatische Touristen mit Atemmasken und Selfiesticks auf das Schauspiel im Palast, doch die wären auch an anderen Tagen da gewesen. Alles war abgesperrt, die gelangweilte Menge unterhielt sich, indem sie einem Gärtner vergnügt applaudierte, während dieser Arbeitsgeräte auf einem Pick-up verstaute.

Der Rest spielte sich hinter Mauern ab und bestand im ­Wesentlichen aus Formalitäten, Zeremoniell und höflicher Langeweile. Tag eins der Visite war dennoch ein Triumph der ­White-House-Propaganda, ermöglicht von den professionellen Mitgliedern des Königshauses, die auch bei Langeweile und ungeliebten Gästen nie aus der Rolle fallen. Sondern höchstens kurz einnicken, so wie Charles anscheinend während der Tischreden seiner Mutter und des Präsidenten. 170 Ehrengäste, die ihre Krönchen und Tiaras, weisse, ellenbogenlange Handschuhe, Orden, Schärpen und Roben im Ballroom mit gelernter Grandezza trugen, sassen auf fragilen goldenen Stühlen, assen vom Grand Service, das George IV angeschafft hatte, jeder mit sechs Gläsern und multiplem Silberbesteck vor sich, jedes Set, wie vorgeschrieben, genau 18 Inches oder 45,72 Zentimeter vom nächsten entfernt eingedeckt, was Tage dauern kann, und die Queen als Einzige mit einem Armstuhl.

Ein Abend fürs Fotoalbum

Elizabeth II rieb Donald John Trump, höchst subtil, unter die Nase, dass Nato, UNO und EU wichtige Pfeiler der Nachkriegsordnung sind, er erwähnte, eher kursorisch, dass jedes Land seine eigenen Interessen verfolgen müsse. Wer wollte, konnte das politisch finden. Vor allem aber war es die Möglichkeit, das Familienalbum des Moguls Trump und seines Clans um ein paar schöne Seiten voller Glitzer und Glamour zu bereichern.

«Die royale Familie bei der royalen Familie», schrieben britische Zeitungen mit kaum verhohlenem Sarkasmus; der Immobilienentwickler Trump sei mit prüfendem Blick durch ­hochklassige Immobilien wie Buckingham Palace, Clarence House, Westminster Abbey gewandert. Die «Daily Mail» titelte, weit netter als die Konkurrenz: «The Winners». Auf dem dazugehörigen Aufmacherfoto zu sehen: Trump und Melania wie turmhohe, perfekt geschminkte Hollywoodstars, dazwischen die fast winzige, gebeugte 93-jährige Queen.

Grosse Anti-Trump-Demo

Aber dann kam ja Tag zwei, und das Wetter war, als wolle es ein Zeichen setzen, umgeschlagen, der Himmel war steingrau. Gemma Walters hatte sich lange auf den 4. Juni vorbereitet und die Kampagne der «Stop Trump Coalition» mitgeplant. Es sei unerträglich, sagte sie, während sie noch Bustouren aus anderen Städten des Landes koordinierte, Plakatmaler mit Pappe und Stiften versorgte, Rednerlisten erstellte, Bühnenarbeiter engagierte, dass diesem Typen der rote Teppich ausgerollt werde. «Trump steht für eine Politik, die auch unser Gemeinwesen bedroht», sagte die junge Frau, die eine Kommunikationsagentur leitet, und der Protest sei «eine Botschaft an die britische Regierung, den Trumpismus nicht ins Land zu lassen».

Draussen demonstrieren Menschen gegen den US-Präsidenten. Foto: AFP

In der Stadt wehte riesengross «Baby Blimp» über den Köpfen, die orangefarbene Trump-Plastikpuppe, ein Wiedergänger des aufblasbaren Schweins, das Pink Floyd einst für ihr «Animals»-Cover an der Battersea Power Station angebunden hatten. Schon im Juli 2018 war Baby Blimp bei der Demonstration ein schönes Motiv gewesen. Diesmal ausserdem: Trump aus Pappmaché auf einem goldenen Klo, Trump hinter Gittern, Trump hat die Haare schön. London im Regen und im Karneval. Der Oppositionschef, Jeremy Corbyn, als prominentester Redner, endlich mal wieder bejubelt, nicht beschimpft.

Aber nicht alles war Protest und Party. Der gestrige Tag war auch der Tag der Überraschungen. So wurde bekannt, dass Trump Michael Gove, dem Umweltminister, ein Treffen gewähren wollte und nicht seinem Freund Boris Johnson, dem Umfragenkönig und Ex-Aussenminister. Typisch Trump: Nie tut er, was man von ihm erwartet. Wurde da der nächste Premier ferngekürt, bevor sich die Tory-Partei überhaupt entschieden hatte? Oder würde der im Königreich so unpopuläre Trump dem geschmeichelten Gove eher schaden? Alles ganz anders. Insider wiesen umgehend darauf hin, dass Gove vom Medienimperium des Trump-Freundes Rupert Murdoch unterstützt werde, was seine Chancen auf das Amt des Premiers drastisch erhöhe, weshalb das Treffen womöglich ungewöhnlich weitsichtig gewesen sein könnte – für Trumps Massstäbe zumindest.

Der musste dann noch bis morgen bleiben und in Portsmouth, gemeinsam mit May und europäischer Politprominenz, der alliierten Landung in der Normandie gedenken, die der offizielle Anlass für seinen Besuch gewesen war. Noch im November hatte Trump in Frankreich einen gemeinsamen Besuch mit Emmanuel Macron auf einem Soldatenfriedhof abgesagt. Grund: zu starker Regen. Die Veranstaltung am Ärmelkanal haben die Briten mit viel Liebe und Aufwand vorbereitet, ­Hunderte Veteranen werden anreisen. Aber der Termin, den Trump ersehnte, ist seit Montag vorbei. Und für heute ist Regen angesagt.

