Das Steuer in der Hand

Wenn da doch bloss dieses Pink nicht wäre. «Muss das sein?», fragt Rawan al-Furaih. «Das ist doch ­Sexismus pur!» Ihre Cousinen sind aber zu beschäftigt, um sich jetzt darüber aufzuregen – sie zählen die Sekunden. Es ist kurz vor Mitternacht in der saudischen Hauptstadt Riad, Hotels und Büros leuchten pink, auf einem Gebäude steht erst: «Vertraue dir», wenige Sekunden später: «Und fahr los!»

Es ist der 24. Juni, der zehnte Tag des zehnten Monats Schawwal im islamischen Mondkalender – der Tag, an dem Frauen in Saudiarabien zum ersten Mal offiziell Auto fahren dürfen. Das ultrakonservative Königreich war das einzige Land der Welt, welches das den Frauen noch verboten hatte.

Rawan al-Furaih sitzt mit ihren Cousinen auf der Dachterrasse eines Restaurants, Blick auf die Tahlia­strasse; das war mal der Ort, an dem sich ­Jugendliche gegenseitig Zettel zusteckten. Mittlerweile läuft das über soziale Medien. Es ist inzwischen weit nach Mitternacht, die Temperatur beträgt immer noch mehr als 30 Grad, kleine Wassersprinkler befeuchten die Nachtluft. Auf der Strasse verteilen Verkehrspolizisten Rosen an fahrende Frauen, Tankstellen, Hotels und Restaurants haben spezielle Angebote: Fährt eine Frau zur Tankstelle, bekommt sie eine kostenlose Tankfüllung, fährt sie zum Hotel, gibt es zwei Gratisnächte, fährt sie ins Restaurant, schenkt man ihr ein Gratisabendessen.

Es tut sich was: Seit Januar müssen Saudis sogar Steuern zahlen.

Auf einem Parkplatz der Riyadh Mall werden Frauen vorbereitet: Ein Auto liegt wie nach einem Unfall auf dem Dach; die Puppe, die angeschnallt ist, erklärt eine Frau mit Gesichtsschleier, hat überlebt, die, die nicht angeschnallt war, ist tot. «Deshalb: anschnallen, Ladys!», sagt sie und schickt die Frauen zur zweiten Station. Dort sollen sie lernen, wie der Motor und die Karosserie eines Autos aufgebaut sind. Auf dem Parkplatz üben Frauen in Fahrsimulatoren. Von dort aus fahren viele von ­ihnen gleich weiter auf die Schnellstrasse.

Das ganze Land ist im pinkfarbenen Ausnahmezustand. Ist irgendwie auch traurig, sagt Rawan. Sie ist 29 Jahre alt, IT-Projektmanagerin. Diese ganze Feierei, nur weil Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Dass man so etwas überhaupt feiern muss. Am Tag zuvor liess sie sich innert nur zwei Stunden dreimal von Uber herumfahren: erst von Mohammed aus dem Jemen, dann von Mustafa aus Ägypten, später von Naufal aus Saudiarabien. Sie sitze gern auf dem Rücksitz, sagt sie, da könne sie arbeiten, Bücher ­lesen, Whatsapp und Snapchat checken. Immer wieder webt sie englische Wörter in ihr Arabisch, das ist geblieben aus Amerika: Fünf Jahre hat sie in Chicago Informatik studiert, bevor sie nach Riad zurückkam.

Der Andrang in den Fahrschulen ist riesig

Rawan ist im Luxus aufgewachsen. Anna aus den Philippinen bereitet ihr morgens das Frühstück zu; kurz bevor sie das Haus verlässt, ruft sie den indischen Chauffeur Mohammed. Er schaltet die Klimaanlage an, damit es angenehm kühl ist, wenn sie einsteigt. Brauchen ihre Eltern oder ihre Schwestern den Fahrer, fährt sie halt Uber.

Einen Führerschein muss Rawan al-Furaih erst noch beantragen, der Andrang war in den vergangenen Tagen zu gross, die Fahrschulen sind überlastet. Sie hat es nicht eilig, sie braucht eigentlich gar keinen Führerschein. «Ich und alle, die ich kenne, sind schon längst mobil, aber das hat die Welt irgendwie nicht mitbekommen» – obwohl Riad eine Autostadt ist und man hier alle Besorgungen mit dem Auto erledigen muss. Es gab lange keine Orte in der Hauptstadt, an denen sich ein Fussgänger hätte bewegen können. Dafür gibt es bestens ausgebaute Schnellstrassen und an jeder Ecke einen schön bepflanzten Kreisel. Gut, Riad bekommt bald eine U-Bahn: goldfarbene Sitze für die Männer, in Ausnahmefällen auch für hochgestellte Frauen; die Family Class ist für Frauen in Begleitung eines Mannes und für Kinder, die unterste Klasse ist für Arbeiter.

