Wie ein Handymast ein Dorf entzweit

Bardenitz hat 339 Einwohner, neun eingetragene Vereine, eine Kneipe und ein Gemeinschaftshaus. Aber keinen Handyempfang. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen. Einer, der schon zu DDR-Zeiten hier lebte, sagt: «Eigentlich ist unser Dorf überdurchschnittlich kommunikativ.» Er meint: überdurchschnittlich kommunikativ für so ein Provinznest. Überdurchschnittlich kommunikativ für Brandenburg.

Es scheint dem Dorfleben jedenfalls nicht geschadet zu haben, dass hier die Smartphones meistens kein Netz finden. Die Leute haben sich andere Beschäftigungen gesucht. An einem Samstagvormittag im Januar wird ein alter Fastnachtsbrauch gepflegt, der sich «Zempern» nennt. Kostümierte Dorfbewohner ziehen von Haus zu Haus. Sie werden von einer Blaskapelle und einem Akkordeonspieler angeführt, an jeder Haustür gibt es ein Ständchen – und als Gegenleistung einen Kurzen, Pfefferminzlikör oder Apfelkorn. Einige Anwohner reichen auch einen Imbiss, ohne Grundlage lässt sich das schwer durchhalten.

Auf dem Mühlenhof drängeln sich traditionell alle Narren zusammen auf eine Lastwagenwaage. Da wird das Gemeinschaftsgefühl dann nach Gewicht vermessen. Gut sieben Tonnen wiegt die gesamte Zempergesellschaft an diesem Tag. Zicke zacke, zicke zacke! Hoi, hoi, hoi! Dann torkeln 7000 Kilogramm Frohsinn dem nächsten Schnaps entgegen. So geht das bis zum frühen Abend, und dann wird im Sportsaal bis in den Morgen getanzt.

Überhaupt liest sich der Veranstaltungskalender dieses Dorfes wie eine ununterbrochene Sause. Nach den Karnevalsveranstaltungen im Februar, dem Osterfeuer an der Jagdhütte und dem Beginn der Spargelsaison geht es weiter mit dem Kräuterhexenfest, dem Frühlingsfest und dem Sommertheater. Dann im Herbst: Kürbisverkauf, Schützenfest, Dorftrödel, Drachenfest, Pilzwanderung, Töpferabend, Fackelumzug, Tag der offenen Höfe, Kaninchenausstellung der Kaninchenzüchter, Preisskat, Weihnachtsbasteln, Hubertusjagd, und schon ist es wieder höchste Zeit, die Lieder und Sketche für die nächsten Faschingsabende einzustudieren. Es muss sich also keiner langweilen in Bardenitz. Und manch einer hier ist durchaus der Meinung, es hätte immer so weitergehen können. Glücklich im Funkloch.

Da hinein platzte die Nachricht vom Bau eines Funkturmes. Die Deutsche Telekom ist nämlich bestrebt, «ihren Kunden ein möglichst flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Mobilfunknetz zur Verfügung zu stellen». Jetzt auch in Bardenitz, im Jahr 2020 nach Christus. Und plötzlich ist hier nichts mehr, wie es einmal war.

Nicht einmal die Tür geöffnet

Sieben Tonnen Narren beim Zempern, das ist nicht schlecht. Aber Kenner wissen, dass es auch ein Zeugnis des schwindenden Zusammenhalts ist. Christoph Höhne, der Akkordeonspieler, sagt: «Wir hatten hier schon Jahre mit deutlich über zehn Tonnen.» Besonders zu schaffen macht ihm, dass einige alteingesessene Dorfbewohner diesmal die ganze Veranstaltung boykottiert haben. Manche haben nicht einmal die Tür geöffnet. Höhne, der nicht nur als Musikant, sondern auch als Bauamtsleiter eine Rolle spielt, sagt: «Ich hätte nie gedacht, dass man sich wegen eines solchen Turms so zerreissen kann.»

Der Turm soll hier die Kommunikation modernisieren. Noch steht er gar nicht, aber er hat bewährte Kommunikationsformen bereits gestört.

Was gerade im kleinen Bardenitz geschieht, steht in einem grossen Kontext. Deutschland will etwas gegen seinen Ruf als digitales Entwicklungsland tun. Im November vergangenen Jahres beschloss die Regierung, dass nun alle Funklöcher schnellstmöglich verschwinden müssen. Rund 5000 solcher Empfangslücken gibt es in den deutschen Mobilfunknetzen. Einer dieser Flecken ist Bardenitz. Dass jetzt der Turm kommt, hängt auch mit der hohen Politik in Berlin zusammen.

«Strahlen schaden der Zellteilung»

Am Ortsrand von Bardenitz klettern Verena Briese (36) und ihr Freund Lars Hagen (39) eine kleine Böschung hinauf. Standortbesichtigung. Briese sagt: «Wenn ich hier stehe und mich umschaue, denke ich mir, ist doch verrückt, so viel Wald und Feld, und dann muss dieser Turm unbedingt hierhin.» Man soll die beiden nicht falsch verstehen, sie sind nicht grundsätzlich gegen besseren Handyempfang im Dorf, sie sehen ein, dass der Malermeister, der Pool-Bauer und das Ingenieurbüro Mobilfunk brauchen. Aber Briese und Hagen finden es unbegreiflich, dass für diesen Funkmast angeblich nur ein Platz infrage kommt, nämlich genau hier, keine 200 Meter von ihrem Haus entfernt.

