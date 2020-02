Was über den mutmasslichen Täter von Hanau bekannt ist

Paranoia, Verschwörungstheorien, Fremdenhass: Erste Angaben der Behörden, ein Bekennerschreiben und Videos erlauben eine erste Einschätzung von Tobias R., der im hessischen Hanau mutmasslich elf Menschenleben ausgelöscht hat.

Gemäss seiner – unterdessen gelöschter – Webseite führte der 43-jährige Deutsche ein nach aussen hin unauffälliges, bürgerliches Leben. Er absolvierte den Zivildienst und studierte Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er dem deutschen Verfassungsschutz nicht bekannt gewesen. Auch habe er vor seinem Mehrfachmord keine Straftaten begangen (zur Analyse der Gewalttat).

Ein militanter Fremdenhasser

Ganz offensichtlich war R. ein Rassist. Er habe im Internet Videobotschaften veröffentlicht, die laut dem deutschen Bundesanwalt Peter Frank «neben wirren Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien» eine «zutiefst rassistische Gesinnung aufweisen». Das sagte Peter Frank am Donnerstag. Die Bundesanwaltschaft prüfe nun, ob der Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte.

Zu den Aussagen Franks passt auch das Bekennerschreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Gemäss dem SWR hat der mutmassliche Täter wesentliche Teile davon bereits im vergangenen November verfasst. Das 24-seitige Pamphlet erlaubt einen Einblick in eine verstörende Gedankenwelt. Einiges spricht dafür, dass R. rechtsextrem und hochgradig paranoid war.

Der 43-jährige war überzeugt davon, von einem Geheimdienst überwacht zu sein. Dessen Mitarbeiter könnten Gedanken anderer lesen. Darüber hinaus seien sie fähig, sich in andere einzuklinken und bis zu einem gewissen Grad eine Art «Fernsteuerung» vorzunehmen. Die Angst, überwacht zu werden, hatte R. schon während seiner Kindheit. Im Alter von 22 Jahren sei aus dem Verdacht Gewissheit geworden.

Neben dieser Geheimdienst-Paranoia, in denen auch der US-Präsident Donald Trump und Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool eine Rolle, spielen, hat das Schreiben auch eine klar rassistische Komponente. R. listet Länder auf, die komplett ausgelöscht werden müssen. Mit wenigen Ausnahmen sind es Länder in Nordafrika, dem Nahen Osten und Zentralasien, in denen hauptsächlich eine muslimische Bevölkerung lebt.

Frustriert und paranoid

Der Täter gibt auch an, in den vergangenen 18 Jahren keine Beziehungen zu Frauen gehabt zu haben. Der deutsche Politikwissenschaftler und Terror-Experte Peter Neumann bezeichnet den mutmasslichen Täter deswegen als sogenannten Incel. Dabei handelt es sich um eine Internet-Subkultur von Männern, die sexuell frustriert sind. Gemäss den Incels würden die Frauen ihre Körper als Machtinstrument ausspielen und den Männern Sex vorenthalten.

(4) He's also a so-called incel, confessing to not having ever had a relationship with a woman -- for the last 18 years, he says, out of choice.