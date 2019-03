Bling Bling mit Scharia

Als Iradj El-Qalqili aus dem Aufzug steigt, hört er Geschrei. Seit Monaten kommt er ins Happiness Center, er würde so gerne seine beiden Kinder sehen. Einmal die Woche, Freitagnachmittag, kommt er dafür in das blau verglaste Bürogebäude nahe dem Hafen in Dubai. Eher Center, weniger Happiness. El-Qalqili vergräbt die Hände in den Hosentaschen und geht vorbei an Wänden tapeziert mit Familienbildern: Da kuschelt sich ein Mädchen an ihren Opa, umrahmt von Mama und Papa. Sie stehen weit auseinander. Oder der Vater im bodenlangen weissen Gewand, der seinen Sohn in die Luft wirft – im Hintergrund Pool, Palmen.

Iradj El-Qalqili hat seine beiden Kinder das letzte Mal durch Zufall gesehen, das ist Monate her. Ein Pizza Hut in Dubai, das Auto seiner Ex-Frau stand davor, er hielt an, stieg aus, ging hinein. Als seine Ex ihn sah, brach sie sofort mit den Kindern auf.

Vor zwei Jahren haben sich der Berliner und seine Ex-Frau getrennt. Da war sein Sohn vier Jahre alt, seine Tochter zwei. Geteiltes Sorgerecht gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht. Die Scharia, das islamische Rechtssystem, spricht der Mutter die Fürsorgepflicht für die Kinder zu. El-Qalqili nennt es «Kindesentzug». Die Väter sind für das finanzielle Wohl zuständig – sie bezahlen den Lebensunterhalt, die Schulgebühren, die Miete, oft auch die Nanny und den Fahrer. Iradj El-Qalqili ist das zu wenig, er kämpft seit Monaten vor Gericht. Erste Instanz, zweite, dritte. Er kämpft um seine Kinder.

Seit zehn Monaten sieht El-Qalqili seine Kinder nicht mehr, weil er sich über das Child Center beschwert hat. Jedes Mal kamen sie übermüdet an, erzählt er, sie schliefen ein, er brachte Decken. Irgendwann bat er um eine Bestätigung, um den Zustand der Kinder vor Gericht zu belegen. Die Mitarbeiter lehnten ab und verweigerten ihm weitere Besuche.

Sein Leben war anfangs wie ein Traum: keine Steuern, dafür aber Strand, Clubs und Schampus

An diesem Tag will er im Happiness Center fragen, wann er seine Kinder denn endlich wieder sehen kann. Er geht durch die Glastür des Child Centers, eine weitläufige Büroetage mit bunten Sitzecken und Dekotafeln: «Home is where your heart is». An der Anmeldetheke steht eine emiratische Mutter, sie brüllt in Richtung Ex-Mann. «Ich habe gesagt, ich will dich hier nie wieder sehen.» Der Mann steht nur ein paar Meter weiter, läuft über einen Teppich, der aussieht wie das Hüpfspiel «Himmel und Hölle». Eine Mitarbeiterin versucht zu schlichten. Vergeblich. «Du hast keine Macht mehr», ruft die Mutter, «Gott steht über allem!» Der Vater schüttelt den Kopf: «Oh ja, das tut er!» Er geht auf seinen Sohn zu, aber der klammert sich an die Abaya seiner Mutter, den schwarzen Umhang. Die Mutter legt den Arm um ihn. Während die Eltern sich weiter anbrüllen, kniet sich Iradj El-Qalqili vor den Jungen, blickt ihm in die Augen und fragt: «Kannst du mich verstehen?» Der Junge sagt nichts. «Alles wird gut.» Dabei ist sich El-Qalqili alles andere als sicher, ob alles gut wird.

