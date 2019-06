Wie Italiener Ordnung ins Verkehrschaos bringen

Kürzlich trank ich mit Paola, meiner Nachbarin in Genua, ein Gläschen Wein. Dabei diskutierten wir, weshalb in Hörweite unseres Hauses eigentlich diese hässliche Hochstrasse – die Verbindung zum kollabierten Ponte Morandi – unser Panorama zerschneidet. Was uns auf die Frage brachte, weshalb wir unsere Innenstädte eigentlich immer noch mit Autos teilen, obwohl wir wissen, dass diese Gift spucken, Lärm machen, unendlich viel Platz rauben, den Geschäften die Kundschaft stehlen und jedes Jahr weltweit 1,25 Millionen Menschen töten, nicht eingerechnet die Hunderttausende, die am Smog sterben.

Aber immerhin, sagte Paola, seien wir hier im Norden Italiens privilegiert: «In Genua gibt man zur gegebenen Zeit Gas und bremst zur gegebenen Zeit. In Neapel gibt man vor allem Gas und bremst nur noch wenig. Und ganz im Süden, in Palermo, gibt man nur noch Gas.»

Benigni hat dem Verkehrschaos Palermos mit seinem Film ein Denkmal gesetzt.

Dann sagte sie noch ein paar Dinge über die Fahrweise im Süden ihres Landes, die so gar nicht zu ihrem üblichen Wortschatz passen. Paola ist Informatikerin und interessiert sich für etruskische Keramik, sie mag es präzis und filigran. Doch im Süden, fügte sie an, bemühe man sich erstaunlicherweise darum, den Verkehr zu beruhigen, und zwar mehr als hier in Genua. Ja, Palermo sei die erste Stadt in Italien, die verstanden hat, dass Autos in Städten nichts verloren haben.

Palermo, ausgerechnet? Roberto Benigni hat dem Verkehrschaos der Stadt mit seinem Film «Johnny Stecchino» ein Denkmal gesetzt. Neben seinem total verkoksten Chauffeur sitzend, lässt er sich bei einer Fahrt durch die Stadt all die Plagen erklären, unter denen die Einwohner leiden. Der unberechenbare Ätna sei ganz schlimm, trompetet der Fahrer gestenreich, und natürlich auch die Trockenheit, aber dann gebe es noch ein drittes Übel: «Es ist das schlimmste, es diffamiert ganz Sizilien und ganz speziell Palermo ... Eee ... Sie haben es schon bemerkt, unnötig, dass ich es noch sage, ich schäme mich ... Es ist der Verkehr» – il traffico. Niemand, der in Italien diese Szene nicht kennt.

Angst vor il traffico

Zwei Wochen später bin ich in Palermo und sitze auf einem Velo. Es ist schneeweiss und trägt die Aufschrift «SocialBike». Einige Meter vor mir fährt Laura Prestigiacomo, meine Lotsin. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin und elegant wie die junge Jacqueline Kennedy.

Wir rollen durch die Altstadt, diesen wunderbaren Mix aus italienischen und normannischen Prachtbauten, Zeugen eines vergangenen Reichtums, biegen ab in die Kalsa, den arabischen Teil, so eng und verwinkelt, dass die Sonne zum letzten Mal den Boden wärmte, als die Häuser gebaut wurden. Unterwegs erzählt Laura , dass Palermo vor tausend Jahren zu den Weltstädten zählte, bewohnt von Muslimen, Christen und Juden, eine vielsprachige, bunte, wunderbare Stadt. Dieses friedliche Amalgam bestehe bis heute. Weshalb sie mir nun das Foro Italico zeigen wolle, unten am Meer aufgeschüttetes Grünland, auf dem die Inder Kricket spielen, die Bangladesher Buddha Purnima feiern und ihre eigenen Landsleute dem runden Leder hinterherrennen. Allerdings sei die Fahrt dorthin nicht ganz einfach.

