Aufstand gegen die Diebe

Der einzige Farbklecks an ihrem schwarzen Outfit ist das kleine, pinke Plastikgerät. Die tiefverschleierte junge Frau im Tschador trägt es wie einen Ring am Finger. Sie steht in der Teheraner U-Bahn, murmelt Unverständliches vor sich hin, klickt regelmässig einen der beiden Knöpfe des Plastikgeräts. «Das ist ein Salavat-Zähler», erklärt sie auf meinen erstaunten Blick hin. Salavat ist eine Segensformel, die Muslime aussprechen, wenn sie den Namen des Propheten hören oder aussprechen. Dass jemand in der U-Bahn diesen Segensspruch wie den Rosenkranz herunterbetet, ist ungewöhnlich, neu. Die junge Frau lässt es sich nicht nehmen, mir ihren ­Salavat-Zähler zu schenken.

Obschon Halb-Iranerin, sehe ich ziemlich un­iranisch aus, sodass mir solch offenherzige Freundlichkeit, mit der nur Ausländer bedacht werden, überall zuteilwird. Egal, wohin ich komme, die Leute freuen sich, dass ich – wider Erwarten – ihre Sprache spreche und mich im Land auskenne. Und ich bin dankbar für die Gelegenheit zu vergleichen – zwischen dem, was man im Westen über die Proteste in den Zeitungen und in den sozialen Medien gelesen hat, und der Sicht der Iraner selbst.

Video: Landesweite Demonstrationen im Iran

Bei den grössten Protesten gegen die iranische Regierung seit Jahren hat es nach tagelangen und landesweiten Demonstrationen offenbar mehr als 20 Tote gegeben. (Video: Tamedia/AFP/Storyful)

Seit dem 28. Dezember hatten die Menschen in zahlreichen Städten protestiert, vor allem in der Provinz. Hier wissen die Einsatzkräfte nicht so gut wie in Teheran, wie man umgeht mit Protesten. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben, ­Tausende wurden festgenommen, Polizeiposten brannten. Zuerst wurde nur eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eingeklagt, dann die Abschaffung der Islamischen Republik, am Ende sogar ein Lobpreis des Schahs, des einst verhassten Kaisers. Für mich wirkte es so, als stünde Iran wieder vor einer Revolution, nach der von 1979.

Nun kommen die Revolutionswächter

Ruzbeh kann da nur den Kopf schütteln. Der IT-­Student arbeitet neben dem Studium in einem der Ausflugslokale in Darband. Hoch im Norden über Teheran, am Berghang, ist es das Ausflugsziel, das Teherans Mittelstand vor allem am Freitag ansteuert. Angenehm kühl ist es dort im Sommer. Und auch im Winter, wenn die wohlhabenden Teheraner in der Nähe Ski fahren, ist die Luft besser als unten im Moloch der Hauptstadt. Darband begrüsst die Gäste mit einem Schneemann aus Plastik, am Weg Stände, die kandierte Früchte anbieten oder gegrillten Mais. Die Besucher sitzen am Fluss auf hölzernen Podesten.

Obwohl das Regime die Medien blockiert, sind alle im Bilde.

Ruzbeh läuft am Berghang von einem der offenen Podeste zum nächsten, bedient die Ausflügler. Zwischendurch schimpft er, dass der Staat alles Geld in Teheran investierte. «Dabei ist es das Erdöl meiner Heimatregion, von dem unser Land lebt. Aber bei uns kommt nichts von dem Geld an.» In seiner Heimatstadt in der Provinz hätten die Aufständischen die Polizeistation eingenommen, erzählt er, nicht ohne Stolz. «Das war nicht mal schwer, bei uns in Chuzestan zählen die Mullahs nicht viel.» Aber, sagt er, dieser Protest bringe leider nichts. Nun würden die Revolutionswächter aus Teheran kommen.

Im Kleinbus hinunter in die Stadt erklärt ein junger Mann neben mir, ihm tue leid, wie brutal die Demonstranten behandelt werden. «Das ist nicht unser Islam, der so etwas erlaubt.» Ein anderer junger Mann stimmt zu: «Die Demonstranten haben recht, es läuft so viel schief in der Islamischen Republik.» Wir im Westen allerdings hätten ein falsches Bild der Proteste: «Sie sehen doch, wie hier alle rumlaufen.» Um das Kopftuch gehe es nicht, nicht mal um politische Freiheit, in erster Linie. «Es geht um Korruption, um die schlechte Wirtschaftspolitik, das soziale Elend.»