Bikini erlaubt: Das Strandleben in Dubai wirkt wie in einer europäischen Mittelmeerstadt. Foto: Keystone

Bevor der 44-jährige Berliner mit palästinensischen Wurzeln Vater wurde, lebte er zwölf Jahre lang den Dubai-Traum: Als Investmentbanker verdiente er viel Geld und zahlte keine Steuern. Schampus, Luxushotels, Strand, Clubs, Frauen. In dieser wuchernden Wüstenstadt, in der so viele Ausländer leben, dass auch Einheimische Englisch sprechen müssen, um verstanden zu werden, erfüllte sich sein Traum vom Auswandern, von der grossen weiten Welt, in der er so gut zurechtkam. In der die Bewohner morgens aufstehen, getrieben von Wunsch und Zwang, noch einen Weltrekord zu brechen: Hier ragt das höchste Gebäude der Welt in den Himmel, Burj Khalifa, hier sprudelt der grösste Springbrunnen der Welt zu klassischer Musik, direkt daneben steht eine der grössten Shoppingmalls der Welt. Dubai, das Las Vegas des Nahen Ostens, steht für Zukunft, Globalisierung, für Innovation – für die neue Welt. Doch als sich Iradj El-Qalqili verliebte, lernte er die alte Welt kennen, getarnt hinter voll klimatisierter Fassade.

Er sagt, er sei ein typisches Dubaiopfer: «Wir Sportler sind ja auch nicht die Schlauesten.»

Als seine kanadische Freundin nach dem fünften Date schwanger wurde, flogen sie ins echte Las Vegas. Sie mussten heiraten, und zwar schnell. Denn wilde Ehen sind in den Emiraten verboten. In dem Wüstenstaat ist der Islam die Staatsreligion, das Familienrecht basiert auf der Scharia. Das kann man in Dubai leichter vergessen als anderswo in der Region. Nur ein Schritt aus dem Hotel, schon kleben an der Fusssohle kleine Zettel. Asiatische Frauen mit riesigen Mangaaugen sind darauf zu sehen und die Telefonnummer eines Massagecenters. Die Scharia ist die meiste Zeit unsichtbar.

Bereits kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes gab es Probleme in der Ehe von Iradj El-Qalqili. «Sie drohte mir immer damit, dass sie mir die Kinder wegnehmen würde», erzählt El-Qalqili. «Sie wusste, welche Rechte sie hier haben würde.» Sie kannte ja genügend Beispiele von Freunden, von Bekannten.

Die Scharia als Drohung – nicht für die Frau, sondern für den Mann. Das war auch für den sechsmaligen deutschen Rudermeister El-Qalqili neu. «Ich bin ein typisches Dubaiopfer», sagt er. Und: «Wir Sportler sind ja auch nicht die Schlauesten.»

Im Happiness Center kommt Iradj El-Qalqili endlich dazu, der Mitarbeiterin seine Frage zu stellen. Ihre Antwort? Später, im Auto, schlägt er wütend aufs Lenkrad. «Scheisse. Jetzt seh ich die Kinder wieder ewig nicht.» Dann gibt er Gas. Seit Januar 2019 nehmen sie keine neuen Expat-Väter mehr auf, wie und wo er seine Kinder in Zukunft sehen kann, weiss El-Qalqili nicht. Er fährt vorbei an der Skyline der Wüstenstadt, die sich jeden Tag ein wenig mehr verändert. Immer wieder blitzt Burj Khalifa hervor. Er streicht sich über die Schläfe. Seine Kinder sind jetzt vier und fünf Jahre alt. Jeden Tag lernen sie Neues dazu, vergessen wahrscheinlich auch mal was. Und sie sprechen kaum noch Deutsch. Jeder Tag zählt für ihn.

El-Qalqilis Vater ist einst aus Palästina geflohen. Er war so damit beschäftigt, in Deutschland anzukommen, dass er seinen Kindern kein Wort Arabisch beigebracht hat. Iradj El-Qalqili macht seinem Vater keine Vorwürfe, aber er wollte es mal anders machen. Da sein für seine Kinder, am liebsten Vollzeitpapa. Er hatte so viel gespart, dass er mit seinen Kindern oft monatelang reisen konnte, im Sommer arbeitete er in Teilzeit. Fast hätte es zum frühzeitigen Ruhestand gereicht, aber dann kamen die Kosten für Anwälte, Übersetzungen, Unterhalt. Von wegen Vollzeitpapa.

