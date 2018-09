«Der Kopftuchzwang ist die Achillesferse der Regierung»

Es ist Dienstagabend, 8. Mai, nachts halb elf, ich sitze vor dem Computer und versuche mit Mühe, das schwache iranische Internet und die Blocker zum globalen BBC-Netzwerk zu durchdringen, um endlich zu erfahren, was Donald Trump nach Dutzenden von Drohreden voller Anspielungen auf das «katastrophale», von Barack Obama unterzeichnete Abkommen 5+1 (mit den USA, China, Grossbritannien, Frankreich, Russland und Deutschland) nun tatsächlich macht.

Meine 28-jährige Tochter, die an diesem Abend bei mir zu Besuch ist, sieht mir über die Schulter, genauso gespannt wie ich. Ich überlege, was für einen Einfluss der Rückzug der USA aus dem Abkommen auf unser Leben haben wird. Seit Tagen erleben wir starke Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt und der Währungskurse, was erfahrungsgemäss weiter inflationär steigende Preise von Wohnungen, Lebensmitteln, Medikamenten, Benzin und anderem nach sich zieht.

Meine Tochter tippt mir auf die Schulter, zeigt auf den Bildschirm: Der US-Präsident betritt das Podium. Er verkündet den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen. Nennt den Iran erneut eine «Bedrohung für die Welt» und bezieht sich dabei auf das iranische Raketenprogramm, die Weitergabe der Raketen an Akteure wie die Hizbollah und spricht von iranischen Hegemoniebestrebungen in der Region. Mit grimmiger Miene fügt er hinzu, der Iran müsse nun mit «sehr schweren» Wirtschaftssanktionen rechnen.

Meine Tochter sagt: «Na super! Als ob in diesem Land früher alles ganz easy gewesen wäre. In Zukunft wirds also noch härter.»

Für mich ist es nichts Neues, dass ein oder mehrere Länder uns den Krieg erklären oder uns politisch oder wirtschaftlich in die Enge treiben.

Auf einer Pressekonferenz kurz zuvor hatte Trump das Atomabkommen mit dem Iran erneut kritisiert und sich dabei auf eine Pressekonferenz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bezogen. Dieser behauptete, der Iran habe die Internationale Atomenergieagentur (IAEA) und die gesamte Welt angelogen und arbeite am Bau der Atombombe, dies lasse sich mit zahlreichen geheimen Dokumenten belegen.

Trump nennt den Iran einen «Lügner». Er sagt, das Atomabkommen verschleiere Teherans wahre Absichten. Dann geht er hinter seinen Tisch und kritzelt schnell, in seiner typischen Gestik, scharfe Linien aufs Papier. Danach nimmt er die Mappe, spitzt die Lippen zur Knospe, dreht einen Kreis nach links und einen nach rechts, sodass es jeder auf der Pressekonferenz sieht, legt seine Zunge zwischen die Zähne, das «th» von «thank you» platzt laut in seinem Mund.

Den Rest des BBC-Berichts verfolge ich nicht mehr, weil ich in diesem Moment, da der blonde Mann, mehr als 10'000 Kilometer von uns entfernt und mit 8,5 Stunden Zeitunterschied, den letzten Buchstaben seines Namens aufs Papier setzt, nur noch in Sorge an die fragile Zukunft meiner Tochter denken kann, an die Zukunft meiner Mutter, an meine eigene, an die Zukunft der Nachbarn, meiner Landsleute, meiner Heimat, die durch die Bewegung dieses Stiftes über das Blatt wieder einmal schicksalhaften Veränderungen unterworfen wird.

Ich bemerke nicht das Schweigen meiner Tochter, die, statt Kommentare abzugeben, auf der Couch liegt und auf ihrem Handy liest, irgendetwas, das vielleicht nichts mit Trump oder dem Iran zu tun hat, denn sie lächelt, und das blaue Licht ihres Handys funkelt in ihren Augen wie ein Stern.

Für mich ist es nichts Neues, dass ein oder mehrere Länder uns den Krieg erklären oder uns politisch oder wirtschaftlich in die Enge treiben. Aber sogar in der Zeit vorher – bevor die Wirtschaftssanktionen mit Zustandekommen des Atomabkommens im Juli 2015 gegen uns ausgesetzt wurden –, als der Iran noch unter den strengsten internationalen Einschränkungen litt, war ich nicht dermassen frustriert wie jetzt.

Im Dezember 1978 wurde Ayatollah Ruhollah Khomeini zum Gesicht der Schah-Opposition: Die Demonstranten verlangten seine Rückkehr aus dem Pariser Exil. Foto: Keystone

Der Iran war nach der Revolution von 1979 praktisch immer Sanktionen der Vereinigten Staaten unterworfen. Bereits seit 1981, unmittelbar nach Ende der Besatzung der US-Botschaft in Teheran durch radikale Studenten, «Anhänger der Linie Imam Khomeinis», steht der Iran unter Embargo.

Die iranische Luftfahrtindustrie wurde von Mohammed Reza Pahlewi, dem letzten Schah, und den USA gekauft, und veraltete nach dem Abbruch der Beziehungen schnell, und die gigantischen Gelder aus dem Iran auf amerikanischen Bankkonten, die noch aus der Pahlewi-Ära stammen, sind bis heute dort blockiert.