Die beiden haben den alten Stall von Hagens Elternhaus vor ein paar Jahren ausgebaut. Es war eine Entscheidung für die Zukunft. Jetzt fragen sie sich, ob das die richtige Entscheidung war. Sie wünschen sich Kinder, und sie wollen, dass die einmal naturnah und gesund aufwachsen. Der alte Kirchturm im Ort ist 26 Meter hoch, der Telekomturm soll angeblich 50 Meter messen. Briese hat Angst vor diesem Ungetüm, sie sagt: «Die Strahlen schaden der Zellteilung.»

Einige Bewohner gehen sich inzwischen aus dem Weg. Nicht so einfach in einem Ort, in dem es praktisch nur eine Strasse gibt. Foto: Regina Schmeken

Sie haben die Telekom angeschrieben und um eine Verlegung des Standortes um ein paar Hundert Meter gebeten, einmal quer über den Acker, auf der anderen Seite wohnt ja niemand ausser Fuchs und Hase. Den Antwortbrief hat Verena Briese mitgebracht: «Wir bitten um Verständnis, dass wir nach einer schwierigen und langjährigen Standortsuche an unserem Ausbauvorhaben festhalten.»

Schlimmer noch als die Haltung der Telekom findet Briese die Einstellung der Leute im Dorf. Sie fühlt sich im Stich gelassen. «Mich hat niemand angesprochen und gesagt, ich kämpfe mit euch.» Eine mögliche Erklärung lautet: Auch in einem Funkloch wie Bardenitz haben heutzutage fast alle ein Smartphone. Und die meisten freuen sich offenbar auf den Tag, an dem es endlich auch zu Hause funktioniert.

Verena Briese hat Ende 2019 einen Leserbrief an das Lokalblatt «Blickpunkt» geschickt, in dem sie von einer «Hysterie um eine lückenlose Mobilfunkverbindung» berichtet: «Es ist abstrus, dass das Ellenbogengesellschaftsdenken nun auch Bardenitz erreicht hat – ein Dorf, welches für seine Loyalität bekannt war.» Manch einer hat das wohl als öffentliche Kleinkriegserklärung verstanden. Der Ton wird rauer. Unter den 339 Einwohnern, die sich alle kennen, gehen sich einige inzwischen aus dem Weg. Nicht so einfach in einem Ort, in dem es praktisch nur eine Strasse gibt.

Das Problem mit der Demokratie

Kurz vor Weihnachten haben sie ja abgestimmt im Dorf. Miteinander ins Gespräch kommen und eine Wahl abhalten, das klingt erst einmal nach einer plausiblen Deeskalationsstrategie. Am Ende wurde aber alles nur noch schlimmer. 130 Einwohner waren ins Gemeindehaus gekommen, nur 13 stimmten gegen den Turm. Was aber ist mit jenen, die zwar den Turm wollen, aber an einem anderen Platz? Diese Antwortoption gab es gar nicht. Und seither sagen die einen, diese Abstimmung habe mit Demokratie nichts zu tun gehabt, während die anderen schimpfen, es habe mit Demokratie noch viel weniger zu tun, wenn diejenigen, die dabei verloren hätten, das Ergebnis nicht akzeptierten.

Christoph Höhne, der mit dem Akkordeon die Narren anführte, sitzt werktags im Dachgeschoss des Rathauses von Treuenbrietzen, der Kleinstadt, zu der Bardenitz gehört. Alles, was den Funkturm betrifft, geht über seinen Schreibtisch als Bauamtsleiter. Manche halten ihm vor, er habe schon seit Jahren von dem Turmbauprojekt gewusst, aber alles unter Verschluss gehalten. Höhne bestreitet das. Er sagt: «Wenn der Bauantrag vorliegt, dann gibt es kein demokratisches Verfahren mehr. Ist leider so.»

Auch Höhne wirbt jetzt für Verständigung und sozialen Frieden, aber das ist auch deshalb so kompliziert, weil in einem Mikrokosmos wie diesem fast alle in irgendwelchen Rollenkonflikten stecken. Draussen am Ortsrand, wo der Turm hinsoll, steht eine kleine Hütte, an der die örtliche «Natur-Kita» jeden Freitag ihren Waldspieltag abhält. «Da werden also künftig unsere Kinder verstrahlt», schimpft Roswitha Briese, die im Rathaus für die Vergabe der Kitaplätze zuständig ist. Frau Briese mag befangen sein, sie ist die Mutter von Verena Briese. Wenn dann aber die Kitaleiterin Sigrid Höhne dagegenhält, dass sie das mit der Kinderverstrahlung für Panikmache hält, dann muss man vielleicht dazusagen: Sie ist wiederum die Ehefrau vom Bauamtsleiter.

Im Sportsaal hängt eine Bildertafel. Lauter Fotos vom Karneval der zurückliegenden Jahre. Da tanzen sie noch miteinander. All die Menschen, zwischen denen jetzt Funkstille herrscht. Wegen eines Funkturmes.