Für den grössten Teil der Welt war das Fahr­verbot ein Beweis für die Rückständigkeit Saudi­arabiens, für das männliche Diktat über die Frau. Dabei gab es gar kein Gesetz und kein religiöses Gebot, das dieses Verbot gerechtfertigt hätte. Der Staat weigerte sich einfach, den Frauen einen Führerschein auszustellen. Proteste gab es seit den Neunzigerjahren, und es gab immer wieder Festnahmen, wenn Frauen das Verbot umgingen.

Der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman, den viele als «Gesicht des Wandels» feiern, hat seine Gründe, warum er sich gerade jetzt für Frauenrechte einsetzt: Es geht um Geld. Der Staatshaushalt wies vergangenes Jahr ein Minus von fast 100 Milliarden Dollar auf, die Aufhebung des Fahrverbots, wurde berechnet, könnte 90 Milliarden bringen. Der Kronprinz weiss, dass das Land neue Wirtschaftszweige und neue Arbeitsplätze braucht. Viel zu lange hat das Königreich allein aufs Öl gesetzt – das inzwischen nicht mehr so viel einbringt wie früher. Die wahhabitische Engstirnigkeit kann sich das Königreich nicht mehr leisten.

Auch die Befugnisse der Religionspolizei wurden beschnitten. Früher rief diese Truppe Frauen mit goldenen Strasssteinen an den Ärmeln ihrer Gewänder zu mehr Sittlichkeit auf. Heute spazieren Frauen in lila- oder roséfarbenen Abayas durch die Malls. Am «Boulevard», einem neuen Ausgehviertel in Riad mit Cafés, Geschäften und Restaurants, sieht man jetzt manchmal sogar Frauen in Schlangenlederpumps und ohne Kopftuch. Sie schweben vorbei an einer Gruppe saudischer Männer, aus den Restaurants dröhnt Musik, vor kurzem noch undenkbar, weil unislamisch und eine Ablenkung von der Religion. In den Restaurants sitzen auch junge Männer im Familienbereich, es gibt sogar wieder Kinos nach einem jahrzehntelangen Verbot. Wie eine süsse, schwere Parfümwolke umweht die neue Freiheit die Stadt. Die Allianz, die das Königshaus 1979 nach der blutigen Besetzung der Grossen Moschee in Mekka mit den Wahhabiten einging, bröckelt immer mehr. Offiziell jedoch trägt der konservative Klerus die Entscheidung der saudischen Regierung mit.

Wer will schon eine Königin sein?

Auch in Rawan al-Furaihs Familie brodelt es. Der Fahrer hält in einer Wohnsiedlung, hinter weissen Mauern befindet sich die Istiraha, das Ferienhaus der Familie. Istiraha bedeutet Verschnaufpause; die gönnt sich die Familie hier am Wochenende. Jeder bringt etwas mit, selbst die philippinischen Hausmädchen sind dabei – allerdings nur, um danach wieder alles sauber zu machen. Rawan begrüsst ihre Tanten und Cousinen, alle küssen sich jetzt gegenseitig, einmal rechts, zweimal links. Das Wohnzimmer sieht aus wie ein Zelt, nur voll klimatisiert, die zehn Meter langen Sofas sind in Gold- und Brauntönen gehalten. Rawan wirft ihre grüne Abaya in die Ecke, ihr Kopftuch ist von allein heruntergerutscht. Die Frauen tragen Oberteile mit Ausschnitt und sehr enge Hosen. Viele haben kurze Haare, überall blitzt Modeschmuck auf.

Es dauert nicht lange, bis deutlich wird, dass das Fahrverbot auch eine Generationenfrage ist. Ein Wort genügt: Malika, arabisch für Königin. Eine Tante, Anfang fünfzig, hält das Autofahren für unnötig. «Ich meine, fahren Königinnen Auto? Nein, oder? Siehst du, und ich bin eine Königin», sagt sie. Junge Frauen in Saudiarabien nennen es das «unsägliche M-Wort». Ein ganzes Geschlecht, zu Königinnen degradiert. «Es ist eine Masche, mit der sich Frauen ihre Unfreiheit schönreden», sagt Rawan, so leise, dass die Tante es nicht hört. Und dann sagt sie: «Was, wenn wir keine Königinnen sein wollen?» Den jungen Frauen geht es ums Prinzip. Rawan sagt: «Endlich haben wir Frauen eine Wahl. Wir können uns für oder gegen das Autofahren entscheiden. Wie alle Frauen auf dieser Welt.»