In all diesen Jahren haben wir mit den Belastungen durch die Inflation und gleichzeitig mit der Propaganda verschiedener Regierungskreise gekämpft, mit der Propaganda von Freitagspredigern, von Klerikern oder Nichtklerikern in Radio- und Fernseh-programmen bis zur Propaganda von Parlamentspräsident, Präsident und dem geistlichen Führer selbst. Sie alle predigen uns seitdem, gegen Imperialismus und Zionismus in der Welt Widerstand zu leisten und unsere Entbehrungen geduldig hinzunehmen. Aber kürzlich, als der sehr alte Ayatollah Ahmed Jannati in seiner Freitagspredigt die Teheraner aufforderte, nur zwei statt drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen – zu viel Fleisch sei der Gesundheit ohnehin nicht zuträglich –, da wurden wir sehr wütend. Weil wir, das Volk, mitansehen, wie der Reichtum unseres Landes in den Taschen der syrischen Regierung und der Hizbollah im Libanon landet, damit sie davon Waffen kaufen – während die Menschen im Iran in immer tiefere Armut gedrängt und ihre Menschenrechte mit Füssen getreten werden. Weil wir sehen, wie jedes Aufbegehren als Verstoss gegen die öffentliche Meinung, als Handlung gegen die nationale Sicherheit geahndet wird und zu Exil oder sogar zum Tod führen kann.

Der politische Kampf zwischen den angeblichen Superfeinden hat die Bevölkerung zermürbt.

Ich glaube, den Ausschlag für die Revolution 1979 gab, anders als es das Regime heute behauptet, weder ein ideologischer noch ein religiöser Grund – abgesehen vom lang gehegten Wunsch, sich vom Joch des Diktators Schah zu befreien: Das Motiv wurzelte in der tiefen Unzufriedenheit der Bevölkerung, bedingt durch die enormen Klassenunterschiede. Wir Iraner ersehnten uns in den vergangenen vierzig Jahren wie der Rest der Menschheit ein Leben in psychischer und ökonomischer Sicherheit. Und die ungeheure Wut und die Angst, die jeder Einzelne im Iran mit sich herumschleppt, sind das Ergebnis ebenjener Frustration, sich vierzig Jahre vergeblich darum bemüht zu haben. Vierzig Jahre gegen zwei repressive Mächte ankämpfen zu müssen: gegen den iranischen Staat und jene ausländischen Staaten, die der iranischen Regierung entgegentreten. Diese sind der Grund dafür, warum unsere Bemühungen bis heute keine Früchte getragen haben.

Der politische Kampf zwischen den angeblichen Superfeinden und die Zerstörung und Ausbeutung der nationalen Vermögenswerte haben die Bevölkerung zermürbt und zu einer existenziellen Verzweiflung geführt, beinahe als wäre diese Gesellschaft ein einziger erschöpfter Körper; dem Regime wiederum dienten die äusseren Feinde als ständige Rechtfertigung, jede gewaltlose zivile Bewegung innert kürzester Zeit niederzuknüppeln, was die Herrschaft der Mullahs langfristig stabilisiert hat.

Wann und wo soll unsere Feindschaft mit den Vereinigten Staaten angefangen haben?

Wie sonst kann es sein, dass uns von beiden Streitparteien gleichermassen Schaden zugefügt wird? Wäre es, wie die Staatsmedien behaupten, dass das Volk für seinen materiellen Wohlstand und seine geistige Erlösung unermüdlich gegen seine wichtigsten Feinde, die USA und deren Hauptverbündeten Israel, ankämpft – hätte es dann als der eigentliche «Besitzer des Landes» nicht längst von diesem Streit in irgendeiner Weise profitiert?

Doch von all den Feindschaften und der geschürten USA-Phobie hat das Volk gar nichts! Nur Armut und Arbeitslosigkeit, eine vernichtete Industrie und Landwirtschaft, einen totalen Exportstopp von Öl und anderer Produkte, extrem viele Drogenabhängige, krasse Klassenunterschiede, die Inexistenz jeglicher persönlichen und sozialen Freiheit, eine sich immer weiter ausbreitende Korruption in der öffentlichen Verwaltung und Justiz und eine unglaubliche Zahl an Hinrichtungen politischer Gefangener und ziviler Aktivisten sowie die totale politische Isolation des Landes – wodurch wir Iraner weltweit jede nationale Ehre eingebüsst haben. Kurz: Unsere Umwelt ist zerstört, wir haben kaum noch Strom und keine Luft zum Atmen.

Der Satz, den ich irgendwo las, gibt unsere Situation trefflich wieder: «Einigen sich die Politiker, werden sie unser Eigentum stehlen. Streiten sie sich, ist unser Leben in Gefahr.»

Aus eigener Beobachtung kann ich sagen, dass die Regierung die Unterdrückung der rechtmässigen Bedürfnisse der Gemeinschaft legitimiert, indem sie dafür stets das Feindbild vom «grossen Satan» heranzieht, wie ihn der Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, einst nannte. Wie es gelang, dies zu einem effektiven ideologischen Instrument in den Händen des Regimes zu machen, dafür braucht man gründliches historisches Wissen, das ich nicht besitze. Doch habe ich immer wieder sogenannte einfache Leute gefragt, zudem Angehörige und ältere Freunde, die sich noch an die Zeit vor und während der Revolution erinnern: Wann und wo soll unsere Feindschaft mit den Vereinigten Staaten angefangen haben?

Mit Khomeini beginnt der Hass

Doch ich erhielt keine Antworten, die mich überzeugten. Einig war man sich nur in einem Punkt: dass in erster Linie der Putsch des Schahs am 19. August 1953 gegen Mohammed Mossadeqs Regierung den Ausschlag für die darauffolgende Unterjochung des Volkes gab, bewerkstelligt mithilfe der CIA. Sowie jener Artikel, der im Wiener Abkommen vom 18. April 1961 von Mohammed Reza Pahlewi als Schah von Persien unterzeichnet wurde: Artikel 31 sicherte ausländischen Beratern und Diplomaten, einschliesslich der Amerikaner, Immunität zu. Das Parlament verabschiedete diesen Artikel 1964, drei Jahre später. Im selben Jahr bezeichnete Khomeini in einer Rede in Qom mit explizitem Verweis auf die Amerikaner die Unterzeichnung des internationalen Vertrags als «Kapitulation». Diese Rede machte Khomeini der breiten Bevölkerung bekannt (zuvor kannten ihn nur Geistliche und Schah-Oppositionelle).