Bilder: Strassenproteste im Iran

Egal, wohin man kommt: Die Teheraner sind im Bilde über die Proteste, obwohl der Zugang zu den sozialen Medien vom Regime behindert, ja blockiert wird. Doch die meisten Iraner wissen die Blockaden ganz gut zu umgehen: Hassan, der am Kiosk meine iranische SIM-Karte auflädt, sagt: «Jede Oma hat hier VPN, weil ein Enkel ihr den Filterbrecher installiert.» VPN ist ein Netzwerk, mit dem Internetsites aufgerufen werden können, ohne dass der Staat eingreifen kann. So wissen die Menschen auch ganz genau, dass die Proteste nicht vom Ausland gesteuert sind, wie es die Propagandamaschinerie behauptet. Die Blockade funktioniert nicht.

Das ist schon lange so, das System lässt die Menschen im Alltag weitgehend in Ruhe. Aber wenn es sich selbst gefährdet fühlt, wenn die Menschen sich versammeln, dann schlägt es erbarmungslos zu. Und dass es jetzt mit diesen Protesten gefährlich wird, haben die Machthaber begriffen, sonst hätten sie nach dem 28. Dezember nicht so viele Gegendemonstranten auf die Strasse geschickt.

Im Alltag der Iraner allerdings, im Kleinbus oder in der U-Bahn, dreht sich mitnichten alles um die Proteste. Auch auf dem Basar geht es kaum um Politik. Angesprochen wird man hier nur bei den Teppichhändlern. Einer von ihnen zeigt ein prall gefülltes Büchlein mit Visitenkarten. «Alle ausländischen Botschaften sind da drin», allen habe er schon Teppiche verkauft. «Ich kann Ihnen alles schicken, kein Problem, wenn Sie jetzt zu viel Gepäck haben.» Dass das Geschäft nach dem internationalen Atomabkommen nicht Fahrt aufgenommen hat, das ­ärgert ihn: «Wir sitzen immer noch auf unseren Teppichen. Und schauen Sie doch mal: was für eine Pracht.»

«Unsereins kann aber schon unterscheiden zwischen Dieben mit Klasse und Dieben ohne Klasse.»Ein Iraner auf der Strasse

In der iranischen Geschichte wurde es immer dann gefährlich, wenn der Basar schloss. Dann wussten die Herrschenden, dass sie die Finanzwelt gegen sich aufgebracht hatten. Aber der Basar heute ist trotz der Proteste Lichtjahre davon entfernt, ans Schliessen zu denken. Im Restaurant Sharaf ol-eslami, das mitten im Markt liegt und auch um vier Uhr nachmittags voll ist, lassen sich die Gäste durch Politik nicht stören. Sie essen lieber oder ärgern sich darüber, dass der Hackfleischspiess aus ist. Die Mittelschicht, die es sich leisten kann, im Sharaf ol-eslami für umgerechnet 10 Franken pro Person zu essen (was viel Geld ist, wenn ein Staatsangestellter im mittleren Dienst 700 Franken verdient), gibt nicht viel auf die Proteste.

Doch selbst wenn sie die Demonstranten aus den unteren Klassen kaum unterstützen, sind auch Mitglieder der Mittelschicht überzeugt, dass die Proteste richtig sind. Überall sei die Korruption zu greifen, sagen die Menschen im Restaurant. In Irans Politik habe es immer nur Diebe gegeben, sagt ein Mann. «Unsereins kann aber schon unterscheiden zwischen Dieben mit Klasse und Dieben ohne Klasse.» Der Schah etwa sei ein Dieb mit Klasse gewesen, er habe das Volk bestohlen, aber immerhin mit Messer und Gabel gegessen. Dabei sei ab und an ein Krümel heruntergefallen. Den wenigstens hätten die normalen Menschen abbekommen. Die Herrschaften jetzt, die Kleriker und die anderen des Establishments, «die essen mit der Panje», der Kralle. «Sie greifen in den Reis, formen einen Klumpen und führen die gekrallte Hand zum Mund. Und was dabei herunterfällt, lesen sie mit der anderen Hand auf. «Der Schah war ein Mistkerl, aber er liess uns wenigstens ein bisschen was übrig.»

Wo ich frage oder zuhöre in diesen Tagen – alle meinen, Präsident Rohanis Reformstrategie sei gescheitert, er habe mit seiner neoliberalen Politik zum Elend beigetragen. Das ist auch die Story, die seine Gegner gern erzählen. Und sie erzählen sie gut: Man könne dem Westen, speziell den USA nicht trauen, das belege die Geschichte. Rohani lasse sich trotzdem auf den Westen ein, auf die USA. Und nun? Bessere sich etwa die wirtschaftliche Lage? Wo blieben die 90 Milliarden Dollar, die eingefroren auf US-Konten lägen und die nach dem Atomabkommen frei werden sollten? Wo blieben ausländische Investitionen? Die Menschen auf der Strasse, auch die Mittelschicht, selbst diejenigen, die 2009 gegen die Wahlfälschung protestiert ­haben, sagen jetzt: «Unter Präsident Ahmadinejad hatten wir mehr Geld im Portemonnaie.»

