Angriff: USA töten Nummer zwei des Iran, Trump legt auf Twitter nach

Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani (zum Portrait) in Bagdad hat die oberste Führung in Teheran den USA «schwere Rache» angedroht. Beobachter fürchten, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalieren könnte.

Der US-Präsident legt am Freitag auf Twitter nach. «Der Iran hat nie einen Krieg gewonnen, aber hat nie eine Verhandlung verloren», schreibt Trump auf dem Kurznachrichtendienst.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Die US-Regierung rief derweil ihre Bürger auf, den Irak umgehend zu verlassen. US-Bürger sollten mit Flugzeugen aus dem Land ausreisen, solange dies möglich sei, erklärte die Botschaft in Bagdad. Andernfalls sollten sie auf dem Landweg ausreisen.

Im Kongress entbrannte eine Debatte über die Rechtmässigkeit des US-Angriffs (zum Bericht). Als Reaktion auf die Lage im Nahen Osten zogen die Öl- und Goldpreise deutlich an.

Vergeltung angekündigt

Ayatollah Khamenei schrieb am Freitag in einem Beileidsschreiben, das im iranischen Staatsfernsehen zitiert wurde: «Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache.» Der Tod Soleimanis werde den finalen Sieg des Islams gegen die Imperialisten nicht beeinträchtigen.

Auch der iranische Präsident Hassan Rohani kündigte Vergeltung an. «Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen», erklärte Rohani in einem Kondolenzschreiben. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der US-Nahostpolitik.

Auch Russland verurteilt das amerikanische Vorgehen scharf. «Die Ermordung Soleimanis durch einen US-Angriff ist ein unverantwortlicher Schritt, der die Spannungen in der ganzen Region verschärfen wird. Soleimani hat loyal die nationalen Interessen des Iran verteidigt. Wir erklären dem iranischen Volk unsere herzliches Beileid», erklärte das russische Aussenministerium. Die USA hätten alle Hoffnung auf eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran «zerbomt», kommentierte Konstantin Kosatschew, der Chef der aussenpolitischen Kommission im russischen Föderationsrat. Der Iran könnte nun den Bau einer Atombombe in Angriff nehmen, «selbst wenn das bisher nicht geplant war.»

China rief alle Seiten zur Mässigung auf. «Wir mahnen alle beteiligten Parteien, besonders die Vereinigten Staaten, Ruhe und Zurückhaltung walten zu lassen, um weitere Spannungen und Eskalationen zu vermeiden», sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Freitag in Peking. Frieden und Stabilität in der Golfregion müssten gewahrt werden, betonte der Sprecher. Die Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Iraks müssten respektiert werden. China habe die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen immer abgelehnt.

«Akt der Verteidigung»

Die Europäer halten sich nach dem amerikanischen Angriff bedeckt. Als erstes EU-Land meldet sich Frankreich zu Wort. «Wir erwachen in einer gefährlicheren Welt», sagt Vizeaussenministerin Amelie de Montchalin und warnte vor einer weiteren Eskalation. Hinter den Kulissen versuche man, die Lage zu deeskalieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron appelliere an «alle Akteure in der Region». Einen ähnlichen Ton schlägt der britische Aussenminister Dominic Raab an. «Wir wissen um die Gefährlichkeit der iranischen Quds-Milizen, die Qasem Soleimani anführte. Nach seinem Tod rufen wir alle Parteien zur Deeskalation auf. Ein weiterer Konflikt ist nicht in unserem Interesse.»

Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, war am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Das Pentagon sprach von einem «Akt der Verteidigung». Der Abgriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern. Soleimani habe an Plänen gearbeitet, um US-Diplomaten und Einsatzkräfte im Irak und in der Region zu attackieren.

Ebenfalls getötet wurde der stellvertretende Leiter der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, wie die Medienstelle der vom Iran unterstützten Milizen erklärte. Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis seien in einem Fahrzeug gefahren, als es von zwei aufeinanderfolgenden Lenkraketen getroffen wurde, die von amerikanischen Drohnen abgefeuert worden seien, als sie vom Flughafen wegfuhren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Soleimani war der prominenteste Vertreter und das bekannteste Gesicht des iranischen Militärs im Ausland. Die Al-Quds-Brigaden gehören zu den Revolutionsgarden (IRGC), einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte. Soleimani tauchte sowohl im Irak als auch im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien immer wieder an der Seite schiitischer Milizen auf, die vom Iran unterstützt werden.

Die Pressestelle des irakischen Premier veröffentlichte dieses Foto, das ein brennendes Fahrzeug am Flughafen Bagdad zeigt. Bild: Keystone

Der General und die Al-Quds-Brigaden seien verantwortlich für den Tod von Hunderten Amerikanern und Verbündeten, erklärte das Pentagon. Soleimani habe in den vergangenen Monaten Angriffe auf Stützpunkte von US-Verbündeten gesteuert und auch die gewaltsamen Proteste an der US-Botschaft in Bagdad gebilligt. Ziel des Angriffs auf ihn sei es, den Iran von künftigen Angriffen abzuschrecken. «Die Vereinigten Staaten werden weiterhin alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um unser Volk und unsere Interessen überall auf der Welt zu schützen.»