1964, also fünfzehn Jahre vor Ausbruch der Revolution, wandte sich Khomeini in seiner Rede ans Militär, an die Parlamentarier, Geistlichen, an die Studenten und kleinen Kaufleute, mit jenen berühmt gewordenen Sätzen: «Amerika ist schlimmer als England, England ist schlimmer als Amerika, die Sowjetunion ist schlimmer als alle anderen, jede dieser Nationen ist schlimmer als die andere, jede noch dreckiger. Wir haben es mit dem Bösen zu tun. Der Präsident der USA soll wissen, dass er der meistgehasste Mensch unserer Nation ist. All unsere Nöte entspringen den Vereinigten Staaten. All unsere Nöte haben ihren Ursprung bei Israel, denn Israel ist mit Amerika identisch.»

Seit Errichtung der Islamischen Republik ist die Jugend Teherans gezwungen, die Grenzen ihrer Freiheit immer neu auszuloten. Foto: Keystone

Genau wie Sie vielleicht einige Augenblicke lang bei der Lektüre dieser Sätze verwirrt waren, brauchten auch wir Iraner einige Zeit, um ihre Bedeutung zu erfassen: uns an die findige Grammatik und Logik des Ayatollah zu gewöhnen – wobei ich zugeben muss, dass es uns nie ganz gelang.

Und Khomeini unterstrich am 26. Oktober desselben Jahres noch einmal in einer Erklärung: «Die Nationen des Islam hassen im Allgemeinen und Besonderen Amerika. Die Welt soll wissen, dass die Notlage der iranischen Nation und aller anderen muslimischen Nationen durch fremde Nationen, insbesondere die Vereinigten Staaten, herbeigeführt wurde.» Wer mit «den Nationen des Islam» in der Rede des verstorbenen Ayatollah gemeint war, wissen wir nicht. Nach dieser Rede jedenfalls wurde Khomeini verhaftet und von der SAVAK, der Geheimpolizei des Schahs, am 4. November 1964 ins Exil gezwungen. Das verschaffte ihm weitere Bedeutung; auch die Festnahme und Ermordung von Demonstranten aus traditionell geistlichen Kreisen durch das Schahregime wiegelte das iranische Volk auf. Erst im Februar 1979 kehrte der Ayatollah zurück und wurde bald darauf zum Gründer der Islamischen Republik.

So lauten die Versionen, die ich zu hören bekam, darüber, wie die USA zum «grossen Satan» wurden. Aber es gibt noch eine andere, ungeschriebene Fassung, wie der Slogan «Tod den USA!» entstanden sei: Darin wird alle Schuld den jungen revolutionären Guerillagruppen mit marxistischen oder den Volksmujahedin mit islamischen Überzeugungen in die Schuhe geschoben. Diese Gruppen kämpften gegen das Schahregime in den turbulenten 60er-Jahren bis zum Ausbruch der Revolution 1979, in geheimen militanten Organisationen. Sie setzten sich vor allem aus gebildeten Jugendlichen zusammen, die die revolutionären Texte von älteren marxistischen Organisationen wie der Tudeh-Partei lasen. Mit dem Credo «Kampf gegen den globalen Imperialismus mit den superkapitalischen USA an der Spitze, für eine ideale Gesellschaft ohne Klassen» eroberten sie sich ihren Platz in intellektuellen Kreisen.

Kaum ein Iraner hat ein Problem mit dem Staat Israel oder den Israelis.

Meiner Meinung nach hatten weder die Führer der jungen Revolutionsregierung noch das Volk einen Grund zur Feindschaft mit den USA. Vielleicht war die Hauptmotivation für den Ruf «Tod dem Imperialismus» in dieser Zeit eher Ausdruck einer intellektuellen, politischen Unreife. Gehen wir von dieser beinahe tragischen Version aus, dann muss uns tiefes Bedauern ergreifen, denn heute, nach mehr als einem halben Jahrhundert, ist die Parole zur Realität geworden – die USA zu einem echten objektiven Feind. Das heisst, die Praxis hat die Feindschaft Schritt für Schritt erschaffen – und damit die Fundamente meines Alltags wie die aller Iraner erschüttert.

Auch gegen Israel, unseren anderen angeblichen Todfeind, den Verbündeten der USA, gibt das iranische Regime andauernd heftige Antiparolen aus, lässt deren Flagge verbrennen und die Freitagsprediger Israels Tod beschwören – doch hat kaum ein Iraner ein Problem mit dem Staat Israel oder den Israelis. Jüdische Iraner leben seit Jahrhunderten bestens mit uns zusammen, heute sind es noch circa 10'000. Trotzdem dienen die bitterbösen offiziellen Kampfansagen demselben Zweck: Die Regierung braucht die Feinde von aussen, um den inneren Zusammenhalt zu stärken.

Hoffnung auf Veränderung

Ich springe zurück, in eine Zeit, bevor meine Hoffnung starb – ich versuche, mich zu erinnern:

Als sich im Juli 2015, nach jahrelangen Verhandlungen und Dutzenden von Treffen, der Iran mit der 5+1-Gruppe endlich einigte, freute ich mich so wie die meisten meiner Landsleute und hoffte auf eine langsame, aber vollständige Aufhebung der Sanktionen. Obwohl ich nicht wie viele andere auf der Strasse jubelte und tanzte oder auch nur die Autoscheinwerfer anwarf und hupte, fühlte ich mich als Teil unser aller Hoffnung.