Ich ahne, was sie meint: il traffico. Und liege richtig. Zwischen uns und dem Wasser gibt es ein Hindernis: die Hafenstrasse, darin einen grossen Kreisverkehr mit dem sprechenden Namen XIII Vittime – 13 Opfer. Diesen Kreisel müssen wir überwinden. Auf vielleicht vier Spuren, Markierungen gibts nicht, rasen Autos. Aus verschiedenen Richtungen einbiegend, verwandeln sie sich in Mondraketen, die auf einer Erdumlaufbahn kreisen und nun tangential beschleunigen, um in die Unendlichkeit des Alls zu entschwinden. 96,3 Dezibel, sagt mein Messgerät, eine App, die ich mir zuvor aufs Handy geladen habe. 80 sind der durchschnittliche Wert für schweren Verkehr.

Ich bin wütend darüber, dass Maschinen in Städten den Vorrang haben.

Laura ruft mir zu, ich solle nah bei ihr bleiben, dann stürzen wir uns hinein in dieses grosse Tetris aus blauen, grünen, roten, grauen, weissen Autowürfeln. Wo jede Lücke ein Fehler ist. Die geschlossen werden muss. Ohne einen Millimeter Luft. Wo Rückspiegel an Rückspiegel, Rad an Rad klebt. Bei höchstmöglichem Tempo. Die Tetrisklötzchen hupen empört, wir sind Störenfriede und gehören eliminiert. Hätte ich doch auf Paola in Genua gehört. Wäre ich doch in Zürich geblieben, wo ich auf dem Zebrastreifen stehenden Autos schon mal vorwurfsvoll auf die Motorhaube klopfe. Ich kriege Angst.

Was Laura erkennt. Mitten in dieser grossen Hatz steigt sie vom Rad, breitet ihre Arme aus und teilt die Blechflut, wie einst Moses das Wasser teilte. Die Autos weichen aus. Und als sie die rechte Hand dann auch noch zu einem gebieterischen Stopp in die Höhe reisst, halten sie tatsächlich an. Ich bin gerettet, dankbar. Aber auch wütend darüber, dass Maschinen in Städten den Vorrang haben. Dabei sind sie nichts als eine Kompilation technischer Unzulänglichkeiten, mit Design überblechte tausend Kilogramm Metall, in der Entwicklung irgendwo stecken geblieben zwischen Ochsenkarren und einer unklaren Zukunft, die jedoch nur eines sein kann: besser.

Zwei Tage vor meiner Tour mit Laura, noch in Zürich, hatte ich Leoluca Orlando getroffen, seit 1985 mit Unterbrüchen Palermos Bürgermeister. Orlando war hierhergekommen, um einen Vortrag über die «Wiedergeburt» seiner Stadt zu halten. War der Titel zwar auf die erfolgreiche Vertreibung der Mafia aus dem Stadtzentrum gemünzt, so liess er sich auch auf das Thema Verkehr übertragen. Denn nach dem Kampf gegen die Kriminellen wartet nun die grössere Aufgabe: die Vertreibung der Autos.

Rundblick mit Bürgermeister

Ich traf Orlando auf dem Lindenhof, wo er zusammen mit seiner Entourage in der Kälte stand, auf das autofreie Limmatquai hinunterblickte und zu hören versuchte, wo es nichts zu hören gab. Da waren nur Fussgänger, Velos, das Tram. Ich hätte ihm gerne erzählt, was für ein endloser Kampf das war. Beinahe zwanzig Jahre lang hatte das Gewerbe die Umwandlung in eine Flanierzeile zu verhindert versucht, mit überholten Argumenten: Die Mehrheit der Geschäftsinhaber befürwortet die heutige Lösung, die Bevölkerung ebenfalls. 20 000 Fahrzeuge pro Tag sind weg. Vermisst sie jemand?

