«Wir haben heute die Zeit des Stillstands überwunden»

In Paris treffen der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Amtskollege Wolodimir Selenski erstmals zusammen. Mehr...

Ihren Krieg in der Ukraine finanzieren prorussische Separatisten mit Kohlelieferungen in den Westen. Nun wird die Rolle von Unternehmen in Zug und Genf untersucht. Mehr...