Dafür beglückwünschte ich einige meiner Freunde telefonisch; wir lachten miteinander. Wir sprachen darüber, einander bald zu Partys einzuladen und dann mit geschmuggeltem Whiskey anzustossen. Wir malten uns unsere Stadt voller Optimismus und überwältigendem Witz aus, ein Teheran voller Zeitungskioske mit jeder Menge freier Publikationen in den Auslagen, die Schaufenster von Buchhandlungen mit lauter unzensierten Büchern, fröhliche Menschen in ihren Lieblingsklamotten, Frauen auf Velos und Motorrädern, Schulmädchen ohne Kopfbedeckung und Touristen, die über die Gastfreundschaft der Iraner staunen, weil diese entgegen der Propaganda den Fremden durchaus wohlgesinnt sind. Wir stellten uns Wohlstand und diplomatischen Frieden vor, fantasierten von Reisen ins ferne Ausland, ohne Visaprobleme und ohne einen gegenüber ausländischen Währungen fast wertlosen Rial im Portemonnaie. Wir schwelgten gemeinsam sogar in dem Traum, dass Präsident Obama zusammen mit seiner schönen Michelle nach seinen Friedensverhandlungen von der architektonischen Magie in Isfahan fasziniert wäre oder neben unserem Präsidenten durch das historische Zentrum von Persepolis wandelte.

Meine Generation hat ihre ganze Jugend, im Grunde ihr ganzes Leben in der Hoffnung auf bessere Tage verbracht.

Die Wirklichkeit war unseren Fantasien vorausgegangen, in der Person des iranischen Aussenministers Mohammed Jawad Sarif und seines amerikanischen Amtskollegen John Kerry – die beiden hatten, als sie vom Coburg Hotel Wien zu ihren Wagen schritten, mit ihrer freundlichen Stimmung in uns diese Hoffnung genährt: auf direkte Gespräche mit den USA und eine Beendigung der jahrzehntelang währenden Feindschaft. Der Verstoss gegen das Tabu, dass ein iranischer und ein amerikanischer Politiker auch nur Blickkontakt haben, wurde 2015 als Medienbild eingefangen. Das hatte nicht einmal der gemässigte Präsident Khatami gewagt, obwohl zu seiner Amtszeit der Demokrat Bill Clinton im Weissen Haus sass, der deutlich den Wunsch geäussert hatte, die Beziehungen zum Iran zu verbessern.

(Man munkelte sogar, auf dem Weltgipfel 1998 in New York, im zweiten Jahr seiner Präsidentschaft, sei Khatami, als er Clinton in den Fluren des Hauptquartiers der Vereinten Nationen erblickte, blitzartig umgekehrt, um ihn ja nicht begrüssen zu müssen. Weil er gewusst habe, dass er nach seiner Rückkehr in den Iran allein deswegen sein Amt einbüssen könnte. Ich entsinne mich, dass einige danach scherzten, unser Präsident habe einfach dringend zum Klo gemusst.)

Ein paar Stunden lang war ich stolz darauf, dass unsere Diplomaten in Wien neben den anderen Länderchefs standen. Mit mir zufrieden, dass ich meine Stimme Hassan Rohani gegeben hatte. Einer Regierung mit dem Credo «Besonnenheit und Hoffnung». Besonnenheit erschien mir lebenswichtig, Hoffnung ein Heilmittel für unsere ermüdete Gesellschaft.

Wir alle hatten gehofft, dass wir mit der Wahl von Rohani dem ewigen Dilemma zwischen schlecht und noch schlechter entkommen würden.

Ja, wir alle hatten gehofft, dass wir mit der Wahl des reformfreudigen Rohani dem ewigen Dilemma zwischen schlecht und noch schlechter entkommen würden, der fundamentalistischen Herrschaft Mahmoud Ahmadinejads und dessen bösem Denken, seiner Dummheit und Feindseligkeit. Dass unsere Wahl endlich dafür sorgen würde, dass die diplomatische Logik über den politischen Populismus siegte, an einer Seite mit Obama. Obwohl der längst die Hand zur Freundschaft ausgestreckt hatte, hatte die Regierung des Iran unter Khamenei bisher das Angebot ausgeschlagen.

Gleich nach der Unterzeichnung des Abkommens gab die Regierung uns das Versprechen, Verträge mit wichtigen europäischen Unternehmen zu schliessen, mit Boeing und namhaften Autofirmen zu verhandeln, neue Flugzeuge zu erwerben, internationale Experten einzuladen, damit sie sich an der Entwicklung von Öl- und Gasstandorten und am wirtschaftlichen Aufbau des Landes überhaupt beteiligten. Sie versprach uns eine Fülle neuer Jobs und die Industrie wiederzubeleben, ausserdem die Landwirtschaft und heimische Produktion: Frieden und Wohlstand für uns alle, die wir so auf diesen Moment gewartet hatten.

Eine Gruppe iranischer Studenten besetzte 1979 die US-Botschaft in Teheran: Bei der Geiselnahme wurden 52 Diplomaten 444 Tage lang als Geiseln gehalten. Foto: AP Photo/Herve Merliac

Nun, drei Jahre nach dem Aufkeimen dieser Hoffnung, zieht sich Amerika aus dem Abkommen zurück, und für uns beginnt eine neue schwere Zeit, zum x-ten Mal. Ich bin inzwischen im mittleren Alter, meine Tochter ist eine junge Frau, meine Mutter eine Greisin. Meine Generation hat ihre ganze Jugend hindurch, im Grunde ihr ganzes Leben in der Hoffnung auf bessere Tage verbracht. Die Unterzeichnung dieses Pseudo-Friedensvertrages hatte sie darin bestärkt, bald alle Freiheiten zu haben: freie politische Parteien, Gewerkschaften, freie Zeitungen, Rundfunk und Internet, gleiche Menschenrechte, unabhängig von ethnischer Herkunft, Rasse, Geschlecht oder sexueller Neigung, genug Wohnungen und Arbeit für alle, Chancengleichheit auch für die, die keine Anhänger der Regierung sind, eine Vielfalt der Kunst, frei von Zensur – all jene kleinen und grossen Dinge, die der Rest der Welt, der freien Welt, selbstverständlich geniesst.

