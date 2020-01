«Das ist ein massiver Game Changer»

In der Nacht auf Freitag hat das US-Militär Ghassem Soleimani (zum Portrait), den Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, getötet (zum Bericht). Dies als Rekation auf die Angriffe gegen Stützpunkte von US-Verbündeten und gewaltsamen Protesten an der US-Botschaft in Bagdad.

Der demokratische US-Senator Chris Murphy wirft nun in einem Tweet die Frage auf: «Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?»

Auch die beiden Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders sprechen von der Gefahr eines neuen Krieges: «Präsident Trump hat gerade eine Dynamitstange in ein Pulverfass gesteckt», erklärte Ex-Vizepräsident Biden. «Wir könnten vor einem grossflächigen Konflikt im Nahen Osten stehen.» Sanders warnte derweil: «Trumps gefährliche Eskalation bringt uns einem weiteren verheerenden Krieg im Nahen Osten näher.»

Ilan Goldenberg, der während der Amtszeit von Präsident Obama für Fragen im Nahen Osten verantwortlich war, bezeichnete den Angriff als einen «massiven Game Changer». «Der Iran wird sich für diesen Angriff rächen. Die Lage könnte eskalieren», schreibt Goldenberg. «Leider bezweifle ich stark, dass Trumps Regierung sich über den nächsten Schritt im klaren ist oder weiss, wie man einen Krieg in der Region verhindern kann.»

Pelosi bestätigt Angriff «ohne Absprache mit dem Kongress»

Nancy Pelosi, demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, bestätigt in der Nacht zum Freitag in einer Stellungnahme, der Angriff sei «ohne Absprache mit dem Kongress» erfolgt. «Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen», erklärte die Pelosi demnach. Das Leben von US-Einsatzkräften und Diplomaten dürfe nicht weiter durch «provokative und unverhältnismässige» Handlungen gefährdet werden, warnte die Frontfrau der Demokraten. Der Luftangriff könne zu einer weiteren «gefährlichen Eskalation der Gewalt» führen.

Auch der Vorsitzende des Aussenausschusses im Repräsentantenhaus, Eliot Engel, teilte am späten Donnerstagabend mit, dass der Angriff in Bagdad «ohne Hinweis oder Beratung mit dem Kongress» erfolgt sei. Soleimani sei für «unermessliche Gewalt» verantwortlich gewesen und habe «Blut von Amerikanern an seinen Händen» gehabt, erklärte Engel. Aber eine Militäraktion «dieser Schwere» voranzutreiben, ohne den Kongress einzubinden, werfe «ernsthafte rechtliche Probleme» auf. Dies sei ein «Affront» gegen die Machtbefugnisse des Kongresses.

«Sie haben sich schwer verkalkuliert»

Die Republikaner stellen sich in ersten Reaktionen hinter ihren Präsidenten. «Soleimanis Tod gibt dem Irak die Chance, frei von iranischem Einfluss über seine Zukunft zu entscheiden», sagte Senator Jim Risch aus Idaho, der Vorsitzende des Foreign Relations Committee. «Wie ich die iranische Regierung bereits gewarnt habe: Sie sollten unsere vernünftige Zurückhaltung auf ihre bisherigen Attacken nicht mit Schwäche verwechseln.»

Der republikanische US-Senator Marco Rubio rechtfertigt die Tötung Soleimanis als Selbstverteidigung. Der Iran und seine Stellvertreter seien von den USA gewarnt worden, schrieb Rubio am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Sie hätten diese Warnungen jedoch ignoriert, weil sie glaubten, US-Präsident Donald Trump sei wegen innenpolitischer Streitereien nicht handlungsfähig. «Sie haben sich schwer verkalkuliert», twitterte der Republikaner weiter. Der Präsident benötige keine Zustimmung des US-Kongresses, um auf Angriffe gegen die US-Streitkräfte zu reagieren oder solche zu verhindern. Damit reagierte der Republikaner unter anderem auf Kritik der Demokraten, Trump hätte nicht ohne die Zustimmung des Kongresses handeln dürfen. «Einige sind so von ihrem Hass auf Trump geblendet, dass sie behaupten, er habe etwas Unrechtmässiges getan. Das ist verrückt», twitterte Rubio.