Der einflussreiche irakische Schiitenführer Moktada al-Sadr aktivierte nach dem tödlichen US-Angriff auf Soleimani seine Anti-US-Miliz. Über Twitter rief er die Kämpfer auf, sich «bereit zu halten». Während der jahrelangen US-Präsenz im Irak war die etwa 60'000 Mann starke Mahdi-Armee von al-Sadr lange der mächtigste Gegner der US-Truppen.

Israel in erhöhter Alarmbereitschaft

Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben zur Vergeltung aufgerufen. «Wir verurteilen dieses Attentat und die Lösung dafür sind schnelle und direkte Vergeltungsmassnahmen», schrieb der hochrangige Vertreter der Rebellen, Mohammed Ali al-Huthi, am Freitag auf Twitter.

Auch die militanten Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Jihad im Gazastreifen haben die Tötung von Soleimani verurteilt. «Die Vereinigten Staaten von Amerika tragen die Verantwortung für das Blutvergiessen in der arabischen Region, besonders da ihr aggressives Verhalten Konflikte befeuert ohne Rücksicht auf die Interessen, die Freiheit und die Stabilität für die Menschen», teilte die Hamas mit.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte seinen Besuch in Griechenland ab. Der Regierungschef werde frühzeitig heimkehren, um die aktuellen Entwicklungen zu verfolgen, teilte sein Büro am Freitag mit. Netanyahu wäre planmässig erst am Samstag nach Israel zurückgereist. Israel befindet sich nach dem Vorfall im Irak in erhöhter Alarmbereitschaft. Israel und der Iran sind Erzfeinde. Vertreter des Irans haben in der Vergangenheit mit Vergeltungsschlägen gegen den US-Verbündeten Israel gedroht.

Tausende US-Soldaten im Land

US-Verteidigungsminister Mark Esper hatte am Donnerstag in Washington mit Blick auf die jüngsten gewaltsamen Proteste an der US-Botschaft in Bagdad erklärt, es gebe Hinweise, dass der Iran oder dessen verbündete Kräfte weitere Attacken planen könnten. Falls es dazu kommen sollte, würden die USA reagieren, um amerikanische Kräfte und Menschenleben zu schützen – womöglich auch «vorbeugend», falls man von konkreten Angriffsplänen erfahren sollte.

Die USA und der Iran sind seit langem in einen schweren Konflikt verwickelt. Washington setzt den Iran mit massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck, um das Land zu einem Kurswechsel in seiner Atompolitik zu zwingen – was Teheran jedoch ablehnt. Die Amerikaner beschuldigen die Iraner ausserdem, Terrorismus zu fördern. In den vergangenen Monaten stand der Konflikt zwischen beiden Ländern mehrfach kurz vor einer militärischen Eskalation.

Insbesondere der Irak ist bereits seit längerem Schauplatz des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. In dem Krisenland sind rund 5000 US-Soldaten im Einsatz, die die irakische Armee im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Die als Volksmobilisierungskräfte bekannten irakischen Milizen wiederum pflegen enge Beziehungen zum Iran. Sie unterstehen offiziell Regierungschef Adel Abdel Mahdi, agieren aber weitestgehend unabhängig und besitzen auch starken politischen Einfluss. Die Schiitenmilizen waren im Kampf gegen den IS engagiert.

Demonstranten wollten US-Botschaft in Bagdad stürmen

Am vergangenen Wochenende war es zur bislang gefährlichsten Eskalation gekommen, als die US-Armee die irakische Miliz Kataib Hizbollah bombardierte. Washington beschuldigte die Milizen, mehrfach amerikanische Soldaten und US-Bürger im Irak angegriffen zu haben.

Als Reaktion auf den Angriff waren am Dienstag Hunderte Demonstranten in Bagdads besonders gesicherte Grüne Zone eingedrungen, um die US-Botschaft zu stürmen. Mehrere Wachhäuschen wurden in Brand gesetzt, Mauern beschmiert und Brandsätze geworfen. Sicherheitskräfte drängten die Demonstranten jedoch zurück, bevor sie auf das Botschaftsgelände gelangen konnten. Zur Abschreckung setzte das US-Militär auch Kampfhelikopter ein, verlegte rund 100 Marineinfanteristen aus dem benachbarten Kuwait und entsandte für den Fall einer weiteren Eskalation rund 750 Fallschirmjäger aus den USA in die Region. Die USA machten den Iran für die Proteste verantwortlich. Die Führung in Teheran wies den Vorwurf vehement zurück.

Video: So wurden der Iran und die USA zu Erzfeinden

(aru/SDA)