Und während wir hofften, versuchten wir immer wieder, guten Willen zu zeigen: unserer Regierung mit zivilen Bewegungen unsere Bereitschaft zur Mitarbeit zu demonstrieren. Aber erfolglos – wir wurden immer wieder enttäuscht. Trotzdem gaben wir Mittelalten die Träume unserer Kindheit und Jugend nicht auf, bis jetzt nicht. Erst in jenem Augenblick, als Trump das Memorandum zum Ausstieg aus dem Atomdeal unterschrieb, da schwand unsere Hoffnung vollends.

Wir sind die Generation, die innerlich unfertig geblieben ist. Unsere Seelen reiften nicht, vielleicht weil wir immer in Furcht waren. Als wäre die Zeit in unserem Inneren stehen geblieben, weil es noch immer die Träume von Teenagern birgt. Die Zeit liess nur unsere Körper reifen, nicht die Seelen – als hätten wir fast vierzig Jahre geschlafen.

Vielleicht befinden sich aber auch unsere Politiker noch in einem Reifestadium; nur einen Tag nach dem Ausstieg aus dem Atomdeal jedenfalls kletterten konservative Abgeordnete, darunter viele in den Gewändern von Geistlichen, im Parlament auf das Podium, zündeten eine Kopie des Abkommens und eine USA-Papierflagge an und riefen «Tod den USA!», während sie auf der Asche herumtrampelten. Dabei verbrannte sich einer den Finger. Der Parlamentsvorsitzende und sein Stellvertreter beobachteten die Abgeordneten dabei lächelnd, als handle es sich um das unbekümmerte Spiel von Kindern.

Überall erfuhr ich an diesem Tag von der Wut der Menschen über das lächerliche Verhalten der Parlamentarier. Ein junger Taxifahrer sagte voller Zorn und Spott, dass dieses unzivilisierte Verhalten der sogenannten Anwälte des Volkes Trumps Ansichten und die seiner Hardliner nur bestätigen und neue Härten gegen den Iran rechtfertigen werde. Er sorgte sich um den Verlust der Ehre des iranischen Volkes in den Augen der Welt, angefeuert von Trumps Rassismus gegenüber den Menschen im Nahen Osten und den Iranern.

Eine Dame im Tschador, die neben mir im Sammeltaxi sass, zitierte spöttisch Ayatollah Khamenei.

«Was soll das?», schimpfte der Fahrer. «Entweder sollen sie die Flagge verbrennen oder aufs Trottoir malen, damit die Menschen draufsteigen, oder sie sollen Totenköpfe statt der Sterne zeichnen. Die Flagge jedes Landes aber gehört der Nation, nicht der Regierung! Man sollte das Haus des Parlaments passender einen islamischen Kindergarten nennen!»

Eine Dame im Tschador, die neben mir im Sammeltaxi sass, zitierte spöttisch Ayatollah Khamenei, den sie zwar als «ihren Führer» betrachtete, trotzdem wandte sie ein: «Was kann man denn anderes von ungebildeten Abgeordneten erwarten, die durch Beziehungen ihre Posten bekamen und durch Schmeicheleien den Weg in die Regierung fanden – als dass sie dem Präsidenten eines fremden Landes zu verstehen geben: Halt den Mund!» Wobei sie hinterherschob: «Abgesehen davon, dass ich diesen ungehobelten Bauern Trump hasse, aber das ist noch lange kein Grund, dass sich selbst unser Führer derartig aufführt.»

Mehrere Millionen iranische Einwanderer leben seit Jahrzehnten in den USA.

Im Taxi auf der Valiasr-Strasse, die einst hohe Bäume beschirmten und auf der sich nun unentwegt Kolonnen stauen und auch die Frühlingsluft dem Smog nicht mehr trotzen kann, dachte ich an den giftigen Hass in unseren Herzen, in diesem grossen Land, in den Herzen von 82 Millionen Menschen. Und zu all diesem tiefen Hass und Schmerz kam nun noch der Hass des neuen seltsamen Präsidenten der USA dazu, der sich uns schon bei Amtsantritt bewies, mit seinem USA-Einreiseverbot für Iraner und Angehörige sechs weiterer Nationen, aus welchem Anlass auch immer.

Mehrere Millionen iranische Einwanderer leben seit Jahrzehnten in den USA. Ihre Verwandten nahmen seitdem eine Menge Aufwand für ihre Besuche in Kauf, durchstanden die Odyssee für ein Visum in einem Drittland wie der Türkei, Abu Dhabi oder Dubai, um in die USA zu gelangen. Für sie alle, für die oft alten Eltern der Auswanderergeneration, ist es nun unmöglich geworden, ihre engste Familie wiederzusehen, für einige von ihnen vielleicht bis an ihr Lebensende.

Ich kann ihre Trauer nachempfinden; auch meine Mutter ist eine von jenen, die ihre Kinder in den USA nicht mehr besuchen dürfen. Und der Kreislauf meines Lebens schliesst sich: Vor vierzig Jahren war ich ein Teenager, meine Mutter jung und meine Grossmutter, die heute nicht mehr lebt, war im mittleren Alter wie ich heute. Die Gefühle aber, die wir vor vierzig Jahren empfanden, sind geblieben: die Angst vor der Zukunft, die Strapazen der Gegenwart, der Groll über die fruchtlose Vergangenheit.