Und wer würde etwas vermissen, wenn auch die restlichen Autos verschwänden? Wenn die ohnehin wenigen öffentlichen Flächen der Stadt auch für wirklich alle offen wären und nicht nur für Autobesitzer? Wenn man frei atmen könnte und loslaufen, ohne befürchten zu müssen, unter die Räder zu kommen? Niemand ist in einer Stadt wie Zürich auf das Auto angewiesen, der Nahverkehr funktioniert tadellos, und trotzdem bekommen die Autos mehr Platz als Passanten. Der Kanton Graubünden hatte im Jahr 1900 Autos auf seinem Gebiet generell verboten. Man dulde keine «Stinkkarren». Es bedurfte zehn Volksabstimmungen, um das Verbot – nach zwanzigjährigem Seilziehen – aufzuheben. Wie viel mehr wären wohl nötig, um es wieder einzuführen?

«Im Verkehr spiegelt sich, wie gut oder eben schlecht es sich in einer Stadt leben lässt.»Leoluca Orlando, Bürgermeister Palermos

«Der Verkehr», erklärt Orlando mir wenig später an einer langen Mittagstafel zu seinen Ehren, «ist das Aushängeschild jeder Stadt. Ob man in Paris, Moskau, Zürich oder Berlin ist – es ist stets dasselbe.» Im Verkehr spiegle sich, wie gut oder eben schlecht es sich in einer Stadt leben lässt. Deshalb setze er in Palermo eine cura del ferro durch. «Wir brauchen eine Eisentherapie, wie vom Arzt verschrieben. Wir müssen alles fördern, was nicht auf Gummi fährt.» Orlando lehnte sich vor, das graue Haar fiel ihm ins Gesicht, und mit der Faust hieb er Silbe für Silbe ins Tischtuch: «Wir schaffen das. Keine Stadt hat sich in den letzten vierzig Jahren so verändert wie Palermo. Nicht einfach Gesetze oder Verfassungen, wir haben uns im Kopf verändert, wir haben unsere Kultur verändert. Palermo wird autofrei.»

Damit war das Interview zu Ende, die anderen Gäste nahmen den Bürgermeister in Beschlag. Gerne hätte ich mit ihm noch etwas philosophiert, schliesslich war Orlando, wie er erzählte, Präsident der inzwischen eingeschlafenen Vereinigung Carfree. Wir hätten in hehrer Einigkeit Jan Gehl loben können, jenen Stadtplaner aus Dänemark, der wie kein anderer den Verkehr zu verändern vermag. Der sich sogar darangemacht hat, die weltweit verstopfteste Metropole, Mexiko-Stadt, auf Velo umzupolen und New Yorks Zentrum wiederzubeleben. Dabei hat er mit einem einfachen Trick Erfolg: Er lässt in den Städten pro Jahr zwei, drei Prozent der Parkplätze verschwinden. Das ist so wenig, dass der Aufschrei im allgemeinen Getöse der Alltagssorgen untergeht. Gehl plant stets aus der Sicht des Fussgängers. Er sagt das Offensichtliche: Städte sind für Menschen gebaut, nicht für Autos.

Giulio di Chiara ist um die dreissig, trägt Bart und hat manchmal Mühe, seine langen Glieder in jenes Tempo zu versetzen, das seine vollgepackten Arbeitstage verlangen. Stadtplaner von Beruf, listet er, bissig kommentiert, auf seiner Webseite Mobilita.org alles auf, was sich in Sachen Verkehr in Palermo und anderen Städten seines Landes tut – oder auch nicht.

Hat eine Vision für seine Stadt: Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando (Mitte). Foto: Getty Images

Di Chiara macht mit mir eine kleine Stadtrundfahrt. Durch die Fenster seines Fiats zeigt er mir die Schwachpunkte. Eine zentrale Autobahnunterführung, die bei Regen zur sechsspurigen Badewanne wird, vermag den gesamten Verkehr aus der Peripherie zum Erliegen zu bringen. Denselben Effekt hat eine einzelne Brücke, die den gesamten Nord-Süd- Verkehr schlucken muss. Bei einem Unfall wird sie zum hermetisch schliessenden Pfropfen. Verschärfend wirke sich aus, sagt di Chiara, dass in seiner Stadt die Unmenge von 381 000 Fahrzeuge verkehre, das mache im Mittel zwei Autos pro Familie. «Ein Wahnsinn.» Zudem gebe es aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit keine Rushhours, abgelöst von ruhigen Zwischenphasen – «die Leute sind permanent unterwegs». Sie nehmen das Auto, um einen Espresso zu trinken, der Nonna die frische Lasagne zu bringen, einen Eimer Farbe im Stadtzentrum zu kaufen. «Für alles.»