The defensive actions the U.S. has taken against #Iran & its proxies are consistent with clear warnings they have received



They chose to ignore these warnings because they believed @POTUS was constrained from acting by our domestic political divisions



They badly miscalculated — Marco Rubio (@marcorubio) January 3, 2020

Der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham, ein Parteifreund Trumps, erklärte ebenfalls auf Twitter, der Präsident habe «kühn» gehandelt.

«Trumps Vorgehen macht die Welt sicherer für Amerikaner»

Christian Whiton, ein Berater von Donald Trump und seinem Vorgänger George W. Bush, lobt das Weisse Haus auf Fox News für die Tötung Soleimanis. «Das wird Amerika sicherer machen.» Er kritisiert die Demokraten, die Trump attackierten, statt ihm in der Krise beizustehen. Erstmals habe eine amerikanischer Präsident entschlossen zurückgeschlagen gegen Teheran und damit klar gemacht, dass es für seinen Terrorismus bezahlen müsse. Das wollten die «demokratischen Schwarzmaler» nicht akzeptieren. «Die Abgeordneten reden, der Präsident handelt. Und Trumps Vorgehen macht die Welt sicherer für Amerikaner.»

Auch Oliver North, einst Sicherheitsberater und Ronald Reagan, stösst auf Fox News in das gleiche Horn: Soleimanis Tod sei ein Gewinn für jede «freiheitsliebende Person». Sein Tod werde «die Zahl der Terrorattacken dramatisch senken.»

Trump selbst hatte kurz zuvor per Tweet lediglich das Bild einer US-Flagge verbreitet – ohne Kommentar. In den Stunden davor war er auf Twitter ungewöhnlich still gewesen.

«Entscheidenden Wendepunkt in der Krise»

Internationale Medien sind durch die gezielte Tötung von Ghassem Soleimani in Alarmbereitschaft. Der Tod Soleimanis könne überhaupt nicht überbewertet werden, kommentiert der US-Fernsehsender CNN. Bisher habe der Iran die USA drangsaliert, doch habe Teheran es vermieden, einen «totalen Krieg zu provozieren». Auch Trump habe sich zurückgehalten. Doch der Angriff auf Soleimani «legt nahe, dass Präsident Trump sich zunehmend sicher fühlt im Gebrauch der amerikanischen Militärmacht.»

Trump riskiere einen «totalen Krieg» mit dem Iran, schreibt David Gardner in der «Financial Times». Der Angriff auf Soleimani sei eine «dramatische Eskalation in dem Schattenkrieg zwischen Teheran und Washington im Nahen Osten». Es werde extrem schwierig werden, den Teufelskreis von Vergeltung und Gegenschlägen zu verhindern, «der praktisch sicher zu einer direkten Konfrontation führen wird - und damit zum Risiko eines totalen Krieges.» Die USA hätten mit Soleimani einen Kommandanten getötet, «den das iranische Regime im Volk zu einer Legende gemacht und für ein hohes Amt vorbereitet hat. Darauf wird die Islamische Republik mit aller Wahrscheinlichkeit mit geballter Wut regieren.»

Der britische «Guardian» schätzt die Lage als hoch gefährlich ein. Vor einigen Monaten habe Soleimani eine Warnung an Donald Trump herausgegeben, die sich nun bewahrheiten könnte: «Herr Trump, sie Hasardeur», erklärte er, «ich sage ihnen, wir sind in der Nähe auch an Orten, wo sie das nicht erwarten. Sie werden den Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden.»

Lyse Doucet von der BBC sieht den Anschlag als «entscheidenden Wendepunkt in der ohnehin schon grossen Krise zwischen dem Iran und den USA. Eine Eskalation ist zu erwarten und Vergeltung scheint sicher. Das bringt eine ohnehin schon explosive Region auf einen noch gefährlicheren Kurs.» (SDA)