Es sind viele blumige Worte, die die Unfreiheit der Frauen in Saudiarabien beschönigen. Diamanten zum Beispiel ist auch so ein Wort wie Malika: Diamanten könne man ja auch nicht auf der Strasse liegen lassen, man muss sie schützen, am besten gut verschlossen in einem Safe. Es heisst auch, saudische Frauen seien wie Schleckstängel: Unverpackt (also ohne Verschleierung) bleiben ganz rasch Insekten (also Männer) kleben. Deswegen müsse man sie gut einpacken.

Wenn Tante Sarah von den Vorteilen der Unfreiheit redet, rollen die Mädchen mit den Augen.

Vor allem ältere Frauen haben es sich in ihrer Unmündigkeit bequem gemacht: Sie haben Fahrer, von denen sie «Madame» genannt werden, sie haben Bedienstete, die kochen, putzen, bügeln, waschen. Etliche dieser älteren Frauen haben sich damit arrangiert. Es sind vor allem die jüngeren, die nichts davon halten, ein Diamant, eine Königin und ein Schleckstängel zu sein. Sie wollen frei sein, selbstbestimmt. Auf allen Kanälen können sie ­sehen, wie Frauen anderswo leben. Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Zwei Drittel der Bevölkerung sind jünger als dreissig. Wenn Tante Sarah von den Vorteilen der Unfreiheit redet, rollen die Mädchen mit den Augen. Die Tante schwärmt geradezu, dass sie noch nie einen Parkplatz suchen musste, dass sie noch nie bei 45 Grad über den überfüllten Parkplatz einer Mall gehen musste. Wer tut sich so was freiwillig an? Freiheit bedeutet eben auch Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet Stress.

Rawan al-Furaih ist ebenfalls in dieser Servicekultur gross geworden. Wenn heute Abend eine Party ist und sie ein Kleid von einer Cousine ausleihen möchte, dann lässt sie es von einem Lieferdienst abholen und bringen. Der Golfstaat ist voller Lieferdienste und Drive-throughs, damit man erst gar nicht aus dem Auto steigen muss. Je bequemer, desto besser. Rawan jedoch hat gelernt, was es heisst, auf eigenen Beinen zu stehen. Ihre Eltern haben ihr und ihren beiden Schwestern schon früh Verantwortung übertragen: Die Töchter planten die sommerlichen Reisen ins Ausland oder die aufwendigen Familienfeiern. Und während ihres Studiums lebte Rawan allein in den USA. Sie suchte sich eine Arbeit neben dem Studium und lernte zu bügeln, zu kochen und zu waschen. Das war aufregend, und sie war erleichtert, nachdem sie merkte, dass sie zurechtkommt. Als sie zurück in Saudiarabien war, im Servicewahnsinn, hatte sie wieder mehr Zeit für Projekte, die ihr wichtig sind: Den Buchclub, den sie in Chicago gegründet hat, brachte sie mit nach Riad. Jeden Montagabend von sieben bis neun Uhr diskutieren junge Männer und Frauen über ein neues Buch.

Der Staat will Saudis, die arbeiten

Trotz der Mentalitätsunterschiede und der Generationenprobleme wollte Rawan aber immer nach Riad zurück. Sie hatte so grosses Heimweh, dass sie ihr Studium in den USA innert drei statt vier Jahren abschloss. Ihre Kommilitonen gingen alle davon aus, dass sie in den USA bleiben will, dass sie sich in einen Amerikaner verliebt, sich für eine Greencard bewirbt, um nicht zurück nach Saudiarabien zu müssen. Rawan schüttelt den Kopf: «Sie konnten nicht verstehen, wie man Sehnsucht nach Saudi­arabien haben kann. Dabei haben sie keine Ahnung von unserem Leben hier.»

Das Schönste sei das Sozialleben in Riad, sagt sie und nimmt einen Schluck von dem gelblichen Kaffee, den ihre jüngere Cousine gerade herumreicht. Er schmeckt nach Kardamom und Safran. Wenn in der Öffentlichkeit so viel verboten ist, sind die Freiräume im Privaten umso grösser. Die Zusammenkünfte, die Feiern, die Nähe zu Freunden und Familien würde sie für nichts auf der Welt hergeben. Keine Woche vergeht ohne Familienfeiern, Bachelorette- oder Tanzpartys. Immer ist jemand zum Reden da, immer fragt man nach einander.

Ihr Lebenslauf ist für saudische Frauen aus der oberen Mittelschicht mittlerweile keine Seltenheit mehr. Sie kommen meist wieder nach Hause, obwohl die Jugendarbeitslosigkeit in Saudiarabien bei mehr als 30 Prozent liegt; wegen des Fahrverbots konnten viele Frauen nicht zur Arbeit fahren.

«Immer wenn ich gerade einkaufe, ist Gebetszeit, und die Geschäfte schliessen für zwanzig Minuten.»