Und dann beweist er gleich selbst, wie eine für Palermo typische Unsitte das Chaos weiter verschärft: Weil ich für mein Aufnahmegerät neue Batterien benötige, parkiert er vor einem Shop, allerdings nicht direkt davor, obwohl es Platz hätte, sondern in zweiter Reihe. Da auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls Fahrzeuge stehen, wird aus einer Strasse mit eigentlich vier Spuren nun eine einspurige Strasse. Ich spreche Giulio darauf an. Er lächelt, schimpft über die anderen und sich selbst. In zweiter Reihe zu parkieren sei besser, denn in der ersten Reihe bestehe die Gefahr, blockiert zu werden.

Die Folgen: Gemäss Tom-Tom-Statistiken steht in Palermo ein Auto durchschnittlich 39 Minuten pro Tag im Stau – 149 Stunden pro Jahr oder sechs Tage, die man auch am Strand verbringen könnte. Palermo, diese Ministadt mit knapp 700 00 Einwohnern, ist damit so verstopft wie sehr viel grössere, Santiago mit 5,2 Millionen oder Hangzhou mit 9,5 Millionen. Und verstopfter als jede andere Stadt in Italien.

Wieder im glänzenden Mittelalter

Dagegen plant Palermo nun diese cura del ferro, wie Bürgermeister Orlando erklärt. Denn neben Velowegen ist die beste Konkurrenz des Autos ein guter ÖV. Und die Stadt hat auch schon einiges geleistet. Eine Art U-Bahn, genannt Metropolitana, verbindet das Zentrum mit den Aussenquartieren und neuerdings auch mit dem Flughafen («Habemus treno», notierte di Chiara zur Feier der Eröffnung auf seiner Webseite). Seit 2015 verfügt Palermo über ein Tramnetz; bislang sind es vier Linien, bald sollen es elf sein. Dazu kommen zahlreiche Buslinien, die Flotte wurde kürzlich durch mehr als hundert neue mit Erdgas betriebene Fahrzeuge ergänzt, und auch sonst ist Palermo in Sachen Verkehrsberuhigung recht fortschrittlich: Die ersten 39 Kilometer Velowege sind markiert, die Stadt hat Tankstellen für Elektroautos installiert, das weltweit erste Taxisharing für Behinderte wurde gegründet, und auch in noch einem Punkt ist Palermo weiter als viele andere Städte: Wie in London muss eine Gebühr zahlen, wer in den verkehrsberuhigten Teil der Altstadt fahren will. Orlando hat seine Stadt damit wieder in Palermos glänzendes Mittelalter versetzt. Kontrollierten früher Stadtmauern den Zugang ins Innere, tun es heute Paywalls.

Denkt man diese Entwicklung weiter, taucht das Bild der spanischen Stadt Pontevedra auf. Ein Vorbild. Pontevedra ist seit bald zwanzig Jahren autofrei, verzeichnet seit 2009 kein einziges Verkehrsopfer mehr; die CO2-Belastung ist um 70 Prozent zurückgegangen, und befreit von Lärm und Abgasen können die Einwohner wieder schlafen. Stadtpräsident Miguel Anxo Fernández Lores sagt: Gehört dir ein Auto, gehört dir nicht automatisch auch der öffentliche Raum. Manch andere Städte arbeiten ebenfalls daran, ihr Zentrum autofrei zu machen, beruhigte Zonen weiter auszubauen oder andere Massnahmen gegen den motorisierten Privatverkehr einzuführen: Oslo, Madrid, Helsinki, Hamburg, Paris, Gent, Eindhoven, Brüssel … Bei Ratings zum Thema Lebensqualität sind stets Städte vorne mit dabei, die sich durch maximaleVerkehrsberuhigung hervortun. Regelmässige Nummer 1: Kopenhagen, Jan Gehls Heimat. Hier pendeln 45 Prozent mit dem Fahrrad zur Arbeit. In der Schweiz sind es zwischen 3 und 16 Prozent.

