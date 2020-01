Abtrünniger General soll zu Waffenruhe in Libyen bereit sein

In Libyen will sich General Chalifa Haftar nach Worten von Bundesaussenminister Heiko Maas an den Waffenstillstand der Bürgerkriegsparteien halten. Maas erklärte am Donnerstag nach einem Gespräch mit Haftar in Bengasi, Haftar wolle zum Erfolg der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin einen Beitrag leisten und sei grundsätzlich zur Teilnahme bereit. «Er hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten», ergänzte Maas via Twitter. Das Gespräch in Bengasi führte er nach eigener Auskunft im Auftrag der EU-Aussenminister. Die Konferenz in Berlin findet unter der Ägide der UN statt.

Haftar ist der Gegenspieler des von den Vereinten Nationen (UN) anerkannten libyschen Regierungschefs Fajes al-Serradsch und führt mit seinen Truppen seit Monaten eine Offensive gegen die Hauptstadt Tripolis. Bei Verhandlungen in Moskau hatte Haftar jüngst eine Waffenruhe-Vereinbarung nicht unterzeichnet, während Serradsch dies tat. Während auch die Türkei Regierungschef Serradsch stützt, erhält Haftar Hilfe von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Jordanien.

Erdogan kündigt Entsendung türkischer Soldaten an

Die Türkei hat nur wenige Tage vor der Libyen-Konferenz angekündigt, Soldaten in das Land zu schicken. Sie sollten die international anerkannte Regierung in Tripolis unterstützen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag.

Es würden alle diplomatischen und militärischen Mittel genutzt, um im Süden der Türkei für Stabilität zu sorgen, das schliesse Libyen mit ein. Erdogan wird am Sonntag an dem Libyen-Gipfel in Berlin teilnehmen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte sein Kommen an.

Die Türkei unterstützt in dem Konflikt den von den Vereinten Nationen anerkannten Regierungschef Fajes al-Serradsch. Sein Gegenspieler ist General Chalifa Haftar, der mit seinen Truppen seit Monaten eine Offensive gegen die Hauptstadt Tripolis führt. (step/reuters)