Kuss am weissen Mittwoch

Es ist der 18. Juli, Teherans Sommer auf seinem Zenit, über vierzig Grad. Ich trage ein weisses Kleid, um die Hitze leichter zu ertragen, und gehe die Valiasr-Strasse Richtung Nord-Teheran entlang. Ich komme von einem Treffen in meinem Verlag zurück und will nur nach Hause. Es sollte um die Veröffentlichung meines neuen Manuskripts gehen. Über ein Jahr hatte ich an einer Graphic Novel gearbeitet. Der erfolgreiche Teheraner Verleger selbst hatte mich dazu ermutigt. Doch heute war davon keine Rede mehr, vielmehr kündigte er an, er werde von unserem Vertrag zurücktreten – auch wenn er sich für diesen Schritt schäme, wie er sagte. Warum dann?

Wegen der Stagnation überall, der schlimmen Rezession, der grenzenlosen Inflation, weil niemand mehr Geld für Bücher habe, weil es nicht einmal mehr für die Grundbedürfnisse reiche. Durch den Anstieg der Fremdwährungen um mehr als das Dreifache war der Preis für Papier, Druck usw. gestiegen.

Trumps Unterschrift zeigte nach gut zwei Monaten, viel früher, als ich erwartet hatte, ihre schrecklichen Folgen. Für mich bedeutet das ein Jahr unbezahlter Arbeit – mehr als das, es schnürt mir finanziell den Hals zu.

Der iranische Kopftuchzwang ist für mich die Achillesferse der Regierung geworden.

Ich nehme den weissen Baumwollschal kurz vom Kopf, um meine Kehle frei zu bekommen. Die Passanten auf der Valiasr-Strasse schenken meinen unbedeckten Haaren keine Aufmerksamkeit, gehen ihres Weges, also gehe ich weiter ohne Hijab. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehe mich um. Vor mir steht eine Frau mit freundlich lächelnden Augen und sagt: «Meine Liebe, lass uns einander küssen, herzlichen Glückwunsch!» Und bevor ich etwas sagen kann, küsst sie mich, wie es hier üblich ist, auf jede meiner verschwitzten Wangen. Ich frage: «Kennen wir uns?» Sie erwidert: «Nein, aber heute ist doch Mittwoch, und ich trage wie Sie einen weissen Schal, nur wage ich nicht, ihn abzustreifen. Mein Kuss ist für den Mut, den Sie haben und ich nicht.»

Weisse Mittwoche – hätte ich die nicht völlig vergessen, hätte auch ich meinen Schal nicht abgestreift. Und tapfer bin ich kein bisschen. Masih Alinejad, eine iranische Journalistin im Exil in New York, hatte einen Facebook-Aufruf namens «Heimische Freiheit» gestartet und später einen zweiten: «Weisse Mittwoche». Wir alle kennen sie, weil sie seit vier Jahren für das Selbstbestimmungsrecht der iranischen Frauen mit ihren Netzkampagnen kämpft; lange bevor sich im Winter 2017 in Teheran, eine andere Mutige, Vida Movahed, auf einen Stromkasten stellte, an der Kreuzung Vesal- und Revolutionsstrasse, und ihr Kopftuch als weisse Flagge an einem Stock hisste. Das war der Anfang einer neuen Welle: Viele Frauen haben sich seitdem auf Stromkästen gestellt. In der virtuellen Welt wurden sie als «Bewegung der Töchter der Revolution» bekannt. Von den Verhaftungen, Schlägen und schweren Strafen für diese Frauen und von der lächerlichen Reaktion der Regierung, schräge Teile auf Stromkästen zu schweissen, haben Sie wahrscheinlich gehört.

Der iranische Kopftuchzwang ist für mich die Achillesferse der Regierung geworden. Das Recht der iranischen Frau auf ihren Körper und ihre eigene Bekleidung, das ihr vehement entzogen wurde, benötigt das ideologische Regime als Symbol seiner Macht und Heiligkeit, besonders an Tagen, wo sich Streiks im Land ausbreiten und das Regime um seine Existenz zittern muss. Ohne dieses Symbol würde sich die Regierung nicht von anderen Diktaturen dieser Welt unterscheiden. Daher wird jede Geste einer Iranerin, und sei es nur das Hervorzupfen der Haare unterm Tuch oder der Tanz eines 17-jährigen Mädchens auf Instagram, jeder Freudenjubel auf der Strasse für unser Fussballteam, auf der Stelle heftig bestraft – was manche politischen Analytiker erstaunt: Angesichts einer ruinierten Wirtschaft und des Protests der Bevölkerung, der im vergangenen Jahr einen Höhepunkt erreichte, wie kann es da sein, dass das Regime das Signal seines Niedergangs nicht hört und sich inmitten dieses Chaos lieber mit dem Hijab befasst? Anstatt damit, dass die Lebensmittelpreise teilweise um 100 Prozent gestiegen sind, Arzneimittel knapp werden, einige gar nicht mehr zu kriegen sind? Sind die Worte des Gesundheitsministers Hassan Hashemi nicht bei ihnen angekommen, der gerade erst sagte: «Das Thema Sanktionen müssen wir ernst nehmen, wir müssen uns für einen nahen Sturm rüsten, damit wir bereit sind, mit denjenigen zu sprechen, die Massnahmen ergreifen können.» Der darauf verwies, dass die Situation im Iran ab dem 4. November, mit Einsetzen der US-Sanktionen, noch verheerender werde: «Es werden Tage der Not sein.»