Die Trams in Palermo funktionieren bestens. Nur: Sie bleiben weitgehend leer.

Inzwischen tauchen auch erste Konzepte zur Verkehrsberuhigung ganzer Städte – nicht nur des Zentrums – auf. Den Verantwortlichen dämmert langsam, was ohne Privatautos zu gewinnen ist. Carlo Ratti, in Turin geboren, Professor am MIT-Department of Urban Studies and Planning und Erfinder des «Road Frustration Index», hat weitergedacht und am Beispiel von Singapur ausgerechnet, wie viel Lebensraum entsteht, wenn Menschen, anstatt allein zur Arbeit zu fahren, ihre Autos teilen. Im kleinen Stadtstaat liesse sich die Zahl der Parkplätze um siebzig Prozent reduzieren – mit einem Gewinn von elf Quadratkilometern Boden. Ich stelle mir vor, wie Palermo mit einer solchen Massnahme aussehen würde: unfassbar schön. Und auch die Juso Zürich wagen zu träumen. Für ihre Initiative «Züri autofrei» haben sie ausgerechnet, wie viel Platz in der Stadt frei würde, wenn die Autos verbannt würden. Sie sind auf fünfeinhalb Quadratkilometer gekommen. Das ist mehr als die Fläche des Central Park.

Man könnte gleichzeitig extrem Kosten sparen. Das Bundesamt für Raumentwicklung hat hochgerechnet, was uns der motorisierte Verkehr kostet. Und kam auf eine erstaunliche Zahl. Schäden an Gebäuden, Schäden an der Natur sowie Folgekosten von Luftverschmutzung, Unfällen und Klimaveränderungen summieren sich auf 10,4 Milliarden pro Jahr. Das ist fünfmal mehr als die durch Fussgänger, Velofahrende, Tram und Eisenbahn insgesamt verursachten Folgekosten.

Tram-Test

Doch zurück nach Palermo, wo die Verstopfung trotz cura del ferro sogar noch zunimmt. Die Tom-Tom- Statistik weist für das vergangene Jahr eine durchschnittliche Fahrzeit von plus zwei Minuten aus. Das ist nicht viel, darf aber nicht sein, wenn die Entwicklung in die andere Richtung gehen soll.

In den nächsten Tagen suche ich nach den Gründen dafür und teste den öffentlichen Verkehr. Wie ein Einheimischer auf dem Weg zur Arbeit pendle ich von der Peripherie ins Zentrum und umgekehrt. Die Trams, weisse Hightech-Raupen von Bombardier, funktionieren bestens. Sie fahren pünktlich, sind sauber und bequem, und sie fliegen am Blech vorbei. Nur: Sie bleiben weitgehend leer.

Die Busse sind ein Ärger. Anfänglich hatte ich der Aussage von Giulio di Chiaras Freunden misstraut, dass nur eine Linie, die Nummer 101 entlang der Schlagader Via Roma, funktioniere. Doch sie haben recht. Wohin auch immer ich fahre, stimmen weder Frequenz noch Abfahrtszeiten mit den Angaben auf der App überein. Ich warte zwölf Minuten, ich warte zwanzig Minuten. Als ich am Sonntag auf den Ausflugsberg von Palermo will, hat der Bus zweiundvierzig Minuten Verspätung.