Hasnaa al-Kudwah ist jetzt 29 Jahre alt, sie arbeitet als Jobvermittlerin bei der King Khaled Foun­dation. Vor einigen Jahren setzte die Regierung das Saudisierungsprogramm auf: Unternehmen im Privatsektor sollen vor allem Saudis einstellen – und so dafür sorgen, dass die Zahl der etwa zehn Millionen Gastarbeiter, die meist aus Indien, Indonesien und Pakistan kommen, sinkt. Wer besonders viele Saudis beschäftigt, erhält Prämien, bei Nichterfüllung gibt es Nachteile.

Hasnaa jedoch weiss, was es heisst, Saudis zur Arbeit zu bewegen, egal ob Männer oder Frauen. Es ist nur schon mühsam, bloss darüber zu reden. Deshalb will sie lieber noch rasch etwas zu trinken bestellen, bevor das Café in der Mall für zwanzig Minuten schliesst, Gebetszeit. Die Bedienung aus Indonesien nimmt noch eine Bestellung auf, dann wird das Licht gedimmt, die Geschäfte lassen die Rollläden runter. «Das ist übrigens wesentlich nerviger als die Sache mit dem Autofahren. Ich bin nie Herrin über meine Zeit. Immer wenn ich gerade einkaufe, ist Gebetszeit, und die Geschäfte schliessen für zwanzig Minuten.»

Anfangs war Hasnaa motiviert, sie hatte das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Schon nach wenigen Monaten allerdings war sie so frustriert, dass sie am liebsten hingeschmissen hätte. Häufig sagen junge Saudis, selbst wenn sie auf finanzielle Hilfe vom Staat angewiesen sind, Dinge wie: «Was, wenn mich jemand sieht, den ich kenne, während ich jemanden bediene? Würdest du deine Tochter mit jemandem verheiraten, der als Kassierer bei Carrefour arbeitet?» Das wertvollste Gut in Saudiarabien ist nicht etwa das Öl, sondern der Ruf. Doch mit dieser Mentalität lässt sich auf Dauer kein Geld verdienen.

Das Vormundschaftssystem existiert noch

Gemeinsam mit ihren Kollegen bietet Hasnaa ein Training für den Jobeinstieg an: Mithilfe von Persönlichkeitstests, dank Aufstiegsmöglichkeiten und Influencern, die über Social Media Erfolgsgeschichten erzählen, stieg die Zahl der Bewerber, die ­erfolgreich in Jobs vermittelt werden konnten. Sie organisierte Volunteer-Projekte und Gründungsworkshops. Mittlerweile sind das mehrere Tausend Jugendliche. Ein Anfang ist also gemacht. Hasnaa zeigt auf die Informationstheke der Mall, zwei junge Saudis mit Gesichtsschleier helfen gerade einer Familie. «Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen.» Auch ein Grossteil der Uber-Fahrer seien mittlerweile Saudis, sagt Hasnaa al-Kudwah.

Die Saudis müssen sich verändern, das haben viele verstanden, auch die religiösen Fanatiker. Früher war Benzin günstiger als Wasser, Anfang des Jahres stiegen die Benzinpreise um mehr als die Hälfte. Seit Januar müssen die Saudis zum ersten Mal in ihrem Leben Steuern zahlen, wenn auch nur eine fünfprozentige Mehrwertsteuer. Es tut sich also was. Einigen prominenten Frauenrechtlern geht die gesellschaftliche Öffnung aber nicht weit genug. Vor etwa einem Monat sind sieben Aktivisten festgenommen worden, die seit Jahren die Abschaffung des Vormundschaftssystems fordern. In Saudiarabien sind Frauen immer noch dazu verpflichtet, die Erlaubnis eines männlichen Verwandten einzuholen, um zu studieren oder zu reisen.

An das Schicksal dieser Frauen mag in dieser pinkfarbenen Sonntagnacht allerdings kaum jemand denken. Das Land ist in Feierlaune. Sogar ­Rawan al-Furaih, die sich gerade noch über das Pink aufgeregt hat. Als sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine saudische Frau sieht, die in ihrem eigenen Land Auto fährt, passiert etwas mit ihr. Sie beugt sich ins Auto, fasst die Fahrerin an den Händen und beglückwünscht sie. Es ist eine Mutter, ihre Kinder sitzen hinten. Wie sie sich fühle, will Rawan wissen. «Wie neugeboren», sagt die Frau, worauf Rawan ein paar Tränchen über die Wangen rinnen. Gleichzeitig beginnt ihr Handy zu vibrieren – eine Freundin sagt, dass sie später komme, sie müsse noch frische Pfefferminze und Milch holen. Selbst natürlich, sie hat ja jetzt einen Führerschein. So schnell geht das mit der Verantwortung.

Die 29-jährige, in den USA ausgebildete IT-Projektmanagerin findet, dass um die Abschaffung des Fahrverbots zu viel Aufhebens gemacht wird. Schliesslich verdrückt sie aus Rührung doch ein paar Tränchen.