Immer mehr junge Frauen wehren sich gegen den Kopftuchzwang: Eine Protestwelle gab es letztmals im Januar 2018. Video: Youtube/ Vice News

Mit jenen, «die Massnahmen ergreifen können», meinte er die «Führer» der europäischen Staaten, jene Chinas und Russlands, mit denen sich hochrangige Diplomaten der Islamischen Republik nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal trafen. Obwohl diese Führer in die USA reisten und mit Trump auch im Weissen Haus zusammenkamen, um ihn zu überreden, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Obwohl sie dem Iran versprachen, das Abkommen zu respektieren und die wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuführen, verzichteten die Handels-, Industrie- und Erdölgesellschaften jener Länder, trotz der Verträge, die sie mit dem Iran hatten, aus Furcht vor den US-Sanktionen, eines nach dem anderen, auf die Zusammenarbeit mit dem Iran. Boeing, Peugeot, Citroën, Siemens, Airbus, Total, die internationalen Öltransportversicherungen, allesamt Privat-, keine Staatsunternehmen. Zwei grosse japanische Unternehmen, gefolgt von der französischen Scor SE, Lloyd’s aus London und Møller-Mærsk aus Norwegen. Das heisst, selbst wenn es dem Iran gelänge, Öl zu verkaufen, würde man in einer Sackgasse landen, weil man es gar nicht transportieren könnte. Sogar die russische Ölgesellschaft Lukoil gab ihre Kooperation mit dem Iran auf. Dabei war der Iran immer so stolz auf Putins Loyalität gewesen.

Ich gehe mit der Dame ein Stück mit, auf ein Café zu, meinen Schal noch immer um den Hals. Bevor wir aber den schattigen Innenhof betreten, ziehe ich den Schal wieder übers Haar, mit dem Vorwand, der Cafébesitzer könne sonst meinetwegen in Schwierigkeiten geraten. Bald darauf verabschiedet sie sich. Statt nach Hause oder in mein Büro zu gehen, bleibe ich sitzen und verfolge, bis man mir die Karte bringt, die Neuigkeiten über die Sanktionen am Handy.

Am 21. Mai hatte US-Aussenminister Pompeo dem Iran zwölf Bedingungen für Gespräche genannt, gesagt, wenn man sich an die halte, wären die USA zu Verhandlungen mit dem Iran bereit; andernfalls würden die schmerzhaftesten Sanktionen in der Geschichte gegen den Iran verhängt, worüber die iranische Regierung stürzen werde. Er sagte, auch der Rest der Welt dürfe mit dem Iran keinen Handel treiben, sonst wären diese Länder selbst US-Sanktionen ausgesetzt. Am Ende des Tages sagte er: «Unmittelbar nach der Erfüllung unserer Forderungen durch Teheran werden die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben.»

Zwölf detaillierte Forderungen, von denen kein Iraner annimmt, dass das Regime unter Ayatollah Khamenei auch nur eine einzige erfüllen wird.

Wir vertrauen keine Sekunde auf die Besonnenheit unseres Führers.

Der Iran muss seine frühere Nuklearwaffenforschung umfassend darlegen, die Urananreicherung stoppen, der Internationalen Atomenergiebehörde «uneingeschränkten Zugang» zu allen Standorten im Land gewähren, muss aufhören, militanten Gruppen Raketen zur Verfügung zu stellen, und die Entwicklung atomwaffenfähiger Raketen beenden, alle US-amerikanischen und alliierten Häftlinge freilassen, muss aufhören, militante Gruppen zu unterstützen, einschliesslich Hizbollah, Hamas und Islamischer Jihad in Palästina, muss die irakische Souveränität respektieren, aufhören, Waffen an die Hutis zu liefern, und sich für eine friedliche Regelung im Jemen einsetzen, muss alle ihm unterstellten Truppen aus Syrien abziehen, die Unterstützung für die Taliban beenden und aufhören, Al-Qaida-Kämpfer aufzunehmen, muss die Unterstützung der paramilitärischen Quds-Armee für militante Gruppen beenden. Der Iran muss aufhören zu drohen, Israel zerstören zu wollen, und internationale Schiffe zu bedrohen. Im selben Atemzug liess uns Pompeo wissen: Wir wollen ein besseres Abkommen als das letzte mit dem Iran erreichen. Und: Wir begrüssen jedes Land, das gegen den Iran ist.

Wir aber, das Volk, vertrauen keine Sekunde auf die Besonnenheit unseres Führers – tatsächlich geriet der Ayatollah Khamenei in Rachestimmung: Am 4. Juni befahl er der Atomenergieorganisation, die nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die Anreicherungskapazität Irans auf 190'000 Einheiten Urantrennarbeit auszubauen. Dann sagte er, die Nation und die Regierung würden weder die Sanktionen tolerieren noch sich zu nuklearer Zurückhaltung verpflichten. «Ausländer und selbst einige im Land täuschen in ihrer Propaganda vor, dass ein Krieg ausbreche, wenn der Iran dieses unzulässige Abkommen nicht akzeptiere. Aber nein, das ist eine Lüge!»

«Das Leben von uns Älteren unter diesem Regime ist verloren; Gott möge nun unserer Jugend beistehen!»Ein Mann in einer Apotheke

Ich kann mich gut an jenen Tag erinnern: Ich war in der Apotheke, um für meine Mutter Medizin zu besorgen, als seine Rede aus dem Radio auf dem Tresen schallte. Ich wunderte mich über die Medikamentenrechnung; sie schien mir falsch, für die gleiche Anzahl Bluthochdruckpillen und Multivitaminkapseln, produziert im Iran, hatte ich vor zwei Monaten gerade die Hälfte gezahlt. Zugleich verwirrten mich die scharfen Worte aus dem Radio, und ich wollte die Pharmazeutin wegen des Preises fragen, als sie mit aggressiver Stimme zum Redner im Radio sprach: «Du bist doch selbst der allergrösste Lügner! Wer hat dir überhaupt erlaubt, als Sprecher der Nation aufzutreten? Was für ein Problem haben wir denn mit den USA?»