Wieder haut El-Qalqili aufs Lenkrad. «Scheisse. Ich dachte, ich sehe sie bald wieder», er redet jetzt kaum hörbar. Wechselt die Spur. Rammt fast ein anderes Auto. Seit dem Rechtsstreit um seine Kinder schläft er nur noch drei Stunden am Tag. Da er zu seiner Arbeit jeden Tag eine Stunde nach Abu Dhabi fahren muss, passiert es auch mal, dass er auf dem Weg einschläft. Dann vibriert sein Lenkrad, und er schreckt auf. In seinem Job, sagt er, werde er gerade abgesägt. Er komme häufig zu spät, weil er vormittags Gerichtstermine habe, ausserdem ist er unkonzentriert.

Überall sichtbar: Mit 828 Metern Höhe ist der Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt. Foto: Reuters

Seine Kinder gaben seinem Leben Struktur. Abends spazierte er mit ihnen zu einem italienischen Restaurant in der Nähe, auf dem Weg suchten sie nach Sternen am Himmel. Während sie auf ihre Pizza Margherita warteten, fütterten sie die Schildkröten im künstlichen angelegten See. Danach las er ihnen Gute-Nacht-Geschichten auf Deutsch vor. Seine Tochter hörte am liebsten die Geschichten von Lotta und sein Sohn die Kindergeschichten von Janosch. Da seine Ex-Frau unter Angststörungen litt, brauchte sie nachts ihren Schlaf, erzählt El-Qalqili.

Einmal warf sie ihm sogar häusliche Gewalt vor. Die Anklage wurde nach einer Anhörung fallen gelassen. Iradj El-Qalqili sieht darin den Versuch der Mutter, früher aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. Das lokale Recht sieht vor, dass das Paar bis zur Scheidung zusammenleben muss. Sie suchte einen Schlupfweg, sagt El-Qalqili. Er vermutet, dass seine Frau das Sorgerecht nicht mit ihm teilen möchte, weil sie weiss, dass sie mal ausgemacht hatten, nach Berlin zu ziehen. Aber wie sollte das jetzt noch funktionieren?

Die Mutter möchte zum Streit um die Kinder nichts sagen. Es sei in Dubai strafbar, über Privates zu sprechen, sagt sie am Telefon. Selbst wenn es die Wahrheit wäre und keine Diffamierung. Dabei ist Iradj El-Qalqili nicht der einzige Expat-Vater, der gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Gericht für ein geteiltes Sorgerecht kämpft – und offen darüber spricht.

Er hat eine Gruppe von Vätern um sich geschart: den Franzosen Cedric, dessen neunjährige Tochter ihn nach zwei Jahren Rechtsstreit nicht mehr sehen will. Den Spanier Borja, der von den Vätern die besten Erfolgsaussichten hat. Das spanische Familiengesetzbuch ist im Gegensatz zum deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch nur ein Büchlein, er liess es übersetzen, schaltete spanische Diplomaten und Medien ein. Er könnte das erste gemeinsame Sorgerecht erkämpfen. Demnächst entscheidet sich, ob das Urteil rechtskräftig ist.

In der Whatsapp-Gruppe «Fathers in Court» sprechen die Väter über ihre Erfahrungen. Patrick, 33, Airbus-Ingenieur, ist neu. Eines Tages kam der Deutsche von einer Dienstreise zurück, und seine indische Frau war mit ihrem einjährigen Sohn ausgezogen. Seitdem kämpft er dafür, sein Kind zu sehen – aber die Mütter müssen dem Wunsch der Väter nicht nachgeben. Also tun es viele auch nicht.

Dabei haben Expats in den Vereinigten Arabischen Emiraten theoretisch ein Recht darauf, ihre eigene Rechtsprechung anzuwenden. Darauf hat sich Iradj El-Qalqili verlassen. In Deutschland haben verheiratete Paare nach der Trennung häufig das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Also liess Iradj El-Qalqili die betreffenden Textstellen aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch übersetzen, doch die Richter verlangten von ihm, das fast 3000 Paragrafen umfassende BGB ins Arabische zu übersetzen. Nur: Dafür fehlt den emiratischen Richtern oft das Verständnis für die deutsche Rechtsprechung, wie Elena Schildgen sagt. Die 55-jährige Scheidungsanwältin arbeitet seit dreissig Jahren in den Emiraten, sie hat Iradj El-Qalqili oft beraten. Sie rät ihren Klienten stets, schon im Vorfeld eine Scheidungsvereinbarung zu treffen, denn alles andere könnte im Ernstfall schwierig werden.