Alles steht: Autos und öffentliche Busse stauen sich in Palermos Innenstadt. Foto: Getty Images

Noch enttäuschender ist die Metropolitana. Vom wichtigsten Knotenpunkt, Notarbartolo, fahre ich mehrmals zum Hauptbahnhof. Luftlinie sind es knapp vier Kilometer, in Realität etwas mehr, weil der Zug eine Schlaufe fährt. Doch weshalb der Zug an den Haltestellen bis zu sechs Minuten steht, weshalb die Fahrt zwischen zwanzig Minuten und einer halben Stunde dauert, bleibt ein Rätsel. Ein einziges Mal kann ich den Grund für einen verlängerten Halt erkennen: Ein junger Mann hat vergessen, sein Billett zu stempeln. Der Zugbegleiter hält die Türe offen, der junge Mann schlendert fünfzig Meter zum Entwerter, schlendert fünfzig Meter zurück. Das ist zwar nett vom Schaffner, aber natürlich steigt so niemand auf den ÖV um.

Während des Abendessens im Quartierrestaurant komme ich dann auf andere Art ins Grübeln über das Verkehrsdebakel in Palermo.

In der übervollen Osteria glaube ich genau dieselben Verhaltensmuster wie im Verkehr zu erkennen. Es herrscht Stau, zuerst draussen vor der Tür, an die zehn Leute warten auf einen Tisch. Dann warte ich, bis ich die Bestellung aufgeben kann, schliesslich noch einmal auf das Essen. Stört es mich? Nein. Ich beobachte die Kellner, wie sie sich – volle Tabletts hoch über den Köpfen – zwischen den dicht an dicht gestellten Tischen hindurchzwängen, wie sie über Kinder und am Boden liegende Mäntel stolpern, kein Vorwurf, keine Reklamation. Der Lärmpegel ist so hoch wie am Kreisverkehr XIII Vittime, Proseccokorken knallen, die Nonna schöppelt das Baby, Diskussionen springen vom einen Tischende zum andern, und auf der einen Tafel steht fumare vietato, auf einer anderen si può fumare. Ich verbringe fast jeden Abend in der Osteria. Es ist hektisch, laut und gedrängt, das Essen exzellent und günstig. Ohne diese Stimmung, gepaart mit Chaos, gleichbedeutend mit Nähe und Verbundenheit, wäre mir weniger wohl, wäre Palermo nicht Palermo.

«Immer und überallhin das Auto zu nehmen, ist zur Gewohnheit, zum Ritual geworden.»Vincenzo Guarrasi, Professor für Kulturgeografie

Vincenzo Guarrasi, Professor für Kulturgeografie an der Universität Palermo, mag gar nichts hören von solchen Überlegungen. Das sei Folklore und etwas für Touristen wie mich, aber nicht für die Bürger Palermos, die, wie er selbst, sich jeden Tag über das Chaos ärgern. Guarrasi residiert in einem kleinen Nebengebäude der Uni, am Rande der Kalsa, die Gänge so dicht mit Büchergestellen zugebaut, dass kaum mehr Platz bleibt (eine Thrombose wie in den Strassen!). Einzig in seinem Büro, beherrscht von einem monumentalen Globus aus dem späten Mittelalter, gibt es Luft. Ein fauchendes Gebläse versucht deren Temperatur etwas zu erhöhen, mit wenig Erfolg, weshalb Guarrasi mit Jackett, Pullover und Schal an seinem Pult sitzt.

Ich frage ihn: Weshalb sind wir so auf das Auto fixiert?