Ich musste lachen, sah mich um. Die Apotheke war voller Kunden. Ich flüsterte: «Machen Sie sich denn keine Sorgen, dass Sie und Ihre Apotheke Ärger bekommen?» Statt der Apothekerin antwortete ein Mann mittleren Alters hinter mir: «Oh, meine Dame, es ist um uns geschehen – will man uns alle achtzig Millionen inhaftieren? Die sollen mich lieber verhaften. Denn ist mein Blut nicht röter als das Blut der Jugendlichen dieses Landes, die in den Streik treten wegen ihrer seit Monaten ausstehenden Löhne und dafür gleich ins Gefängnis kommen?»

Die Antwort der Apothekerin auf meine ungestellte Frage folgte den Worten des Mannes; zornig sagte sie: «Der Dollar kostet jetzt statt 3500 Toman fast 10'000 Toman – das ist der Grund: Die Rechnung ist korrekt, und das hier wird erst der Anfang sein. Es wird noch viel teurer werden.»

Der Mann wisperte daraufhin: «Das Leben von uns Älteren unter diesem Regime ist verloren; Gott möge nun unserer Jugend beistehen! Dieses Mal wird es uns vernichten, selbst wenn wir das Glück haben, nicht militärisch angegriffen zu werden.»

Plastikblumen im Garten

Im Café weiss ich plötzlich mit Gewissheit, dass es keine Lüge ist. Die Gefahr eines Krieges und eines Militärschlags besteht. Die Welt ist in den Händen von Verrückten und Clowns.

Ich höre ein Gespräch am Nachbartisch zwischen einer jungen Frau und einem Mann; ich will nicht zuhören, aber die Frau spricht laut: «Das Geld, das wir in den vergangenen fünf Jahren zur Seite gelegt haben, entsprach zu damaligen Rialwert 1000 Euro, heute sind es nur noch 300 Euro. Sei sicher, es wird noch weniger! In einem Monat werden die ersten Sanktionen in Kraft treten, und besser reden wir jetzt noch nicht darüber, was dann ab November geschieht. Hätten wir doch von Anfang an Gold gekauft!»

Mir huscht durch den Sinn: Ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen! Mein Sparkonto ist eh leer! Dann denke ich angesichts der Verzweiflung des jungen Paares am Nebentisch an einen Garten, den sie fünf Jahre lang verantwortungsvoll gehegt haben, in der Vorfreude auf die Düfte seiner baldigen Blüte, und wie ihnen jetzt erst aufgeht, dass ihr Garten lauter Plastikblumen beherbergt.

Wie gern würde ich diesem alten Mann glauben, der noch immer auf den Sieg der Vernunft über die Dummheit vertraut.

Es geht mir nicht gut. Ich beschliesse, mir einen schönen Nachmittag zu machen und meine Mutter mit einem Besuch zu überraschen. Vielleicht wird mir in ihrer Nähe wohler sein, vielleicht kann ich dem politischen Unrat entfliehen.

In ihrer kleinen Wohnung sehe ich zu meiner grossen Freude Onkel Morteza. Er ist ein alter Kämpfer, ein früherer Kommunist und Kamerad meines Vaters aus Schahzeiten. Ich nenne ihn Onkel, weil er mit meinem verstorbenen Vater vor vielen Jahren Brüderschaft schloss. Der Strom ist ausgefallen, die Wohnung dunkel und ohne Klimaanlage brüllend heiss. Lachend sage ich: «Wie wollen diese Leute gegen den Imperialisten einen Krieg führen, wenn sie die Stadt trotz der absehbaren Hitze nicht mal mit Strom versorgen können? Danke, Onkel Morteza, für den Sturz des Schahs und danke dafür, dass diese Leute mit eurer Hilfe den Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus aufgenommen haben. Wie sonst hätten diese Mullahs, die sich in ihren Kämmerchen nur Gedanken darüber machten, ob sie mit dem rechten oder linken Fuss zum WC gehen, gewusst, ob Imperialismus was zum Essen oder Anziehen ist?» Ich lache noch lauter. Onkel Morteza lacht mit, dann aber sagt er ernst, dass die kollektive Weisheit der iranischen Nation die dumme Politik besiegen werde; der Iran bleibe unsere Heimat, unser Zuhause. Ein Haus, das trotz seiner Armut und Dunkelheit noch immer unser Haus sei. «Wir schützen es und holen es uns von den Unfähigen an der Macht zurück.»

Wie gern würde ich diesem alten Mann glauben, der noch immer auf den Sieg der Vernunft über die Dummheit vertraut. Wie sehr wünsche ich, dass er eines Tages recht behält und wir unser Zuhause vor seiner totalen Zerstörung zurückerobern werden.

Meiner Mutter habe ich auf dem Handy eine App eingerichtet, damit sie mit meinen Brüdern ausserhalb des Landes kommunizieren kann; immer wieder ist eine Verbindung nur mit Antifilterprogrammen möglich. Jetzt aber funktioniert es wundersamerweise, das Piepen einer neuen Textnachricht ertönt, und euphorisch unterbricht meine Mutter mein Gespräch mit dem Onkel. Sie möchte uns die Nachricht vorlesen, sie denkt, es sei ein guter Witz, der uns von der bitteren Wirklichkeit ablenkt. Dabei handelt es sich in Wahrheit um ein Gedicht des jungen Poeten Nima Niknam:

Ich bin ein einfacher Mensch

Genau wie du

Ich trinke Tee

Ich überquere die Strasse

Ich arbeite

Ich lese keine Zeitungen

Wir sind viele einfache Menschen

Genau wie du

Unter dem Finger des Herrschers

Wir sehen uns stumm an, die Ohnmacht hat uns die Sprache verschlagen. Und für einen Moment wünsche ich, meine Mutter hätte uns das Gedicht nicht vorgelesen.

Parusa Bashi lebte mehrere Jahre in Zürich, wo sie zwei Bücher veröffentlichte, bevor sie 2010 in den Iran zurückkehrte.

(Das Magazin)