Als sein Sohn ihm nach der Trennung vorwirft, dass er nie da ist, sagt er: Da haste recht

«Ich wundere mich schon über die Erwartungshaltung einiger Expats. Immerhin leben sie hier, da ist es doch ganz normal, dass sie sich an die hiesige Gesetzgebung halten», sagt Schildgen. Hinter ihr sind die Wolkenkratzer des Dubai World Trade Centers zu sehen. In Deutschland sei es ja nicht anders mit dort lebenden Ausländern, sagt Schildgen. Gerade weil so viele Expats in Dubai leben, sie machen 85 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, weil so viele verschiedene Mentalitäten und Lebenskonzepte aufeinandertreffen, wolle der Staat an seiner Kultur und Moral festhalten. «Und das lokale Recht wird sehr zugunsten der Mutter ausgelegt – egal in welchem Alter die Kinder sind.» Die Mutter ist für die tägliche Fürsorge verantwortlich, der Vater für die finanzielle Absicherung. Auch im Teenageralter bleiben die meisten Kinder bei der Mutter, das ist zumindest Elena Schildgens Erfahrung. Dabei sieht die Scharia eigentlich vor, dass die Kinder bei Eintritt in die Pubertät in die Obhut des Vaters kommen.

Wenn er abends nach Hause kommt, in den leeren Flur, die leeren Kinderzimmer, laufen ihm ein Dutzend Katzen entgegen.



In der emiratischen Gesellschaft mag diese Aufteilung funktionieren, sagt Iradj El-Qalqili. Die Einheimischen leben oft in zwei Welten: Frauen und Männer haben nicht nur ihre eigenen Wohnzimmer, sondern auch ihre eigenen U-Bahnabteile. Wenn El-Qalqili ins Child Center fährt, dann sieht er, wie die einheimischen Väter mit ihren Kindern umgehen. Sobald das Kind auf die Toilette muss, springt die Nanny auf.

Manche einheimischen Anwälte halten El-Qalqili vor, er wolle ja nur das Sorgerecht, um nichts bezahlen zu müssen, erzählt er. «Aber wenn der Vater nicht komplett unfähig ist, dann hat er doch das Recht auf einen Platz im Leben seiner Kinder, oder?» Er spricht von Genderdiskriminierung, von Schablonendenken. Dann spricht er davon, dass ihm der Sinn im Leben geraubt worden sei. Er liest jetzt Bücher über Entfremdung. Darin wird betroffenen Eltern geraten, ihre Kinder zur Reflexion zu bewegen. Als sein Sohn ihm nach der Trennung vorwarf, dass er nie da sei, antwortete er: Da haste recht. Die letzten Wochenenden war ich nicht da. Aber kannst du dich dran erinnern, dass wir mal paddeln waren oder als wir in Afrika waren und wilde Tiere gesehen haben? Dann überlegte sein Sohn und sagte: Ja, das war toll. Und auch das Zelten, das müssen wir wieder mal machen. Und dann sagte El-Qalqili: Das wäre toll. Da müssen wir mal mit Mama reden. «Und dann hoffe ich inständig, dass ich ihn nicht anlügen muss.»

