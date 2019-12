Zug um Zug ins Chaos

Der Generalstreik hat Frankreich seit zwei Wochen fest im Griff. Mehr als 360'000 Menschen beteiligten sich am Dienstag an den dritten landesweiten Aktionen in diesem Monat – die grösste in Paris noch nicht eingerechnet.

Der Zugverkehr im ganzen Land wird durch die Streiks massiv gestört. Am Donnerstag legten 60 Prozent aller Lokführer ihre Arbeit nieder. Metros und Vorortzüge im Grossraum Paris fahren nur eingeschränkt. Zugausfälle und Verspätungen sind derzeit an der Tagesordnung. Auf zahlreichen Linien war der Verkehr komplett eingestellt.

Die Gewerkschaften wollen nun den Druck auf die Regierung erhöhen und haben zu Streiks über die Weihnachtsfeiertage aufgerufen. Die Staatsbahn (SNCF) hatte zuletzt allen Kunden mit einem Ticket für das Wochenende vor Weihnachten versichert, dass sie transportiert würden. Allerdings würde es Zugstreichungen und Fahrplanänderungen geben. Teilweise müssten Reisende dann ihre Tickets selbst umtauschen. Es werden massive Probleme dabei erwartet. Das betrifft auch Reisende aus der Schweiz.

«Durch den Streik und die Zugausfälle ist der Schweizer Fernverkehr betroffen», teilt TGV Lyria auf Anfrage mit. Bisher kann die Zuggesellschaft lediglich Verbindungen bis am Sonntag, 22. Dezember, garantieren. «Ab heute wie auch für die weiteren Tage sind drei Hin- und Rückfahrten von Basel nach Paris und zurück gesichert», sagt die Mediensprecherin von TGV Lyria. Um die Kapazitäten zu steigern, werden in diesen Tagen Doppelkompositionen eingesetzt.

Ganze Bahnhöfe wurden in den vergangenen zwei Wochen teilweise komplett gesperrt. (15. Dezember 2019) Foto: Eric Gaillard/Reuters

Reisende werden gebeten, sich regelmässig über die Verbindungen zu informieren. Gebuchte Tickets von TGV Lyria mit einer Gültigkeit zwischen dem 5. und 25. Dezember 2019 können kostenlos zurückerstattet oder umgebucht werden. Auch die SBB erstatten für die Dauer des Streiks alle Billette nach und via Frankreich.

Hotels, Restaurants und der Einzelhandel in Frankreich verzeichnen derzeit bereits massive Umsatzeinbussen aufgrund des Generalstreiks. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von Branchenverbänden. Besonders stark betroffen ist demnach Paris. In der Hauptstadt summiert sich der Rückgang der Hotelerlöse seit Beginn der Streiks am 5. Dezember auf rund 30 Prozent, wie ein Sprecher des Verbands GNI mitteilte. Cafés und Bars hätten in dem Zeitraum 40 Prozent weniger umgesetzt als vor Jahresfrist und Restaurants sogar 50 Prozent weniger. Ausserhalb des Grossraums Paris belaufe sich das Minus auf 10 bis 20 Prozent. «Die Angst ist, dass sich die Lage verschlimmert und sich während der Feiertage auf noch mehr Regionen ausweitet», sagte der GNI-Sprecher.

Eine Sprecherin der Handelskammer für die Region Paris sagte, die Kundenzahlen in Innenstadtgeschäften seien um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Bei ausserhalb gelegenen Einkaufszentren belaufe sich das Minus auf 6 Prozent.

Macron will Streiks an Weihnachten verhindern

Der französische Präsident Emmanuel Macron will unter dem Druck der Strasse den Konflikt um die Rentenreform kurz vor Weihnachten entschärfen. Der Präsident sei offen, bei diesem Thema nachzubessern, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld des Elysées. An der grundsätzlichen Reform wolle er aber festhalten. Der Präsident wolle eine Pause der Streiks und Proteste während der kommenden Feiertage.

Rechtsaussenpolitikerin Marine Le Pen warf der Regierung ein falsches Spiel vor. «Es ist ein alter Verhandlungstrick», sagte die Erzfeindin Macrons dem Sender BFMTV. Man lege etwas vor, das inakzeptabel sei, um es am Ende wieder zurückzuziehen und so alles andere durchzubekommen, was ebenso inakzeptabel sei.

Die Rentenreform war ein grosses Wahlversprechen Macrons. Die Mitte-Regierung will die Zersplitterung des französischen Rentensystems beenden. Statt 42 verschiedene Rentenkassen soll es künftig ein universelles Punktesystem geben. Die verschiedenen Einzelkassen bringen oft spezielle Privilegien mit sich – etwa für Eisenbahner, aber auch für andere Berufsgruppen.

Bereits bei der Vorstellung der Pläne in der vergangenen Woche hatte der Premier unter dem Druck der Strasse Zugeständnisse an einige Berufsgruppen gemacht und lange Übergangsfristen angekündigt. Das reichte den Gewerkschaften allerdings nicht.

Die Regierung war in dieser Woche zusätzlich geschwächt worden, als der Rentenbeauftragten Jean-Paul Delevoye zurücktrat. Er hatte eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung und ist ein Vertrauter Macrons. Enthüllungen über zahlreiche Nebenjobs führten zu seinem Rücktritt. Laurent Pietraszewski wurde zu seinem Nachfolger ernannt. (aru/sda/reuters)