Trump hilft den Hardlinern

Bei all dem ist es völlig unerheblich, dass die Geschichte nicht stimmt, welche die Konservativen und die Enttäuschten erzählen. Und dass sich die Wirtschaft sogar erholt hat in den letzten zwei Jahren. Saeed Leylaz hat als Wirtschaftsprofessor die nackten Fakten im Blick. Er sagt: «Die Rohani-­Regierung hat den Karren, den Ahmadinejad in den Dreck fuhr, wieder herausgezogen.» Das spüre das Volk aber nicht, weil der Iran durch die falsche Wirtschaftspolitik der Vorgängerregierung ein bis zwei Jahrzehnte verloren habe. Zudem sei die Wirtschaft von der Korruption total zerfressen.

Es geht nicht nur dem Volk ums Geld, sondern auch den Mächtigen. Dass die Konservativen die Proteste selbst angezettelt hätten, um den Reform-Präsidenten Rohani zu diskreditieren, ist eine Lesart, die in Teheran oft und auch von Leylaz zu hören ist. «In der Schattenwirtschaft, die neue internationale Sanktionen zwangsläufig mit sich bringen würde, könnten manche wieder sehr gute Geschäfte machen, so wie sie es unter Ahmadinejad gemacht hatten.» Und daher auch nicht erfreut ­waren über eine Lockerung der Sanktionen.

Dann aber sei den Hardlinern die Sache mit den Protesten völlig aus dem Ruder gelaufen, sagt Wirtschaftsprofessor Leylaz. Wie ein Feuersturm hätten sie sich landesweit verbreitet und seien dann im Ausland von interessierter Seite als bevorstehender Sturz des Systems dargestellt worden. Leylaz, der Ökonom, ist kein Freund des Systems, aber er sieht die Trump-Regierung und die iranischen Hardliner hier unausgesprochen zusammenarbeiten: «Es sieht aus, als arbeiteten sie gegeneinander. Aber das tun sie de facto gar nicht.»

«Ich liebe den Iran, aber hier hat niemand eine Perspektive. Ich will weg.»Ruzbeh, IT-Student

Zurück im Hotel, kommt mir eine Frau entgegen auf Stöckelschuhen, im Minirock, über ihrem Dutt hängt dekorativ ein kleiner Schal, der einige Haarbündel ansatzweise bedeckt. Spontan sage ich zum Réceptionisten: «Habe ich was verpasst? War Revolution?» Er scherzt: «Leider nicht. Aber für den Pro-forma-Schleier brauchen wir keine Revolution, so laufen doch hier inzwischen alle Frauen rum.»

Ruzbeh hat unterdessen zwei Bestellungen aufgenommen. Dann sagt er: «Sie sehen, die Leute sitzen hier bei ihrer Wasserpfeife, haben ihren Spass. Wer stört sie denn dabei?» Er hat die Musik laut gedreht, er spielt die alten grossen Schlager von Dariush, Moein, Marzieh, alle sind sie nach der Revolution ins Ausland geflohen. Diese Musiker werden eigentlich in der Islamischen Republik als verwestlicht verteufelt. Eigentlich.

Uneigentlich kann man sie längst wieder spielen, die kitschigen Liebes­lieder: «Oh, Herz, niemand will dich haben», singt Leila Forouhar in Darband; mitten in der Islamischen Republik also, die singende Frauen im Radio und auf der Bühne verboten hat, weil das zu verführerisch ist. Kaum wundere ich mich Ruzbeh gegenüber, dass diese alten Schlager immer noch geliebt werden, muss er auf Geheiss einer blondierten, an den Nasen operierten Mädelsgruppe West-Pop anmachen. Als ich Ruzbeh sage, ich komme aus Deutschland, gibt er mir seine Telefonnummer. Ich soll mich um eine Stelle für ihn bemühen, dann ­bekomme er ein Visum. «Ich liebe den Iran, aber hier hat niemand eine Perspektive. Ich will weg.»

Katajun Amirpur (46) ist Professorin für Islamische Studien an der Universität Hamburg, ihr Forschungsschwerpunkt ist der Iran. Sie ist die Tochter eines Iraners und einer Deutschen. (Tages-Anzeiger)