Als er am nächsten Morgen ins Gericht fährt, versucht Iradj El-Qalqili, den Richter zumindest dazu zu bewegen, seine Kinder zum Arzt bringen zu dürfen. Sein Sohn nehme kaum noch zu, das sieht er aus den Berichten vom Schularzt – und Lehrer und Eltern erzählen ihm von Schlafmangel und mangelnder Konzentration. Bevor Iradj El-Qalqili im Gerichtssaal verschwindet, rät ihm sein Anwaltsgehilfe noch, er solle mehr Emotionen zeigen. Vielleicht auch mal weinen. Darauf stünden die Richter. Iradj El-Qalqili schüttelt den Kopf. Als er weg ist, erzählt der Rechtsanwaltsgehilfe noch, er habe schon beobachtet, wie ein Kläger den Kopf des Richters geküsst und ihm gesagt habe, er sei ja wie sein eigener Sohn. Auf diese Idee würde jemand wie Iradj El-Qalqili nie kommen. Mit seinem hellgrauen Anzug, den blonden Haaren und der ruhigen Stimme fällt er in diesem Gerichtsgebäude auf. Er begrüsst alle mit Handschlag, die Emiratis stupsen Nase an Nase. Er setzt auf Kommunikation, die anderen auf Emotionen. Also schicken ihn die Gerichtsmitarbeiter von Kollegen zu Kollegen, ohne dass er etwas erreicht. Auch als eine Sitzung zwei Wochen vertagt wird, bleibt er ruhig – und fährt fünf Stunden später als sonst zur Arbeit.

Wenn er abends nach Hause kommt, in den leeren Flur, die leeren Kinderzimmer, laufen ihm ein Dutzend Katzen entgegen. Die weisse, zierliche Katze hat sein Sohn adoptiert. Sie war so gut wie tot, als er sie in einem Busch entdeckte, erzählt Iradj El-Qalqili. Aber sein Sohn bestand darauf, sie aufzupäppeln. Sein erstes Wort war «cat». Pippi hat er sie genannt. Heute erzählt der Sohn manchmal noch von ihr in der Schule. Das weiss Iradj El-Qalqili von befreundeten Eltern. Fragen kann er ihn nicht. Die Kinderzimmer sind die meiste Zeit abgeschlossen. Zu viele Katzen, die mittlerweile mit einem Sprung die Klinke aufkriegen.

Er schreibt ihnen laufend Mails, ganz alltägliche. Die können sie dann lesen, wenn sie 18 sind

Als Iradj El-Qalqili das Kinderzimmer seines Sohnes aufschliesst, läuft eine der Katzen hinein. Fast hätte sie den Geschenkstapel umgekippt, sein Sohn sollte ein Teleskop zu Weihnachten bekommen, seine Tochter einen Globus. Aber es gab keine Gelegenheit, ihnen die Geschenke zu geben. El-Qalqili feierte Weihnachten bei seiner Familie in Berlin, als keines seiner Geschwister ein Geschenk für seine Kinder dabeihatte, fragte er sich, ob seine Familie die Hoffnung bereits aufgegeben hat.

Dann schreibt er den Vätern in der Whatsapp-Gruppe. Erkundigt sich, ob es Fortschritte gibt. Oder er stürzt er sich in die Gerichtsunterlagen, Hunderte Seiten, Zeugenaussagen, Belege von Ärzten und Lehrern, die ihm versichern, dass die Kinder unter seiner Abwesenheit leiden. Er will sich ablenken.

Die grösste Hoffnung setzen El-Qalqili und die anderen Väter in Borja. Sie hoffen, dass der spanische Vater aus der Whatsappgruppe vor dem Obersten Gerichtshof jetzt einen Präzedenzfall schafft. Er könnte Geschichte schreiben, glaubt auch die spanische Zeitung El Mundo. Denn er wäre der erste Vater, der in der arabischen Welt ein gemeinsames Sorgerecht durchsetzen würde. Manchmal schickt Borja Videos von spanischen Talkshows oder Zeitungsartikel in die Gruppe. Dann schreiben die Väter: Good luck, Borja. Bei jedem Rückschlag schreiben sie: Nothing is impossible here. Nichts ist hier unmöglich.

Falls doch alles scheitern sollte, können Iradj El-Qalqilis Kinder irgendwann mal sehr viele Mails lesen. Er hat seinen Kindern zwei Konten eingerichtet, für jedes Kind eins. Vorname.Nachname@outlook.com. Er schreibt ihnen oft Nachrichten, manchmal ganz alltägliche, damit sie nicht denken, er habe sie je vergessen. Wenn sie mal 18 sind, sagt er, gibt er ihnen die Zugangsdaten. Die Mails enden immer mit denselben Worten: Euer euch liebender Papa. Er hofft, dass seine Kinder dann noch Deutsch können.

(Redaktion Tamedia)