Ja, sagt Guarrasi, das frage er sich auch. «In Italien sind wir rundum vom Meer umgeben, wir könnten uns auf dem Wasser bewegen, aber alle lieben Pneus.» Guarrasi kommt auf die Lancierung des Cinquecento in den Fünfzigerjahren zu sprechen, «eine Revolution». Der Kleinstwagen habe quasi dem ganzen Volk zu einem neuen Status verholfen, und den werde man freiwillig auch nicht so schnell aufgeben. Das Auto ist zum Teil des Alltags geworden wie der Espresso, den man – eben – mit dem Auto trinken geht. «Als der legendäre Fiat-Präsident Giovanni Agnelli starb, erhielt er ein Begräbnis wie ein König.» Immer und überallhin das Auto zu nehmen, sei zur Gewohnheit, zum Ritual geworden. Der Griff zum Zündschlüssel sei so verinnerlicht, dass die meisten gar nicht auf die Idee kämen, ihr Verhalten zu hinterfragen. Nicht nur die Palermitaner, «die das Anarchische pflegen». Sondern fast alle Autofahrer überall auf der Welt.

Der Bürgermeister hat auch schon die Mafia aus dem Stadtzentrum vertrieben.

Aber eben. In Palermo hält man daran fest, was zu einem Teufelskreis führt. Solange die Menschen nicht auf den ÖV umsteigen, gibt es wenig Gründe, diesen effektiv zu fördern. Wird er nicht gefördert, steigen sie nicht um.

Nach dem Gespräch gehe ich durch die Altstadt, jeder Hinterhof kreuz und quer zugestellt mit Autos, was mich an Rattennester erinnert. Dabei wäre das Raum für Kinder, für Handwerker, für Cafés. Guarrasi hatte sich zwar abfällig über Bürgermeister Orlando geäussert, «keinem Bürgermeister, auch Orlando nicht, ist es bis heute gelungen, den öffentlichen Verkehr wirklich voranzubringen; es ist ein Desaster», doch ich teile seine Kritik nur bedingt. Orlando hat in Palermo bereits vieles möglich gemacht. Bei der Mafia einst ganz oben auf der Abschlussliste, ist es ihm gelungen, die Macht der Organisation zu brechen und sie aus dem Stadtzentrum zu vertreiben.

Die Zeitung «La Repubblica» hat Palermo kürzlich zur sichersten Stadt des Landes gekürt, eine bewundernswürdige Leistung. Und zurzeit stellt sich Orlando auch der italienischen One-Man-Show namens Matteo Salvini erfolgreich entgegen. Orlando besteht darauf, seinen Hafen für Migranten offen zu halten, er teilt Menschen nicht in die Kategorien Flüchtlinge und andere, «in Palermo sind alle willkommen». Ich glaube ihm, dass er es auch in Sachen Verkehr nicht bei schönen Worten belässt.

Es geht auch anders: Fussgänger auf einer Strasse in Palermo, die weitgehend vom Verkehr befreit wurde. Foto: Getty Images

Den Beweis dafür finde ich am Freitagabend. Das Wochenende naht, ich bin auf dem Weg zur Oper, wo die beiden alten Damen vor mir das Libretto von «Turandot» mitsingen werden. Kurz nach 17 Uhr fährt an der wichtigsten Einkaufsstrasse der Stadt, der Via Maqueda, ein Tieflader vor, begleitet von Polizeiautos mit Blaulicht. Auf dem Gefährt: Betonblocks und ein Hubstapler. Die Carabinieri in ihren hohen Lederstiefeln schwenken rote Kellen, dann greift sich der Hubstapler einen Block nach dem anderen und blockiert die Einfahrt der Strasse. Anschliessend verschiebt sich die Szenerie ans andere Ende der Via Maqueda, weitere Blöcke werden abgeladen. Innert weniger Minuten, ohne nennenswerten Aufwand, verwandelt sich eine der befahrensten Strassen Palermos in eine Fussgängerzone.

Eine solch simple, spontane, günstige und damit überzeugende Form von Verkehrsberuhigung habe ich bisher in keiner anderen Stadt gesehen, in keinem Land. Von allen Seiten strömen die Menschen auf die Fahrbahn. Sie schieben Rollstühle, sie stellen Verkaufsstände auf, sie fahren Trottinett, Kinder spielen mit Seifenblasen. Es ist, als würde in ein ausgetrocknetes Flussbett plötzlich Wasser eingelassen. (Das Magazin)